مؤلف يترافع عن مغربية الصحراء وسط الباراغواي

هسبريس - مصطفى شاكري

تتواصل الإصدارات الثقافية الأجنبية التي تدافع عن الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية لقضية الصحراء، لعل آخرها مؤلف "الصحراء المغربية من منظور أمريكي-لاتيني"، الذي أصدره الصحافي إجناسيو مارتينيز، الأمين العام لاتحاد الصحافيين السابق في الباراغواي.

وقدم المؤلف الجديد، الذي يتناول العلاقات الثنائية المهمة بين البلدين، هوغو فيلاسكيز، النائب الحالي لرئيس الجمهورية؛ وهو شخصية سياسية محورية في دولة الباراغواي.

وتضمن، أيضا، مجموعة من الشهادات الحية التي تعود إلى شخصيات سياسية مرموقة في المشهد البارغواياني؛ من قبيل ألبرتو كاستيجليوني، وزير الشؤون الخارجية الأسبق، ووالتر هارمس، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب.

وأورد الكتاب شهادات شخصيات سياسية أخرى؛ نذكر منها فرناندو سليفا فاسيتي، عضو مجلس الشيوخ، ومجموعة الصداقة بين المغرب والباراغواي بالغرفة عينها، فضلا عن كارلوس بيريرا، الوزير الحالي المُشرف على تخطيط المدن والإسكان، إلى جانب روبن داريو راميريز ليزكانو، الوزير الأسبق في الشؤون الخارجية.

وقد تناول الفصل الأول من الكتاب دوافع الصحافي اللاتيني لإثارة هذا الموضوع، مشيرا إلى الرحلة التي قادته إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة قبل سنوات، وكذلك افتتاح سفارة المغرب في باراغواي، مبرزا أن الرباط تقوم بأدوار إستراتيجية على الصعيدين الإقليمي والقاري.

ولفت الكاتب الانتباه إلى السياسة الخارجية التي يتبناها المغرب على المستوى الإفريقي، مؤكدا أنها ساهمت في ازدهار "القارة السمراء" بعد سنوات من عودته إلى كنفه المؤسساتي (الاتحاد الإفريقي)، متحدثا، كذلك، عن الدور الطلائعي للمغرب في محاربة الظواهر الإرهابية، والمساهمة الإيجابية في قضايا المناخ والهجرة.

فيما تطرق الفصل الثاني من الكتاب إلى حيثيات نشأة النزاع الإقليمي حول الصحراء، وظروف تأسيس جبهة "البوليساريو"، ودخول الجزائر على الخط من أجل فرض نفسها في المنطقة الإقليمية، منبها إلى "السياسة العدائية التي تنهجها الجزائر تجاه المملكة منذ عقود، في مقابل استغلالها الظروف الإنسانية للمحتجزين في مخيمات تندوف".

أما الفصل الثالث، فقد خُصص للحديث عن الحجج الواقعية التي جعلت الباحث الصحافي يدافع عن مغربية الصحراء، مشيرا، في هذا الصدد، إلى مجموعة من الدوافع التاريخية والقانونية والجغرافية والثقافية التي تدعم أطروحة الكتاب، متحدثا عن أدوار الرباط في دعم جهود الأمم المتحدة لإقرار حل سياسي واقعي للقضية.

وأورد الفصل الرابع من المؤلف أن المغرب يلعب أدوارا طلائعية على مستوى حماية الأمن الإقليمي، عبر جهوده الحثيثة التي تروم مواجهة التحديات الأمنية المطروحة بإفريقيا التي تشهد نموا مطردا للحركات الإرهابية، ومبرزا مساعدة الرباط لبعض البلدان الإفريقية التي عانت من تداعيات جائحة "كورونا".

ويوضح إجناسيو مارتينيز، من خلال مدخل الكتاب الذي اطلعت عليه هسبريس، أن "الجزائر كانت ولا تزال الطرف الرئيسي في نزاع الصحراء، من خلال رفضها إحصاء سكان مخيمات تندوف"، مشيداً بالإنجازات المغربية بخصوص مشروعية القضية؛ ضمنها سحب الاعترافات الدولية بالجبهة، وافتتاح البعثات القنصلية بالمدن الجنوبية للمملكة.

يشار إلى أن الصحافي مارتينيز كان مدير نشر صحيفتيْ " Altima Hora" و" Noticias"، حيث عمِل لأزيد من 10 سنوات في الصحيفة الشهيرة " ABC Color"، ثم تولى بعدها منصب رئيس مجموعة أمريكا اللاتينية للفيدرالية الدولية للصحافيين، وتولى أيضا منصب الأمين العام لاتحاد الصحافيين بالباراغواي.