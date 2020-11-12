ندوة تقارب الهوية المغربية في الدراسات الأكاديمية

هسبريس من الرباط

في إطار شراكة علمية بين مركز روافد ومركز الدكتوراه بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، انطلقت أشغال الدورة التكوينية الأولى الموسومة بـ"الثوابت الدينية والهوية المغربية في الدراسات الأكاديمية والأبحاث الجامعية".

اليوم الأول من الندوة تخللته محاضرة للناقد والباحث في التراث محمد أيت لعميم، خصصها للحديث عن تشكلات الهوية المغربية من خلال تأملات الحسن اليوسي، متخذًا هذا العَلَم المغربي نموذجا لإبراز الشخصية المغربية الفذة، ولتوصيف حالة النخبة في المغرب في الزمن العلوي.

ورسم الناقد والمترجم آيت لعميم "معالم مغرب القرن الحادي عشر"، مستهلا حديثه عن البوادر الأولى التي شكلت شخصية هذا العالم، معرّجًا على نشأته البدوية، وانطباعها في صفاء ذهنه وحدة ذكائه، علاوة على منزلة الرحلة في حياة اليوسي وفقهاء المغرب.

وقال أيت لعميم إن "رحلات اليوسي رسخت في شخصيته مكونات الهوية المغربية"، ودلل على ذلك بأن مؤلفاته ناطقة بذلك، وعلى رأسها كتاباه "المحاضرات" و"زهر الأكم في الأمثال والحكم"، قبل أن يعرج على حديث اليوسي عن عادات أهل المغرب في صناعة الطعام، وتميز كل منطقة بأكلة معينة، من قبيل "الكسكسو" أو "الكسكسون" و"الخليع" و"بركوكش" و"العصيدة" و"الحريرة"...

وعرفت الندوة، التي أطرها ثلة من المفكرين والأساتذة الجامعيين من مختلف التخصصات والجامعات المغربية، إلقاء محاضرة من طرف الخبير في التراث المغربي جعفر الكنسوسي، رئيس جمعية منية، تناول فيها موضوًعا يهمّ خصوصية الهوية المغربية، انطلاقا من "عمل أهل المغرب: إسهامات الثّقافة المغربية الأندلسية في الصرح الحضاري".

وحاول الكنسوسي إبراز "دور الشخصية المغربية وإسهامها العلمي والثقافي في بناء حضارة راسخة لها صبغتها الخاصة، التي شكلت منذ القدم صلة وصل بين الضفتين الجنوبية والشمالية للبحر المتوسط، بما يمثله التراث الأندلسي كجزء أصيل لا يتجزأ عن بنية الهوية المغربية".

ولخص جعفر الكنسوسي مميزات الهوية المغربية في ست ميزات مهمة، أولاها "المذهب المالكي الذي يُشكّل المذهب الرسمي للدولة المغربية منذ القدم، حيث يتميز المغرب عن غيره من البلدان بوحدة المذهب الذي أجمع عليه علماء القطر، وظل يحظى برعاية رسمية من طرف كل الدول التي تعاقبت على حكم البلاد".

وانتقل جعفر الكنسوسي إلى الميزة الثّانية المتمثلة في "تأسيس الدولة المركزية، حيث تعد الدولة المغربية أقدم حتى من بعض الدول العظمى في عصرنا اليوم، فهي أقدم من الدولة الفرنسية والدولة الإنجليزية مثلا، وقد ساعد هذا في الحفاظ على المقومات الأساسية للهوية المغربية على صعيد المجتمع أولا، ثم على صعيد الفرد ثانيا".

ويرى جعفر الكنسوسي أن "النظر العقلي والفلسفي الذي هو الميزة الثّالثة لهذه الهوية هو ما ترسخ مع بروز أعلام كانت ولاتزال مرجعا في التقعيد النظري والفلسفي، وعلى رأسهم ابن رشد الحفيد الذي كان فيلسوفا يضاهي كبار الفلاسفة الذين عرفتهم أوروبا"، فيما يعتبر أن "التصوف وعمل الزوايا هو الميزة الرابعة، فقد تميز المغرب بالتصوف والزوايا منذ دخول الإسلام إليه".

وأشار المتحدث إلى الصفة الخامسة المميزة للأمة المغربية، وهي "اهتمام الشخصية المغربية بمحيطها الإسلامي، حيث تجلى ذلك في انفتاح العلماء المغاربة على محيطهم الإسلامي عموما، والمغاربي خصوصا"، مضيفا أن "الميزة السادسة تتعلق بالتعايش اللغوي، حيث تعايش ومنذ قرون اللغة العربية والأمازيغية في المغرب دون أي صدام بينهما، بل أسهمت اللغة الأمازيغية إلى جانب شقيقتها العربية في صياغة البعد الثّقافي للهوية المغربية بما تحمل كل منهما من تراث زاخر وتاريخ عريق".