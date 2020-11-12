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الرئيسية | مدارات | جنوب إفريقيا تدعو إلى "هدوء في معبر الكركرات"

جنوب إفريقيا تدعو إلى "هدوء في معبر الكركرات"

جنوب إفريقيا تدعو إلى "هدوء في معبر الكركرات"
هسبريس من الرباط
الخميس 12 نونبر 2020 - 12:10

دعا سيريل رامافوسا رئيس جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، المغرب وجبهة البوليساريو إلى "الهدوء وتخفيف حدة التوتر في معبر الكركرات الحدودي".

وطالب رامافوسا الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي حاليا، في تصريح صحافي رسمي، المغرب وجبهة البوليساريو بـ"العودة إلى طاولة المفاوضات"، وشدد على "ضرورة التمسك بخطة التسوية التي تنص على احترام وقف إطلاق النار".

ودعت جنوب إفريقيا، وهي ثاني أكبر داعم لجبهة البوليساريو بعد الجزائر، الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء على وجه السرعة، لمعالجة جميع الأسباب الكامنة وراء التوترات والمساعدة في إيجاد سلام دائم في تلك المنطقة".

وفي وقت تقود فيه الجارة الجنوبية موريتانيا وساطة لإيجاد حل للتوتر الحاصل في معبر الكركرات قبل انفجار الوضع، لم تصدر الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع، أيّ موقف رسمي إلى حدود اليوم الخميس؛ ما يكشف دعمها لخطة التمرد، التي تقودها ميليشيات الجبهة بالمناطق العازلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - الوادنوني الخميس 12 نونبر 2020 - 12:18
ها المعقول..عندما ادركوا تحرك القوات المسلحة الملكية بعد الخطاب الملكي عرفوا ان الجد بدا وان الهزل انتهى وان الاسد المغربي تحرك من عرينه والامور ستكون حامضة. لذلك تحركت الديبلوماسية الموريتانية وجنوب افريقيا..اما الجزائر فهي ساكتة وتحرك الخيوط من وراء الستار..لكن الخيوط تقطعت واللعبة انفضحت....
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77
2 - الزمامرة الخميس 12 نونبر 2020 - 12:19
الجزائر ديرا بحال النعامة وقت الصح تتخشي راسها في التراب. المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها رغم أنف الحاقدين
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3 - شخبوط الخميس 12 نونبر 2020 - 12:20
جنوب افريقيا هي داك اللي كيكوي و يبخ .. اصل الشر جنوب افريقيا
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12
4 - AYMAN الخميس 12 نونبر 2020 - 12:22
الحل الوحيد لإنهاء عصابة بوليساريو هي انشاء أكبر مشاريع ومعامل وخطوط الانتاج وتبرع على مغاربة بجزء من اراضي لبناء منازل وبيوت في العيون والداخلة وطرفاية وبحدور ليختلط الشمالي والغربي والبيضاوي ومراكشي ورباطي والامازيغي في الاراضي المغربية الصحراوية.ولا تدعو الصحراء لنوع واحد من المغاربة هكذا يدمج الجميع وتصبح مدينة مدنية.تحت الراية والسيادة المغربية ويخرج جميع البعثات من هناك.
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7
5 - GALA الخميس 12 نونبر 2020 - 12:23
كما قال القنصل المغربي الشجاع والواقعي الجزائر بلد عدو. فلا نكذب على أنفسنا. شعب الجزائر أخ وصديق ولكنه لا يحكم مع الأسف
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10
6 - هشام الخميس 12 نونبر 2020 - 12:24
أكبر غلطة ارتكبها المغرب هي مطالبة بالحكم داتي وإدخال ملف صحراء في يد أمم الغير متحدة. كان على المغرب أن يتشبت بالصحراء بأنها من أراضيه المستعمر
من طرف إسبانيا ويطالب باسترجاع أراضيه التي وهبتها بفرنسا إلى جارة سوء أيام استعمار.
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3
7 - السمارة و بوجدور الخميس 12 نونبر 2020 - 12:25
أيها الصحراوي المغربي المحتجز في مخيمات الجزائر وطنكم الجميل يرحب بكم . انتم مغرر بكم . آصلكم امازيغ و صحراووين مغاربة .
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8 - غضبان.. الخميس 12 نونبر 2020 - 12:28
كل المؤشرات تدل على انفلات كبير......
وتعثر مغربي خطير جدا....وكأن الصحراء ليست مغربية.......قضية الصحراء...نزاع الصحراء....الصراع
بين المغرب والبوليزاريو حول الصحراء.....الحرب بين
الطرفين : كل هذه العبارات الخطيرة والتي يستعملها المغرب نفسه لا تليق أبدا بتاريخه الكفاحي المناضل ضد الإستعمار البغيض الحاقد
فهي عبارات توحي بكل وضوح أن هناك نزاع وأن
الصحراء سيربحها أحد الطرفين ...وبالتالي يتخلى
المغرب نفسه عن مغربية الصحراء...وأن الأمر بيد
الامم المتحدة....هذا شيء يؤسف المغاربة كثيرا
ويوضح أن هناك تراخ كبير وإهمال من جانب المغرب.....وننصح أن يشمر المغرب على ساعديه
وان يواجه الاعداء المحيطين به من الشرق ومن الشمال......إلى الامام...
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9 - ملاحظ عابر سبيل الخميس 12 نونبر 2020 - 12:29
الهدف الأساسي من قطع الطريق من طرف مرتزقة البوليزاريو العاملين لدى الجزائر هو إعادة ملف الصحراء الى الواجهة و الضغط على الأمم المتحدة لتجعله من اولوياتها رغم انها قدمت مقترح الحكم الذاتي المغربي على انه حل واقعي و قابل للتطبيق لحل النزاع المفتعل.
طبيعي ان تقول جنوب افريقيا الداعم لقطاع الطرق في الكركارات ان على الامم المتحدة كذا و كذا فذلك هو الجزء الثاني من خطة قطع الطريق.
و نسيت جنوب افريقيا ان تذكر البوليزاريو بنداءات الامم المتحدة بعدم قطع الطريق، أي عليها ان تطالب البوليزاريو بإخلاء الطريق الدولية و عدم عرقلة حركة سير المدنيين.
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10 - مواطن الخميس 12 نونبر 2020 - 12:31
السلم أفضل من الحرب لكن من يعتدي أولا هو البادئ والبادئ أظلم. ربما اعتقال هؤلاء العصابة وتقديمهم للأمم المتحدة خير من قتلهم وجر المنطقة إلى الدمار والخراب.
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11 - وطني الخميس 12 نونبر 2020 - 12:33
تريد جنوب افريقيا تلميع صورتها بعد ان وضحت صورة مغربية الصحراء و سقطت اطروحة الخونة الانفصاليون و من يدعمهم .
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12 - مغربي وافتخر الخميس 12 نونبر 2020 - 12:35
مجرد در الرماد.في العيون جنوب افريقيا والجزائر وموريتانيا هم رأس الحربة وهم محرضي جماعة المرتزقة على ما يقومون به من ابتزاز بعد أن صوت مجلس الأمن ضد أفكارهم الانفصالية الخبيتة وعليه فإننا نقول للجميع أن المغاربة مستعدون لكل الاحتمالات المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها وكما قتل تعالى : وقد خاب من حمل ظلما......ص
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13 - نفاق الخميس 12 نونبر 2020 - 12:36
سبحان الله. مثل شعبي مغربي يقول "كوي او بخ"
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14 - مغربي من طنجة إلى الكويرة الخميس 12 نونبر 2020 - 12:36
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها الى ان يرث الله الارض ومن عليها....جنود مجندون وراء جلالة الملك حفظه الله ورعاه وسدد خطاه .... الله الوطن الملك
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