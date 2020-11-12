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كُتّاب وآراء
جنوب إفريقيا تدعو إلى "هدوء في معبر الكركرات"
دعا سيريل رامافوسا رئيس جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، المغرب وجبهة البوليساريو إلى "الهدوء وتخفيف حدة التوتر في معبر الكركرات الحدودي".
وطالب رامافوسا الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي حاليا، في تصريح صحافي رسمي، المغرب وجبهة البوليساريو بـ"العودة إلى طاولة المفاوضات"، وشدد على "ضرورة التمسك بخطة التسوية التي تنص على احترام وقف إطلاق النار".
ودعت جنوب إفريقيا، وهي ثاني أكبر داعم لجبهة البوليساريو بعد الجزائر، الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء على وجه السرعة، لمعالجة جميع الأسباب الكامنة وراء التوترات والمساعدة في إيجاد سلام دائم في تلك المنطقة".
وفي وقت تقود فيه الجارة الجنوبية موريتانيا وساطة لإيجاد حل للتوتر الحاصل في معبر الكركرات قبل انفجار الوضع، لم تصدر الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع، أيّ موقف رسمي إلى حدود اليوم الخميس؛ ما يكشف دعمها لخطة التمرد، التي تقودها ميليشيات الجبهة بالمناطق العازلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
من طرف إسبانيا ويطالب باسترجاع أراضيه التي وهبتها بفرنسا إلى جارة سوء أيام استعمار.
وتعثر مغربي خطير جدا....وكأن الصحراء ليست مغربية.......قضية الصحراء...نزاع الصحراء....الصراع
بين المغرب والبوليزاريو حول الصحراء.....الحرب بين
الطرفين : كل هذه العبارات الخطيرة والتي يستعملها المغرب نفسه لا تليق أبدا بتاريخه الكفاحي المناضل ضد الإستعمار البغيض الحاقد
فهي عبارات توحي بكل وضوح أن هناك نزاع وأن
الصحراء سيربحها أحد الطرفين ...وبالتالي يتخلى
المغرب نفسه عن مغربية الصحراء...وأن الأمر بيد
الامم المتحدة....هذا شيء يؤسف المغاربة كثيرا
ويوضح أن هناك تراخ كبير وإهمال من جانب المغرب.....وننصح أن يشمر المغرب على ساعديه
وان يواجه الاعداء المحيطين به من الشرق ومن الشمال......إلى الامام...
طبيعي ان تقول جنوب افريقيا الداعم لقطاع الطرق في الكركارات ان على الامم المتحدة كذا و كذا فذلك هو الجزء الثاني من خطة قطع الطريق.
و نسيت جنوب افريقيا ان تذكر البوليزاريو بنداءات الامم المتحدة بعدم قطع الطريق، أي عليها ان تطالب البوليزاريو بإخلاء الطريق الدولية و عدم عرقلة حركة سير المدنيين.