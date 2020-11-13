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كُتّاب وآراء
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جبهة "البوليساريو" تعلن "بداية الحرب" وتهدد بالرد
الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:05
أعلن المدعو "وزير خارجية الجبهة الانفصالية"، الجمعة، أن قوات البوليساريو (المدعومة من الجزائر)، سترد على الجيش المغربي الذي أعلن إطلاق عملية عسكرية في الصحراء المغربية في منطقة الكركرات قرب موريتانيا.
وقال محمد سالم ولد السالك في اتصال هاتفي من العاصمة الجزائرية مع وكالة فرانس برس: "الحرب بدأت. المغرب ألغى وقف إطلاق النار" الموقع في 1991.
وأضاف أن "قوات البوليساريو تجد نفسها في حالة دفاع عن النفس، وترد على القوات المغربية" على حد تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
1 - ربيع الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:22
أقسم بالله انا متزوج و إذا أتيحت لي الفرصة أن أجاهد في سبيل بلادي ضد الخونة و المرتزقة
تعليق غير لائق
218
3 - mohammed oujda الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:22
بسم الله على بركة الله نبدأ بتصفية الخونة
تعليق غير لائق
176
4 - morchid الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:23
غير سلك يا ولد السالك راكم بسلتو بزاف نهايتكم إنشاء الله وتحياتي الكبيرة للقواة الملكية الباسلة
تعليق غير لائق
153
5 - نحن بانتظاركم الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:24
انها بداية نهاية المرتزقة الى مزبلة التاريخ....كلنا جنود مجندون وراء جلالة الملك عاس المغرب حرا بحرا و جوا بجباله و سهوله و صحراءه
تعليق غير لائق
130
6 - حسن الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:25
على الجيش المغربي انشاء حزام امنى مدعوم بزرع مكثف للالغام على طول الشريط مع نشر الرادارات لتعقب تحركات الانفصاليين
7 - وطني غيور الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:25
والله ما انتم الا جبناء وسنسحقكم بإذن الله
8 - the peace الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:25
اولا المغرب لم يطلق النيران على البوليزاريو هو فقط يحمي البلد و يعطيها تهديد صريح بعدم تحدي المغاربة
بالنسبة للبوليزاريو فانها لا تقدر على فعل شيء يجيدون فقط الكلام و الفلسفة
اذا بدات الحرب بيننا فان بلا شك ان المغرب سينتصر باذن الله
و البادي اظلم
بالنسبة للبوليزاريو فانها لا تقدر على فعل شيء يجيدون فقط الكلام و الفلسفة
اذا بدات الحرب بيننا فان بلا شك ان المغرب سينتصر باذن الله
و البادي اظلم
9 - ABDELATI الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:25
كون في الصفوف الأمامية متخباش في العاصمة الجزائرية اسي المدعو اسي الخاءن.
10 - rachad hadri الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:25
كلام السيد دقيق ولا يحتاج إلى تأويل "قوات البوليساريو المدعومة من الجزائر! ؟ المغرب قوي في السلم وفي الحرب ومن أراد ان يختبر الأسد نقول له ألف مرحبا
11 - Younes Yo الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:25
الجزائر تريد أكل الثوم بفم المرتزقة للأسف!! شرذمة من المراهقين المغسولي الدماغ يهددون بمحاربة جيش نظامي بعده و عتاده، أتمنى أن يكرم المغرب ضيافتهم و يعطيهم طريحة ديال الكلاب باش نساليو من هاد الفيلم لي خدا أكثر من وقته.
13 - المهدي الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:26
لي بغا العسل تيصبر لقريص النحل وشنا هد البوليزاريو هي سمعو الجيش المغربي جاي لهم وهما يهربوا فين داك بلا بلا بلا ديالهم
14 - ولد البلاد الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:26
بسم الله.... آرا وريونا ماعندكم ونشوفو شكون اللي غادي يندم فالأخير يا رباعة المرتزقة ... وهذه فرصة لاتُعَوّض لكي نمحوكم من خريطة الصحراء المغربية والتي ستظل مغربية شئتم أم أبَيتم.... لأنه فعلا طفح الكيل وسئمنا منكم
15 - تحية الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:26
تحية تقدير واحترام للقوات المسلحة الملكية. عاش الملك، وعاشت المملكة المغربية قوية وموحدة من طنجة إلى الكويرة. وسحقا للعصابات الانفصالية وسحقا لداعميها ايا كانوا واينما كانوا...
16 - Daka الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:27
المغرب في صحرائه و أهلا وسهلا حتى بموريتانيا تحت حكم ذاتي مغربي ان لم تستطع السيطرة على الحدود ويصبح المغرب الكبير من طنجةًالى السينغال في اعز ازدهاره تحت حكم الرباط. والقضاء على الحكام الموريتانيين الذين همهم استنزاف خيرات البلاد ودخها في حساباتهم بالخارج. اما الجزائر فيبقى حالهم كذالك الى الأبد يعني الدول العظمى تعطيهم بصيص من الأمل لفتح طريق على المحيط الأطلسي مقابل مص غازهم بأثمن رذيلة وتجويع الشعب الذي يجب ان يتدخل لاييقاف هدم المهزلة
17 - من المغرب الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:27
كبرها تصغار، كان خاص هذي شحال نحاربوكم يا مرتزقة يا لحاسين الكابة.
18 - عقى الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:27
وصل السيل الزبى .الله إحفظ جنودنا و ملكنا من كل مكروه
19 - سمير الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:27
بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ صدق الله العظيم
20 - برهوم الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:28
اقترح انجاز ممرات او تلات ممرات موازية للمر الحالي متباعدة بينها لضمان سلامة المرور. العز والفخر والفرح والطمأنينة والتشجيع والسلامة والتوفيق للقوات المسلحة الملكية على اختلاف مكوناتها تحت القيادة الرشيدة لملكنا الهمام حفظه الله.
21 - محمدين الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:29
على أفراد المرتزقة أن يعلنوا التوبة ويرجعوا الى حضن الوطن قبل أن يتجاوزهم الزمن ولن يجدوا لا الوطن ولا جوار تبون لاحتضانهم لأن أطروحتهم الى زوال وهؤلاء الوزراء والسفراء ومتجاري اللجوء السياسي سيقطع عنهم الرواتب .. أدعوا المواطنين في المخيمات أن يلتحقوا بأرض الوطن قبل فوات الأوان
22 - youba الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:29
حاجة زوين هاذي نتهناو من هذ الضرسة لمسوسة. وي رجعو لينا خوتنا لي معتاقلينه عندهم. صراحة كنتمنى هاذ الحرب تنوض باش تكون نقطة نهاية لبزاف ديال الملفات و الأجندات المغربية العمالقة بسباب هاد حفينة ديال الناس أو باش حتي الحكومة ديال شي دول دخل سوق راسها وي عيشو الشعوب بخير و سلام
23 - مغربية حرة الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:29
هؤلاء يبحثون عن الفتنة. حفظ الله وطننا و ملكنا. الله يخسف بهم الأرض
24 - المرتزقة الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:30
هذه هي المناسبة لنهاية المرتزقة إلى الأبد إن شاء الله--- نصر الله قواتنا المسلحة الملكية
25 - الخميس الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:33
إنها نهاية المرتزقة بإذن الله وتحية إكبار وتقدير لجيشنا الباسل الله والشعب كله معكم وعلى المغرب فتح باب التطوع للتضحية في سبيل أرضنا ووطننا العزيز من طنجة إلى لكويرة ولو بالعصي والحجارة الله الوطن الملك اتحدوا يا مغاربة إن الله معنا.
26 - rodeo الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:34
السلام على المغاربة الأحرار و الحرب والبأس على الخونة المرتزقة إن فرصة الحرب على الخونة لاتعوض و يجب إبادتهم على آخرهم المغاربة صناديد و سترون البأس إن شاء الله حتى لو استعنتم براعيكم الذي ضللكم عن الطريق
27 - mouss الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:35
تيقول واحد المثل مغربي عامي:: "كبرها تصغار"" او ""اخر الدوار الكي ""... الدواء كان هو غض الطرف والتسامح واحترام اوامر المنتظم الدولي و...و... والكي هو الرد بالقوة على هؤلاء الخونة .. ميليشيات لا يجب مقارنتهم بدولة لها سيادة ..انتهى اللعب مع الاطفال ..
28 - حاميدو الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:35
هذه هي اللحظة التي ينتظرها الشعب المغربي على أحر من الجمر يا قطاع الطرق الإرهابيون الخونة.....
29 - الهلالي الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:36
طلقووو عليهم الشعب الغربي بالأخص الناس ديال سلا
30 - Farid الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:36
سيكون عليكم مواجهة 40مليون مغربي في هده الحرب...وقضيتكم باطلة لانكم مرتزقة وعملاء...
31 - abdou الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:37
بوق البوليزاريو خرج من العاصمة الجزائر لإعلان الدفع عن النفس. هذه الحرب معلنة على المغرب من النظام الجار. أما إخواننا الصحراويين ليسوا إلا ورقة محتجزة لدى النظام يخرجها وقت أراد التنفيس من الإختناق من شعبه.
32 - مغربي الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:39
تصريحات مضحكة جدا
سأذهب لأكل الكسكس و نضربها ب نعسة
سأذهب لأكل الكسكس و نضربها ب نعسة
33 - وطني الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:39
كلنا جنود مجندة لحماية ترابنا الوطني و وحدتنا لسنا خاءفين من الحرب نحن لها و ويل لمن سوءت له نفسه المساس بوحدتنا الترابية مهما يكن قريب او بعيد.
34 - محمد المغربي الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:40
هذا المرتزقة طولوا بزاف ولابد من القضاء عليهم في أقرب وقت، و إرجاع المدنيين إلى أرض الوطن.
35 - Adil Kenitra الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:41
Le début de la fin du polisario. ils croient que le royaume du Maroc est entrain de jouer ou bien qu'il a peur d'eux... on va vous dévorer
36 - قرطووف الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:44
عسكر الجزاءر الحاكم يريد تصدير أزمته مع الشعب الجزاءري الشقيق إلى المملكة المغربية.. يريد خلق بؤرة توتر في الصحراء المغربية، عن طريق البوليزاريو في الكركرات.. كمغربي لا أريد احتكاك القوات المسلحة الملكية مع القوات المسلحة الجزاءرية ..لنا علاقة دم وحوار ودين مع كل الجزائريين..لماذا يصر عسكر الجزاءر الحاكم على زعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية.. يتشبت بأفكار ونظريات سبعينات القرن الماضي.. انتهت الحرب الباردة.. قدم المغرب مقترح الحكم الذاتي كمبادرة جادة لتسوية قضية الصحراء المغربية.. رحبت به أغلب الدول وحتى القوى الكبرى.. مقترح لا غالب ولا مغلوب.. سينعش المنطقة المغاربية كلها اقتصاديا واجتماعيا وحتى عسكريا .. وستصبح منطقة المغرب العربي كتلة كبيرة تعود خيراتها بالنفع والرقي على جميع شعوب المنطقة.. اتقوا الله يا عسكر الجزاءر الحكام في انفسكم وفي جميع شعوب منطقة المغرب العربي الكبير...
37 - محمد الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:44
دبا نتا فدزاير اكتعطي الأوامر لمكلخين لي كيموتو بالجوع والشمس كضحكو عليهم بعدما كانت عندهم الفرصة يهربو لبلاد هم اعيشو دبا كيكولولك دربناهم احرقو لخيام سمع بعد فاش ساكنين هدشي هدا راه كيطلع فراس يجب اعلان الحرب على هد الإرهابيين نعطيهم فرصة لي بغا يرجع مرحبا لي بغا يموت فالخيمة دبر راسو وما هدشي كامل مواكلش هكا غنبقاو مع هد احرك كيو
38 - كاظم الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:44
والله شيء مثير للضحك. مثل الصبيان، إذا ضربته توحل وإذا خليته توحل.. وهاهي الجزائر "الديموقراطية الشعبية العظمى" التي إنتحلت صفة "هيئة الأمم المتحدة المصغرة" تدافع، كما تدعي، عن حقوق شعوب الأرض، الا الشعب الفلسطييني، بأبواقها الدعائية التي أكل عليها الدهر وشرب، تختبأ وراء شرذمة من المرتزقة الذين أتت بهم من كل حدب وصوب من إفريقيا، لا تملك الشجاعة لكشف وجهها والنزول الى ميدان المبارزة. رباعة ديال المنافقين.
39 - الشعب المغربي لن يسكت الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:45
البوليزاريو كانت تستفيد من دعم الإتحاد السوفياتي و من دعم معمر القدافي
و كانت تستفيد أيضا من فائض مداخيل الغاز والبترول الجزائري عندما كان
البترول ذو قيمة عظيمة ورغم ذلك لم تحقق شيئا.
البوليزاريو مجرد كراكيز و دمية يحركها جنيرالات الجزائر حين يريدون.
قرار الحرب هو في يد الجزائر و البوليزاريو لا حول لهم و لا قوة
و كانت تستفيد أيضا من فائض مداخيل الغاز والبترول الجزائري عندما كان
البترول ذو قيمة عظيمة ورغم ذلك لم تحقق شيئا.
البوليزاريو مجرد كراكيز و دمية يحركها جنيرالات الجزائر حين يريدون.
قرار الحرب هو في يد الجزائر و البوليزاريو لا حول لهم و لا قوة
40 - Abdel الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:46
Le Maroc n'attend plus que le premier tir pour riposter et mettre définitivement un terme aux hostilités de cette meutes de mercenaires créée de toutes pièces par le régime algérien pour distabiliser la region.
41 - من أكادير الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:48
واتلقونا أعباد الله راه مكاين ميدار صيفتوني
42 - ضابط احتياط الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:50
في كامل الجاهزية للإلتحاق بالقوات المسلحة الملكية بالصفوف الأمامية .
نحن فقط بصدد انتظار أوامر صاحب الجلالة نصره الله لسحق المرتزقة .
المملكة المغربية ليست صورا قصيرا اقرؤا التاريخ ...
نحن فقط بصدد انتظار أوامر صاحب الجلالة نصره الله لسحق المرتزقة .
المملكة المغربية ليست صورا قصيرا اقرؤا التاريخ ...
43 - rachid الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:52
مع احتراماتى للمعلقين لم يعجبني تعليقاتكم. الحرب ليست في مصلحة اي طرف.يكفي ما يعانيه الشعب.اندلاع الحرب يعني الركود الاقتصادي.حرب مثل هاته هي في صالح الغرب لبيع المزيد من السلاح .اتمني ان لا تندلع هاته الحرب وان تتحد الاطراف من اجل غد افضل للجميع.
44 - حسن الراشيدية الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:54
الى الحرب ادا يا قطاع الطرق أنتم والجزائر هاته هي المناسبة لي استرجاع الأراضي المغربية من الجزائر ضرب عصفورين بحجر واحد
45 - Simo الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:54
الملف يدبر بحكمة و رزانة لان القضية هي قضية وطن و امة و ليست مسالة عواطف دون ان ننسى تحية تقدير و اجلال للقوات المسلحة الملكية المرابطة على الحدود
46 - lacel الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:55
المغرب بدا في خط اللاعودة و عليه ان يزيح فكرة الحكم الداتي من الطاولة كعقاب لبعض الخونة المندسين في اقاليمنا الجنوبية . وهده الخطة قد تنجح ادا ما تم حشد الدعم الدولي لتبنيها على ضوء التهديدات الواضحة لسلامة تنقل المدنيين و السلع عبر الكركارات .
كلنا مجندون وراء قائدنا في السلم و الحرب
كلنا مجندون وراء قائدنا في السلم و الحرب
47 - اهلا وسهلا الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:55
نحن في انتظاركم يا شردمة ومرتزقة وعصابة عسكر الحركي مستعمر ارض الجزائر.
48 - ماء العينين اسلام الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:56
اللهم انصر المملكة المغربية على جميع أعداءها
49 - Hassan الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:58
إن الشعب المغربي كله جنود مجندة وراء الملك محمد السادس في إطار الشرعية الدولية من أجل الدفاع عن بلده المغرب تحت شعار الله الوطن الملك.
50 - الله الوطن الملك الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:58
حذاري من مناوشات في البئر الحلو و تفاريتي أثناء تواجد الجيش في أقصى الجنوب. انشاء الله بداية النهاية
51 - رضوانلعلالي الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:59
والله لو سولنا جميع المغاربة واش باغين الحربضد هاد المرتزقة لا ردو بنعم يعني حوالي 82% ننعم اما دو ك 20% في المية لبقاو بحالهم بحال بوليزاريو غير هادوك عدو مباشر خارجي وهادو عدو غير مباشر داخلي وكلينا في رزقنا وكالو لبلاد وملي توقع شي حرب لقاو حنا الفقراء لتندتفعو على هاد البلاد وهوما يهرب مثل الجدران إلى الجزر والدول الاوروبية وندافعو عليهم
52 - med الجمعة 13 نونبر 2020 - 12:59
يجب على افراد الجيش المغربي الحيطة و الحذر لان العدو غدار ولايسثطيع ان يقود حربا مباشرة لكنه يقوم بحرب عصابات بموءازرة الجزائريين والصحراء مغربية وستبقى مغربية.
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