جبهة "البوليساريو" تعلن "بداية الحرب" وتهدد بالرد

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن المدعو "وزير خارجية الجبهة الانفصالية"، الجمعة، أن قوات البوليساريو (المدعومة من الجزائر)، سترد على الجيش المغربي الذي أعلن إطلاق عملية عسكرية في الصحراء المغربية في منطقة الكركرات قرب موريتانيا.

وقال محمد سالم ولد السالك في اتصال هاتفي من العاصمة الجزائرية مع وكالة فرانس برس: "الحرب بدأت. المغرب ألغى وقف إطلاق النار" الموقع في 1991.

وأضاف أن "قوات البوليساريو تجد نفسها في حالة دفاع عن النفس، وترد على القوات المغربية" على حد تعبيره.