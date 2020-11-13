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كُتّاب وآراء
القوات المسلحة تدمّر آليات "البوليساريو" بصواريخ مضادة للدروع
أكدت مصادر موثوقة لـهسبريس وقوع اشتباكات بين أفراد القوات المسلحة الملكية وعناصر جبهة "البوليساريو" على مستوى الجدار الدفاعي في منطقة المحبس.
وهاجمت جبهة "البوليساريو" منطقة المحبس كرد فعل على تدخل الجيش المغربي بمعبر الكركرات، وإعادة فتحه في وجه الحركة المدنية والتجارية.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن جبهة "البوليساريو" تعرضت، في مغامرتها المجنونة، لأضرار جسيمة خلال اشتباكات وقعت مع أفراد القوات المسلحة الملكية على مستوى منظومة الدفاع في المحبس.
وذكرت مصادرنا أن عناصر "البوليساريو" لم يكن أمامها خيار سوى التراجع بعد رد القوات المسلحة الملكية الذي كان صارما باستخدام صواريخ مضادة للدروع، إذ تم تدمير المعدات العسكرية التابعة للميليشيات الانفصالية بالكامل.
وفي محاولة لتحريف الحقائق، بعث إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة "البوليساريو"، رسالة إلى كل من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيسة الدورية لمجلس الأمن، يحتج فيها على تدخل القوات المغربية بمعبر الكركرات.
وعلى الرغم من أن عدسات بعثة المينورسو الأممية وثقت واقعة إعادة فتح معبر الكركرات، قال غالي، في رسالته، إن "الهجوم المغربي استهدف مدنيين صحراويين عزلا كانوا يتظاهرون سلمياً في منطقة الكركرات".
وكان بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أعلن، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الملكية أقامت، ليلة الخميس-الجمعة، حزاما أمنيا من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا.
وأوضح المصدر ذاته أنه "على إثر قيام نحو ستين شخصا مؤطرين من قبل ميليشيات مسلحة لـ"البوليساريو" بعرقلة المحور الطرقي العابر للمنطقة العازلة للكركرات التي تربط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومنع الحق في المرور، أقامت القوات المسلحة الملكية حزاما أمنيا بهدف تأمين تدفق السلع والأفراد عبر هذا المحور".
وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية، التي "ليست لها نوايا عدوانية، تتم وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (154)
يجب الرد بيد من حديد لكل من سولت له نفسه الإضرار بالمصالح المغربية وبوحدته الترابية.
اما الجيش الجزائري فيستعمركم طول وعرض ويتبول في قصور الاهكم المخنث السادس الديوث انتم ارخس شعب وجيش مذلول امي ومقمل على وجه الارض حتى البدلة العرسكرية لجنودكم متئاكلة من القرن الماضي انتم شحادين ومدلولين تسجدون للمخنث السادس رخس عياشة
انتهى الكلام مع ذوي النوايا السيئة
يعيش الجيش المغربي الباسل المدرب جيدا
صراحة خبر كيبرد الگلب.
* على عناصره أن تتضامن معنا نحن المدنيين في مواجهة كورونا،
عليهم أن يوزعوا الهجمات بين الحضوري و عن بعد ، و أن يتوقفوا
عن العمل على الساعة الثامنة مساءاً .
ماكرهتش إكملو القصف حتى يفوتو جسار الدفاع
المرتزقة كتلعب بالنار وخاص الحزم والصرامة في الرد
يجب عليهم الانسحاب الكلي من المناطق العازلة و ما على الجزاير الا ان تتحمل مسؤولياتها
الصبر حدود
لاحوار مع قطاع الطرق المرتزقة
لاتقرير مصير
لا حكم ذاتي
انتهى الأمر. ..
اللهم انصرهم يارب
هادو طغاو في الارض فساد ويجب تلقينهم الدرس بالقوة الصارمة. تحية اجلال لقواتنا المسلحة.
قواة منيرصو وطايرات الهليكوبتر الأمنية الأمنية تحلق
جزاير لها أجندة غربية أمريكية روسية تطبقها
بعد أنهزام استفتاء ضغط شعبي مرض راءيس أزمة اقتصادية كرونة اموال بملايير سرقة من مال عالم
جزاير تريد غلط أوراق
الله.الوطن.الملك
أما صاحب التعليق رقم 23 فنقول له إذا أتتك مذمتي من ناقص فتلك الشهادة أني كامل.
أما عن ملكنا فإننا نقبل يديه بكل حترام وطواعيةوسنقبل حتى رجليه مستقبلا وما يضركم يا أعداء في هذا .
هنيئا لكم بالعيش ابد الدهر بين الحفر.
يالله السي العثماني ورينا حنه يدك.
ولاتعتبرو سكوتنا هو علامة خوف لقد وصلت لحدود صبر المغاربة
- تكويني مدة 48 ساعة حمل السلاح واستعماله
- توفير مياه الشرب
كل التحية والتقدير لقواتنا المسلحة
ما لا يدركه هؤلاء الكفار أن قطع الطريق أمام المارة يعتبر أكبر جريمة في الدين الإسلامي وأن الإسلام جعل الطرقات في ملكية الله لا في ملكية الإنسان ولذلك خصها بنصوص وأحاديث كثيرة تخص أداب احترام الطريق ، وجعل ابن السبيل وهو العابر الغريب من المقربين للإحسان والإطعام والتصدق حتى ولو كان غنيا أو كافرا ،
لذلك فهؤلاء قد تجاوزوا كل الحدود وأبسطً الأمور ردعهم بالسلاح.
تحية إجلال وتقدير لقواتنا المسلحة الملكية ولكل القوى الأمنية الساهرة على راحة المواطن والوطن وعلى سلاسة النقل واللوجيستيك من وإلى كل أقطار الأرض.
الله الوطن الملك .
احرقوا المرتزقة
كلنا جنود دفاعا عن الوطن
Je suis prêts à tout plaquer en France ( famille,travail,tout tout ) et venir combattre s’il faut.
Allah m3a elha9
Je suis d’origine marocaine du nord est ( Nador/Geurcif /taourirt/)
هؤلاء الذين حاولوا قطع مرور القوافل التجارية بمعبر الكركرات و اقتلعوا الاسفلت في تحدي سافر و تعدي غير مقبول و استصغار لرد القوات المسلحة المغربية ليسوا بصحراويين أبدا و لا ينتمون للمنطقة مطلقا بل هؤلاء رجال مستأجرون من المخابرات الجزائرية مدفوع الأجر مسبقا تم استقدامهم الى هناك للتمثيل و التظاهر على أنهم صحراويين مدنيين يحتجون.
هؤلاء تابعون للمخابرات الجزائرية و عائلاتهم تخضع لحراسة مشددة من مخابرات الجزائروعصابة بوزبال كرهينة و كوسيلة لضمان عودتهم بعد تقديم دور الممثل المتظاهر بالكركرات.
الصحراويون المحتجزين بالمخيمات لو أتيحت لهم ربع فرصة الوصول الى الأراضي المغربية بالكركرات لفروا هاربين نحو المغرب دون الالتفاف للحظة واحدة الى الوراء.. هكذا يتحدث بسخرية المحتجزون داخل المخيمات عن مسرحية من قاموا بتمثيل دور الصحراوي المحتج المتظاهر ..
مسرحية و انتهت..
لدينا جيش باسل وسلاح عتيد ودعوات المواطنين معه والشرعية الدولية محترمة .