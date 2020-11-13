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الرئيسية | مدارات | القوات المسلحة تدمّر آليات "البوليساريو" بصواريخ مضادة للدروع

القوات المسلحة تدمّر آليات "البوليساريو" بصواريخ مضادة للدروع

القوات المسلحة تدمّر آليات "البوليساريو" بصواريخ مضادة للدروع
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:10

أكدت مصادر موثوقة لـهسبريس وقوع اشتباكات بين أفراد القوات المسلحة الملكية وعناصر جبهة "البوليساريو" على مستوى الجدار الدفاعي في منطقة المحبس.

وهاجمت جبهة "البوليساريو" منطقة المحبس كرد فعل على تدخل الجيش المغربي بمعبر الكركرات، وإعادة فتحه في وجه الحركة المدنية والتجارية.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن جبهة "البوليساريو" تعرضت، في مغامرتها المجنونة، لأضرار جسيمة خلال اشتباكات وقعت مع أفراد القوات المسلحة الملكية على مستوى منظومة الدفاع في المحبس.

وذكرت مصادرنا أن عناصر "البوليساريو" لم يكن أمامها خيار سوى التراجع بعد رد القوات المسلحة الملكية الذي كان صارما باستخدام صواريخ مضادة للدروع، إذ تم تدمير المعدات العسكرية التابعة للميليشيات الانفصالية بالكامل.

وفي محاولة لتحريف الحقائق، بعث إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة "البوليساريو"، رسالة إلى كل من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيسة الدورية لمجلس الأمن، يحتج فيها على تدخل القوات المغربية بمعبر الكركرات.

وعلى الرغم من أن عدسات بعثة المينورسو الأممية وثقت واقعة إعادة فتح معبر الكركرات، قال غالي، في رسالته، إن "الهجوم المغربي استهدف مدنيين صحراويين عزلا كانوا يتظاهرون سلمياً في منطقة الكركرات".

وكان بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أعلن، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الملكية أقامت، ليلة الخميس-الجمعة، حزاما أمنيا من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا.

وأوضح المصدر ذاته أنه "على إثر قيام نحو ستين شخصا مؤطرين من قبل ميليشيات مسلحة لـ"البوليساريو" بعرقلة المحور الطرقي العابر للمنطقة العازلة للكركرات التي تربط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومنع الحق في المرور، أقامت القوات المسلحة الملكية حزاما أمنيا بهدف تأمين تدفق السلع والأفراد عبر هذا المحور".

وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية، التي "ليست لها نوايا عدوانية، تتم وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (154)

1 - hassan الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:23
عند المساس ببلدنا نصبح جسد واحد نرمي الإختلافات والمشاكل الذاخلية جانبا يحيا الوطن
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657
2 - مغربي قح الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:23
تحية للقواة المسلحة الملكية اما الجرذان والفئران فقد هربت لجحورها !
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527
3 - حاميدو الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:24
باسم الله والله أكبر....إن ينصركم الله فلا غالب لكم....
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454
4 - مصطفى مستور الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:24
معندنا الزهر حتى فالحروب، الناس كتحارب مع دول عظمى وحنا محاربين مع دوار.
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369
5 - سميرة الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:24
الخيار العسكري هو الحل النهائي للمشكل، هم عبارة عن عصابة فقط و حتى الجزائر الداعمة لهم لديها اهتمامات و مشاكل داخلية. سيخسرون معداتهم و يرجعون لطاولة التفاوض.
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257
6 - مجمد الصادقي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:25
احسنتم التدخل في الوقت المناسب الله الوطن الملك
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261
7 - sliman الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:25
اوالله تا عندنا جيش واعر واخا ضايع لكن نعولو عليه الله يحفضو لينا
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236
8 - مرحبا الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:25
هذا مجرد تنظيف للأوساخ التي تركتها العصابة في المنطقة العازلة، سنحرر الصحراء الشرقية باذن الله، تحيا القوات المغربية، الصحراء مغربية..
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236
9 - simo danmark الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:25
إوا دابا مزيان.......الى حولو مرة اخرى لوحوهم في المحيط الاطلسي ياكلهم الحوت .
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175
10 - موسى الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:25
الله ينصر الجيش المغربي أما مرتزقة "البوليخاريو"، الصحراء المغربية ستبقى دائما مغربية بإدن الله.
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165
11 - الواقع الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:25
الوقود الذي حرك تلك الخرذة جزائري. الأوامر جزائرية. قاعدة الانطلاق جزائرية. يجب فرض توازن الرعب على ساكني قصر المرادية. خيارين لا ثالت لهما اما احترام سيادة المغرب او احراق المنطقة.
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157
12 - Hassan الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:26
تحية لقواتنا المسلحة يجب أخد كامل الحذر وعدم الثقة فيما ستقدم عليه البوليساريو التي ترمم صفوفها وتستعد لهجوم كبير. هجوم المحبس هو فقط لجس النبض ودراسة رد فعل المغرب .
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136
13 - azizlahjij الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:26
النصر والتمكين لقواتنا المسلحة الملكية والذل والهوان الخونة ونحن وراء ملكنا وجيشنا في السراء والضراء
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101
14 - Hassan 16 الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:26
تحية طيبة لجنودنا الأبطال يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه المساس بحبة رمل من صحراءنا الحبيبة
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90
15 - أمازيغي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:26
هكذا يكون الرد... تبارك الله على جنودنا البواسل...
يجب الرد بيد من حديد لكل من سولت له نفسه الإضرار بالمصالح المغربية وبوحدته الترابية.
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84
16 - AZAMI الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:26
العز والنصر للقوات المسلحة الملكية بقيادة القائد الأعلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس .لقد لقنوهم درسا لن ينسوه ابدا وما هي إلا إشارة لحاضنتهم وحمام العسكر المغرورين وعوض الاعتناء بالشعب الجزائري الشقيق يصدرون ازمتهم للخارج ولم يجدوا سوى المغرب الذي ساعدهم على الولادة الأولى وتحريرهم بعد تقريبا قرن ونصف من العبودية.عاش الملك والجيش المغربي والشعب المغربي الحر.
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77
17 - نورالدين الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:27
حان الوقت لطرد جميع المرتزقة من المناطق العازلة. وارجاعهم الى مخيماتهم بتندوف
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68
18 - يوسف الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:27
النصر و الشموخ و كامل الدعم لقواتنا الملكية الباسلة
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65
19 - ولد مول الشي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:27
العز والنصر لقواتنا المسلحة الملكية التي تدافع على صحرائنا المغربية وعاش ملكنا الهمام والموت للاعداء والحساد والحقوديين على المملكة الشريفة والذل لدولة الخرائر دولة الذل والحقد والحسد والغل اللهم انصر جنوذنا الابطال الاوفياء
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58
20 - AZZARO الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:27
بسم الله مجراها ومرساها كلنا فداء للوطن و وحدته ، يجب فاتح باب المتطوعين القادرين على حمل السلاح رغم كفائة جيشنا المجاهد لكني كمواطن غيور أحب المشاركة في هذه المعركة
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57
21 - سلرة الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:27
الله بردتو لينا لقلب من شحال هذا او حنا كنتسناو بحال هاد الهجوم على دوك المرتزقة, كنتمناو تكون عبرة ليهم او يلزمو حدودهم مع المغرب او خاصهم يعرفوا بلي حنا لن نتنازل ابدا عن شبر واحد من بلدنا الحبيب.
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67
22 - دكالي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:28
افتحوا باب التطوع عند الحاجة.. أنا اسمي المهدي من مدينة الجديدة.. مستعد من الآن لفداء وطني...
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64
23 - Mourad الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:28
الكركرات اصبحت من الماضي جيشكم جبان وجوعان ومقمل واسلحتكم الاغلبية من تبرعات مخازن الفائض من الاسلحة المستعملة الامريكية وليس فيكم رجل تضربون الشعب الصحراوي في تندوف من الاحلام ولا طائرة تستطيع حتى التحليق من بعيد الجيش الصحراوي سوف يستعمركم وياخد مراكش والباقي جنوبا مقابل الفسفاط الدي استخرجه المخرب من الصحراء
اما الجيش الجزائري فيستعمركم طول وعرض ويتبول في قصور الاهكم المخنث السادس الديوث انتم ارخس شعب وجيش مذلول امي ومقمل على وجه الارض حتى البدلة العرسكرية لجنودكم متئاكلة من القرن الماضي انتم شحادين ومدلولين تسجدون للمخنث السادس رخس عياشة
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-308
24 - سفيان الهولندي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:28
كل جنود انشاء الله للدفاع عن الصحراء المغربية والجالية وراء القوات المسلحة الملكية
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52
25 - سعد164 الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:28
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان ينصر الحق على الباطل ويسترجع المغرب حقه من صحرائه وكل ارضه ويحفظ جنودنا البواسل من كل سوء ..امين يارب.
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47
26 - مختار الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:28
اللهم انصر جنودنا من مرتزقة قصر المرادية
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41
27 - كمال المنصوري الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:28
بل نطلب من قواتنا الباسلة التوغل في التراب الجزائري و دك البوليزاريو و محوها من الخريطة، و إذا لم يُعجِب الجزائر ذلك فقواتنا لن تتوقف حتى تصل إلى العاصمة الجزائر و تحرر الشعب الجزائري الشقيق من المافيا العسكرية الحاكمة و التي نهبت خيرات البلاد و أفقرت الشعب
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39
28 - متابع الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:29
هههه عجيب , الهجوم على منطقة تضم أكبر قاعدة عسكرية و تملك شتى أنواع الأسلحة, لو فجروا أنفسم لكان خير من الهجوم على هذه المنطقة. فالطيران العسكري لم يتحرك بعد لتبدأ الابادة. حذاري!
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29
29 - محمد من تطوان الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:29
تحية إكبار واجلال للقوات المسلحة الملكية ولجميع القوات الساهرة على أمن الوطن.
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54
30 - Bhiri Mohammed Larbi الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:29
الله ينصر الجيش المغربي على الخوانة وأعداء الوطن حفظك ألله ورعاكم
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48
31 - Mohammed oujda الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:29
Maintenant je suis tres heureux il faut tapper fort parceque ces imcapable ne comprennent pas. C est bien comme car ils croient que le Maroc est faibe. Vivele Maroc vive le Saharamarocain et vive le Roi.Maroc de Tanger a laguira
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11
32 - Fellah الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:29
المغرب في صحراءه وله واسع النضر في تفعيل واحترام كل شبر من ترابه.

انتهى الكلام مع ذوي النوايا السيئة
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10
33 - Mohamed David الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:29
يجب استخدام الطائرات بدون طيار و تحرير تلك المنطقة التي تحكمها البوليزاريو. لكي يتم تربية تلك ;;;;
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14
34 - نريد احتلال الجزائر الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:29
بعد طرد المرتزقة نريد احتلال الجزائر ، فهم الان يرتعدون خوفا من الجيش المغربي ، مخلفات حرب الرمال و امكالة لازالت تطاردهم في منامهم ، لدى افضل حل هو احتلال الجزائر ثم بعدها التفاوض مع الامم المتحدة حول منح الاستقلال للقبائل و المزاب و الطوارق .

يعيش الجيش المغربي الباسل المدرب جيدا
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18
35 - Samuel الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:30
عندما تدخل العروس لبيت الزوجية فلا خيار أمامها..
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6
36 - مغربي قح الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:30
نحن جند مجندون خلف قيادة الملك محمد السادس ولنا كامل الإستعداد للإلتحاق بالجيش المغربي للدفاع عن الوطن من الأعداء، تحت شعار الله الوطن الملك
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13
37 - ييمو الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:30
وفقكم الله وسدد خطاكم أيها البواسل الحاميين حدود الوطن ، نحن في المهجر على استعداد للمساهمة بالغالي والنفيس في حماية حدودنا ضد الأعداء .
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11
38 - anas الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:31
الله ينصر قوتنا المسلحة الملكية و الدرك الحربي هدو لي خاصهم الاوسمة
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10
39 - خالظ تاك الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:31
اللهم انصر قواتنا المسلحة الملكية على اعداء الوحدة الترابية
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10
40 - متتبع الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:31
بعد ساعات من التدخل العسكري المغربي لإعادة الحركة لمعبر الكركرات لا يزال السائقون المغاربة عالقون في موريتانيا وسط تعزيزات أمنية موريتانية لحمايتهم.وقالت مصادر في عين المكان اليوم أن السائقين لا يزالون عند النطقة الكيلومترية 55 بعيدين عن المعبر الحدودي, حيث عززت السلطات الموريتانية حضورها في محيطها بشكل كبيراليوم.ويترقب السائقون لحظة الإعلان بالسماح لهم بعبور الكركرات للعودة إلى أرض الوطن بعدما قضوا أزيد من عشرين يوما في ظروف إنسانية صعبة عرفوا فيها نقص الغذاء والدواء والماء والحمام وغير ذلك من أبسط الضروريات.بعد ساعات من التدخل العسكري المغربي لإعادة الحركة لمعبر الكركرات لا يزال السائقون المغاربة عالقون في موريتانيا وسط تعزيزات أمنية موريتانية لحمايتهم.وقالت مصادر في عين المكان اليوم أن السائقين لا يزالون عند النطقة الكيلومترية 55 بعيدين عن المعبر الحدودي, حيث عززت السلطات الموريتانية حضورها في محيطها بشكل كبيراليوم.ويترقب السائقون لحظة الإعلان بالسماح لهم بعبور الكركرات للعودة إلى أرض الوطن.
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2
41 - مكناسي محارب الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:31
زيدوهم شي صاروخ واحد آخر كادو أنا نخلصو من عندي.
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8
42 - مرساوي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:31
الآن حصحص الحق وزهق الباطل ..اللهم انصر جنودنا يا ناصر المنتصرين .
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7
43 - مغربي حر الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:31
واش حتا هدوك عندهم دبابات. جايبين كرويلة مركبين ليها قادوس في القدام وسماوها دبابة
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9
44 - omar الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:31
تحية اجلال واكبار لافراد قواتنا الباسلة المرابطة في صحراءنا العزيزة
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8
45 - محمد المانيا الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:32
هدا هو المعقول. تحية لجيشنا الباسل.عبرة لكل من البوزبال و صنيعتها جارة السوء حتى لا يجربوا مرة أخرى.
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7
46 - karim الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:32
وذكرت مصادرنا أن عناصر "البوليساريو" لم يكن أمامها خيار سوى التراجع بعد رد القوات المسلحة الملكية الذي كان صارما باستخدام صواريخ مضادة للدروع، إذ تم تدمير المعدات العسكرية التابعة للميليشيات الانفصالية بالكامل.
صراحة خبر كيبرد الگلب.
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6
47 - تحية حارة الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:32
* تحية حارة خالصة للجيش الملكي المغربي .

* على عناصره أن تتضامن معنا نحن المدنيين في مواجهة كورونا،

عليهم أن يوزعوا الهجمات بين الحضوري و عن بعد ، و أن يتوقفوا

عن العمل على الساعة الثامنة مساءاً .
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2
48 - فارس الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:32
شكرا هسبريس لتصدي للبروبغندا المعادية .. ورسالة للقيادة المغربية على وجوب اطلاق ادارة الشوون المعنوية للقوات المسلحة الملكية المغربية عن طريق خلق قنوات التواصل و الدعاية في مواقع التواصل الاجتماعي و موقع حصري للاخبار و تغطية الاحداث و استحظار الارشيف و بطولات الاجداد للوقوف امام الالة الدعائية المعادية كما يجب على المغاربة الوقوف جسد واحد مع الجيش المغربي و رمي الخلافات جانبا و التصدي لكل دعاية الكادبة في اطار الحرب النفسية للاعداء
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7
49 - Momo الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:32
المرجو من قواتنا المسلحة الباسلة عدم التراجع الى الوراء فهذه فرصة تاريخية لطحن هذه العصابة و القضاء عليها نهائيا بإذن الله.
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4
50 - المغربي الحر الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:32
عاش الملك وتحية للجيش المغربي الباسل، العز للجيش المغربي و الذل للخونة و المرتزقة.
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3
51 - البعمراني الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:32
لقد بدأ الحسم وبكل حزم...تحية كبيرة لكل الجنود المرابطون في الحدود...الله الوطن الملك.
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5
52 - ديمقراطي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:32
لا أحد يحب الحرب، لأنها تتسبب في مآسي إنسانية لا حصر لها، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية والمالية والعسكرية الخ..، لكنها تبقى الخيار المر لحسم نزاع طال أمده، تجرع فيه المغرب مرارة سوء الجيران، حتى أنهم يعتقدون أننا شعب جبان.. لا وألف لا، فالمغرب بلد السلم والسلام وحكامه معتدلون في سياساتهم سواءا الداخلية او الخارجية .. ويلتزمون بأقصى درجات ضبط النفس.. وهذه فعلا مناسبة لكي يقرر جار السوء، هل هو مع حسن الجوار والعيش المشترك.. أم يخرج عن طوره ليعلن علانية نيته الخبيثة تجاه المغرب.. ادن، فإن أرادوا السلام، فنحن أهل له، وإن أرادوا الحرب، فلن يلوموا سوى أنفسهم.. لأن سلاحهم الروسي "الخردة" لن ينفعهم أمام التطور النوعي للسلاح المغربي، ناهيك عن حرفية جيشنا الباسل..
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3
53 - ملاحظ الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:33
تمنيت ما قامت به القوات المسلحة ان يكون من زمان ، اما ضبط النفس و الكلام الفارغ ماغاديش يصلح مع هاد الشرذمة
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4
54 - aitali الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:33
الله اكبر الله اكبر ربي ينصركم يا ابطال المجد لكم المجد لكم
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5
55 - عبدالله الوجدي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:33
تمنيت لو الجيش المغربي ألقى القبض على هذه الميليشيات بدل طردهم.بذلك سيعرف العالم الحقيقة.بما أن الجيش تحرك يجب إكمال المهمة حتى النهاية
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6
56 - جلال الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:33
اعلنت القيادة البوريساريوا انها اعلنت تعقد الاجتماع على التامنة مساء الاعلان القرارات الحاسمة مهمة الاعلان الحرب رسميا على المغرب اول مرة في التاريخ الجهة تعلن الحرب تبلغ خصمها بتوقيت الحرب والهجوم لكن احد مستشارين قاءد البوريساريوا الهمام نبه ان الساعة التامنة موعد مباراة الحاسمة المنتخب الوطني مع منتخب افريقيا الوسطى الاقصاءيات كاس افريقيا ان المغاربة منشغلين بهذه مباراة اكثر من القضية كركرات النصيحة كابرانات الجزاءر التعجيل بعقد الاجتماع الاعلان الحرب الساعة 6 مساء عوض 8 مساء ليس الجيش المغربي من طرد قطاع الطرق هؤلاء فقط القوات الدرك الملكي والمخازنية المنطقة كركرات تقع الاختصاصات الدرك الملكي عدد قوته السيارات دراجات مروحيات تفوق عدد القوات الميلشيات العسكريين والمدنيين لما تحصل المظاهرة داخل المغرب اوالجماهير كرة تقوم بالشغب الامن والدرك يجدون صعوبة كبيرة في السيطرة عليها اكثر من السيطرة على اعتصام قطاع الطرق الاصحاب كراراس يوجهون السلطات بقوة اكثر جرذان البوريساريوا لو المغرب ارسل الترا الفريق الجيش الملكي كن دفنهم تحت الرملة
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3
57 - Ibrahime الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:34
يالاه سلات الحفلة الجرذان الى مخباءها المعتاد
ماكرهتش إكملو القصف حتى يفوتو جسار الدفاع
المرتزقة كتلعب بالنار وخاص الحزم والصرامة في الرد
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3
58 - Santos الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:34
حكرونا لمراركة حكرونا لمراركة. ...هههه تحية للجيش المغربي الباسل .... يبقى الأسد اسدا ويبقى الجرد جردا
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10
59 - حسام الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:34
للصبر حدود. لا بد من وضع حد لاستفزازات الخونة المؤطرين من أعداء الوطن وإلا فإن المشكلة ستعرف تطورا خطيرا.
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4
60 - Filali الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:34
يجب تغيير قواعد اللعب ، و يجب اعتبار دخول قوات و معدات عسكرية من داخل الجزائر الى الصحراء المغربية إعلان حرب من طرف الجزائر
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6
61 - بدمائنا نفدي وطننا الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:34
أعتقد ان حرص المغرب على رسم مسافة واحدة مع مختلف الجهات المعنية بموضوع الصحراء المغربية == أقول المغربية وأعي ما أقول== تترتب عنه اثار و انعكاسات تتمثل في محاولة بعض الجهات المغرضة تقزيم مجهودات المغرب و دفعه نحو خيار الحرب في عملية يائسة ودنيئة من خصوم وحدتنا الترابية ، لكن حكمة المؤسسات الرسمية وتبصر الجيش المغربي و نكران الذات التى ما فتئت بلادنا تعتمده في هذا الملف بعد اقتراح الحكم الذاتي جعل الكلمة الفيصل اليوم وازاح الستار عن شرذمة مدفوعة الأجر تعيش علي قيح مواطنين غرر بهم .. ....وطننا الى الامام فما ضاع حق وراءه طالب يقول الشاعر : بلادي وان جارت علي عزيزة ##و قومي وإن ضلوا علي كرام.
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4
62 - وجدة الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:34
هرمنا من اجل هذه اللحظه التاريخيه اللهم انصر اخواننا المرابطين فالصحراء
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5
63 - Khalid الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:35
هذه فرصتكم لا للتراجع، يقول المثل المغربي (حن تمحن)
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64 - مغربية حرة الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:35
حفظ الله الجيش المغربي وابعد عنا كل شر َ وأدام علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
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5
65 - rachid essafi الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:36
الكلب النباح مكيعضش كضربو بحجرة صغيرة كيهرب هذا حال المرتزقة البوليزاريو....فتحية اجلال واكبار لقواتنا المسلحة الملكية المدافعة عن وحدتنا الترابية
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5
66 - kader الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:36
واعرة هدي اسي مصطفى مستور فعلا غدي نتحاربو مع دوار ديال بو زبال
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4
67 - الصحراء مغربية الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:36
تدخل في محله بعد استفزاز واحتقار من المرتزقة للقوات المغربية يقول البعض ان المغرب تماطل و تاخر في الرد لا ثم لا المغرب ليس ببلد ضعيف او خائف من المواجهة لكن حافظ على امنه و استقراره اولا بالمناداة و الرسائل الموجهة لامريكا و بالمشاورة لحتى لا يقال القوات المسلحة المغربية قامت بمجزرة في حق مدنيين اطفال و نساء ابرياء وخير دليل هو ماجاء في هذا المقال ومايبث الان في قنوات الصرف الحقودة التي تلفق للمغرب كل شيئ
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68 - slawi الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:36
نسو أن المغرب يردد قسم الصحراء على الدوام ، يجب دحر هؤلاء المرتزقة للأبد . المغرب لن يتراجع .. قول وفعل . عاش الملك قائدنا
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2
69 - ف. ع الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:37
الرد على رقم 4 إنهم مثل الباعوضة( الناموسة) حجمها صغير جدا إلا أنها تزعج
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0
70 - الوجدي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:37
اشويوْهم مزيان ، هولاء المتهورين لا يعرفون معنى الحكمة و السلم ، يضنون ان المغرب مازال في 1976 عندما كانت تتدخل الحامية رقم 14 من القوات المساعدة
يجب عليهم الانسحاب الكلي من المناطق العازلة و ما على الجزاير الا ان تتحمل مسؤولياتها
الصبر حدود
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3
71 - ابو فاطمة من وجدة الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:37
هذا هو الرد ...الم اقل لكم ان عصابات الشر والارهاب جبناء ويتقنون فقط فن الكلام والتهديد كأسيادهم جنرالات (التسنطيحة الخاوية والنيف المزيف )في جارة السوء الجزائر نحن اهل شرق المغرب نعرفهم جيدا ...عندما يتكلمون يرغدون ويزبدون وتحسبهم انهم رجال ولكن اول رد فعل يجبنون ويفرون كالفئران المذعورة ....سياسة الصبر والتصبر مع هؤلاء الاوغاد لا تنفع انهم يخافون ولا يستحيون ...وعلى كل حال لا من الان فصاعدا لا مجال لاستخدام الرحمة والتعقل مع هذا العصابة الاجرامية وحتى مع الشيطان الذي يحرضهم ويدفعهم لا ستفزازنا في ارضنا
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72 - khalid Espagne الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:37
خبر يثلج الصدر. اللهم انصرنا على أعداء وحدتنا الترابية. خطوة انتظرناها طويلا. تحية كبيرة لقواتنا المسلحة الملكية المغربية.
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6
73 - طنجاوي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:37
تحية إكبار وعز لقواتنا المسلحة الملكية على ردعها لالخزي والعار والغدر. تحياتي لكم جميعا
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5
74 - hamouda الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:38
من الآن فصاعدا
لاحوار مع قطاع الطرق المرتزقة
لاتقرير مصير
لا حكم ذاتي
انتهى الأمر. ..
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75 - مراكش الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:38
اتمنى أن لا تتوقف العمليات العسكرية للقوات المسلحة الملكية حتى تحرر تندوف من المرتزقة.
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76 - بائع الخضر الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:39
إذا اندلعت الحرب يجب على جيشنا الوطني قصف المخيمات وإبادة المدنيين..باش نتهناو من هاد المشكيل بصفة نهائية.قصف المخيمات وابادتهم مطلبنا قد نتعرض لبعض الإنتقادات لكن بالمقابل سوف نتخلص من شوكة ظلت تؤرقنا لسنين..
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2
77 - عبداللطيف الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:40
العز او النصر للقوات المسلحة الملكية
اللهم انصرهم يارب
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78 - مغربي من كندا الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:40
لابد من الاتحاد كافة المغاربة في الداخل و الخارج ضد البوليساريو و الجزائر . We are the Moroccans abroad , we have to defend on our country Morocco against these bunches of bandits and terrorists .
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79 - مغربي مسلم حتى الموت الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:40
الى صاحب التعليق رقم 23 ...المثل يقول " على قد الضربة يكون الصياح " ههههه يتبين جليا من خلال تعليقك ان التدخل المغربي قد اوجعك كثيرا هههههه
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80 - Hamza الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:40
وا دابا بردتو ليا قلبي و العقبة ل فرض السيطرة الكاملة عل أرضنا مورا الجدار العازل را هادي هيا الفرصة
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81 - المغرب قبل كل شيء الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:40
اني بعد عودتي من عملي اقرا وتنهمر الدموع من عيني الحمد لله على بلدي هذا هو المهم أن يعلم المرتزقة والجزائر أننا لسنا ضعفاء باذن الله.
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5
82 - aabdou labbdi الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:40
هذا ماتطرقنا له في تعالقينا السابقة. إذا ارتكبت الجبهة الانفصالية قطاع الطرق أي حماقة ستؤدي الثمن غاليا وهذا ماوقع لقد خرقت وقف إطلاق النار وهاجمت الجيش المغربي بالمحبس هاهي أدت ثمن حماقتها. إذن هي الأولى التي خرقت وقف إطلاق النار الآن ماعليها إلى أنها ستؤدي الثمن غاليا سواء من طرف الجيش المغربي سواء من طرف المنتظم الدولي. والآن اذا قامت مرة أخرى وأظن انها ستقوم بذلك في نقط أخرى وهناك سيتم تدميرها بالكامل سواء بالصواريخ أو بالطائرات النفاثة واذا تدخل جيش آخر من غير المرتزقة فهذا يعني اعلان حرب مفتوحة على المغرب وهناك سيكون كلام آخر سنتجند كلنا بدون إستثناء وأننا واثقون بالدفاع عن حوزة وطننا وبلدنا. والميدان بيننا.
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3
83 - Mra الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:41
و اخييييييييرا رد حازم و نطلب بالمزيد و الدخول الى المنطقة العازلة كلها وطرد ;;;;; العفنة الى محتضنها
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84 - واقعي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:41
هرمنا من أجل هاته اللحظة،عاش المغرب وعاش الجيش المغربي.
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3
85 - مغربي قح الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:41
ان الأوان لاسترجاع العزيمة والقوة والارادة والمواطنة التي كان يتميز بها جيل الستينات وما قبل في نظري الحرب مهما كلفت فهي في صالح المواطن المغربي لاسترجاع هيبته هيا الى الامام...
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4
86 - عاش المغرب الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:41
والله العظيم خبر مفرح وخا اتعطل اشوية النتيجة مفرحة الحمدو لله المشكل فينا احنا الي كنتساهلو امعاهم يجب طحنهم حتا الي راهم في الداخل او معجبهومش الحال يجب طردهم الى الخزاءر بلد العدو وبلد الميلون لص وسراق كلهم سراقين و شواد جنسيا في فرنسا
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3
87 - الباعمراني الحر الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:41
الله - الوطن - الملك
هادو طغاو في الارض فساد ويجب تلقينهم الدرس بالقوة الصارمة. تحية اجلال لقواتنا المسلحة.
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3
88 - abdouelail الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:42
الف تحية وتقدير للقاءد الاعلى وللقوات المسلحة الملكية نحن فخورون بكم ومستعدو ن للدفاع عن وطننا الغالي ول ربن ولن نتخلى عن شبر من الصحراء مهما كلف الامر
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89 - gherabi.belarbi الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:42
هكذا نريد جيشنا. يحمي الذمار والعرين. رعى الله جيشنا وقيادته.
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90 - نعمان محمد الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:42
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.....
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91 - عبده الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:43
على نفسها جنت براقش، لا تلعبي بالنار يا "بوليزاريو"، بداية النهاية إن شاء الله لهؤلاء المتمردين على وطنهم.
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4
92 - الوطني الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:43
قلبي معك يا وطني العريق الحبيب ... المغاربا المغرب يمر باهم لحظة في حياته وارى ان شعب الواي واي و تيك طوك باقي مساقش الخبار باش نشوفو واش ايأجلوا حياتهم الافتراضية الفوضوية الفارغة والبوزااات والنقد للدولة ويقومو وقفة رحل واحد من اليوم بالدعاء و الذعم النفسي للجنود و رفع المعنويات ولا اتجيهم صعيبا ... رجاء رواد هسبريس اي خير حول القضية تعليق يكون قياسي الوطن يحتاجكم ليس في الصفوف الامامية ضد العدو بل فقط خلف هواتفكم بالابتعاد عن الاخبار المشبوهة راه هنا ايبان المغربي من الخاين عديم الشرف و الشجاعة اما الجنود الحقيقيون راهم على الارض دبا
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93 - مهاجر ولكن متتبع للأحداث الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:43
زيدوهم زيدوهم هادشي ما يكفيهم تحية وإجلال للجيش المغربي العظيم قلوبنا معكم جاء الحق وزهق الباطل.
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5
94 - مغربي و افتخر الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:43
عاش الملك و نحن وراءه مجندون و مستعدون بالتضحية بالغالي والنفيس من أجل صحراءنا.الصحراء مغربية و تحية اجلال للقوات المسلحة الملكية.النظام الجزائري الرجعي و دميته الى مزبلة التاريخ.حان الوقت للشعب الجزائري الشقيق ان يطرد هذه الطفيليات من ارضهم الذي فرقت بين شعبين شقيقين و اخوين الذين فرقوا بين 80 مليون نسمة.معا يدا في يدا من اجل بناء مغرب كبير يرقى إلى المستوى المطلوب و يكون مفخرة للاجيال القادمة كفاكم معاداة و حقدا و لننسا الماضي الاليم و نبدأ صفحة جديدة.كفانا تمزقا بين شعوبنا و خير دليل ليبيا سوريا العراق......مصلحتكم معنا فلدينا مصير مشترك.واخيرا تحية وتقدير للشعبين الشقيقين المغربي و الجزائري.
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95 - الفلاح الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:43
الاف من مدنيين صحراويين بسيارت مدنية اغلبهم نساء توجهو الى معبر كركارات لتضاهر واعتصام امام قوة لمنيرصو بعض شهود عيان ليس هناك لا بوليزاريو ولا جيش ملكي الا حراقة حدود مغربية درك ملكي وبعض ملشيات بوليساريو بسيارتهم رباعية
قواة منيرصو وطايرات الهليكوبتر الأمنية الأمنية تحلق
جزاير لها أجندة غربية أمريكية روسية تطبقها
بعد أنهزام استفتاء ضغط شعبي مرض راءيس أزمة اقتصادية كرونة اموال بملايير سرقة من مال عالم
جزاير تريد غلط أوراق
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2
96 - بوزيد الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:44
يارب يالله يالله يالله ياشديد القوى ، يادو البطش الشديد إنصر جنودنا على القوم الضالمين في الصحراء المغربية ،
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6
97 - intidam Hassan الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:44
هذا هو المعقول يجب سحق كل هذه المرتزقة بدون رحمة لانهم انفصاليين مدعومين من جارة السوء والعار مكاين لا خاوا خاوا ولا هم يحزنون الخرائر هي اكبر عدوة للشعب المغربي وللدولة المغربية خاوا خاوا سيرو تبخرو بيها / بالمناسبة تحية لجمهورية القبايل الديمقراطية يجب على المغرب ان يعترف رسميا بجمهورية القبايل دولة محتلة من قبل جنرالات دولة السوء والعار
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98 - غالي بولفعى الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:44
غالي بولفعى يدفع بالمدنيين للحرب ويبقى بعيدا...
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99 - محمد المربع الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:44
من هذا المنبر الكبير، أدعو الشعب المغربي من طنجة إلى لكويرة إلى الإلتفاف حول القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، جلالة الملك محمد السادس، لأن ما يحاك ضد بلدنا المغرب شيء عظيم. حتى القريب والبعيد أن المغرب ليس لقمة سهلة إبتلاعها...
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5
100 - Moroco الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:44
الله اكبر مستعدون لدفاع عن تراب مملكتنا بدمنا ولعنة الله على اشباه المسلمين الجار السوء
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101 - الحسن. الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:44
لا خوف على قواتنا فمن لا يعرف رجال المغرب يقرأ التاريخ المغربي .معاركه واقف هنا على الزلاقة وبسالته في حرب رمضان بمصر وحرب الجولان فالنصر ثم النصر لجنودنا البواسل
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102 - mohamed elayadi الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:44
كفانا مفاوضات مع قطاع الطرق يجب الحسم وبكل قوة
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103 - sefrioui الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:45
بسم الله توكلنا على الله و لا حول و لا قوة الا بالله . الى الامام ايها الجنود البواسل و نحن هنل ننتظر اشارة فقط للنضم الى الصفوف فالموت واحد الافضل ان اموت دفاعا عن وطني . و لا للانتظار خلف الجدار . الى تندوف ان اقتضى الامر .
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104 - ياسر العميد الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:45
مزيان برافو عليكم لقد برهنتم على أننا دولة قوية ودابا غادين يطلعو ليا الغرايد وغادي يولي العالم كلو يحتارمنا، هذا هو الإشعاع الدولي الحقيقي تمناو أن لاتنتهي غارات المغرب على الهردالة الجياع الحفاة العراة رعاة الشاة ولاد الفرناتشي ابراهيم الرخيص.

الله.الوطن.الملك
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4
105 - محمدين الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:45
المدنيون الذين تتحدث عنهم هذه الشرذمة الضالة هم في الأصل عسكريون بلباس مدني لأن البوليزاريو ومن ورائها الجزائر يخافون إرسال أشخاص مدنيين يمكن أن يهربوا منهم ويلتحقوا بالمغرب
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5
106 - مغربي في كندا الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:46
الحمد لله على هذا النصر الكبير.. هربوا مثل الجردان
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107 - سيمو الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:46
نتمنى قصف تندوف لكي ينتهي المشكل إلى الابد
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3
108 - عبد الرحيم الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:46
ـحية إجلال و تقدير لجيشنا الهمام، وتحية إجلال و احترام للقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. و ندائي للإخوة المتواجدين بمخيمات لحمادة للإنصات لصوت الحكمة للالتحاق بالوطن المغرب للعيش الكريم و بناء مستقبل زاهر لكل أبناء الوطن.

أما صاحب التعليق رقم 23 فنقول له إذا أتتك مذمتي من ناقص فتلك الشهادة أني كامل.
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109 - الردع الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:46
تحية لجيش المغربي الهمام سلاح الجو على اهبة الاستعداد لإخماد جميع الأهداف الارضية والمتحركة في المنطقة العازلة
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110 - simohamed الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:47
اللهم اصرنا ولا تنصر علينا. فنحن شعب ملتحم ضد كل اعتداء يمس الوحدة الترابية وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس
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111 - إلى مراد الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:47
كتبرد على راسك.نسيتي أمݣالا1و2.باين راك معق د من المغاربة.
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112 - فارس الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:48
Au numéro 23 tu as dit la vérité ce sont des esclaves ses soldats cherchent que du pain même leur tenue c'est un don de l'armée américaine
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-7
113 - mounir الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:50
يجب استرجاع جميع الاراضي المغربية الصحراوية سواء جنوبية اوشرقية او غربية,الشعب كله سيدافع عن الصحراء,
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114 - محمد بنحده الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:51
ابراهيم الرخيص وشرذمته يستمرون في الكذب والتضليل ليس من شيم المغرب الاعتداء على المدنيين ولن تنفعك أكاذيبك ولن تنفعك الجزائر صانعتك ولن تنفعك عصابات حزب الله ولا غيرها
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0
115 - رشيد الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:51
الرئاسة الجزائرية هذه الايام مغيبة بمرض الرئيس تبون.هذا يعني ان العصاية العسكرية في الجزائر هي من تحكم و على راسها اكبر الحاقدين الجنرار شنقريحة الدي يعد من اكبر الحاقدين على المغرب.و كيف لا و هو من يغتال حتى اصدقائه بامس و المقصود هنا القايد صالح...
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116 - mojane الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:52
العز والنصر لقواتنا المسلحة الملكية نظفوا المغرب العربي من هذه القذرات وفقكم الله.
أما عن ملكنا فإننا نقبل يديه بكل حترام وطواعيةوسنقبل حتى رجليه مستقبلا وما يضركم يا أعداء في هذا .
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117 - عامر الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:52
المرحلة المقبلة أن شاء الله هو نشر قواتنا على طول الحدود الموريطانية من تيشلا إلى الكزبرة.العملية .عملية لا تتطلب قوات إضافية فقط تنسيق موريطاني مغربي.
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118 - غايورعلى ارضيه من المانيا الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:52
الحمدلله والله يحفظ جيشنا الباسل اعطوهم على رسوم هاذ القوم مثل الكمون تحكو يعطي مفعوله اللهم احفظ جيشنا منشرهوم
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119 - الصحراوي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:52
البوليزاريو مصنوعة في الجزائر بمواد جزائرية صرفة
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1
120 - الموغريب الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:52
اقول الانفصاليين / الانفصاميين، بما انكم ابيتم ان تعيشوا في الرفاه والعز تحت راية الوطن الحمراء والتي تتوسطها نجمة خضراء، شتعيشون مهانين ومحرومين في جحوركم في تندوف، يرفرف عليكم فتيل تعتقدون انه علم.
هنيئا لكم بالعيش ابد الدهر بين الحفر.
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121 - وطني الحبيب الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:53
اللهم انصرنا على من ظلمنا..اللهم تبث أقدام جنودنا و واحفظ بلادنا و ملكنا العزيز...آمييين
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122 - واقعي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:53
إلى مراد:فعلا الجيش الجزائري جيش قوي،وخير مثال أنه قتل 300000ألف جزائري وقضى على الإرهاب خلا 15سنة.ههههههههههههههههههه.
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123 - عبد العالي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:53
رمال الصحراء فهي من ذهب بالنسبة لنا يحيا الوطن ونموت نحن ..تحية خالصة لجنودنا البواسل في الصحراء المغربية ..ونحن وراءهم بكل الوسائل
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124 - Freethinker الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:54
راه ما كاين غير القوة لي كتنفع! قاليك مقاطعين لا فاش كيري وفرنسا هي لي حامية المغرب ومانعة الصبي أردوغان يوصل ليه! إيوا قولوا لأمتكم الإسلامية تعاونكم دابا!!!
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125 - SAMIR الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:54
فرصه ثمينه لملاحقه فلول البوليزاريو الى الحدود الدوليه مع الجزائر وفرض الامر الواقع الى الابد .
يالله السي العثماني ورينا حنه يدك.
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126 - yassine الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:55
نحن قادرون على فعل مسيرة اخرى
ولاتعتبرو سكوتنا هو علامة خوف لقد وصلت لحدود صبر المغاربة
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127 - Rahal الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:55
هنيئا للجيش المغربي المغوار و قائده الاعلى الملك محمد السادس الى الامام حفضكم الله ورعاكم زلزلو الارض تحت اقدام المعتدين و لا تاخذكم بهم رافة ولا رحمة نحن معكم الله الوطن الملك .
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128 - بنعبدالسلام الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:55
يجب على المغرب أن لا يُعِير أي اهتمام لما يكتبه أو يقوله غالي ولا كوتيريس ولا أي كان، كل ذلك لا ينفع في شيء. الذي يجب أن يستمع اليه المغرب ويعززه هو ما "تقوله" خزائنه من الأسلحة ،طائراته الحربية وصواريخه ودباباته. هذه الخزائن هي التي في استطاعتها أن تغير كل شيء رأسا على عقب. ما يصدر عن هذه "الخزائن" هو الذي يكون له تاثير على المجتمع الدولي وعلى العالم برمته. شيء واحد هو الذي يجب أن ينتبه اليه المغرب : عندما يقرر أن يضرب، يجب أن تكون تلك الضرباته موجعة للعدو ، وليس مجرد طلقات في الهواء.
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129 - Badr Chacha الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:56
المشكل نساو ان راه 40مليون مغربي كلنا يد في يد غالطين بزاف بزاف
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130 - متتبع الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:56
في حالة الضرورة، مستعد من الآن المشاركة إلى جانب جنودنا البواسل من أجل كرامتنا ووحدتنا الترابية. أضع شرطين لا ثالث لهما:
- تكويني مدة 48 ساعة حمل السلاح واستعماله
- توفير مياه الشرب
كل التحية والتقدير لقواتنا المسلحة
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131 - أمازيغي من المغرب الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:57
كأبناء وحفدة مقاومي الإستعمار نثمن هذا المجهود الوطني الذي قامت به القوة المسلحة الملكية المغربية . ونشكر صاحب الجلالة على هذا القرار الجريء الذي لم يأتي إلا بعد أن تجاوزت العصابة حدود القيم الأخلاقية الكونية سواء من الجانب السياسي أو العسكري أو الإنساني أو الهوياتي .
ما لا يدركه هؤلاء الكفار أن قطع الطريق أمام المارة يعتبر أكبر جريمة في الدين الإسلامي وأن الإسلام جعل الطرقات في ملكية الله لا في ملكية الإنسان ولذلك خصها بنصوص وأحاديث كثيرة تخص أداب احترام الطريق ، وجعل ابن السبيل وهو العابر الغريب من المقربين للإحسان والإطعام والتصدق حتى ولو كان غنيا أو كافرا ،
لذلك فهؤلاء قد تجاوزوا كل الحدود وأبسطً الأمور ردعهم بالسلاح.
تحية إجلال وتقدير لقواتنا المسلحة الملكية ولكل القوى الأمنية الساهرة على راحة المواطن والوطن وعلى سلاسة النقل واللوجيستيك من وإلى كل أقطار الأرض.
الله الوطن الملك .
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132 - النسر الملكي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:57
هكذا يجب التعامل مع هده الكائنات المزخرفة من طرف أعداء الوطن إلى الأمام النصر ثم النصر ولا سوى النصر.
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133 - الصحراوي الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:57
هجمة انحارية قامت بها البوليزاريو ويجب ابادتهم نهائيا
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134 - Rim الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:58
النصر لقواتنا نحن معكم نضحي بالغالي والنفيس من أجل نصرتكم عاش المغرب
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135 - محمد الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:58
اللهم انصر قوتنا المسلحة المالكية على قطع الطريق الصعاليك
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136 - موطني الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:58
اللهم انصر جنودنا البواسل واجعل النصر حليفهم يارب...لدي اصدقاء كثر بنقطة المحبس تقاسمنا ذكريات الطفولة والمراهقة وقسمتنا الظروف الحياتية فيا رب احفظهم بعينك التي لا تنام وارجعهم لامهاتهم سالمين غانمين...وانا كلي ثقة بالله تعالى وبجشينا البطل انهم سيردون المعتدي على اعقابه وهو مدحور...ونحن بدورنا نعلن اننا من اليوم فصاعدا نعتبر ارواحنا جنودا متطوعين لحماية ارضنا وتاريخنا وشعبنا فالمغرب كله يعرف ابناء قبائل الاطلس الصغير وكيف دافع اجدادنا عن ارضهم وعرضهم ابان الاستعمار ونحن بدورنا رهن اشارة القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية وفي اي وقت ...فلا يعقل ان نتقاعس عن حماية مصالح شعبنا..صحيح اننا نعاني من الفاقة والبطالة لكن هذا ليس مبررا لعدم حمايتنا لبلادنا فقد نختلف بيننا لكن لن نختلف عن الوطن حتى لو كان رصيفا ننام عليه ...اما النصر او الشهادة واخرها هو القبر ..فلربما نعيدها مملكة علوية بكامل حدودها التاريخية الكل معلق بارادتنا وصمودنا وتشبثنا بمقدساتنا الوطنية ...نحن لها ايها الشعب المغربي العظيم
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137 - من وجدة الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:58
الله اكبر الله اكبر والله سررت بهذا الخبر و تغرغرت عيناي بالدموع فرحتا بقواتنا المغربية وكلنا فداك يا وطني
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138 - برجوووق الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:59
كمغاربة نريد أن نرى لافتات الشعب الجزائري الشقيق تدين وتندد بالتدخل العسكري السافر للحدود المغربية من طرف مليشيات البوليزاريو بدعم كامل من عساكر الجزاءر الحكام.. عساكر الجزاءر الشيوخ ، وبعقليات السبعينات المتجاوزة يريدون خلق بؤرة توتر في الصحراء المغربية . حرب بين المغرب والجزائر لالهاء الشعب الجزائري الشقيق عن مطالبته لهم بالرحيل عن الحكم ، واستبداله بكم مدني ديموقراطي.. زد على ذالك ما يمكن أن تخلفه هذه الحرب لا قدر الله من خسائر في الأرواح والممتلكات، يكون الشعب الجزاءري والشعب المغربي الخاسر الاكبر ..نسأل الله أن يهدي عساكر الجزاءر إلى الطريق الصحيح، ويجنبوا الشعبين الشقيقين الدمار وويلات الحروب..ولا يسعنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل...
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139 - حبيبة الجمعة 13 نونبر 2020 - 15:59
بصراحة الحل هوًالحرب حتى تخرج الدولة الخرخورية من جحرها ويعطها درس في الاحترام لازم تعاد تربيتهم من جديد المغرب. مستعد رجال ونساء للحرب مع الخرخوين فيهم غير الحقد والحسد جنيرالات الدل والعار أما شرذمة اللقطاء العصابات الارهابية لن تأخذ منا سوى ساعتين وتحرق
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140 - بنت البلاد الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:00
والله كون غا صيفطونا حتى حنا معاهم نحاربو هاد المجرمين وخا نبردو فيهم عا غدايد المصحات اللي دارو فينا ما دارت المرتزقة
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141 - abdelhay الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:00
تكلفة الحرب قاسية على الجميع؛ وتداعياتها تكون كارثية وقاسية على الكل ومن كل الجوانب، الاقتصادية والاجتماعية والأمنية..؛ لكن تكلفة الوطن وحمايته ووضع حد لاستفزازات "مرتزقة" تمول بأموال بإمكانها تحويل دولة جارة وشعب شقيق إلى "فنلدة" شمال إفريقيا؛ بدل من تمويل وتسليح قطاع الطرق؛ أهم وأولى من كل شيء !
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142 - القادري الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:01
حفظ الله مملكتنا الغالية وقواتنا المسلحة الملكية. بدأ عويل وبكاء شرذمة المرتزقة... وبدأت اكاذيبهم وتضليلاتهم التي لن تنتطلي على أحد. ساعة الحسم دقت. هرمنا لهاته اللحظة.
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143 - abdo الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:01
تحية لقواتنا المسلحة الملكية
احرقوا المرتزقة
كلنا جنود دفاعا عن الوطن
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144 - lhidaouiyounes الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:01
بعد إعطاء سيدنا أمره السامي المطاع جحافل وطلائع القوات المسلحة الملكية تقوم بواجبها القانوني والشرعي والتاريخي بكل تفان واحترافية..لا تهاون في المساس بسيادة المغرب العظيم. شعارنا الخالد الله الوطن الملك
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145 - marouane الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:01
Salam
Je suis prêts à tout plaquer en France ( famille,travail,tout tout ) et venir combattre s’il faut.
Allah m3a elha9
Je suis d’origine marocaine du nord est ( Nador/Geurcif /taourirt/)
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146 - مصطفى شكيري الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:02
تحية لكل المرابطين في الصحراء المغربية و نحن على استعداد تام لتلبية النداء وفقكم الله. الله الوطن الملك
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147 - مسرحية و انتهت.. الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:03
مزيد من الصرامة وعدم التساهل مع أي كان يحاول المس بوحدة تراب المملكة المغربية أو يحاول تهديد مصالحها أو يحاول زعزعة أمنها أو يحاول تهديد سلامة أي مواطن مغربي ...هاته خطوط حمراء لا نقاش و لا جدال و لا حوار حولها و كفى ..
هؤلاء الذين حاولوا قطع مرور القوافل التجارية بمعبر الكركرات و اقتلعوا الاسفلت في تحدي سافر و تعدي غير مقبول و استصغار لرد القوات المسلحة المغربية ليسوا بصحراويين أبدا و لا ينتمون للمنطقة مطلقا بل هؤلاء رجال مستأجرون من المخابرات الجزائرية مدفوع الأجر مسبقا تم استقدامهم الى هناك للتمثيل و التظاهر على أنهم صحراويين مدنيين يحتجون.
هؤلاء تابعون للمخابرات الجزائرية و عائلاتهم تخضع لحراسة مشددة من مخابرات الجزائروعصابة بوزبال كرهينة و كوسيلة لضمان عودتهم بعد تقديم دور الممثل المتظاهر بالكركرات.
الصحراويون المحتجزين بالمخيمات لو أتيحت لهم ربع فرصة الوصول الى الأراضي المغربية بالكركرات لفروا هاربين نحو المغرب دون الالتفاف للحظة واحدة الى الوراء.. هكذا يتحدث بسخرية المحتجزون داخل المخيمات عن مسرحية من قاموا بتمثيل دور الصحراوي المحتج المتظاهر ..
مسرحية و انتهت..
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148 - قسم المسيرة الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:03
كلنا جند مجندين للدفاع عن حرمة وسيادة الوطن. انتهاك وحدتنا الترابية خط احمر. فالمغربي يموت اما على حرمة أولاده أو بلاده. فاللهم انصرنا على القوم الظالمين.
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149 - خريبگي الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:03
.... نحن 40 مليون مغربي مجندون وراء عاهل البلاد.... الويل لمن سولت له نفسه المس بمقدساتنا
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150 - عبد الغاني الزروالي الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:03
تحية اجلال واكبار لجميع افراد القوات المسلحة الملكية ولقائدها وقائدنا الملهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وانا واقف الان اقدم التحية لجلالته ولكل فرد من افراد هذه القوات فردا فردا
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151 - وطني وطني الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:04
بسم الله على بركة الله ول يخسأ الخاسؤون الجبناء انا مستعد للموت على بلدي وملكي وشعبنا الحبيب كوني رجل أمن ومن واجبي دالك بسم الله وعلى بركة الله
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152 - كتون الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:04
في الحقيقة عمل رائع وتدخل بإحترافية عالية نشكر قواتنا المسلحة الملكية على هدا الخبر ونطلب منهم مزيدآ من اليقضة والحزم ونحن معهم دائما والنصر حليفنا الى الابد
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153 - محمد طنجة الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:05
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا...اللهم بددهم بددا واحصهم عددا ولا تبق منهم على الأرض احدا...النصر للقواة المسلحة الملكية.
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154 - محمد الوطن الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:07
نصر من الله وفتح قريب وبشر المومنين.
لدينا جيش باسل وسلاح عتيد ودعوات المواطنين معه والشرعية الدولية محترمة .
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