الأمين العام للأمم المتحدة "قلق" من أحداث الكركرات

هسبريس من الرباط

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "الأسف" لفشل جهوده في الأيام الأخيرة، "لتجنب التصعيد" في الصحراء، وفق ما ذكر المتحدث باسمه.

وقال ستيفان دوجاريك إنّ غوتيريش "يساوره قلق كبير حيال التداعيات المحتملة للتطورات الأخيرة".

وأضاف المتحدث أنّه "يتعين تجنب انهيار وقف إطلاق النار" الساري منذ 30 عاماً بين المغرب وجبهة البوليساريو.