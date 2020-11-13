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كُتّاب وآراء
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الأمين العام للأمم المتحدة "قلق" من أحداث الكركرات
الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:07
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "الأسف" لفشل جهوده في الأيام الأخيرة، "لتجنب التصعيد" في الصحراء، وفق ما ذكر المتحدث باسمه.
وقال ستيفان دوجاريك إنّ غوتيريش "يساوره قلق كبير حيال التداعيات المحتملة للتطورات الأخيرة".
وأضاف المتحدث أنّه "يتعين تجنب انهيار وقف إطلاق النار" الساري منذ 30 عاماً بين المغرب وجبهة البوليساريو.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - محمد عين الشعير الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:23
الامم المتحدة كما قال القدافي اصبحت قاعة للاجتماعات فقط واصبحت لا تخبيف احدا. خدوا العبرة من ادربيجان وروسيا وووو. الحل للاقوى.
نعم الحرب صعبة ولكن احيانا تكون ضرورية .كمن يستاصل الداء من جسده.
نحن مع وطننا في حمل السلاح والتبرع والمساهمة المادية القوية .شكرا للمغرب ملكا وحكومة وجيشا وشعبا.
نعم الحرب صعبة ولكن احيانا تكون ضرورية .كمن يستاصل الداء من جسده.
نحن مع وطننا في حمل السلاح والتبرع والمساهمة المادية القوية .شكرا للمغرب ملكا وحكومة وجيشا وشعبا.
2 - المهدي الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:24
سيد لامين العام علاش كتقول البوليزاريو علاش لمنقلوش الجزائر وكل يعلم أنها صاحبت هده المشاكل
3 - ابوا حتى متى الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:25
حتى متى يا سيد غوتيريس تريدنا ان نضبط النفس؟ خذ الهاتف و ركب رقم تبون ان كان لا بزال حيا و قل له بالحرف.: غرب بلدك هناك بلد اسمه المغرب. شعبه لا يريد شرا باخوته الجزائريين و كما اذل جنوذك في امغالا و حرب الرمال سوف يمسح بهم الارض مرة اخرى ان تمادوا في ارسال عصابات الحمل السفاح الى صحراء قضي امر امتلاكها.
5 - ولد الجنوب الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:29
يجب على المغرب الرد بقوة هذه المرة إن تحركت البوليزاريو .يجب أن تكون فرصتنا لإنهاء هذه القضية الى الأبد.
6 - Lamya الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:38
بالعكس عليه ان يفرح لان الجيش المغربي طرد البوليساريو من هناك و فتح المعبر الحدودي و عليه ان ينوه بعمل المغرب, لان قطع الطريق تسبب في اضرار تجارية في المنطقة.
7 - bensaid الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:39
الأمم المتحدة عبر المينوىسو في الصحراء لا سلطة لها على احد. فقط هي تكتب تقارير للأمين العام و تراقب الوضع. و من فاز بشئ فاز به. كما فعلت البوليزاريو في بير لحلو.
8 - ملاحظ عابر سبيل الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:40
البوليزاريو كانت تبحث عن الأضواء و عن البوز فدفعت بقطاع الطرق نحو الكركارات مستفزة المغرب و هي تعلم ان المعبر حيوي و مهم بالنسبة للمغرب و انه لن يسكن حيال ذلك و سيتحرك لتحريره، عندها سيعلن البوليزاريو ان المغرب خرق وقف اطلاق النار لتجد المبرر لبدء المناوشات العسكرية التي كانت تهدد بها منذ مدة.
المغرب حرر الكركارات و طرد قطاع الطرق و وثق للعملية بحضور قوات الامم المتحدة حتى لا تنطلي اكاذيب البوليزاريو على احد.
و القوات المسلحة الملكية مرابطة خلف الجدار الامني و ان تجرأت البوليزاريو على الهجوم سيتم ابادة عناصرها كالجرذان.
و يبقى المغرب في الاخير سيد الميدان في الصحراء و لينبح من ألف النباح في مخيمات الذل و العار و في صجافة و اعلام الجزائر المنافقة.
المغرب حرر الكركارات و طرد قطاع الطرق و وثق للعملية بحضور قوات الامم المتحدة حتى لا تنطلي اكاذيب البوليزاريو على احد.
و القوات المسلحة الملكية مرابطة خلف الجدار الامني و ان تجرأت البوليزاريو على الهجوم سيتم ابادة عناصرها كالجرذان.
و يبقى المغرب في الاخير سيد الميدان في الصحراء و لينبح من ألف النباح في مخيمات الذل و العار و في صجافة و اعلام الجزائر المنافقة.
9 - أنا هنا الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:44
لا للتراجع، نعم للزحف على العدو واسترجاع الصحراء الشرقية، هذه هي الفرصة..
10 - علي نايت عمر الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:47
اين كنت يا غوتيريس هل كنت في عطلة ؟
11 - يوسف أ-1 الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:50
الأمم المتحدة و رئيسها دورهما هو التعبير عن أسفها، ما هدا الهراء، التصريح كان يجب ان يكون واضح و فاصل، و أن يصطفوا مع الحق أو على الأقل أن يظمنوا أمن و سلا طم المنطقة و بالقوة.
12 - غيور الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:52
السيد الأمين العام لا تقلق سوف نأدبهم و من سولت له نفسه المس بشبر من الوطن..... المهم وخا تأخرنا شوية لاكن الرد كان رادعا.....
13 - moha الجمعة 13 نونبر 2020 - 19:58
اسي منين هربتو ولتجأتو لسبانيا باش يمشيو عندها الناس ديو لكم عرفناك بلي غير دربين تما لفلوس على ظهرنا وناعسين الله اعونا وعونكم نتوما اصلا كتقلبو غير علحروب باش تبيعو السلعة ديالكم منين مدخلتوش ملول اجرات عليكم غير عصابة مبقيناش بغينا كم بينا وبينهم
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