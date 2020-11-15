24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:28
|07:56
|13:17
|16:04
|18:28
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السعودية تؤيد التحرك العسكري المغربي بالصحراء
- سلطنة عمان تدعم المملكة بشأن "عملية الكركرات"
- بلكبير وسيناريو الكركرات
- تسريب أسماء وهويات مُصابين بـ"كورونا" في القصر الكبير يثير جدلاً
- الأردن تناصر الخطوات الملكية في "تدخل الكركرات"
تسريب أسماء وهويات مُصابين بـ"كورونا" في القصر الكبير يثير جدلاً (5.00)
هل تندلع "حرب صحراء" جديدة؟ .. خبير: "الجزائر لا تملك الشجاعة" (4.20)
- هل تندلع "حرب صحراء" جديدة؟ .. خبير: "الجزائر لا تملك الشجاعة" - (139)
- البوليساريو تعلن "نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار" - (129)
- الفرقاء الحزبيون يصطفّون وراء الملك ويساندون العسكر في الكركرات - (88)
- المغرب يدشن مرحلة جديدة في التعامل مع استفزازات "البوليساريو" - (83)
- الهدوء يسود في منطقة "الكركرات" بعد تدخل ناجح للجيش المغربي - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تنظيم مغاربي يحمل الجزائر مسؤولية توتر الكركرات
حمّل شيخاني ولد الشيخ، رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية، "الجزائر الأبارتهايد" مسؤولية التوتر في المعبر الحدودي الڭرڭرات بين المغرب وموريتانيا، مُعتبرا أن "الذي يطرح مشاريع وخططا للفصل بين الشعبين الشقيقين الموريتاني والمغربي، ويحتضن البوليساريو هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن محاولات تعميق دائرة العنف والتطرف في المعبر الحدودي الڭرڭرات".
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه "في إطار قرار مجلس الأمن 2548 /2020، يعرب رئيس الجمعية عن قلقه أمام المجتمع الدولي في ظل هذه التوترات، إزاء التغييب المطول للمبعوث الأممي إلى الصحراء، ويؤكد أن الخطة الحقيقية للسلام تكمن في مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية".
وجاء في ختام البلاغ الموقع من طرف شيخاني ولد الشيخ، رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية، أنه "من الضروري في هذا المقام أن نشكر كل الأطراف التي ساهمت في رفع هذا الحصار الظالم عن شعوبنا وفي حفظ عملية السلام بالمنطقة".