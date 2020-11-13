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الرئيسية | مدارات | البحرين تدعم سيادة المغرب على أراضيه بالصحراء

البحرين تدعم سيادة المغرب على أراضيه بالصحراء

البحرين تدعم سيادة المغرب على أراضيه بالصحراء
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:58

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن "الدعم والتضامن مع المملكة المغربية الشقيقة في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن أراضيها ومواطنيها في منطقة معبر الكركرات المغربية في إطار السيادة المغربية، ووحدة التراب المغربي، ووفقًا للشرعية الدولية".

وأشارت وزارة الخارجية البحرينية إلى أنها "تعرب عن استنكارها الشديد للأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيات "البوليساريو" واستفزازاتها الخطيرة في معبر الكركرات في الصحراء المغربية، والتي تشكل تهديدا جديًا لحركة التنقل المدنية والتجارية".

وأضاف المصدر ذاته أن الاستفزازات التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو "تمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما أجبر المملكة المغربية إلى إطلاق عملية لاستعادة حركة المرور في هذا المعبر الحيوي، بموجب السلطات المخولة لها، وبانسجام مع الشرعية الدولية".

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