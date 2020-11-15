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إسبانيا تذكر المغاربة بشروط السفر‬ خلال الجائحة

إسبانيا تذكر المغاربة بشروط السفر‬ خلال الجائحة
هسبريس - أمال كنين
الأحد 15 نونبر 2020 - 12:40

حدّثت إسبانيا شروط السفر للقادمين من المغرب، إذ باتت تؤكد على ضرورة التوفر على فحص PCR سلبي لا تتجاوز مدته 72 ساعة، سواء للمسافرين عبر الطائرة أو الباخرة.

وأعلنت السفارة الإسبانية بالرباط فتح معبر خاص بين طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، في 20 نونبر الجاري، بهدف نقل المسافرين الإسبان والمقيمين في إسبانيا.

وحسب ما أوضحته السفارة ذاتها، يجب أن يكون الركاب قادرين على إثبات وجهتهم داخل إسبانيا، مؤكدة أن هذه العملية الخاصة مخصصة للإسبان والمقيمين في إسبانيا الذين يسافرون مع أو بدون مركبة مسجلة في أوروبا.

وحسب الإعلان فإن الموعد النهائي للحجز هو 17 نونبر. كما أكدت السفارة أن معايير الصعود على متن الباخرة تعتمد على ترتيب الطلب وتخضع لتوفر المقاعد والدفع.

وتعد هذه الرحلة رقم 40 من نوعها، فيما من المنتظر أن تنطلق اليوم الرحلة رقم 39 من هذا النوع من الرحلات منذ انطلاق إجراءات الحجر الصحي وإغلاق الحدود في مارس الماضي.

وتأتي هذه الرحلات في وقت قرّرت حكومة مدريد المركزية تمديد إغلاق حدودها مع المملكة. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرّسمية للبلاد فإنّ "هذا القرار يقضي بتمديد التقييد المؤقت للرحلات غير الضرورية"، مبرزة أنّ "المغرب من البلدان المعنية بمنع سفر مواطنيه إلى إسبانيا، إضافة إلى دول أخرى، باستثناء أستراليا وكندا وجورجيا واليابان، ونيوزيلندا، ورواندا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتونس، وأوروغواي والصين".

وتذكر السفارة الإسبانية بالرباط أن ‏هذه السنة، أكثر من أي وقت مضى، على المواطنين "السفر في أمان وبكل مسؤولية"، وتقول: "إذا سافرت إلى الخارج، ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد في ما يخص: الحدود والحجر الصحي والقيود المفروضة على التنقل".

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