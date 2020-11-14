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الرئيسية | مدارات | سلطنة عمان تدعم المملكة بشأن "عملية الكركرات"

سلطنة عمان تدعم المملكة بشأن "عملية الكركرات"

سلطنة عمان تدعم المملكة بشأن "عملية الكركرات"
هسبريس من الرباط
السبت 14 نونبر 2020 - 13:15

أعربت سلطنة عمان عن تأييدها للمملكة المغربية في ما اتخذته من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها على أراضيها، وضمانا لاستمرار حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة بالكركرات.

كما جددت السلطنة، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، "دعمها الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإرساء السلام والاستقرار في تلك المنطقة".

وتدخلت القوات المسلحة الملكية في المنطقة من أجل "إقامة حزام أمني من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة" في الكركرات".

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