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كُتّاب وآراء
الأردن تناصر الخطوات الملكية في "تدخل الكركرات"
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان لها، وقوف المملكة الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها، وتأييدها للخطوات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة الأمن بالكركرات.
وأدان الناطق الرسمي باسم الوزارة، ضيف الله علي الفايز، التوغل اللاشرعي داخل الكركرات، "والذي يشكل خرقا للاتفاقيات الموقعة، ويدفع باتجاه تهديد الأمن والاستقرار".
كما شدد الفايز على موقف الأردن "الواضح والثابت" في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها كافة، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الحكم الذاتي التي أطلقتها المملكة.