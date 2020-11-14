البوليساريو تعلن "نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار"

هسبريس من الرباط

بعد فشلها الذريع في محاولة فرض الأمر الواقع بمنطقة الكركرات، سارعت جبهة "البوليساريو" إلى الإعلان عن نهاية التزامها بوقف إطلاق النار الموقع مع المغرب سنة 1991.

وأوردت الجبهة الانفصالية، ضمن بيان صحافي لها اليوم السبت، أنها "ستتخذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات هذا القرار".

ويأتي هذا القرار بعد الفشل الذي مُنيت به "البوليساريو"، عقب العملية العسكرية التي قادتها القوات المسلحة الملكية أمس الجمعة لتحرير منطقة الكركرات؛ وهو ما سمح بعودة الوضع الطبيعي.