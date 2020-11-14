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- البوليساريو تعلن "نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار" - (92)
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كُتّاب وآراء
البوليساريو تعلن "نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار"
بعد فشلها الذريع في محاولة فرض الأمر الواقع بمنطقة الكركرات، سارعت جبهة "البوليساريو" إلى الإعلان عن نهاية التزامها بوقف إطلاق النار الموقع مع المغرب سنة 1991.
وأوردت الجبهة الانفصالية، ضمن بيان صحافي لها اليوم السبت، أنها "ستتخذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات هذا القرار".
ويأتي هذا القرار بعد الفشل الذي مُنيت به "البوليساريو"، عقب العملية العسكرية التي قادتها القوات المسلحة الملكية أمس الجمعة لتحرير منطقة الكركرات؛ وهو ما سمح بعودة الوضع الطبيعي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (92)
من حسن حظهم أنَّ القصر الملكي ينهج سياسة سلمية مع أعداء الوطن و يستبعد خيار الحرب، و هذه السياسة منذ الإستقلال و المغرب ينهجها.
أتمنى ان يغير القصر نهجه مع هذه العصابة لأننا نريد رؤية جيشنا و هو يسحق البوليزاريو و يمحيها من الخريطة للأبد
ولا هدفك الوصول للمحيط....خرجوا لها نيشان....اتضحت الرؤية....
على لجبهة ﻹنفصالية أن تعلم أن ﻻ مفر من رجوع إلى الوحدة الوطنية أنتم إخواننا ﻻمصلحة لنا في قتل بعضنا البعض، بلدكم المغرب أمدكم بالحكم الذاتي ويبقى المغرب
موحدا وقوي؛ فى ربعينيات من القرن الماضي كنت أقرأ المجﻻت تتكلم عن رجال زورق وهم من أصل مغربي، وكنت في ذالك الوقت صغاراً وأخي أكبر مني كان في لحركة الوطنية يقرأ كثيرا الجرائد والمحلات، في ذلك الوقت كنت أتمنى إزالة إسبانية عنكم وجمع شمل المغرب.
أبي رحمه الله تعالى، كان يتجول في صحراء يبيع وشراء وكان يحرت زراعة الشعر في معدر لمحاميد وسوق موسم تندوف وهو يعرف صحراويين و طبعتهيم وشجاعتم.
أﻻ تعلمون ان نظام الجزائري يدفعكم إلى أمرين ﻷتياين:
مصالحها أو إﻻ تهلوكة. وكذلك إنتقام من المغرب.
الحكم داتي يكفيكم ويكون بلدكم من لكويرة إلا طنجة .
أنظروا إلى لمملكة سبانية كم من حكومات فيها.
وحتى جبهة لباسكية أنظمتها سبانية. أخروجوا أنفسكم من مأزقكوم، الذي أنتم فه وفتح لحوار مع مغربكم.
حتى الحرب ما عندنا فيه زهر .
الصحراء مغربية وستبقى مغربية ......تموتون غيضا ونموت من اجل صحرائنا المغربية الحبيبة
المدفع المغربي ضارو راسو من كترة سكاتو. غني لي شوي شوي وخد عناي.
المغرب إذا أراد وضع حد نهائي لمشكل الصحراء ، فعليه القطع مع كل أشكال الفساد الاداري والمالي في جميع ربوع تراب المغرب ، أنذاك سينتصر ، أما الان الجبهة الداخلية متأزمة للأسف ، شباب عاطل ، ديكتاتورية ، فساد ...
فبالأمس تم مصرع 4 شباب في مجاري لمياه الصرف الصحي أثناء عملية التسلل الى "مليلية" ، وبالأمس تحول شبان إلى هياكل عظمية ، وبالأمس سحق الدرك الحربي أحداث الحسيمة ، لكن يبقى نعامة أمام البوليساريو .
الحقيقة هي هذه ، والمنطقة العازلة ، الاعلام المغربي يتكتم عليها ، لم أرى قط في حياتي دولة لا تصور حتى جيشها في الصحراء ، ولا أفلام وثائقية عسكرية ولا ولا ، فكيف تريدون النصر إذا ... جميع الدول تصور العمليات العسكرية إلا المغرب يتكتم على من لا نعرف ، وهذا يدل على أن المغرب يتخبط ، نريد روبورتاجات من عين المكان ... المنطقة العازلة حقيقتها التي يخفونها عنكم هي أن الجيش اضطر للتخلي عنها أما الهجمات التي استنزفت الجيش المغربي منذ سبعينيات القرن الماضي ... فقام بالتخلي عنها وسمها منطقة عازلة ، لكنها ليست كذلك ، بل هي منطقة تخلى ، مثل سيناء مصر .
.
ما يحدث الان لسنطيحة بوليزبال هي رقصة الديك المذبوح فقد ضنوا ان سكوت المغرب ضعف و ان ضعف المينورسو قوة لهم فارادو فرض امر الواقع فانقلب السحر على الساحر في فجر يوم مبارك ليتدخل الاسد و يفر الضباع تاركين نعالهم خلفهم.
اما اعلانهم الانتهاء من الاتزام بوقف اطلاق النار فهو في صالح المغرب اكثر ما هو في مصلحتهم فهم يضنون انه بهذا الامر سيجعلون المملكة ترتعد و تخاف و تنسحب و تعيد اليهم المعبر لاكن مرة اخرى سينقلب السحر على الساحر.
اما بالنسبة للبيدق المدعو ابراهيم الذي يضن نفسه رئيس جمهورية لا توجد الا في مخيلته اتحداك ان تكون على قدر لسانك الطويل اذا اردت الانتحار فأهلا و سهلا بك في عرين الاسود
ملكا وشعبا
رجعوا لينا صنادلنا ماشي رجلة.
باش نمشوا لتيندوف
نحن من كان ملتزما بدالك
ولكن عندما بلغ الثنى الزبى
اعلنا الحرب
ونحن مستعدين لها
هيا ادن
بيد أن الجميع يعرف الاهتزاز الكبير الذي تعرفه هذه الشرذمة منذ عدة سنوات بعد انفضاح كل مخططاتها الصبيانية وعدم أهليتها لأن ترقى إلى المستوى الذي تستحق من خلاله أن تحظى باحترام واعتبار المنتظم الدولي.
أحسن شيئ يمكن أن تعمله البوليزاريو هو أن تسكت وتستمر في الاتجار في مآسي المحتجزين في مخيمات الفيافي وذلك عبر تحويل وجهات المساعدات الانسانية التي لا تزال بعض الجهات المغفلة تبعثها إليهم
الآن ستتحول البوليزاريو الى منظمة إرهابية لاتختلف في شيء عن داعش او طالبان
ان ينصركم الله فلا غالب لكم . وتحية لجنودنا المرابطون بالكركرات على شجاعتهم البطولية ونحن اصحاب حق . المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها . ويا اجبل ما ايهزك ريح ... تحية لكل دولة دعمتنا من اجل تطهير جنوبنا من المرتزقة الصعاليك وهناك المزيد .
والسلام على من ينتظر منا السلام .
الذل و الخزي للخونة أعداء الوطن العاملين تحت إمرة و تصرف الجهات المعلومة.
القضية قضيتنا و هي عادلة. و نعتبر أنفسنا مجندون للدفاع عنها و عن وحدتنا الترابية و عن إخواننا المحتجزين في مخيمات العار.
اسمها حرب الكمائن وليس حرب العصابات ، وهي اخطر الحروب على الإطلاق
ومكلفة جدا، كما انها طويلة النفس ، تعتمد على الكمائن التي تنصبها ضد
المحاربين المقابلين ، الجيوش النظامية لا تناسبها هذه الحروب
بارك الله ارض المغرب من طنجة إلى الكويرة وحفظ الله قواتنا المسلحة الملكية المرابطة على أرض صحرائنا الحبيبة من كل مكروه. والخزي والعار والذل لاعدائنا الحاقدين الفاشلين.
مطفروهش هادي زمان باقي يقضيو معانا شي حاجة دابا؟!
غادي يدار ليهم ما دارت اذربدجان مع ارمينيا...وارمينيا هنا هي الجزائر
فدقت ساعة الصفر لقوات الجيش الملكي لارجاع الأمور إلى ماكانت عليه سابقاً وتم إجراء عملية جراحية دقيقة في الوقت والزمن من طرف قوتنا الباسلة متمنيا لها كل التوفيق والنجاح وحفظها الله عزوجل من أي مكروه فالشعب المغربي كله معكم
والله الموفق للجميع
البوليساريو أيامك باتت معدودة وأخرها الى,,,,,,,التاريخ
ادا اطلق البوليساريو رصاصة واحدة فعلى الجيش المغربي متابعتهم حتى تندوف واخلاء المخيم وتدميره. لان هدا الموضوع لن يحل سلميا. نحيهم غاع
Message a l agerie: vvous perdez votre temps et votre argent pour une cause perdante.