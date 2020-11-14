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الرئيسية | مدارات | البوليساريو تعلن "نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار"

البوليساريو تعلن "نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار"

البوليساريو تعلن "نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار"
هسبريس من الرباط
السبت 14 نونبر 2020 - 14:50

بعد فشلها الذريع في محاولة فرض الأمر الواقع بمنطقة الكركرات، سارعت جبهة "البوليساريو" إلى الإعلان عن نهاية التزامها بوقف إطلاق النار الموقع مع المغرب سنة 1991.

وأوردت الجبهة الانفصالية، ضمن بيان صحافي لها اليوم السبت، أنها "ستتخذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات هذا القرار".

ويأتي هذا القرار بعد الفشل الذي مُنيت به "البوليساريو"، عقب العملية العسكرية التي قادتها القوات المسلحة الملكية أمس الجمعة لتحرير منطقة الكركرات؛ وهو ما سمح بعودة الوضع الطبيعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (92)

1 - عمر السبت 14 نونبر 2020 - 15:03
المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها أرا ما تكتبو في البلاغات
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138
2 - ولد زايو السبت 14 نونبر 2020 - 15:04
الخونة المرتزقة نهايتهم اقتربت إنشاء الله. نتمنى من قواتنا المسلحة الملكية تدمير أعداء وحدتنا الترابية.
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149
3 - تصحيح السبت 14 نونبر 2020 - 15:05
المغرب لم يوقع اي اتفاق مع البوليزاريو و انما التوقيع كان مع الامم المتحدة ...فالتوقيع المباشر مع العصابة هو اعتراف بها ككيان و هي نفس اللغة التي يروج لها الانفصاليون ...المرجو الانتباه
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198
4 - rachad hadri السبت 14 نونبر 2020 - 15:05
نقول لغالي ومن يقف وراءه وكأنك ساع إلى حرب بلا سلاح !؟ اجي بعدا غير اجمع احذية جنودك الجبناء الذين فروا مثل الفئران بمجرد ان راو الجنود المغاربة
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97
5 - rachid السبت 14 نونبر 2020 - 15:06
هههه جاني ضحك تخلعت ! بزاف على المغرب ان لا يضبط النفس نود ان نتفركع على هولاء
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54
6 - كمال المنصوري السبت 14 نونبر 2020 - 15:06
مجرد حرب كلامية.
من حسن حظهم أنَّ القصر الملكي ينهج سياسة سلمية مع أعداء الوطن و يستبعد خيار الحرب، و هذه السياسة منذ الإستقلال و المغرب ينهجها.
أتمنى ان يغير القصر نهجه مع هذه العصابة لأننا نريد رؤية جيشنا و هو يسحق البوليزاريو و يمحيها من الخريطة للأبد
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78
7 - gan gan السبت 14 نونبر 2020 - 15:07
مايقدروش يديرو الحرب مع المغرب لأن الأسلحة الثقيلة كلها موجودة على التراب الجزائري وهما عارفين إلى كان هجوم بالأسلحة الثقيلة من التراب الجزائري فهو عدوان الجزائر على المغرب هده هي سياسة المغرب مع البوليساريو خلا ليهم الأسلحة الثقيلة كا تصدى عندهم ههه
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58
8 - Abdelhafid السبت 14 نونبر 2020 - 15:07
الصحراء المغربية الشعب مستعد لمواجهة الدفاع بالصحراء؛ البوليساريو سير ارحل احسن لك
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35
9 - مواطن مغربي السبت 14 نونبر 2020 - 15:07
ايها المرتزقة لما لا تطالبون الجزائر بمنحكم الجنسية مادمتم في ارض الجزائر لاكتر من اربعين سنة؟ اين هي حقوق الانسان يالجزائر؟
ولا هدفك الوصول للمحيط....خرجوا لها نيشان....اتضحت الرؤية....
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46
10 - الناوي السبت 14 نونبر 2020 - 15:07
العز و النصر للقوات المسلحة الملكية المغربية. جنودنا البواسل مستعدون لإنهاء هدا المشكل بصفة نهائية.
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31
11 - انس السبت 14 نونبر 2020 - 15:08
عندنا نيت شي سلاح غدي ايتبيرما
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37
12 - مواطن مغربي السبت 14 نونبر 2020 - 15:08
المغرب في صحرائه ولنا الثقة الكاملة في أسود القوات المسلحة الملكية اللهم انصرهم على أعداء الوحدة الترابية
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28
13 - touhali السبت 14 نونبر 2020 - 15:09
ﻻ شيء أفضل من الوحدة الوطنية.


على لجبهة ﻹنفصالية أن تعلم أن ﻻ مفر من رجوع إلى الوحدة الوطنية أنتم إخواننا ﻻمصلحة لنا في قتل بعضنا البعض، بلدكم المغرب أمدكم بالحكم الذاتي ويبقى المغرب
موحدا وقوي؛ فى ربعينيات من القرن الماضي كنت أقرأ المجﻻت تتكلم عن رجال زورق وهم من أصل مغربي، وكنت في ذالك الوقت صغاراً وأخي أكبر مني كان في لحركة الوطنية يقرأ كثيرا الجرائد والمحلات، في ذلك الوقت كنت أتمنى إزالة إسبانية عنكم وجمع شمل المغرب.
أبي رحمه الله تعالى، كان يتجول في صحراء يبيع وشراء وكان يحرت زراعة الشعر في معدر لمحاميد وسوق موسم تندوف وهو يعرف صحراويين و طبعتهيم وشجاعتم.
أﻻ تعلمون ان نظام الجزائري يدفعكم إلى أمرين ﻷتياين:
مصالحها أو إﻻ تهلوكة. وكذلك إنتقام من المغرب.
الحكم داتي يكفيكم ويكون بلدكم من لكويرة إلا طنجة .
أنظروا إلى لمملكة سبانية كم من حكومات فيها.
وحتى جبهة لباسكية أنظمتها سبانية. أخروجوا أنفسكم من مأزقكوم، الذي أنتم فه وفتح لحوار مع مغربكم.
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20
14 - rochd السبت 14 نونبر 2020 - 15:10
عن اي وقف لاطلاق تتكون تتكلمون يامعشر المرتزقة كان على الجيش المغربي ان يمحوكم من خارطة تواجدكم كيف يعقل ان يتقبل المغرب مناوراتكم الفاشلة تتعرضون للشاحنات والسيارات بالحدود بالابتزاز 500 درهم للشاحنة الا تخجلون مرتزقة انفصاليون خاءنو الوطن وقبله الدين ساعتكم قربت انشاء الله تعالى نحن ايضا لا نوقف النار معكم الحرب والموت للخونة والبلطجية وعاش المغرب حرا ابيا من طنجة الى الكويرة
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19
15 - القرشي السبت 14 نونبر 2020 - 15:10
قال تعالى :الفتنة اشد من القتل. حرب سينجم عنها بحول الله تعالى التخلص نهاييا من هذا الورم السرطاني و الى الابد ليحق الله الحق و يزهق الباطل ان الباطل كان دايما زهوقا. لقد استفاد المغرب كثيراةمن وضعية الاحرب و الاسلم حيث تمكن من تطوير بنياته و تحسين اوضاعه العسكرية ..فتمكن من ضبط جميع اراضيه من البر و الجو و البحر ...نعم الوقت مناسب لانهاء هذه المظلمة في وقت لن يتجاوز ٧ساعاتةسيتمكن المغرب بحول الله من ارجاع المدنيين و كل من ثبت غنه عسكري فحسابه عسير. و عليه غمن الافضل لمن له عقل لليب ان يتخذ موقفا الان و قبل الغد
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15
16 - ahmed السبت 14 نونبر 2020 - 15:11
البولزاريو ورم مستقر الحالة في صحراء المغربية يجب استأصاله
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14
17 - مغربية صحراوية السبت 14 نونبر 2020 - 15:11
جربوا وسوف ترون الوجه الآخر للمغرب الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لقد سئمنا من لعبكم واستفزازاتكم تريدون إلغاء وقف إطلاق النار لكم بالمثل وبكتيبة واحدة تنسفون بإذن الله تعالى
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11
18 - AZAMI السبت 14 نونبر 2020 - 15:11
الحمد لله ان الجبهة الوهمية هي من تبحث عن نهايتها . المغرب ملكا وشعبا وحكومة وبرلمانا وبكل مكوناته يدا في يد للتصدي لأعداء وحدتنا الترابية ولنرى كيف ستساعدها صانعتها الجزائر والتي هي الأخرى متورطة مع شعبها.
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12
19 - yahya السبت 14 نونبر 2020 - 15:13
الفتنة ناءمة لعن الله من أوقدها.
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6
20 - مواطن مغربي السبت 14 نونبر 2020 - 15:13
ألف مرحبا نحن ننتضركم في الصحراء المغربية والشعب المغربي مجند مع محمد السادس لطردكم من ارضنا وطرد الخونة من المغرب ألى المجهول
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10
21 - La force السبت 14 نونبر 2020 - 15:13
C'est tout à fait légitime d'employer la force contre le polisario pour rendre sûre le point de passage Gargarate vers la Mauritanie
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10
22 - العربي السبت 14 نونبر 2020 - 15:13
البوليزاريو لا يقرر. كابرانات الجزائر هم الذين يمسكون خيوط اللعبة.
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16
23 - مجيد السبت 14 نونبر 2020 - 15:14
ماشي مشكل مرحبا بكم ( كبرها تصغار ) اش من مقهى كتجلسو أحنا نجيو حتى لعندكم . ههه
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18
24 - stop السبت 14 نونبر 2020 - 15:15
كون هابقات مسدودة الطريق باش تبقى خضرنا لي تخسرات عليها ملايير الضرائب في عملية "المغرب الاخضر" ولي تتباع باقل من تكلفتها في افريقيا بدعوى تعزيز العلاقات وحنا تنخلصو الغلا
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-27
25 - احمد الكلميمي السبت 14 نونبر 2020 - 15:15
ونحن ايضا نثمن هذه الخطوة التي ستكلفهم غاليا ، وذلك لضم كل من البير الحلو تفاريتي و اكونيت وميجيك وتطهير المنطقة والقطع نهائيا مع ما اسمه الجدار العازل نعم لاستكمال السيطرة على كل ارجاء المملكة وطرد الجرذان نحو التراب الجزائري....
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15
26 - عادل السبت 14 نونبر 2020 - 15:15
الناس مصارعة مع دول وحنا حفنة من المرتزقة درنا ليهم اعتبار
حتى الحرب ما عندنا فيه زهر .
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7
27 - mohamed السبت 14 نونبر 2020 - 15:16
لي فجهدك دريه اوماتقصرش كن نخافو من الدجاج گع منريشوه
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12
28 - Citron السبت 14 نونبر 2020 - 15:17
Quand on crache sur la figure d'un voyou et délinquant, il dit qu'il pleut
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7
29 - مغربي وافتخر السبت 14 نونبر 2020 - 15:17
والبوليزاريو

الصحراء مغربية وستبقى مغربية ......تموتون غيضا ونموت من اجل صحرائنا المغربية الحبيبة
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14
30 - لطفك يا ربي السبت 14 نونبر 2020 - 15:18
البوليساريو بقرارها نهاية التزامها بوقف إطلاق النار هل هذا يعني أنها تريد الحرب ؟ إذن فالعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم ، لقد جنت على روحها . فالويل لمن تخطى ولو حبة رمل واحدة من المغرب وبالخصوص الصحراء المغربية.
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14
31 - محارب سابق السبت 14 نونبر 2020 - 15:18
مزيان مزيان مزيان نهار كبير هدا ما قتلوا عيب .من جهتنا ما سمحوش ليكم إلا رجعتو في كلامكم.
المدفع المغربي ضارو راسو من كترة سكاتو. غني لي شوي شوي وخد عناي.
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13
32 - مواطن السبت 14 نونبر 2020 - 15:18
الحرب ليست في صالح أحد ، لكن البادئ أظلم .
المغرب إذا أراد وضع حد نهائي لمشكل الصحراء ، فعليه القطع مع كل أشكال الفساد الاداري والمالي في جميع ربوع تراب المغرب ، أنذاك سينتصر ، أما الان الجبهة الداخلية متأزمة للأسف ، شباب عاطل ، ديكتاتورية ، فساد ...
فبالأمس تم مصرع 4 شباب في مجاري لمياه الصرف الصحي أثناء عملية التسلل الى "مليلية" ، وبالأمس تحول شبان إلى هياكل عظمية ، وبالأمس سحق الدرك الحربي أحداث الحسيمة ، لكن يبقى نعامة أمام البوليساريو .
الحقيقة هي هذه ، والمنطقة العازلة ، الاعلام المغربي يتكتم عليها ، لم أرى قط في حياتي دولة لا تصور حتى جيشها في الصحراء ، ولا أفلام وثائقية عسكرية ولا ولا ، فكيف تريدون النصر إذا ... جميع الدول تصور العمليات العسكرية إلا المغرب يتكتم على من لا نعرف ، وهذا يدل على أن المغرب يتخبط ، نريد روبورتاجات من عين المكان ... المنطقة العازلة حقيقتها التي يخفونها عنكم هي أن الجيش اضطر للتخلي عنها أما الهجمات التي استنزفت الجيش المغربي منذ سبعينيات القرن الماضي ... فقام بالتخلي عنها وسمها منطقة عازلة ، لكنها ليست كذلك ، بل هي منطقة تخلى ، مثل سيناء مصر .
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-30
33 - حداوي مغربي مغربي السبت 14 نونبر 2020 - 15:18
و متى كانت البوليساريو ملتزمة بوقف إطلاق النار؟ قرار المرتزقة أصبح سلاح في يد مغربنا الحبيب ليضرب به أعداء وحدتنا الترابية من بوليساريو و ما شبهه....الآن أصبحت المنطقة العازلة مفتوحة الأبواب في وجهنا...
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11
34 - houssat السبت 14 نونبر 2020 - 15:18
نحن بالمرصاد والشعب المغربي مستعد للدفاع عن عرضه وشرفه ولن تنالوا يا قطاع الطرق يا مجرمين شبر واحد من صحراءنا الطاهرة و ستتواصل المسيرة من خضراء إلى سوداء إذا نفذتم اوامر العسكر العجوز الذي احتضنكم كمشروع وورقة لمعاكسة تطورنا باستعمال مال الشعب الجزائري لشراء الاعترافات بجمهورية في الورق .هذه المرة الجيش الملكي سيلاحقكم إلى تندوف .
.
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10
35 - رضوان السبت 14 نونبر 2020 - 15:19
مزيان...ماغادي تلقاي غير الموجود.....ماذا ننتظر من جمهورية الكلام والشعارات الكاذبة
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6
36 - مغربي امازيغي صحراوي السبت 14 نونبر 2020 - 15:20
العالم كله يشهد أن مرتزقة تندوف كونوا دولة خيالية فوق التراب الجزائري على المغرب استكمال إدخال المنطقة العازلة شرق الجدار الدفاعي و سحق المعتدين بعدم الاكتفاء بالدفاع لكن ملاحقتهم والهجوم عليهم أينما وجدوا..
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10
37 - مغربي السبت 14 نونبر 2020 - 15:20
نحن لا نريد الحرب لاكن اذا فرضت علينا فنحن مستعدون لها.

ما يحدث الان لسنطيحة بوليزبال هي رقصة الديك المذبوح فقد ضنوا ان سكوت المغرب ضعف و ان ضعف المينورسو قوة لهم فارادو فرض امر الواقع فانقلب السحر على الساحر في فجر يوم مبارك ليتدخل الاسد و يفر الضباع تاركين نعالهم خلفهم.
اما اعلانهم الانتهاء من الاتزام بوقف اطلاق النار فهو في صالح المغرب اكثر ما هو في مصلحتهم فهم يضنون انه بهذا الامر سيجعلون المملكة ترتعد و تخاف و تنسحب و تعيد اليهم المعبر لاكن مرة اخرى سينقلب السحر على الساحر.
اما بالنسبة للبيدق المدعو ابراهيم الذي يضن نفسه رئيس جمهورية لا توجد الا في مخيلته اتحداك ان تكون على قدر لسانك الطويل اذا اردت الانتحار فأهلا و سهلا بك في عرين الاسود
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11
38 - العز للمغرب السبت 14 نونبر 2020 - 15:20
العز والنصر لقواتنا الملكية المسلحة الباسلة والف شكر لكل من ساندنا وصحاب خاوة خاوة يبانو دابا دولتان عربيتان فقط تعترفان بجمهورية الوهم الجزائر وموريطانيا ننتظر تونس ومصر ولبنان وسوريا وليبيا ان يظهروا موقفهوم ليس هناك سياسة حياد اما ان يكونوا مع المغرب او ضده لاطالما ساندت المغرب علنا جل الدول العربية .المغرب في صحرائه منذ الازل وابناةه متراصون صفا واحدا وراء ملك همام ونعيش تحث شعار الله الوطن الملك اما ان تكون صديقا واخا واما عدوا وميجيش شي حد يقول لي خاوة خاوة
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11
39 - موغرابي السبت 14 نونبر 2020 - 15:21
مجرد هرنطة اصلا نحن مشكلتنا مع العسكر الجزائري و الجزائر يكفيها ما تعانيه مع الحراك الشعبي
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7
40 - النهاية قربات للارهبيين السبت 14 نونبر 2020 - 15:21
اتمنى ان تكون هذه نهاية هذه القصة الخيالية للجماعة الارهابية البوليساريو الممولة من ثروة و اموال الشعب الجزاءري المغلوب من طرف دكتاتورية الجيش ونحن عندنا كامل الثقة في قوة ورزانة جيشنا المغربي بكل مكوناته تحت القاءد الهمام جلالة الملك لكم النصر والعزة من الله العزيز القوي
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8
41 - مهاجر ومحب لوطنه السبت 14 نونبر 2020 - 15:22
يامن تدعمون الانفصالين كلكم خونه خنتم وطنكم وشعوبكم وانتم سوى مخربين الصحراء مغربيه احب من حب وكره من كره موتو بغيضكم ياحساد المغرب ونحن لكم بالمرصاض
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10
42 - القرشي السبت 14 نونبر 2020 - 15:22
إن ينصركم الله فلا غالب لكم الحمد لله لنا قضية عادلة نؤمن بها وندافع عنها هيا مصدر قوتنا ولن نفرط في شبر من اراضي أجدادنا تحية للجنود المرابطين كونو يدا واحد واربعين مليون مغربي ورائكم لا نعتدي على احد ولكن اقسم بالله ان حرب 2020 ليست حرب 1991 او غيرها عندما تشتعل لن تقف حتى نسترجع الصحراء الشرقية وسبة ومليلية
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10
43 - محمدين السبت 14 نونبر 2020 - 15:23
المغرب مطالب بإعلان نهاية وقف إطلاق النار حتى ينهي مع الحرب بالوكالة.. لنرى عسكر ومخابرات تبون ماذا بوسعهم فعله
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6
44 - احمد السبت 14 نونبر 2020 - 15:23
البوليزاريو مجموعة من الجهل يقودها مجموعة من الجنرالات العمي بصرا وبصيره
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6
45 - متتبع السبت 14 نونبر 2020 - 15:23
فعلى المغرب أن يكون حذرا في مواجهة هذه العصابة وزبانيتها وأن يهيء لحرب العصابات بالسيطرة المسبقة على الشريط العازل وادماج مجموعات تتقن حرب العصابات ونشرها على طول الشريط العازل مع تكثيف استعمال طائرات الدرون ،
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7
46 - Aigle Royal السبت 14 نونبر 2020 - 15:24
عاشت المملكة المغربية الشريفة
ملكا وشعبا
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6
47 - أمازيغي السبت 14 نونبر 2020 - 15:26
يجب على المغرب استغلال الوضع و بناء حاجز اسمنتي كامتداد للجدار على طول الطريق الرابطة بين المغرب وموريتانيا.. يمكن الإستعانة بالحواجز المنجزة مسبقا لتسريع العملية... 7 كيلومترلت ليست شيئا كبيرا، ويمكن إنجازها في ظرف أسبوع على أكثر تقدير. على المغرب فرض الأمر الواقع حاليا وتأمين المنطقة.
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7
48 - الصحراء المغربية السبت 14 نونبر 2020 - 15:26
إعلان نهاية وقف اطلاق النار من جانب هذا المرتزقة يعني نهايتهم اقتربت الله ينصرنا وانصر جنودنا البواسل على الأعداء. اللهم أمين
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6
49 - عبده السبت 14 نونبر 2020 - 15:28
إعلان مضحك....يبدو أن هذه المجموعة الإرهابية ومن أسسها ويمولها يحفرون قبورهم بأيديهم...خصوصا وأن هذه المجموعة الإرهابية لا تمثل إلا نفسها...أما تسعون في المئة من المغاربة الصحراويين يوجدون في وطنهم من طنجة إلى لكويرة...المغرب ينتظركم...لقد انتهى زمن التسامح..
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7
50 - المغربي السبت 14 نونبر 2020 - 15:28
و أخيرا! آن أوان طي هذا الملف. اللهم سدد رمي جنودنا و انصرهم.
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5
51 - محمود المغربي السبت 14 نونبر 2020 - 15:29
المغرب ظل يتجنب هذه الحرب حقنا للدماء و لكن الطرف الآخر كان يدفع إليها دفعا منذ 4 سنوات. هذه الحرب مفروضة علينا و علينا خوضها كما خاض اجدادنا و ابائنا حروبهم و سننتصر فيها ان شاء الله و لا غالب إلا الله. الصحراء مغربية إلى آخر قطرة من دمائنا.
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6
52 - المصطفاوي السبت 14 نونبر 2020 - 15:29
وبذلك ينطبق عليها المثل القائل:( على نفسها جنت براقش.).
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7
53 - Tarik السبت 14 نونبر 2020 - 15:30
كل هدا نباح و هراء مليشيات المرتزقة يعلمون أن الحرب ليست في صالحهم وهي محسومة سبقا للمغرب و خير متال هوا مسارعتهم للخروج من الكركارات عند تدخل القوات المغربية لإعادت النظام
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5
54 - kamal السبت 14 نونبر 2020 - 15:32
نهاية وقف اطلاق النار يعني نهاية المسار الاممي الدي لا نريده اصلا وربما الحسن الثاني رحمه الله اخطء في هدا الباب حينما اختار طريق الاستفتاء الا اننا بامكاننا ان نرفض هدا المسار اليوم ونرفض حتى الحكم الداتي الدي اعتبره الخصوم تنازلا من المغرب عن حق من حقوقه المشروعة ;لدا نحن اليوم امام فرصة تاريخية للتراجع عن كل التنازلات التي قدمناها بحسن نية والتي لم تزدنا الا اطالة للمشكل واستنزافا لثروات البلاد
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55 - سعيد السبت 14 نونبر 2020 - 15:32
المغرب في الحقيقة رد على الجزائر بالتحرش والمناورة اللتي أقامتها قرب تندوف وأكملتها بإرسال مأجورين من الشباب الضائع وبطريقة قانونية وواقعية وقوية وبحكمة وبالحفاض على أرواح المرتزقة فرأي البوايزاريو لم يعد يهمنا بقدر رأي من أوجدوهم فشنقريحة يحس بأنه تافه أمام حكمة المغرب لحل الازمات وبرهن على قوة تماسك الشعب وقوته وعدالة قضيته فلن نجرأ الجزائر على إرسال المرتزقو الا إدا أرادت إبادتهم والنفسية الجزائرية تدهورت أمام شعبها اللتي تقوده لالدمار وشنقريحة أصبح خطرا على الجزائر لانه جينرال متهالك يريد أن يودع الدنيى بإنجاز مدمر وليس عائد بالنفع على الجزائريين
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56 - ATLAS السبت 14 نونبر 2020 - 15:33
المغرب حكرونا حكرونا حكرونا.
رجعوا لينا صنادلنا ماشي رجلة.
باش نمشوا لتيندوف
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57 - محمد الوطن السبت 14 نونبر 2020 - 15:33
اعلان البوليساريو نهاية التزامها بوقف إطلاق النار يعني نهاية وجودها على الأرض نهائيا.
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58 - مولينيكس السبت 14 نونبر 2020 - 15:34
لم تكونوا يوما ملتزمين بدالك
نحن من كان ملتزما بدالك
ولكن عندما بلغ الثنى الزبى
اعلنا الحرب
ونحن مستعدين لها
هيا ادن
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59 - زعزع السبت 14 نونبر 2020 - 15:34
مرحبا بالبوليزاريو في اي وقت فجنودنا مستعدون لكم ايها المرتزقة عاش المغرب شامخا عزيزا
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60 - abdou السبت 14 نونبر 2020 - 15:36
كان متوقعا أن تصدر عصابة البوليساريو هدا البيان وذلك فبي محاولة تمويهية من قادتها استرداد بعضا من ماء الوجه للتغطية على المهزلة التي منيت بها وإظهار أنها قادرة و جاهزة للدخول في مواجهات حربية.
بيد أن الجميع يعرف الاهتزاز الكبير الذي تعرفه هذه الشرذمة منذ عدة سنوات بعد انفضاح كل مخططاتها الصبيانية وعدم أهليتها لأن ترقى إلى المستوى الذي تستحق من خلاله أن تحظى باحترام واعتبار المنتظم الدولي.
أحسن شيئ يمكن أن تعمله البوليزاريو هو أن تسكت وتستمر في الاتجار في مآسي المحتجزين في مخيمات الفيافي وذلك عبر تحويل وجهات المساعدات الانسانية التي لا تزال بعض الجهات المغفلة تبعثها إليهم
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61 - اجديك السبت 14 نونبر 2020 - 15:36
مرحبا ادا اختارت هاته المصطنعة التصعيد، فسيكون المجتمع المغزبي برمته جاهزا، بينيي وبينكم "حتي حنا طلع لينا الغاز بهدا المشكل، لا سلم لاحرب والاجدر ان ننهج طريق واحد...باسم الله مرساها ومجراها...
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62 - العريشي السبت 14 نونبر 2020 - 15:36
تركيا تتابع الأكراد داخل الأراضي السورية و العراقية هل هناك قانون دولي يسمح لنا بدالك يجب أن نعلن أننا سنتابعهم من ما أتوا و ندمرهم جارة السوء مثل المرأة تشتم و تهدد و عندما تدربها تقول حگرتها يرددون منذ إنهزامهم المرارك حگرونا
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63 - أمازيغي السبت 14 نونبر 2020 - 15:39
إعلان البولياريو وقف إطلاق النار يعد إعلان نهايتها من الوجود
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64 - عزيز السبت 14 نونبر 2020 - 15:39
البوليزاريو تنتحر.. بفقدانها لاتفاق وقف اطلاق النار.. تفقد معها شرعية الوجود كتنظيم سياسي ومسلح !
الآن ستتحول البوليزاريو الى منظمة إرهابية لاتختلف في شيء عن داعش او طالبان
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65 - المحب لوطنه / ع . السبت 14 نونبر 2020 - 15:40
الالتزام بوقف اطلاق النار سقط بعد انتقال المرتزقة من المخيم المتواجد بقرية تندوف الى شمال موريطانيا بالسيارات الرباعية الدفع والاسلحة الى غير ذلك العالم كله الا الدولة الحاضنة اجمع على ان المملكة المغربية الشريفة قامت بضبط النفس اكثر مما يتحمله العقل امام الاستفزازات المتكرة لهذه الشردمة الخارجة عن القانون . اخواننا محتجزون ولا يسمح لهم بالتحرك . اما المرتزقة فيجوبون جنوب الجزائر وشمال الشقيقة موريطانيا تحت انظار مجلس الامن والامم المتحدة وبعثة المونيرسوا . بلادنا والحمد لله قامت بالواجب دون اراقة دماء وهذا يشهد به العالم ولازالت الدول تعترف بحق المملكة في ابعاد المرتزقة المعرقلين للحراكة التجارية الدولية . المرتزقة يصرحون على نهاية وقف اطلاق النار وعلى الدولة الحاضنة لهذا النزاع ان تتحمل مسؤوليتها امام العالم .
ان ينصركم الله فلا غالب لكم . وتحية لجنودنا المرابطون بالكركرات على شجاعتهم البطولية ونحن اصحاب حق . المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها . ويا اجبل ما ايهزك ريح ... تحية لكل دولة دعمتنا من اجل تطهير جنوبنا من المرتزقة الصعاليك وهناك المزيد .
والسلام على من ينتظر منا السلام .
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66 - محمد المربع السبت 14 نونبر 2020 - 15:42
ألا يا خيل الله إركبي.... نتمنى الشهادة على مالنا وعرضنا وأرضنا، فلا تحسبوا المغرب جبانا يامعشر الجرذان.
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67 - zyad.oulahlou السبت 14 نونبر 2020 - 15:42
خصنا ندخلو بير لحلو ومنطقة تيفاريتي والسلام نعم للحرب وانا مستعد لها
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68 - خالد السبت 14 نونبر 2020 - 15:43
العز و النصر لقواتنا المسلحة الملكية.
الذل و الخزي للخونة أعداء الوطن العاملين تحت إمرة و تصرف الجهات المعلومة.
القضية قضيتنا و هي عادلة. و نعتبر أنفسنا مجندون للدفاع عنها و عن وحدتنا الترابية و عن إخواننا المحتجزين في مخيمات العار.
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69 - علي الواضح السبت 14 نونبر 2020 - 15:44
45 - متتبع

اسمها حرب الكمائن وليس حرب العصابات ، وهي اخطر الحروب على الإطلاق
ومكلفة جدا، كما انها طويلة النفس ، تعتمد على الكمائن التي تنصبها ضد
المحاربين المقابلين ، الجيوش النظامية لا تناسبها هذه الحروب
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70 - مهاجر السبت 14 نونبر 2020 - 15:45
أهلا وسهلا نحن مستعدون لتنحيتكم في بضع دقائق معدودات أنتم ومن معكم العالم كله شاهدكم أول أمس فارين كالجرذان المذعورة مع العلم أن قواتنا المسلحة الملكية لم تستعمل بعد السلاح
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71 - رشيد السبت 14 نونبر 2020 - 15:48
بل أعلنت هذه ;;;; الإرهابية ومن يدعمهم عن نهايتهم المحتومة.
بارك الله ارض المغرب من طنجة إلى الكويرة وحفظ الله قواتنا المسلحة الملكية المرابطة على أرض صحرائنا الحبيبة من كل مكروه. والخزي والعار والذل لاعدائنا الحاقدين الفاشلين.
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72 - Riiima السبت 14 نونبر 2020 - 15:48
العالي ما في خيلهم يركبوه
مطفروهش هادي زمان باقي يقضيو معانا شي حاجة دابا؟!

غادي يدار ليهم ما دارت اذربدجان مع ارمينيا...وارمينيا هنا هي الجزائر
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73 - khaliddoe السبت 14 نونبر 2020 - 15:51
نتمنى من المغرب ان يمحى من الخريطة هؤلاء الارهابيين الخونة بضربة قاضية ولو ان هذا أمر معقد
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74 - عبد العزيز السبت 14 نونبر 2020 - 15:51
هذه هي الفرصة المناسبة لنشر قوات الجيش الملكي داخل المنطقة العازلة بشكل نهائي ... وإقبار مقترح العودة والوطن غفور رحيم ... وأي تهور أو مغامرة من جرذان اليوليزاريو يكون مقابله رد ساحق داخل تندوف وقطع رأس الأفعى.
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75 - متتبع لما يجري ويدور السبت 14 نونبر 2020 - 15:56
وأنا أطالع عبر جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة مايقع في جنوب الصحراء المغربية وخاصة بممر الكركرات والتي تم توقيف المرور ذهابا وايابا لمدة ناهزت 21يوم بدون أن تخجل جبهة البوليساريو او تنعل الشيطان وتترك الناس تمر بارياحية لقضاء مصالحهم المختلفة لأن الممر هو مدني ورغم تدخل جميع سلطات المينورسو ونداءات الأمين العام للأمم المتحدة لكن لاحياة لمن تنادي
فدقت ساعة الصفر لقوات الجيش الملكي لارجاع الأمور إلى ماكانت عليه سابقاً وتم إجراء عملية جراحية دقيقة في الوقت والزمن من طرف قوتنا الباسلة متمنيا لها كل التوفيق والنجاح وحفظها الله عزوجل من أي مكروه فالشعب المغربي كله معكم
والله الموفق للجميع
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76 - مواطن ٢٢ السبت 14 نونبر 2020 - 15:57
الدين لهم دراية بالأمور يعلمون جيدا بأن الجزائر ليست لها القدرة على مواجهة المغرب لأن لها فوبيا إسمها المغرب لهدا السبب تتسلح بدون تفكير أو تخطيط كالطفل الصغير عندما يكون إلى متجر لبيع اللعب يريد أن يقتني كل ما يراه أما بوليزريو ما هي إلا عصابة في شكل دومية تستعملها
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77 - wind city السبت 14 نونبر 2020 - 15:59
لا يمكن أن نستتني عراب البوليزاريو الجزائر التي لعبت ورقة خاسرة في الكركرات ضنٱ منها أن المغرب سيبقى يتفرج على لعب الدراري والنتيجة أن وضع الكركرات أصبح أحسن من أي وقت مضى بفضل حنكة المغرب الذي عرف كيف يتعامل مع المشكل.
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78 - عبدو المغربي السبت 14 نونبر 2020 - 16:09
جعجعة بدون طحين
البوليساريو أيامك باتت معدودة وأخرها الى,,,,,,,التاريخ
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79 - deterte السبت 14 نونبر 2020 - 16:11
بإعلان الغالي إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار من جانب واحد اصبح المغرب متحللا من أي التزام قانوني دولي يكبل ويقيد تحركاته الميدانية فوق اراضيه هناك من يدعي أن تكلفة الحرب ستكون غالية وهذا غلط يا مغاربة فالمغرب يؤدي تكلفة الحرب منذ 1975وهاته التكلفة في تقديري تكلف ميزانية المغرب منذ 40سنة أكثر من 20%من الدخل القومي المغربي لا تضنوا أن وقف إطلاق النار بدون تكلفة الجنود الذين كانوا هناك تضاعف عددهم عشرات المرات والعتاد أكثر من دلك مصاريف لا تعد ولا تحصى اخوان مغاربة لنا افنوا زهرة شبابهم فوق رمال الصحراء دفاعا على شرفنا ملوا الانتذار الموت والشهادة أو النصر وإنهاء هذا الوضع الرخيص رئيس العصابة يصرح من بئر الحلو وتيفراتي المغربية وهذه اهانة مادام وقف إطلاق النار انتهى فعلى المغرب طرد بوزبال من فوق اراضي المغرب والملاحقة وبعدها سنعود لكن هده المرة الجدار سيكون فوق الحدود الدولية ولا مكان لمنطقة عازلة أو محررة واذا انطلقت أي رصاصة من التراب الجزائري سنحارب الجزائر مباشرة
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80 - نحيهم غاع...اقسيم بي الله السبت 14 نونبر 2020 - 16:12
هدي هي الفرصة باش الجيش المغربي ينحيهم غاع.
ادا اطلق البوليساريو رصاصة واحدة فعلى الجيش المغربي متابعتهم حتى تندوف واخلاء المخيم وتدميره. لان هدا الموضوع لن يحل سلميا. نحيهم غاع
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81 - zemmour السبت 14 نونبر 2020 - 16:12
اللهم انصر جنودنا المرابطين في كل شبر من الصحراء المغربية .الموت والذل والهوان للانفصاليين وقطاع الطرق
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82 - الصراحة راحة السبت 14 نونبر 2020 - 16:13
انا من الجزائر و رغم ذلك ارى ان من المفروض ان يتم حل هذه القضية العالقة بشكل جدي اكبر من طرف الامم و ان الصحراء مغربية 100% فنحن كشعب نريد اصلاح العلاقات مع الشعب المغربي و الوطن المغربي و نتمنى الجنوح الى الامور بشكل سلمي و عقلاني.
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83 - محمدوو السبت 14 نونبر 2020 - 16:14
وهل للعصابة رأي ياعالم؟؟؟
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84 - abdellatif السبت 14 نونبر 2020 - 16:15
le Maroc doit les écraser une fois pour toutes
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85 - مغربي السبت 14 نونبر 2020 - 16:17
ما أعرفه شخصيا من بعض الجنود المغاربة أن المغرب قوي جدا عسكريا و يخفي العديد من المفاجئات القوية للغاية ، و مسألة التسلل و حرب العصابات لعب أطفال بالنسبة له ، وكذلك قوة الجيش و تدريباته المفيدة و البنيوية تجعل من العديد من الوحدات الخاصة مرعبة و جبارة
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86 - naciri najoua السبت 14 نونبر 2020 - 16:18
جاري يا جاري ياللي دارك حدى داري و اجمل قطعة هي جاري لا تحسبني ضعيف قدر نحمي نفدي الدار تحية للمغرب
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87 - Mohammed السبت 14 نونبر 2020 - 16:18
ههههه بالطبع .سيعلن وقف إطلاق النار وبعد؟ نعم لقد فشل فشلا دريعا ومن يعطيه التعليمات (شنقريخة) .المسكين استعمل الاستفزازات لكي يكسب المصداقية التي ليست له اصلا.و إعطاء الزخم من جديد لقضية النضام البوخروبي المتعفن والتي لم تكن ابدا قضيته .وعندما مر التدخل الاحترافي المغربي هنا اهنء( جيشنا العزيز )، زيادة عن عدم اكترات العالم للقضية بل الكل تعاطف مع المغرب هنا هنا لم يبقى له وللشنقريخة الى اعلان نهاية وقف إطلاق النار .وهنا سيحسبون لها الف حساب ....شنقريحة ليست لديه شرعية .والمغرب متلاحم مع ملكه .والسلام عليكم
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88 - عظيم الروم السبت 14 نونبر 2020 - 16:20
علينا أن نقوم بمسيرة حمراء لتندوف ومطاردة الفءران الخونة و الحزم مع العدوة الجزائر العدو اللدود الأول للمغرب وتلقينهم درس لا ينسى وإعادة بناء مغرب قوي على الصعيدين الإقليمي والدولي وبعده العدو اللدود الثاني اسبانيا لتحرير سبتة ومليلية المغربيتين
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89 - intidam Hassan السبت 14 نونبر 2020 - 16:24
جارة السوء والعار تؤمر عن بعد انها اوامر الاعراء الخرائر لن تفلحي يا عدوتنا / اما كلمة خاوا خاوا سيرو تبخرو بيها لسنا اخوانكم بل انتم الوحيودون في العالم نعتبركم العدو الحقيقي لنا ولدولتنا اليهود انظف منكم
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90 - مغربي مسلم دائما السبت 14 نونبر 2020 - 16:24
نهايتكم اقتربت أيها الخونة . الله الوطن الملك
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91 - malihi السبت 14 نونبر 2020 - 16:25
عاش المغرب حرا آمنا والخزي والعار والذل لكل أعداء وطننا الحبيب
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92 - Taika السبت 14 نونبر 2020 - 16:25
Vous etes des gens stupides. Vius n etes que des marinettes entre les mains de l algerie qui au fond d elle meme n a que mepris pour vous. Revenez a la raison et rejoignez vos freres dans nos provinces saharienne.
Message a l agerie: vvous perdez votre temps et votre argent pour une cause perdante.
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