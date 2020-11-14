24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:27
|07:56
|13:17
|16:04
|18:29
|19:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السعودية تؤيد التحرك العسكري المغربي بالصحراء
- بنيس: رئاسة بايدن لأمريكا تستوجب عملا استباقيا لدبلوماسية المغرب
- سلطنة عمان تدعم المملكة بشأن "عملية الكركرات"
- تسريب أسماء وهويات مُصابين بـ"كورونا" في القصر الكبير يثير جدلاً
- الأردن تناصر الخطوات الملكية في "تدخل الكركرات"
الحكومة تستجيب للبرلمان وترفع "ضريبة التضامن" إلى مليوني سنتيم (5.00)
القوات المسلحة الملكية: معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا آمِن (5.00)
المغرب يُمطر "إفريقيا الوسطى" بأربعة أهداف في "تصفيات الكان" (5.00)
هل تندلع "حرب صحراء" جديدة؟ .. خبير: "الجزائر لا تملك الشجاعة" (3.67)
- الجزائر تتجاهل انتهاكات البوليساريو وتنادي بوقف العمليات العسكرية - (153)
- القوات المسلحة الملكية: معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا آمِن - (136)
- هل تندلع "حرب صحراء" جديدة؟ .. خبير: "الجزائر لا تملك الشجاعة" - (131)
- البوليساريو تعلن "نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار" - (110)
- المغرب يدشن مرحلة جديدة في التعامل مع استفزازات "البوليساريو" - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مساندة كويتية لتدخل الجيش ضد فوضى الانفصاليين
أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تأييد دولة الكويت للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة بين المغرب وموريتانيا.
وجددت الوزارة، في بيان لها، موقف دولة الكويت "الثابت والمبدئي" في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه، معربة عن رفضها لأية أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة، داعية في الآن ذاته إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار والحلول السلمية وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
Vive l’amitié et la fraternité maroco-koweitienne.