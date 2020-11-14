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الرئيسية | مدارات | مساندة كويتية لتدخل الجيش ضد فوضى الانفصاليين

مساندة كويتية لتدخل الجيش ضد فوضى الانفصاليين

مساندة كويتية لتدخل الجيش ضد فوضى الانفصاليين
هسبريس من الرباط
السبت 14 نونبر 2020 - 17:06

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تأييد دولة الكويت للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة بين المغرب وموريتانيا.

وجددت الوزارة، في بيان لها، موقف دولة الكويت "الثابت والمبدئي" في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه، معربة عن رفضها لأية أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة، داعية في الآن ذاته إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار والحلول السلمية وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - الخميس السبت 14 نونبر 2020 - 17:16
شكرا لدولة الكويت وشعب الكويت الشقيق على الدعم لقضية وحدتنا الترابية والصحراء إنشاء الله ستبقى دائما وعلى الدوام مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
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37
2 - علي نايت عمر السبت 14 نونبر 2020 - 17:18
مساندة كويتية لتدخل الجيش ضد فوضى الانفصاليين شكرا جزيلا يا دولة الكويت رغم ان المبادرة جائت شيئا ما متأخرة و الان بامكانك فتح القنصلية بالصحراء المغربية فمرحبا
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30
3 - يسين السبت 14 نونبر 2020 - 17:25
بكل صراحة لحد الساعة التاييد وبيانات الدول التي علقت حول احداث الكركارات كانت كلها من دول الخليج والاردن وهذا يدل على نصرة هذه الدول للقضية العادلة فاسمي شكرااا لكم ونحن معكم في السراء والضراء رخاصة دولة البحرين الشقيقة التي كانت اول من اصدر بلاغ التاييد بعدها قطر فالامارات وفرنسا التي تعتبر حليف تقليدي للمغرب لم تعبر في بيانها على صحة موقف بلادنا وتاييده لدفاعه عن نفسه الاخوة والاصدقاء نعرفهم وقت الشدة شكرا لكم دول الخليج والاردن وابعد الله عنكم ويلات الفساد والفتن والشقاق
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15
4 - مغربي صحراوي وافتخر السبت 14 نونبر 2020 - 17:26
انخفضت أمام العالم اهداف المرتزقة ومن وراءهم بقطعهم لمعبر الكركرات
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11
5 - Patriote السبت 14 نونبر 2020 - 17:27
Toute notre reconnaissance et gratitude pour l’engagement du Koweït, pays frère et ami de très longue date, aux côtés du Maroc, pour sécuriser, Guerguerat, la circulation des personnes et des marchandises avec la Mauritanie et toute l’Afrique de l’Ouest.
Vive l’amitié et la fraternité maroco-koweitienne.
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6 - مراد السبت 14 نونبر 2020 - 17:33
كل الشكر و التقدير لإخواننا في دولة الكويت شعبا و حكاما على مساندتكم لنا نحن وإياكم كالجسد الواحد.
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7 - وطني السبت 14 نونبر 2020 - 17:34
شكرا من اعمق القلب لبلد الكويت و الشعب الكويتي على مساندته هده هي روح الاخوة العربية التي افتقدناها و نتمنا ان تسود عامة الدول العربية.
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8 - Lamya السبت 14 نونبر 2020 - 17:37
شكرا لدولة الكويت الشقيقة على مساندتها للمملكة المغربية جزاكم الله كل خير.
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9 - الصنهاجي السلماني السبت 14 نونبر 2020 - 17:38
الله اكبر و لله الحمد.انقلب السحر على الساحر. شكرا لكل الدول العربية التي اصطفت الى جانب الحق و تفطنت لاباطيل العدو الجزائري. دولة الجزائر لم يتبق لها سوى جنوب افريقيا.
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10 - المغرب العظيم السبت 14 نونبر 2020 - 17:48
كل المغاربة الأحرار، احفاد كل الملوك الشرفاء بداية من المولى إدريس الاول ويوسف ابن تاشفين وبعقوب المنصور والمولى إسماعيل، جند مجندين ومستعدين لشهادة في سبيل الدفاع عن حرمة وسيادة وطنهم المغرب العظيم. إن انتهاك وحدتنا الترابية من المقدسات وخط أحمر. إن المغربي يموت إما على حرمة أبنائه أو بلاده. فاللهم انصرنا على القوم الظالمين.
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11 - مواطن وغربي السبت 14 نونبر 2020 - 17:54
شكرا لدولة الكويت الشقيقة هادوا هم الخو الدين معك في الشدة والرخاء تحية لاخواننا الكويتين المغرب عمل ماعليه ضد الاوغاد الدين لم يحترمون جيرانهم داءما معهم في العداء اقول لهم ادا وصلتم دالك البحر فاشربوا منه نصرك الله يا وطني ودامت لك العزة ودائما الى الامام شعارنا. الله. الوطن. الملك
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