مساندة كويتية لتدخل الجيش ضد فوضى الانفصاليين

هسبريس من الرباط

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تأييد دولة الكويت للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة بين المغرب وموريتانيا.

وجددت الوزارة، في بيان لها، موقف دولة الكويت "الثابت والمبدئي" في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه، معربة عن رفضها لأية أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة، داعية في الآن ذاته إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار والحلول السلمية وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.