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الرئيسية | مدارات | رئيس البرلمان العربي يؤيد حماية المغرب لأراضيه

رئيس البرلمان العربي يؤيد حماية المغرب لأراضيه

رئيس البرلمان العربي يؤيد حماية المغرب لأراضيه
هسبريس من الرباط
السبت 14 نونبر 2020 - 20:27

أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، على تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها.

وشدد العسومي، في بيان، على دعمه لقرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة الكركرات، التي تربط المغرب بموريتانيا، بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي، كما دعا عادل العسومي، في بيانه، إلى "ضبط النفس وعدم التصعيد؛ امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

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