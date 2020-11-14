24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5613:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. قتيل وثمانية جرحى في حادثة سير نواحي سطات (5.00)

  2. حكومة البركة (5.00)

  3. المغرب يُمطر "إفريقيا الوسطى" بأربعة أهداف في "تصفيات الكان" (5.00)

  4. هل تندلع "حرب صحراء" جديدة؟ .. خبير: "الجزائر لا تملك الشجاعة" (4.00)

  5. الهدوء يسود في منطقة "الكركرات" بعد تدخل ناجح للجيش المغربي (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | موريتانيا: 80 شاحنة تعبر الكركرات نحو المغرب

موريتانيا: 80 شاحنة تعبر الكركرات نحو المغرب

موريتانيا: 80 شاحنة تعبر الكركرات نحو المغرب
هسبريس ـ أ.ف.ب
السبت 14 نونبر 2020 - 20:13

أفادت مصادر أمنية موريتانية أن الحركة المرورية استؤنفت، مساء اليوم السبت، بين موريتانيا والصحراء المغربية عقب توقف استمر ثلاثة أسابيع.

وجاء ذلك غداة إطلاق القوات المسلحة الملكية، بأوامر من الملك محمد السادس، عملية في منطقة الكركرات لإعادة فتح الطريق بعدما عرقلت ميليشيا البوليساريو حركة نقل البضائع والمسافرين عبره.

وقال مصدر رفيع المستوى، ضمن تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن 80 شاحنة عبرت من الجانب الموريتاني في اتجاه الجانب المغربي. واستؤنف الأمر من الجهة الأخرى أيضا.

يأتي هذا التطور مكذبا ترويج إعلام البوليساريو إلى "استمرار المعارك في المنطقة"، وإصرار تندوف على "التخلي عن اتفاق وقف إطلاق النار"، بينما قال مصدر مطلع من الرباط، في تصريح لـ"فرانس برس"، إن هذه المعلومات غير صحيحة.

كما أكد المصدر، في التصريح نفسه، عدم وقوع أي مواجهات مع القوات المسلحة الملكية أو قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة "مينورسو".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - stop السبت 14 نونبر 2020 - 20:28
حتى بدا ثمن الخضر تينقص وتحبس التهريب من موانئ موريتانيا ها الطريق تحلات ليبدء تصدير خضرنا وتحطيم مابقي من معاملنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-30
2 - محمد بنحده السبت 14 نونبر 2020 - 20:30
المغرب وموريتانيا يقدمان لبلدان المغرب العربي نموذجا ومثالا على ان المستقبل في التعاون وتقاسم الخيرات بذل التناحر الذي لا يخدم إلا الإمبريالية هذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال تعاون رابح رابح وتبادل للخيرات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
3 - bensaid السبت 14 نونبر 2020 - 20:31
اتمنى و التمس من جلالة الملك و مساعديه انجاز طريق مزدوج على طول المعبر الحدودي الكركارات ليكون تتمة للطريق تزنيت الداخلة.و ليتم استعمال أحدهم اثناء إصلاح الآخر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.