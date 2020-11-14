موريتانيا: 80 شاحنة تعبر الكركرات نحو المغرب

هسبريس ـ أ.ف.ب

أفادت مصادر أمنية موريتانية أن الحركة المرورية استؤنفت، مساء اليوم السبت، بين موريتانيا والصحراء المغربية عقب توقف استمر ثلاثة أسابيع.

وجاء ذلك غداة إطلاق القوات المسلحة الملكية، بأوامر من الملك محمد السادس، عملية في منطقة الكركرات لإعادة فتح الطريق بعدما عرقلت ميليشيا البوليساريو حركة نقل البضائع والمسافرين عبره.

وقال مصدر رفيع المستوى، ضمن تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن 80 شاحنة عبرت من الجانب الموريتاني في اتجاه الجانب المغربي. واستؤنف الأمر من الجهة الأخرى أيضا.

يأتي هذا التطور مكذبا ترويج إعلام البوليساريو إلى "استمرار المعارك في المنطقة"، وإصرار تندوف على "التخلي عن اتفاق وقف إطلاق النار"، بينما قال مصدر مطلع من الرباط، في تصريح لـ"فرانس برس"، إن هذه المعلومات غير صحيحة.

كما أكد المصدر، في التصريح نفسه، عدم وقوع أي مواجهات مع القوات المسلحة الملكية أو قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة "مينورسو".