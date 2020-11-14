خبراء يقاربون التطورات الميدانية بالصحراء المغربية

هسبريس من الرباط

نظّمت جمعية يدا في يد للتنمية المستدامة والمركب التربوي كوستاف إيفيل بمكناس، السبت، ندوة وطنية لمناقشة مضمون الخطاب الملكي المرتبط بتقدم المركز المغربي سياسيا ودبلوماسيا في علاقة بنزاع الصحراء المغربية، ولمناقشة تطورات القضية الوطنية، وكيف يمكن استثمار أخطاء "البوليساريو" وتمردها على الشرعية الدولية لحسم النزاع بشكل نهائي لصالحه.

وافتتح صبري الحو، محام وخبير في القانون الدولي والهجرة ونزاع الصحراء، الندوة بإشارته إلى أن العملية حتى الآن هي أمنية وليست عسكرية، ومتجهة إلى تأمين حركية المرور المدني والتجاري في ممر الكركرات في اتجاه الحدود المغربية الموريتانية.

وأضاف المتحدث، ضمن الموعد الذي رأسته نعيمة بن فايدة عن الجمعية والمركب، أن منطقة "أكركار" أو الكركارات تقع في المنطقة المحسوبة عازلة وتحت إشراف الأمم المتحدة عبر جهاز المينورسو لتسهيل عمليات مراقبة وقف إطلاق النار، وكانت جبهة "البوليساريو" تتحرش بها لسنوات، وصدرت قرارات من مجلس الأمن تأمره بالانسحاب منها، ودعاها الأمين العام دون أن تمتثل.

وركز أحمد نور الدين، خبير في العلاقات الدولية متخصص في الشؤون المغاربية، في مداخلته، على "تفكيك الخطاب الانفصالي وتفنيد الدعاية التضليلية التي تروج لها الجبهة الانفصالية وحاضنتها الجزائرية"، مذكرا أن "المغرب هو من طالب بتقرير مصير ساكنة الصحراء من أجل تحريرها من الاحتلال الإسباني والتجاهل ببقية الأقاليم المغربية، حيث أدخل المغرب ملف تقرير مصير سيدي افني والصحراء سنة 1966".

من جانبها، ركزت فاطمة الزهراء توفيق، الأستاذة الجامعية في مكناس، على "البعد الاقتصادي المركب والبنيوي الذي اختاره المغرب على شكل مخططات اقتصادية في القطاع الفلاحي المخطط الأخطر، وفي الميدان الصناعي مخطط انبثاق والبحري المخطط الأزرق، وهي سياسة تحقق قيمة مضافة وعائدا اقتصاديا سريعا ومكنت المغرب من استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وجعلت من المغرب قطبا اقتصاديا ودولة صاعدة".