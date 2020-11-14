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كُتّاب وآراء
الانفصال يفقد 14 اعترافا بأمريكا اللاتينية والكاريبي
أكد هاغ هيلتون تود، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية غيانا، في رسالة وجهها إلى ناصر بوريطة، أن حكومة غيانا لن تعترف بعد الآن بـ"الجمهورية الصحراوية" المزعومة.
وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن جمهورية غيانا التعاونية، التي تزامن قرارها مع تخليد الشعب المغربي للذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء، تُعتبر البلد الرابع عشر بأمريكا اللاتينية والكاريبي، الذي يسحب اعترافه بالكيان الوهمي منذ سنة 2010.
وأضاف المصدر ذاته أن مجموع البلدان التي لا تعترف بـ"الجمهورية الصحراوية" المزعومة يبلغ 164 بلدا عبر العالم.