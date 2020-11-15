الملك محمد السادس يؤكد الثبات مع دولة فلسطين

هسبريس من الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة احتفال دولة فلسطين بعيدها الوطني.

وتقدم الملك، في هذه البرقية، بأحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس محمود عباس بدوام الصحة والعافية والهناء، وللشعب الفلسطيني الشقيق بالتقدم والازدهار في ظل الأمن والاستقرار.

كما أعرب الملك محمد السادس، بهذه المناسبة، للرئيس الفلسطيني عن ارتياحه لما يجمع بين البلدين والشعبين من وشائج الأخوة المتينة وروابط التقدير المتبادل.

وأضافت البرقية الملكية: "أؤكد لفخامتكم تضامن المملكة المغربية ووقوفها الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق، لتحقيق تطلعاته المشروعة الى الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".