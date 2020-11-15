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كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس يؤكد الثبات مع دولة فلسطين
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة احتفال دولة فلسطين بعيدها الوطني.
وتقدم الملك، في هذه البرقية، بأحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس محمود عباس بدوام الصحة والعافية والهناء، وللشعب الفلسطيني الشقيق بالتقدم والازدهار في ظل الأمن والاستقرار.
كما أعرب الملك محمد السادس، بهذه المناسبة، للرئيس الفلسطيني عن ارتياحه لما يجمع بين البلدين والشعبين من وشائج الأخوة المتينة وروابط التقدير المتبادل.
وأضافت البرقية الملكية: "أؤكد لفخامتكم تضامن المملكة المغربية ووقوفها الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق، لتحقيق تطلعاته المشروعة الى الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
في الليلة الظلماء يفتقد البدر.
خرجت علينا مؤخرا جمعيات فلسطينية تنتمي للنظام بالتنديد و الشجب لتحرير المغرب أراضي الكركرات، فيما النظام لم يعلن لحد الآن تظامنه مع المغرب.
نتدكر غضبة المرحوم الحسن الثاني على عرفات لما احتفلت بالجمهورية المزعومة في الجزائر في ثمانينات القرن الماضي.
الأخوة تكون بالموقف و بالوقوف معك في السراء و الضراء و ليس في الخطابات و الشعارات.
على الدول " الشقيقة و الصديقة" كما تدعي أن تبين عن موقفها من المشكل المفتعل في الصحراء المغربية بشكل صريح و واضح و بدون لغة الخشب.
موقف تونس قطر مصر ليبيا العراق لبنان سوريا تركيا..
وكما قالها جورج بوش الرئيس الأمريكي الأسبق:
إما معي أو ضدي.