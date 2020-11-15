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الرئيسية | مدارات | الملك محمد السادس يؤكد الثبات مع دولة فلسطين

الملك محمد السادس يؤكد الثبات مع دولة فلسطين

الملك محمد السادس يؤكد الثبات مع دولة فلسطين
هسبريس من الرباط
الأحد 15 نونبر 2020 - 12:10

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة احتفال دولة فلسطين بعيدها الوطني.

وتقدم الملك، في هذه البرقية، بأحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس محمود عباس بدوام الصحة والعافية والهناء، وللشعب الفلسطيني الشقيق بالتقدم والازدهار في ظل الأمن والاستقرار.

كما أعرب الملك محمد السادس، بهذه المناسبة، للرئيس الفلسطيني عن ارتياحه لما يجمع بين البلدين والشعبين من وشائج الأخوة المتينة وروابط التقدير المتبادل.

وأضافت البرقية الملكية: "أؤكد لفخامتكم تضامن المملكة المغربية ووقوفها الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق، لتحقيق تطلعاته المشروعة الى الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغريي الأحد 15 نونبر 2020 - 12:21
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في خدمة القضية فلسطينية و ام إسلامية بل إنسانية جمعاء دون ملل أو كلل و نكران الذات.
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37
2 - asmaa btb الأحد 15 نونبر 2020 - 12:31
الله ينصر سيدنا محمد السادس ويديم عليه الصحة والعافية .. ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ويعيد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين يا رب النصر والتمكين
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28
3 - المكناسي الأحد 15 نونبر 2020 - 12:31
موقف ملكنا حفظه الله من القضية الفلسطينية يشرف كل المغاربة لأنه ضمير كل المغاربة
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30
4 - ليس مثلهم الأحد 15 نونبر 2020 - 12:36
ملكنا الهمام دبلوماسي محنك رد بطريقة احترافية على المنظمة ف .ل التي لم تصدر أي بلاغ مساند بخصوص التدخل المغربي بالكركرات وساندت بشكل غير مباشر البوليساريو، ملكنا هو قوتنا عاش الملك وشعبنا الأبي وقواتنا الامنية والمسلحة الملكية المغربية
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21
5 - ولد زايو الأحد 15 نونبر 2020 - 12:38
نحن مع فلسطين هذا طبيعي .ولكن أين الموقف الفلسطيني من وحدتنا الترابية والأحداث الأخيرة التي شهدتها صحرائنا؟لقد تحرك المغرب ولقي دعما ومؤازرة من الدول العربية الخليجية ولم نسمع لحد الآن أي موقف من القيادة أو الأحزاب والفصائل الفلسطينية.
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26
6 - لعزيزعبده الأحد 15 نونبر 2020 - 12:44
دام العز والتمكين لصاحب الجلالة الملك الهمام محمد السادس مفخرة الشعب المغربي الوفي لشعاره الخالد.الله .الوطن .الملك.
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7
7 - المعتصم بالله (سعود الرداد ) الأحد 15 نونبر 2020 - 12:45
اللهم احفظ ملكنا محمد السادس بماحفظت به الذكر الحكيم وشافيه شفاء لا يغادر سقما ومتعه بصحة جيدة واجعله دخرا للبلاد والعباد واقر عينه بولي عهده الامير المحبوب الجليل مولاي الحسن وصنوه الامير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة انك سميع وبالاجابة جدير .
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5
8 - الواقع الأحد 15 نونبر 2020 - 12:50
الايمان بمغربية الصحراء واسلامية القدس لا يتعارض. لان موضوع القدس موضوع دين حتى وان تخلت فلسطين على القدس تبقى مسؤولية في عنق كل مسلم. اليهود يتضامنون مع اشقائهم في اسرائيل ويحاربون كل من جهته في سبيل دينهم وهذا من حقهم في ظل ضعف وغفلة المسلمين. اهم باب في القدس هو باب المغاربة.
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9 - مواطن غيور1/ مع أو ضد الأحد 15 نونبر 2020 - 12:50
السلام عليكم
في الليلة الظلماء يفتقد البدر.
خرجت علينا مؤخرا جمعيات فلسطينية تنتمي للنظام بالتنديد و الشجب لتحرير المغرب أراضي الكركرات، فيما النظام لم يعلن لحد الآن تظامنه مع المغرب.
نتدكر غضبة المرحوم الحسن الثاني على عرفات لما احتفلت بالجمهورية المزعومة في الجزائر في ثمانينات القرن الماضي.
الأخوة تكون بالموقف و بالوقوف معك في السراء و الضراء و ليس في الخطابات و الشعارات.
على الدول " الشقيقة و الصديقة" كما تدعي أن تبين عن موقفها من المشكل المفتعل في الصحراء المغربية بشكل صريح و واضح و بدون لغة الخشب.
موقف تونس قطر مصر ليبيا العراق لبنان سوريا تركيا..
وكما قالها جورج بوش الرئيس الأمريكي الأسبق:
إما معي أو ضدي.
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10 - بوشنتوف الأحد 15 نونبر 2020 - 13:00
إلى المعلقة الثانية ومن قال لك أن المسجد الاقصى ملك للمسلمين وحدهم حتى تقولي أن يعيده الله إلى رحاب المسلمين.ألم تقرئي التاريخ.المسجد الأقصى بني قبل حتى أن يظهر الإسلام بالاف السنين مما يعني أنه ملك الديانات الثلات وليس للمسلمين وحدهم والدليل أن الجهة الشرقية فقط هي عاصمة الفلسطنيين وليس كله.أعيدي قراءة التاريخ وسوف تعرفين متى بني المسجد ولكن أعرف جيدا أن هذا الكلام لن يعجب الأغلبية لأنهم ضحكوا عليهم بأن المسجد الاقصى ملك للمسلمين فقط دون أن يرجعوا حتى للتاريخ لي يعرفوا هل هذا حقيقي أو لا.المسلمون يكذبون الكذبة ويصدقونها.يريدون أن يستولوا على كل شيء على هذه الارض كأن الله خلقهم وحدهم ولم يخلق غيرهم
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