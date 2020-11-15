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كُتّاب وآراء
مصر تدعو إلى "وقف الاستفزاز" بمعبر الكركرات
شدّدت خارجية جمهورية مصر العربية على "وجوب التوقف عن أية أعمال استفزازية، وأية أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري في منطقة الكركرات".
وأكد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن "مصر تتابع عن كثب تطورات الموقف في منطقة معبر الكركرات الحدودي في المغرب، وفي ضوء تزايد التوتر في هذه المنطقة وتسارع الأحداث، داعية إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن بما تشمله من وقف لإطلاق النار والامتناع عن أية أعمال استفزازية وأية أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري في هذه المنطقة".
ودعت مصر إلى "الالتزام بالحوار واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة، بما يحقق الاستقرار ويصون مصالح كافة الأطراف، ويحترم الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي ولا سيما مبدأ سيادة الدول"، بتعبير الوثيقة.