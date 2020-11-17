الشدادي يقتفي "حقوق المنتخبين" في كتاب جديد

هسبريس من الرباط

صدر حديثا للدكتور عبد اللطيف الشدادي مؤلف جديد بعنوان: "حقوق المنتخبين أعضاء مجالس الجماعات الترابية دراسة مقارنة في ضوء القوانين والاجتهادات القضائية الإدارية المغربية والفرنسية".

وتناول الباحث بالدرس والتحليل هذه الحقوق، وقسم عمله إلى جزأين. الجزء الأول تطرق فيه إلى الحقوق المرتبطة بوظيفة المداولات وتلك المرتبطة بالوظيفة الرقابية، في ضوء التجربة الفرنسية، مستعرضا النصوص القانونية المؤطرة لها، خاصة قانون 6 فبراير 1992 المتعلق بالإدارة الترابية للجمهورية الفرنسية، وقانون 27 فبراير 2002 المتعلق بديمقراطية القرب، وكذلك مواكبة القاضي الإداري الفرنسي لهذه الحقوق عن طريق إقرارها وحمايتها وتطويرها.

وعمل الباحث على سرد مجموعة من الأحكام والقرارات الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسية وباقي المحاكم الإدارية الفرنسية. أما عن التجربة المغربية، فيقول الأستاذ الشدادي إنها لم ترق بعد إلى التجربة الفرنسية، وأن القوانين المتعلقة بالمستويات الثلاثة للجماعات الترابية جاءت فارغة من كل إشارة إلى هذه الحقوق. إذ أشارت هذه القوانين إلى أن الدولة ستضع، خلال مدة انتداب مجالس الجماعات الترابية الموالية لنشر هذه القوانين التنظيمية في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. ولهذه الغاية ستقوم الدولة بما يلي: تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد، وضع أدوات تسمح للجماعات الترابية بتبني أنظمة التدبير العصري، لاسيما مؤشر التتبع الداخلي والخارجي المنتظم، تمكين مجالس الجماعات الترابية من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياتها وتحديد كيفية تطبيق كل هذا بنص تنظيمي لم يصدر لحد الآن.

كما أشار الباحث ذاته إلى عدم مواكبة القضاء الإداري المغربي لهذه الحقوق أسوة بالقضاء الفرنسي، إذ إضافة إلى الغموض التشريعي المتعلق بهذه الحقوق، هناك غياب الحماية والمواكبة القضائية، المتمثلة في حماية الحقوق والحريات، والدور المنشئ والخلاق للقاضي الإداري للقواعد القانونية.

أما الجزء الثاني من هذا المؤلف فتطرق فيه الباحث إلى حماية هذه الحقوق، وربط مسألة الحماية بمصادر هذه الحقوق، واعتبرها حقوقا جماعية، وأن حمايتها تقتضي الاعتراف بسلطة ذاتية لتنظيم المجالس. إذ أن هذه المجالس أصبحت بمقتضى مبدأ التدبير الحر تمارس سلطة التنظيم الذاتي وتتكلف بإعداد أنظمتها، خاصة أنظمتها الداخلية. إذ أن اختصاص هذه المجالس في تحديد حقوق المنتخبين عن طريق إعداد أنظمتها الداخلية يكون أكثر حماية لها من الجهاز التنفيذي، أي الرئيس والمكتب المسير، إذا ما كان هو المختص بشكل منفرد.

وتطرق الكاتب بعد ذلك في الباب الثاني من هذا الجزء إلى دور القاضي الإداري في حماية هذه الحقوق، حيث إن القاضي الإداري يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه الحقوق، خاصة السياق الذي تمارس فيه.

كما اعتبر الباحث ذاته أن رقابة القاضي الإداري للأنظمة الداخلية لمجالس الجماعات الترابية يمكن مقارنتها برقابة القاضي الدستوري، التي يمارسها حينما يراقب أنظمة المجالس البرلمانية، حيث يمارس رقابة التوافق والتطابق على الأنظمة البرلمانية مع الدستور. كما أن رقابة القاضي الإداري على أنظمة مجالس الجماعات الترابية يجب أن تتطور بين التوافق والتطابق وفق توسع وامتداد سلطة التنظيم الذاتي لمدة المجالس.

وفي الخلاصة أشار الباحث ذاته إلى أن دراسة حقوق المنتخبين أعضاء مجالس الجماعات الترابية تندرج في إطار التأملات الحالية حول نظام اللامركزية ببلادنا، مشيرا إلى أن الاعتراف بهذه الحقوق قد يساهم في ظهور لامركزية متقدمة قد يغلب عليها الطابع السياسي والتنموي أكثر من الطابع الإداري، الشيء الذي ينسجم مع دستور 2011، ويجسد البعد السياسي لمجالس الجماعات الترابية دون التشكيك في خصائصها الإدارية.