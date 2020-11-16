"الإيسيسكو" تؤيد التدخل المغربي في معبر الكركرات

هسبريس من الرباط

عبّرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن "تفهمها واعتدادِها بالخطوات المتخذة من قبل سلطات المملكة المغربية"، في الكركرات بمنطقة الحدود المغربية الموريتانية.

ورأت "الإيسيسكو" "من منطلق مسؤوليتها الحضارية، المتصلة بمؤازرة التوجهات الضامنة لانسياب التواصل الحضاري المدني"، وإثر متابعتها للملّف، أنّ الخطوات المغربيّة "كفيلة باستتباب الأمن وتيسير سبل التواصل الإنساني في هذه المنطقة".

ومع موقفها هذا، تأمل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة أن "تمضي التوجهات الكفيلة باستقرار الأوضاع ونجاح سياسات البناء والتعمير لتغدو منطقة الكركرات أنموذجا بين النماذج المتميزة في الوصل بين وحدات العالم الإسلامي".