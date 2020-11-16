محامو المغرب: مناورات "الجبهة" تهدد السلم والأمن

هسبريس من الرباط

ثمّنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قرار القوات المسلحة الملكية التدخل لتحرير معبر الكركرات، وإبعاد الانفصاليين الذين عمدوا إلى إغلاقه لمدة ثلاثة أسابيع، ما أدى إلى توقف حركة تنقل الأفراد والبضائع بين المغرب وموريتانيا.

وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن "القوات المسلحة الملكية التزمت بأكبر قدر من ضبط النفس أمام هذه الاستفزازات خلال التحرك لوضع حد لحالة عرقلة المرور وحرية التنقـل المدني والتجاري بالمعبر، في احترام كامل للسلطات المخولة لها وفي انسجام تام مع الشرعية الدولية".

وعبرت الهيئة ذاتها عن "استنكارها وإدانتها الشديدين لمناورات جبهة البوليساريو التي تسعى إلى تغيير الوضع الميداني بالمنطقة العازلة"، معتبرة أن مناورات الانفصاليين "تعد خرقا سافرا لاتفـاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، وانتهاكا صارخا للمقررات الأممية ذات الصلة بقضية الصحراء المغربية، وتهديدا للسلم والأمن، ليس بالصحراء المغربية فقط، وإنما بالمنطقة بأكملها".

محامو المغرب عبروا كذلك، من خلال جمعيتهم، عن "تعبئتهم الشاملة وتجندهم الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، من أجل الذود عن المصالح العليا للوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وردع كل الأعمال العدوانية كيفما كان شكلها ومصدرها".

كما أعلن المحامون استعدادهم "لاتخاذ كافة الخطوات والإجراءات الكفيلة بالحفـاظ على الوحدة الترابية لبلادنا"، و"انخراطهم العملي في كل المبادرات التي تروم الدفـاع عنها عبر مختلف الواجهات".