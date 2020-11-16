فلسطين: "لا نتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة"

هسبريس من الرباط

دخلت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين على خط الجدل الذي خلفته تصريحات سفيريها بالمغرب والجزائر بخصوص تطورات نزاع الصحراء المغربية.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، بأن فلسطين "لا تتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة".

وجاء في التوضيح ذاته: "في ضوء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات نسبت إلى سفيري دولة فلسطين لدى كل من المملكة المغربية الشقيقة، ولدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، فإن دولة فلسطين تؤكد على موقفها التقليدي والثابت، بأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، وأن أية تصريحات بخلاف ذلك لا تمثلها".