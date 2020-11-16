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الرئيسية | مدارات | فلسطين: "لا نتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة"

فلسطين: "لا نتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة"

فلسطين: "لا نتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة"
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:30

دخلت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين على خط الجدل الذي خلفته تصريحات سفيريها بالمغرب والجزائر بخصوص تطورات نزاع الصحراء المغربية.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، بأن فلسطين "لا تتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة".

وجاء في التوضيح ذاته: "في ضوء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات نسبت إلى سفيري دولة فلسطين لدى كل من المملكة المغربية الشقيقة، ولدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، فإن دولة فلسطين تؤكد على موقفها التقليدي والثابت، بأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، وأن أية تصريحات بخلاف ذلك لا تمثلها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (105)

1 - سميرة الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:37
و إسرائيل فيها إخواننا المغاربة، حتى نحن لا يجب علينا التدخل في شؤون إخواننا مع فلسطين.
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434
2 - Moha الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:37
We need to mind our business too going forward .
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58
3 - ahmed الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:38
مدخلوش المغرب قاد على الجزائر أو البوليساريو بوحدو إنشاء الله غن نتغلبو على العدو
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160
4 - بليكي الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:38
مهم حتى حنا ما عدنا حتى دخل فيكم لعندو شي مشكل يحلو راسو
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334
5 - محمد سلا الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:38
نريد بيان صريح من الخارجية الفلسطينية وموقفها من الصحراء المغربية ووحدتنا الترابية ولا نريد بيان غامص الله الوطن ااملك
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305
6 - المثل بالمثل . الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:39
حسنا نحن أيضا لن نتدخل في الشؤون الداخلية لفلسطين ولنا أن نطبع مع دولة إسرائيل الشقيقة أو لا نفعل نحن أحرار
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260
7 - rachad hadri الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:39
موقف ضبابي يؤكد فوضوية تصريحات المسؤولين الفلسطينيين عكس الموقف المغربي الواضح من قضية العرب الأولى فلسطين العزيزة على قلوب كل المغاربة ملكا وحكومة وشعبا . حان الوقت للتحرك الدبلوماسية المغربية بكل حزم في هذا الموضوع
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209
8 - غير متفق الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:39
العذر اكبر من الزلة حتى فلسطين ما صدقاتش من الأحسن نشوفوا مع إسرائيل
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216
9 - قنيطري الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:40
إذن خاص حتى الدولة المغربية تعطي رأيها اليوم حول قضية الاحتلال الاسرائلي، ميكمنكنش نبقاو غير نخسرو الفلوس على ناس بعادين علينا سياسيا مهما كانت القضية تحمل من المعطيات الدينية والتاريخية.
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143
10 - kkk الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:40
اذا دعمتم وحدة المغرب لا يعتبر تدخل في شؤون المغرب او الجزائر فهو واجب كما يدعم المغرب بلدكم في المحافل الدولية رغم ما يجلب هذا على المغرب من متاعب على مستوى الامم المتحده و علاقاته بالغرب، فتقسيم المغرب هو مؤامرة استعمارية غربية كيف تنتظرون دعم المغرب الذي يعتبر من اكبر ممولي فلسطين اذا لم تدعموه في وحدة أراضيه ؟؟!!
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177
11 - مروكي الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:41
ههههه والله إلى الهربة مع هاد فلسطين، ما بغاو إخسرو تا واحد، كيحلبو من زوج جهات.
ا سيدي راك يا إما معانا ولا مع العدو، السلام عليكم.
هاد الفلسطينيين هما أسوء خلق الله هما والأتراك، عاشرتهم برا، والله ويلقا من يدوز ليك والله تا يطحنك.
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150
12 - عبد ربه الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:41
نحن كذلك لا و لن نتدخل في قضيتك لأنها لا تعنينا و ليست من أولوياتنا نظراً للأواصر التي تجمعنا مع أغلب اليهود ذوي الأصول المغربية
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134
13 - ابو عبد الرحمن الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:41
اذا وجب علينا نحن أيضا الا نتدخل في شؤون فلسطين اسيدي بينهم و بين إسرائيل حنا مالنا جايانا النفس عليهم
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121
14 - رضوان الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:41
كلام ضبابي...كنت دائما على قناعة ان الفلسطينيين مرتزقة ....من الان ليس مهم القضية الفلسطينية ،المهم القصية المغربية .
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117
15 - للمواطن رأي الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:42
اتمنى صادقا ابتعاد المغرب عن ملف القضية الفلسطينية لأنهم يتاجرون بهدا الملف ولا يبحثون عن حل له بل دائما يعملون على تعقيده كما يعملون بمكيالين في كل القضايا العربية والإسلامية ومن هنا ندعوا إلى الاعتراف بالدولة الإسرائيلية التي جل مواطنيها مسالمين ولا يبحثون إلا على العيش الكريم كما أن جل مواطنيها هم يهود.مغاربة ويعتزون بالانتماء إلى وطنهم المغرب
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98
16 - فلسطين مغلوبة على أمرها الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:42
فلسطين مغلوبة على أمرها.
اتركوها وشأنها.
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-95
17 - مصطفى ملو الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:42
هذا ليس موقفا، هذا موقف الجبناء
لا حياد في القضايا الوطنية
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101
18 - ضوان الداودي الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:42
فلسطين دولة تعيش تحت الاحتلال الصهيوني ونحن معها ولن نتخلا عنها
وتصريح سفيرها في الجزائر لا يمثلها وهو مغلوب على امره ولن ناخد عليه والمغاربة لن يستغلو تصريحات الفلسطيين سواء كان تؤيد المغرب او تعاديه
الوطن هو المغرب والحب وتقدير الفلسطين
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-128
19 - نبيل الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:43
حتى المغرب و المغاربة لايتدخلون في شؤون دولة فلسطين الشقيقة حتى في صراعاتها مع دولة اسرائيل
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79
20 - noble الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:43
الله يخلف عليكم و لكن الأيام بيننا مابقا قد لي فات و هداك صندوق القدس زايد فينا حنا و سيرو سعاو الجزائر ديك ساعة غادي تهنيونا
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88
21 - meder الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:43
من الان و صاعدا يجب على المغرب ان لا يتدخل في شؤون الفلسطينين الاشقاء فالصديق يظهر وقت الشدة و الضيق ماذا نفعل بمشاكلكم و ازماتكم ؟ نحن لا نتدخل في شؤون الاسرائليين
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86
22 - مغربي الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:43
كونوا على يقين عندما يكتب للشقيقة فلسطين الإستقلال من المستعمر الصهيوني فإن أول شيء ستفعله ستنسى موقف المغرب معها.
وستؤيد أطروحة الانفصال التي تتباناها البوليخاريو
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90
23 - El facil الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:43
لوكان غير مخرجتيش وبقيتي ساكتة وأنا أمثل نفسي أقول لا أتدخل في مشاكل الداخلية الفلسطينية ديرو ليبغيتو
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49
24 - سناء الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:44
كيف أن فلسظين لا تتدخل في اي مشكل بين إخوانها العرب و سفيرهم في الجزائر يسمحون له بالتدخل؟ أليس هدا السفير يقدم دولتهم؟
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68
25 - مواطن غيور1 الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:45
السلام عليكم
فلسطين لا تريد أن تحرج نفسها فهي دائما إما مع القوي و المنتصر أو دو حظوة كبيرو و مال كثير.
أتمنى من المغاربة أن يفيقوا من سباتهم و يعرفون العدو الحقيقي من الصديق.
الكويرة قبل غزة.
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50
26 - Ben halima الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:45
لايهمنا حياد فلسطين المغرب يؤمن بقضيته العادلة المغرب عهد على مر التاريخ الطعن في الظهر ممن أحسن إليهم نحن مستعدون لحرق كل إفريقيا من أجل أرضنا لطالما تعاملنا بروية وتعقل وصبر لكن هذا ليس ضعفا بل حكمة وتبصرا احذروا غضبة الحليم لنكن صادقين مثل هذه الأحداث تجعلك تعرف أصدقائك الحقيقيين وتعرف أيضا المنافقين الذين يتأبطون بك شرا ويتحينون الفرصة لسقوطك على كل حال من يشهد الزور فهو واهم ومغرور ستكسر شوكته إن عاجلا أو آجلا الصحراء مغربية
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30
27 - محمد الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:45
شكرا لي الدوال الخليج العربي الاماراتي والسعودية وقطر والبحرين والكويت وعمان وكدالك الأردن واليمن الدين واقفو إلا جانب المغريب أما الباقي غير النفاق?
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52
28 - عادل الزراري الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:45
النظام الحركي كابرانات فرنسا دائما يقحمون دول العربية كفلسطين من أجل الصراع معها و ها هي دولة فلسطين الشقيقة تنفي ما صدر بإسمها .
لعنة الله على النظام المستبد في الجزائر
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-30
29 - حاميدو الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:45
هذا رد ماكر صادر عن الخارجية الفلسطينية وهو رد رسمي مقابله يجب أن نفتح سفارة لإسرائيل في الرباط وأن نطبع معها تطبيعا كاملا .
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46
30 - hamid الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:46
ونحن أيضا لا نتدخل في قضية باعها ولازال يسترزق بها أهلها. لو كان الفلسطينيون يعترفون بالجميل أو ليس لهم التبعية لأي جهة ما لما وصلت قضيتهم الحضيض.
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32
31 - المعزوزي... الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:46
كيعرفو غير يتصورو مع مرتزقة البوليزاريو و خرقتهم التي يستعرضونها بين أيديهم...
ألم يقل ياسر عرفات أيام المغفور له الحسن الثاني في تجمع لعناصر البوليزاريو أنهم يعانون في الصحراء ما يعانيه الشعب الفلسطيني مع اسرائيل...
ألم يغضب عليه الراحل الحسن الثاني غضبته المعروفة على ياسر عرفات و على القضية الفلسطينية إلى أن تدخل دوو النيات الحسنة فقدم ياسر عرفات رحمه الله إلى الرباط يقبل رأس الملك الراحل و يسحب كل ما قاله....
المغرب يحتضن القضية الفلسطينية و يبدي موقفه منها للعالم أجمع...بينما السلطة الفلسطينية تطعنه في الظهر....
آش قالوا...لا يتدخلون في الشؤون الداخلية للدول العربية....استحيوا قليلا...
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39
32 - Marocain الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:47
Des hypocrites !
كلام فارغ لا يسمن و لا يغني من جوع في القضية لأننا أخذنا الكركرات و قفلنا الطريق عليهم بادخالها في الحزام الأمني و قطع كل الأحلام الوهمية للجزائر القوة الوهمية. إنتهى الكلام
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27
33 - منصف الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:48
مع الأسف توضيح فارغ من أساسه ..لا هكذا يكون الكلام ولا هكذا يتم التوضيح والرد ولا سيما الأمر ديبلوماسي وسياسة خارجية يهم موضوعها بلد ضحى بالغالي والنفيس دفاعا عن قضية فلسطين وشعبها، بلد لا يمضغ الكلام بل يتكلم بالواضح الفصيح وبصوت عال .. ماهكذا الكلام والمتحدثان سفراء يمثلان فلسطين ...في هذه أيها الساسة لن نعذر موقفكم الفارغ ..مع الأسف بل مع كبير الأسف ..
يبدو أن المغرب عليه تبديل اتجاه البوصلة فالإخوان الأشقاء أعادوا الكرة وسيعيدون .. لقد استقاها المرحوم الحسن الثاني من كتاب الله الكريم" قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ". لما أتاه مستشاره بنسودة بخبر اليقين من الجزائر العاصمة .
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19
34 - ندافع على أرضي بالدم و القرطاس الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:48
كيفاش لا تتدخل ؟؟ واش حنى كنعتارفوا بيكم كدولة و شعب عندو هوية و تاريخ, و انتوما كتطعنونا في ظهرنا - بالرغم من ان الامم المتحدة لا تعترف بكم, فقط تعتبركم كتنظيم تمثيلي .. فعلا ماذا تنتظر من قوم باعوا اراضيهم و تخلوا عن قضيتهم, إنهم قوم منافقين و خونة هؤلاء الفلسطينيين .. الآن فهمت لماذا ناتنياهو يقمعكم و كذلك فهمت لماذا الامارات أقامت علاقات مع دولة إسرائيل, لأنها تعلم أن الفلسطينيين خونة و كاذبون .. فلتحيا الأمة المغربية العلوية الشريفة و اللعنة كل من يعادي الوحدة الترابية المقدسة لبلادنا و كل التحية و الشكر للدول العربية التي دعمتنا و لا عزاء للخونة الفلسطينيين الأعداء
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27
35 - مواطن مغربي حر الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:48
هي فلسطين لا حول لها ولا قوة سوءا تدخلت او لا المغرب بلد قوي بإرادة الله أرض الصالحين والاولياء الشرفاء في القصر ولي دصر يتكسر
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4
36 - rachida الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:48
السلام عليكم.يعني لعبة الثعلب.لا تريدون أن تقولوا أي تصريح رسمي حقيقي كي لا تفقدوا كلا الطرفين وعلى كل حال صمتكم المريب هذا يعني أنكم مع الأطروحة الجزائرية وربيبتها البوليزبال لأن المثل يقول الساكت عن الحق شيطان أخرس وبما انكم ساكتين فهذا يعني أنكم مع الشيطان.نحن ندعمكم دائما في الصراء والضراء وأنتم تريدون أن تلعبوا معنا لعبة القط والفار.ولكن لا تقلقوا الله يعرف القضية العادلة من القضية الخاسرة.الصحراء أرضنا لهذا وقف معنا الله حتى استرجعناها بسللم وبدون قطرة دم.أما أنتم يعرفكم منافقين لهذا تخلى عنكم ولم ينصفكم ترككم تواجهون مصيركم لوحدكم وإذا رجعنا إلى التاريخ الحقيقي فإن أرض فلسطين أعطاها الله لاسرائيل في عهد فرعون لولا الفتوحات الإسلامية التي قلبت الموازين أما صحرائنا فهي ملكنا من الأصل ومنذ القدم ولم نسلبها من أحد بل الأعداء من يريدون سلبها منا ولكن المغرب أراهم حجمهم الحقيقي وأرجعهم إلى جحورهم التي يستحقون وهذا مكان
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24
37 - محمود الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:49
عند قراءتي للمقال تذكرت قولة للراحل الحسن الثاني رحمه الله :"هم أقرب الناس إليّ و لم أفهمهم "السفير في الجزائر يقول كلام وزارة الخارجية يقول كلام آخر هم غير منسجمين حتى مع بعضهم البعض و بالأحرى مواجهة الإحتلال !
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17
38 - Momo الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:49
نحن كذلك لا نتدخل في شؤون الدول الشقيقة اذن عوموا بحركم، و لماذا تطلبو منا دعمك؟المرجو من المغرب تفعيل علاقات تطبيع علنية مع اسرائيل التي تعترف بمغربية الصحراء عوض هذه الدولة (العربية الشقيقة) التي افنينا عمرنا و نحن نساندها و ندعمها ماديا و معنويا و النتيجة واضحة الان.يجب على المغرب ان يبحث عن مصالحه العليا و كفا.
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24
39 - طارق الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:50
زادو هاديك الشقيقة باش يتبنونا زعما انتما كاملين خوتنا و حنا محتاجين لكم بجوج .... لا اسيدي قضية الصحراء المغربية قضية وطنية و لا نسمح لاحد كيفما كان ان يشكك في مصداقيتها اذن يا اما معانا و لا معاهم باش نعرفو راسنا اش غادي نديرو معاكم
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26
40 - babangima الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:50
إن لم تكن معنا فأنت ضدنا ... سياسة المسك بالعصى من الوسط لا تجدي نفعا مع الواقع
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23
41 - ع .إمارتي الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:50
ان شاء الله إخوانا المغاربه يعرفون الفلسطينيين علي حقيقتهم ياماساعدوهم دول الخليج بالمليارات والمغرب دائمًا مع القضية الفلسطينة وانظرو ماذا يرودون من الجميل ماذا قدمة الجزائر لفلسطين ولا شي غير الكلام المغرب وصحراءه حره ابيه رضي من رضي وكره من كره تحياتي
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34
42 - lasri الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:50
ماهو الموقف الرسمي لسلطة الفلسطنية ؟
١ هل تعتبر الصحراء مغربية ؟
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12
43 - gan gan الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:50
هذا هو التناقص الا كانت قضيتكم الفلسطينية عادلة حتى حنا كذلك الإنسان لي يفكر بعقل سليم يعرف ان المغرب على حق والصحراء مغربية واذا كنتم تحسبون ان الصحراء دولة عربية فهموتا الجملة لي قلتم لا نتدخل في شؤون الدول العربية
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10
44 - صهيب الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:51
الشعب الفلسطيني الشقيق أظهر بما يكفي اخوته و نصرته للشعب و القضية المغربية. أما الحكومة الفلسطينية التي تعاني في الأصل من انقسامات داخلية و هشاشة في مواقفها السياسية ترجمتها انتكاسات سياسية على طول الفترة الماضية. ولهذا لا نعيب على حكومة طبعت بالفشل موقفها المحايد الذي يعكس وللأسف ضعف الرؤيه الاستراتيجية، فالمملكة الشريفة ( رئيسه لجنة القدس لعقود ) لن تتدخل في شؤون حكومة فلسطين الشقيق.
الزمن لا يرحم و كما قيل انصر (اخاك) ظالما أو مظلوما ..
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-32
45 - ysf الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:51
نحن شعب سيضحي بالغالي والنفيس من أجل بلاده وملك الغالي مهما كلف الثمن
اما موقفكم الرامي بعدم تذخلكم بشؤون الدول العربية الشقيقة ، فهذه في نظري خيانة لنا كمغاربة لان الموقف الفلسطيني يجب ان يكون بجانب المغرب ،لان المغرب حكومة وشعبا داءما وراء القضية الفلسطينية ابا من ابى وكره من كره ، وكانت داءما مساندة لقضيتها، ولكن لسنا ندري لماذا هذا التصرف من جانب الحكومة الفلسطينية وعما ترمي اليه؟؟؟؟؟؟؟؟
نحن كذالك يجب الا نتذخل في شؤون فلسطين الشقيقة على ما يبدو!!!!!!!!¡
عاش الملك ولتحيا القوات المسلحة المغربية الشجاعة وهنيءا لنا بها وبملكنا
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14
46 - abdolah الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:52
لا تنسوا ان المسجد الاقصى اولى القبلتين وملتقى الانبياء والرسل ولايجب على اي مسلم كان ان يتخلى عن قدسيته وعن الدفاع عنه
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-47
47 - حميد الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:53
حتى تكون بعدا دولة عاد تجي تعطي مواقفها وتحاضر في الشؤون الداخلية للدول يهمنا رأي الدول أما "بلسطين" فلي استنجد بيها كمن يستنجد بغريق
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7
48 - فرنسا الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:53
غباوة في السياسة .الفلسطينيون يظربون عصفورين بحجر واحد .عليكم ان تصطفوا معنا او ضدنا .لا نفاق في مغربية الصحراء. فهي قضية مقدسة لنا اكثر من قضيتكم .كفى ما قدمه المغرب وملكنا لكم
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7
49 - morad الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:53
نحن ندافع على وحدة فلسطين و هم لا يدافعون على و حدة المغرب
ما رأي العلماء في هذا الشأن المغرب ضد الكيان الصهيوني و هم مع الانفصاليين
سبحان الله وحة العرب لا تهم اي عربي
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6
50 - ملاحظ الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:53
حتى نحن لا يمكننا التدخل في مشاكل تلك المنطقة بحكم البعد الجغرافي وأما الدين والاسلام والاخوة والعروبة ووووووكلام أصبح العاقل يضحك منه لأنه سلاح قديم...
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8
51 - hassn الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:54
في هده المرحلة يجب تريت فكل هده تصريحات متمكن ان تكون مفبركة لهدا فالمخابرات الجزائرة تعمل الان على قدم وساق من اجل ادخال القضية الفلسطينية مع إسرائيل في هدا الوقت بدات يجب على القارء فهم ودراسة الوضع بالعقل
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-3
52 - aziz الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:55
عندما اعترفت الإمارات و البحرين لم يهدأ لكن ساكنا و بدأتم تشتمون والآن تقولون لا نتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقه و الله سياسة النفاق واللعب على الحبلين أقول للمغاربة دول الشام فلسطين لبنان سوريا زيادة على مصر لم و لن تنفعنا أبدا في قضيتنا الوطنية التطبيع مع إسرائيل أحسن من العلاقات مع دول النفاق.
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7
53 - رضوان الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:56
لا تتدخلون في الشؤون العربية..اذن يجب معاملتكم بالمثل..ولماذا تدخلتم في شؤون الامارات والبحرين عندما التقوا بالاسرائليين وتفاهموا معهم..اش دخلكم وانتم تتعاملون مع اسرائيل يوميا....وبعملتها الشيكل تتداولون وبرخصتها تتحركون...تاكلون النعمة وتسبون الملة..دةل الخليج فاقوا بانتهازيتكم..والمغفلون مثل بعض القومجيين منا ما زالوا يساندونكم وانتم لم استطيعوا التفاهم فيما بينكم.
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3
54 - Patriote الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:58
Normalisons alors nos rapports avec Israël. On ne doit plus avoir de complexe ou de gêne pour établir des relations diplomatique avec ce pays, qui a au moins le mérite de défendre, par tous les moyens, notre cause nationale auprès de la 1ère puissance mondiale : les USA.

La déclaration palestinienne marque un grand pas en arrière.
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6
55 - رضوان الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:58
تصريح في المستوى ،وتوضيح لا يحتاج إلى أي تأويل. يشرفنا نحن كمغاربة ،لاننا لا نحب ولانرحب باي تدخل مشروط ومجانب للواقع وللحقيقة. ما نريده ونطلبه هو عدم التدخل في شؤوننا. وسنبادلكم نفس الموقف،
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56 - عبدالحكيم الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:58
لا تنتظرون شيئا من الفلسطينيين فهم مشتتون ما بين ولاءاتهم لسوريا والعراق سابق وإيزان والجزائر ولبنان و و يعني مواقف مشتتة وهذا هو فشلهم في إدارة شأنهم وعجزهم أمام إسرائيل.
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57 - صحراوي تحت الخيمة المغربية الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:58
هذا التصريح في نظري لايكفي ولايعبر عن متانة العلاقات الضاربة في التاريخ والتي تجمع المغرب بفلسطين...أنظروا إلى أوقاف المغاربة بالقدس الشريف...أنظروا إلى الأحياء المغربية وباب المغاربة والأسر المغربية الموجودة هناك...ماالذي جعل كل هذه الأمور تكون لديكم بالقدس الشريف لولا محبة المغاربة لبلدكم وتضحياتهم مع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في بلادكم
هذا السفير المعين بالجزائر من قبلكم ينبغي إقالته وتعيين من يعرف حجم العلاقات الجامعة بيننا وبينكم
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58 - سوسي الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:59
يجب على المغرب التطبيع مع دولة إسرائيل الشقيقة.
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59 - سليم الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:59
رحم الله الحسن التاني هو من كان على بينة
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60 - كمال .الريفي الاثنين 16 نونبر 2020 - 15:59
انا أعلق على العنوان. من خلال العنون هناك الدول الشقيقة اي دولة هنا المغرب.دولة وهل البوليزاريو دولة لا بالطبع .يا اخوتي الفلسطنيين خبثاء فيما بينهم .وهي تنتضرون منهم الوقوف الى جنبنا لا والف لا. .ولماذا الامارات ودول الخليج وقفت الى جانبها مباشرة وصرحت ان البوليزاريو عصابة. .هنا يحب ان نقف مع دول الخليج واسرائيل وفلسطين ارض اليهود. وبختنصر ملك اليهود كان لفلسطين والانبياء اليهود انو من فلسطين. وسيدنا موسى ويعقوب من بني إسرائيل اذا لماذا لا نعترف باسراىي
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61 - مغربي حر الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:00
و المغاربة كذلك لا يتدخلون في شؤون الفلسطين الداخلية و صراعهم مع اسرائيل
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62 - خالد F الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:01
لقد حرمت على نفسي شراء البضائع والسلع وكل ماله علاقة بإسرائيل تضامنا مع فلسطين وشعبها المضطهد، ويشهد الله أنني هنا في فرنسا أمتنع عن تناول التمر المجهول فقط لأن مصدره إسرائيل رغم أن لعابي يسيل لمجرد رؤيته، لكن بعد موقف خارجية فلسطين الذي سكت عن الحق وتصريحات سفيرها لدى الجزائر وإبتداءا من اليوم مرحبا بكل ما هو إسرائيلي أما اليهود فكانوا وسيظلون أصدقائي،
الساكت عن الحق شيطان أحرص.
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63 - بوراس الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:02
صدق من قال تازة قبل غزة...اكبر المنافقين على وجه الارض...كبيرهم رحمه الله غلط بحالهم فقال الحسن الثاني رحمه الله قولته الشهيرة....دول الخليج اكرمتهم وشغلت اولادهم...لا تنسو ما فعله الفلسطينيون مع الكويت يوم هجم عليهم الطاغية صدام..تنكروا للكويت اعباد للله بين عشية وضحاها...
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64 - maghrib hor الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:02
النفاق السياسي في ابشع صوره.انسيتم ما فعله المغرب لكم ؟حتى الزيادات في تذاكر السينما وعلب السجائر كانت توجه إلى منظمة التحرير الفلسطينية.اي جامعات شيدت الجزاءر لكم.هل تحشون القول بأن الصحراء الغربية مغربية وكذلك الشرقية؟حرام عليكم .مع الأسف الشديد لستم رجالا.
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65 - Daka الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:03
اخواني الفلسطينيين. لا تنسوا بان في اسرائيل حي المغاربة ويقطنه مغاربة اسرائيليين.
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66 - مهاجر وطني الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:03
هذا تصريح ديال النفاق،علاش هداك اللي تكلم شكون كيمثل الجزائر. مكدخلوش في شؤون الدول العربية، وراه كتكلم على المغرب اللي عيا مايعطيكم وويكلكم وما اصعب فيكم وهذا راه غير حقو وكتقارن المغرب مع دولة المرتزقة والنصابة راه تنام معاهم وع كبير المرتزقة اللي خاص المغرب يفريها معهم ونحن مستعدون وراء ملكنا بالدم على أرضنا للحرب مع ممول المرتزقة الجار الغدار .
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67 - مواطنة 1 الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:04
بما أن فلسطين ليست مع الوحدة الترابية للمملكة المغربية ، وجب على هذه الأخيرة أن تعيد حساباتها في دعم القضية الفلسطينية ، هذا الدعم الذي يكلف المغرب كسب صداقات مربحة ... لا يمكنك أن تكون معي ومع عدوي !!!!
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68 - رشيد الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:04
موقف مخزي من الخارجية الفلسطينية،عدر اقبح من زلة القنصل الفلسطيني بالجزائر، موقف جد مخزي
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69 - المتتبع الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:06
حان الوقت ليعرف المغرب من معه ومن ضده للمعاملة بالمثل اما قول الدواير الرسمية الفلسطينية انها لا تتدخل في الشرون الداخلية للمغرب والجزاير فهذا موقف ضبابي عليها ان تقول لنا هل الصحراء مغربية ام لا *كفى من لغة الخشب*
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70 - خالد الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:06
و الله اصبحنا نرى العجب العجاب فعندما نتبنى القضية الفلسطينية و في المقابل نرى موقف ضبابي من الفلسطينين ....صراحة احيي الامارات العربية المتحدة من تطبيعها العلني مع اسرائيل ..برافو .اظن ان المغرب وجب عليه التطبيع مع اسرائيل فلنا اخوة مغاربة اسرائيليين خصوصا عندما تجد حكومت فلسطينية تتمرغ في النفاق السياسي و المواقف الضبابية من الصحراء المغربية.
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71 - التازي الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:07
هاد فلسطين دابا راها غا كتمسكن على الدول باش ييقاو ديما يدعموها وتاخد داكشي اللي بغات واغلبهم خونة وخانوا القضية الفلسطينية ومنهم عرفات اللي واخد الملايير شوفوا عائلتوا كيف عايشين فامريكا حياة الرفاهية ومنهم عداد القضية الوطنية مافيها الحياد يا معانا ولا مع المرتزقة ديال البوليساريو ولا حتا حنا الله يعونا ويعونكم منكم ليهود ايوا دير خير مايطوا باس
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72 - omer Ennadi الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:07
كذابين .. هكذا هم مرواغين ويتربصون بالامه
في اي فرصه ينفثوا سمومهم
* حذاري .. حذاري من هؤلاء
فتاريخهم مخزي مع الجميع
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73 - xyz الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:07
ان مؤامرة تقسيم ارض المغرب الى جزئين هي مؤامرة فرنسية وعربية. الأولى هدفها السيطرة على شمال إفريقيا واستغلال خيراتها حيث تتعامل مع الطرفين المغربي و الجزائري على حدى، ولا تريد ان تعترف بالصحراء المغربية.
اما الطرف الثاني فهو يريد توسيع رقعة الخليج العربي الى ضم شمال إفريقيا واعتبار ها ارض عربية ، واسم الجمهورية الوهمية العربية الا دليل قاطع. مما سيجعل هذا المشكل طويل الابد .
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74 - حميد ناصري الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:08
معنا أو ضدنا؟ لذا من الواجب اختيار الضفة الصحيحة ، ليس هناك وسط وإلا ستختار الوسط ، بدأت الأمور تتضح ، يجب على الديبلوماسية المغربية اتخاد قرار صارم معنا أو ضدنا؟ وليس كلام الخشب.
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75 - العيادي الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:08
كان على وزارةالخارجية الفلسطينية أن تعبر بصراحة عن موقفها لا أن تخرج بكلمات فضفاضة من قبيل " لا نتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة". السؤال المطروح هو :هل تعتبر فلسطين البوليزاريو دولة عربية شقيقة؟ هذا ما يجب على السلطة الفلسطينية الجواب عنه. تحياتي لدول الخليج العربي التي عبرت بصراحة عن وقوفها إلى جانب المغرب.
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76 - حطب تدفئة الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:09
امازيغ المغرب والامازيغ بصفة عامة بعامتهم ومثقفيهم دائما كانوا يناهضون فلسطين وكانوا دائما ضد قضيتها .وكانوا من أشد المدافعين عن اسرائيل وضد الوجود الفلسطيني أصلا.
اذن لماذا يستغربون الان من الموقف
الفلسطيني.؟
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77 - محمد المربع الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:09
بيان غير كافي. لابد من الاعتذار للأمة المغربية.
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78 - مروان الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:10
.فلسطين ليست دولة مستقلة لياخد رايها بعين الاعتبار لكان الخوخ يداوي كون داوا راسو
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79 - سي كوريط الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:10
هذا كلام خطير...لأن الجزائر تقول لا دخل لي في الصحراء، يعني المشكل مغربي صحراوي..فلسطين تقول لا تتدخل في امور دول شقيقة..هذا يعني ان فلسطين تعتبر الجمهورية الوهمية دولة شقيقة.
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80 - يوسف الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:12
فلنتذكر جميعا الكلمة التي وجهها المرحوم الملك الحسن الثاني سنة 1987 للدبلوماسية الفلسطينية “و لا أقول الشعب الفلسطيني” و التي جاء فيها (وأقول لهم لقد فضلتم الوهم على الحقيقة والضلال على الصواب والانتهاز على الوفاء ، “وأستبدلتم الذي هو أدنى بالذي هو خير" اهبطوا تندوف فأن لكم ما سألتم".وتابع:
"ولقد أصدرنا أمرنا الى جميع ممثلينا ، كانوا رسميين أو غير رسميين، يمثلون الأحزاب السياسية أو الهيئات الأخرى، أنهم اذا حضروا أي حفل دولي وقام أي فلسطيني يتكلم عن فلسطين أن يغادروا مكان الاجتماع، وأقول، ولا أريد التهديد، ولكن أنا ضمير المغاربة، فاذا قام فلسطيني يتكلم عن فلسطين وبقي أي مغربي جالسا فانه، انتقاما لروح شهدائنا الذين مثلوا بالصهاينة، سيلطخ باب داره بذلك الشي اللي ماكيتذكرش، وأقول لو أعتبر هذا دكتاتورية ، فأنا في هذا الباب دكتاتوري ، فشرف المغاربة يقتضي الدكتاتورية")
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81 - عماد الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:15
عاشت دولة إسرائيل حرة وعاصمتها القدس الشريف
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82 - aabdou labbdi الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:17
بيان غامض. يجب التصريح ببيان واضح وماهو موقف الشق الفلسطيني في قضيتنا الاولى. وليس فلسطين لا دخل لها في الدول العربية والشقيقة يعني أنتم لاتصرحون بالحقيقة الكاملة. ولماذا تريدون من الشعوب العربية أن تقف بصفكم أيها الفلسطينيون. إذن حتى المغاربة يجب أن لايتدخلوا في قضيتكم مع إسرائيل. كل واحد يدبر شأنه لوحده.
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83 - سي كوريط الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:18
الى صهيب اعطني اي فلسطيني اعترف بصحراء مغربية...اعطني متى خرج الشعب الفلسطيني في مسيرة او وقفة تضامنية مع المغرب، كفى تعاطف..كي فلسطيني كي حكومته كلهم منافقون أنا اعاشرهم اكثر من عشرين سنة..يعتبرون المغاربة يهود و نتهى لكلام.
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84 - القنيطري٢ الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:20
أتتذكرون يم ألقى الحسن الثاني رحمه خطابا على الشعب المغربي يتوعد المغاربة بداكشي اللي مكيتدكرش ان هم تدخلوا في القضية الفلسطينية وجاء ياسر عرفات منحنيا لجلالته معتدرا وسامحه جلالته رحمه الله وقال جلالة الملك أنداك لمدا نحن منشغلون بقضية تبعد عن المغرب ب ستة آلاف الكلميترات؟ لقد حان الوقت للابتعاد عن هده القضية الميءوس منها ولا نجني منها الا المتاعب
تجربتي مع الفلسطينيين خارج الوطن تأكد لي ان الفلسطيني يمكن ان يبيعك في اي لحضة وبارخص تمن
انا شخصيا وهو رأيي يجب التطبيع مع اسراءيل لانها فعلا دولة تحترم الاخرين وتحترم الديموقراطية في بلدها وسنربح من التطبيع اكتر مما يمكن ان نخسر
لو كانت هناك جمعية لتطبيع مع اسراءيل اكنت اول المنخرطين والمناضلين من اجل التطبيع
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85 - مغربي الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:20
نحن نعرف حساسية الموضوع بالنسبة لفلسطين مع الجزائر.لا تقولو شيئا عن الجزائر.
ولكن هل انتم تدينون ما قام به البولساريو من غلق معبر الكركارات.أو لا.فقط
هذا لا يهم الجزائر في شيء .
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86 - عزيز الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:20
يلاه فهمت، تعطلت بزاف، اهنا غد يبان للمعانا او لمعغانا ، لا فلسطين، لا تركيا، لا تونس، لا ليبيا، لا قطر..... خصنا نعول على راسنا. و احنا قادرين نواجهوا المستقبل بوحدنا.
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87 - البهلولي عماد الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:22
يقول المثل المشهور :
إتقي شر من أحسنت إليه.
ماذا لو قلنا القضية الفلسطينية شأن داخلي فلسطيني؟
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88 - بوشعيب مساعد الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:25
من أطرف غضبات الراحل الحسن الثاني:
"سنتان بعد ذلك(1986) سيخرج الحسن الثاني على المغاربة في غضبة لا تقل ضراوة,بمناسبة ما تلا زيارة الوزير الأول الاسرائيلي شمعون بيريز الى المغرب والخطاب الذي ألقاه زعيم البوليزاريو محمد عبد العزيز المراكشي في فلسطين على خلفية هذه الزيارة,الحسن الثاني قال للمغاربة حينها مهددا"أقول ولا أريد التهديد,لكن أنا ضمير المغاربة,اذا قام فلسطيني وبقي مغربي جالس,فانه انتقاما لروح شهدائنا الذين مثلوا بالصهاينة,غادي نلطخ باب دارو كيفما كانو الناس كيديرو بداك الشي اللي ما كيتسماش".
سالينا
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89 - ابن محمد / ابو الجعد الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:25
الفليسطينيون يعرفون جيدا من اين تؤكل الكتف!!
هدفهم حلب المغاربة والجزائريين في آن واحد.
وعدد كبيير من كوادرهم لهم مشاريع في قلب اسرائيل.
كفانا من تباكي التماسح وماذا جنى المغرب من مجهوداته اتجاههم! لا شيء.
اسرائيل اوضح منكم بمواقفها حول مغربية الصحراء واسألوا يهودا لانكري حينما كان سفيرا في الامم المتحدة!
ليس لكم اخوان عرب ولكن اخوانكم واخواتكم هي التبرعات والميزانيات التي تتلقونها من جل دول ارجاء المعمور.
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90 - عبده/ الرباط الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:26
تصريح غريب من وزارة الخارجية الفلسطينية... فهل البوليزاريو دولة شقيقة لفلسطين.... ؟؟؟ سقط عنكم القناع رغم مساندة المغاربة القوية للقضية الفلسطينية بالمسيرات المليونية و لجنة القدس و بيت مال القدس... اذن احتفظوا برأيكم و مساندتكم.... و نخبركم بأن هناك جالية يهودية مغربية كبيرة داخل اسرائيل و في العالم تساند الوحدة الترابية المغربية و كذلك جميع دول مجلس التعاون الخليجي و مصر و الاردن و غيرها من الدول الاسلامية و الافريقية و دول أخرى... اظن أن الرسالة قد وصلت الى وزارة الخارجية الفلسطينية.... لا تنتظروا منا شيئا فنحن كذلك لا نتدخل في شؤون الغير و المثل المغربي عندنا يقول ( كل واحد يعوم في بحره )
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91 - Hammou Bst الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:28
إذن على المغرب الا يتدخل ثي الشؤون الداخلية و لا الچخارجية لفلسطين لا خير يرجى من هؤلاء
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92 - مغربي صحراوي الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:30
سقط القناع.
الآن أتفهم موقف دول الخليج من فلسطين.
حبل الود قصير ايام كان يقتطع من علب التدخين وتذاكر السينما لمساعدة الفلسطينيين.
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93 - غير دايز الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:32
كنت أقولها وأكررها أن الفلسطينيين وحكومتهم يقفون مع أطروحة الإنفصال لكن كنت أتعرض للإنتقاد من طرف مغاربة أكثر فلسطينية من الفلسطينيين أنفسهم. بعض المغاربة لهم ذاكرة جد ضعيفة نسوا من ساعدنا خلال حرب الصحراء بينما إنقلب علينا جل الدول العربية!!! برأيكم من ساعد المغرب بالإمدادات العسكرية والقصف الجوي وبناء الجدار العازل؟؟ بينما ساعدت جل الدول العربية مرتزقة البوليساريو عسكريا ومعنويا كليبيا ومصر وسوريا وفلسطين. أما من يقول أن الموقف الفلسطيني لا يعكس موقف الفلسطينيين فأجيبه أنه يكفي التعرف على فلسطينيين لمعرفة موقفهم، فهم أصلا لا يكثرتون للمغرب ويشبهون قضية الصحراء بالإحتلال إسرائيل لفلسطين. خلاصة القول ما وصل إليه العرب ليس بسبب المؤامرات الغربية كما يدعي الكثير بل بسبب تآمر العرب على بعضهم بعض مما فتح المجال للغرب على البحث عن المصالح وسط التطاحنات. فهل سبق لإسرائيل أو أمريكا أن أعلنت دعمها للبوليسريو أو إستقلال الصحراء كما يفعل بعض إخواننا العرب؟؟
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94 - متابع مغربي الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:33
عذر اقبل من زلة..مشكل الصحراء المغربية ليست مع دولة بل مع جماعة ارهابية الا اذا كانت وزارة الخارجية الفلسطينية تجعل من البوليزاريو دولة
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95 - مغربي الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:34
ان موقف فلسطين خجول يدل على الجبهة التي تقاوم الاحتلال .إنهم يعالجون في المصحات الإسرائيلية . ونحن ندعمهم .ان صندوق بيت القدس زايد فينا .عاشت إسرائيل حرة عاصمتها القدس .لأن اليهود سيحمون القدس احسن من هؤلاء العرب الخونة
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96 - مغربي صحراوي الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:34
الجزاير دولة هجينة لا اصل ولا فصل لها.
قرون من الاستعمار العثماني و قرن و زمارة من الاستعمار الفرنسي عادي جدا أن تتطاول على بلدنا تاريخه قديم جدا.
مرتزقة السلطة الفلسطينية يساندون مرتزقة الجزاير.
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97 - صحراوي وحدوي الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:35
عذر أقبح من الزلة،لماذا؟لأن من يقول إننا لا نتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة فهو يعترف بأن شرذمة البوليزاريو دولةعربية تنتمي إلى جامعة الدول العربية وفي هذه الحالة فدولة فلسطين تغذر بالمغرب وتتنكر لجميل المغاربةلأننا السياق هو تحرير الممر التجاري من شرذمة البوليزاريو.وإن كان القصد أن المشكل ليس مع البوليزاريو بل مع الجزائر،فهوكذلك اعتراف أن الطرف الرئيسي هوالجزائر وليس البوليساريو ومن تم فإن المنطق يقتضي أن تكون فلسطين مع الحق وأن تجهر به كما جهر به المغرب ورفض التطبيع مع اسرائيل رغم الضغوط القوية التي مورست عليه وتمارس عليه.لذا أقول:إنه الآن وجب على السلطة الفلسطينية أن توضح موقفها على الأقل من تحرير معبر الكركرات التجاري وإلا فإن الفرصة مواتية للمغرب من أجل التخلص من الضغوط الخارجية المتعلقة بالتطبيع ،فما هكذا يرد الجميل ،فالصحراء أولى من فلسطين.
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98 - يوسف الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:35
ونحن كذلك وجب علينا ان لا نتدخل في شؤونكم فقضيتكم لم تعد يهمنا
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99 - احمد محمد الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:35
السلطة فلسطينية و حماس يحصلون سنويا من الجزائر تقريبا 260 مليون دولار و هي الدولة العربية الوحيدة التي لازالت تمولهم مع قطر لحماس بينما باقي الدول قطعت عنها كل المعونات خوفا من طرامب و صفقة القرن و التطبيع العربي كلها تغيرات ساهمت في دعم الفلسطينين للجزائر و الموقف واضح منذ فترة طويلة فلا قيمة لهم و لا لموقفهم و نحن كل ما نريد هو تحييد مساندة حماس للانفصاليين فقط و المهم من كل هذا الافضل لنا ان نطبع مع اسرائيل لا ننا سنستفيذ كثيرا اقتصاديا و سياسيا و عسكريا و امنيا اما فلسطينين لن يفيدونا في شيء فهم عالة علينا بلا فائدة و اصلا لم يعد هناك ما يسمى بدولة فلسطين فهذا غير ممكن واقعيا و منطقيا و التاريخ واضح تلك الارض اصلا كانت لبني اسرائيل قبل مجيء الفلسطينيين و هذه هي الحقيقة و السلام.
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100 - Patriote الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:35
Les vrais amis arabes sont ceux du golf :Les émirats,l'Arabie saoudite, le Qatar le Koweït la Jordanie,Oman le bahrain ...Ils sont clairs dans leurs positions. Et sont contre le séparatisme et l'effritement des pays .le polisario est une création de l'Algérie lors de la guerre froide...les palestiniens ne sont pas clairs .si ils sont neutres , la normalisation avec Israël comme les autres pays arabes devient obligatoire car Israël n'a jamais été contre bourre intégrité et ni contre la marocanite du notre Sahara..
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101 - مغربي صحراوي الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:36
أسألوا اللبنانيين عن الفلسطينيين وماذا فعلوا بهم في الحرب الأهلية اللبنانية هم السبب في تمزيق لبنان.
اللبنانيون يكنون كراهية شديدة الفلسطينيين.
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102 - les négliger الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:41
oublions ces déclarations pour ne pas encore envenimer la situation ,
nous sommes sûrs de notre cause sacrée,nous sommes sûrs de nous mêmes,car nous sommes un état millénaire ,le monde entier le sait,
restons à l"écart ,
le sahara est marocain,malgré la position anti maroc des harkis d"alger,
oublions les déclarations des palestiniens,les négliger
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103 - ايت واعش الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:44
احباءنا واشقاءنا في دولة ايسرائيل ..فيكم الخير دائما ..نحن منكم وانتم اهلنا وجيراننا واصدقاءنا هذه بلادكم...نعتذر لكم ..عن الكره الطويل الغير مبرر...
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104 - ااسمارة و بوكرع المغربية الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:49
لا يوجد فلسطيني واحد يعادي الوحدة الترابية للمغرب . سوى الفلسطيني الموجود بالجزائر. يعني النظام العسكري هو البوليزاريو
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105 - بواكناض الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:50
الم اقل لكم....*تازة قبل غزة*
يجب على المغرب ان يبحث عن مصالحه اين كانت......التطبيع مع اسرائيل ان كان في مصلحتنا فلمالا......العالم يتغير ...الكل يبحث عن مصلحته....كفى من الخطابات الجافة..والتي اكل عليها الدهر وشرب...
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