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كُتّاب وآراء
فلسطين: "لا نتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة"
دخلت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين على خط الجدل الذي خلفته تصريحات سفيريها بالمغرب والجزائر بخصوص تطورات نزاع الصحراء المغربية.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، بأن فلسطين "لا تتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة".
وجاء في التوضيح ذاته: "في ضوء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات نسبت إلى سفيري دولة فلسطين لدى كل من المملكة المغربية الشقيقة، ولدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، فإن دولة فلسطين تؤكد على موقفها التقليدي والثابت، بأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، وأن أية تصريحات بخلاف ذلك لا تمثلها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (105)
ا سيدي راك يا إما معانا ولا مع العدو، السلام عليكم.
هاد الفلسطينيين هما أسوء خلق الله هما والأتراك، عاشرتهم برا، والله ويلقا من يدوز ليك والله تا يطحنك.
اتركوها وشأنها.
لا حياد في القضايا الوطنية
وتصريح سفيرها في الجزائر لا يمثلها وهو مغلوب على امره ولن ناخد عليه والمغاربة لن يستغلو تصريحات الفلسطيين سواء كان تؤيد المغرب او تعاديه
الوطن هو المغرب والحب وتقدير الفلسطين
وستؤيد أطروحة الانفصال التي تتباناها البوليخاريو
فلسطين لا تريد أن تحرج نفسها فهي دائما إما مع القوي و المنتصر أو دو حظوة كبيرو و مال كثير.
أتمنى من المغاربة أن يفيقوا من سباتهم و يعرفون العدو الحقيقي من الصديق.
الكويرة قبل غزة.
لعنة الله على النظام المستبد في الجزائر
ألم يقل ياسر عرفات أيام المغفور له الحسن الثاني في تجمع لعناصر البوليزاريو أنهم يعانون في الصحراء ما يعانيه الشعب الفلسطيني مع اسرائيل...
ألم يغضب عليه الراحل الحسن الثاني غضبته المعروفة على ياسر عرفات و على القضية الفلسطينية إلى أن تدخل دوو النيات الحسنة فقدم ياسر عرفات رحمه الله إلى الرباط يقبل رأس الملك الراحل و يسحب كل ما قاله....
المغرب يحتضن القضية الفلسطينية و يبدي موقفه منها للعالم أجمع...بينما السلطة الفلسطينية تطعنه في الظهر....
آش قالوا...لا يتدخلون في الشؤون الداخلية للدول العربية....استحيوا قليلا...
كلام فارغ لا يسمن و لا يغني من جوع في القضية لأننا أخذنا الكركرات و قفلنا الطريق عليهم بادخالها في الحزام الأمني و قطع كل الأحلام الوهمية للجزائر القوة الوهمية. إنتهى الكلام
يبدو أن المغرب عليه تبديل اتجاه البوصلة فالإخوان الأشقاء أعادوا الكرة وسيعيدون .. لقد استقاها المرحوم الحسن الثاني من كتاب الله الكريم" قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ". لما أتاه مستشاره بنسودة بخبر اليقين من الجزائر العاصمة .
١ هل تعتبر الصحراء مغربية ؟
الزمن لا يرحم و كما قيل انصر (اخاك) ظالما أو مظلوما ..
اما موقفكم الرامي بعدم تذخلكم بشؤون الدول العربية الشقيقة ، فهذه في نظري خيانة لنا كمغاربة لان الموقف الفلسطيني يجب ان يكون بجانب المغرب ،لان المغرب حكومة وشعبا داءما وراء القضية الفلسطينية ابا من ابى وكره من كره ، وكانت داءما مساندة لقضيتها، ولكن لسنا ندري لماذا هذا التصرف من جانب الحكومة الفلسطينية وعما ترمي اليه؟؟؟؟؟؟؟؟
نحن كذالك يجب الا نتذخل في شؤون فلسطين الشقيقة على ما يبدو!!!!!!!!¡
عاش الملك ولتحيا القوات المسلحة المغربية الشجاعة وهنيءا لنا بها وبملكنا
ما رأي العلماء في هذا الشأن المغرب ضد الكيان الصهيوني و هم مع الانفصاليين
سبحان الله وحة العرب لا تهم اي عربي
La déclaration palestinienne marque un grand pas en arrière.
هذا السفير المعين بالجزائر من قبلكم ينبغي إقالته وتعيين من يعرف حجم العلاقات الجامعة بيننا وبينكم
الساكت عن الحق شيطان أحرص.
في اي فرصه ينفثوا سمومهم
* حذاري .. حذاري من هؤلاء
فتاريخهم مخزي مع الجميع
اما الطرف الثاني فهو يريد توسيع رقعة الخليج العربي الى ضم شمال إفريقيا واعتبار ها ارض عربية ، واسم الجمهورية الوهمية العربية الا دليل قاطع. مما سيجعل هذا المشكل طويل الابد .
اذن لماذا يستغربون الان من الموقف
الفلسطيني.؟
"ولقد أصدرنا أمرنا الى جميع ممثلينا ، كانوا رسميين أو غير رسميين، يمثلون الأحزاب السياسية أو الهيئات الأخرى، أنهم اذا حضروا أي حفل دولي وقام أي فلسطيني يتكلم عن فلسطين أن يغادروا مكان الاجتماع، وأقول، ولا أريد التهديد، ولكن أنا ضمير المغاربة، فاذا قام فلسطيني يتكلم عن فلسطين وبقي أي مغربي جالسا فانه، انتقاما لروح شهدائنا الذين مثلوا بالصهاينة، سيلطخ باب داره بذلك الشي اللي ماكيتذكرش، وأقول لو أعتبر هذا دكتاتورية ، فأنا في هذا الباب دكتاتوري ، فشرف المغاربة يقتضي الدكتاتورية")
تجربتي مع الفلسطينيين خارج الوطن تأكد لي ان الفلسطيني يمكن ان يبيعك في اي لحضة وبارخص تمن
انا شخصيا وهو رأيي يجب التطبيع مع اسراءيل لانها فعلا دولة تحترم الاخرين وتحترم الديموقراطية في بلدها وسنربح من التطبيع اكتر مما يمكن ان نخسر
لو كانت هناك جمعية لتطبيع مع اسراءيل اكنت اول المنخرطين والمناضلين من اجل التطبيع
ولكن هل انتم تدينون ما قام به البولساريو من غلق معبر الكركارات.أو لا.فقط
هذا لا يهم الجزائر في شيء .
إتقي شر من أحسنت إليه.
ماذا لو قلنا القضية الفلسطينية شأن داخلي فلسطيني؟
"سنتان بعد ذلك(1986) سيخرج الحسن الثاني على المغاربة في غضبة لا تقل ضراوة,بمناسبة ما تلا زيارة الوزير الأول الاسرائيلي شمعون بيريز الى المغرب والخطاب الذي ألقاه زعيم البوليزاريو محمد عبد العزيز المراكشي في فلسطين على خلفية هذه الزيارة,الحسن الثاني قال للمغاربة حينها مهددا"أقول ولا أريد التهديد,لكن أنا ضمير المغاربة,اذا قام فلسطيني وبقي مغربي جالس,فانه انتقاما لروح شهدائنا الذين مثلوا بالصهاينة,غادي نلطخ باب دارو كيفما كانو الناس كيديرو بداك الشي اللي ما كيتسماش".
سالينا
هدفهم حلب المغاربة والجزائريين في آن واحد.
وعدد كبيير من كوادرهم لهم مشاريع في قلب اسرائيل.
كفانا من تباكي التماسح وماذا جنى المغرب من مجهوداته اتجاههم! لا شيء.
اسرائيل اوضح منكم بمواقفها حول مغربية الصحراء واسألوا يهودا لانكري حينما كان سفيرا في الامم المتحدة!
ليس لكم اخوان عرب ولكن اخوانكم واخواتكم هي التبرعات والميزانيات التي تتلقونها من جل دول ارجاء المعمور.
الآن أتفهم موقف دول الخليج من فلسطين.
حبل الود قصير ايام كان يقتطع من علب التدخين وتذاكر السينما لمساعدة الفلسطينيين.
قرون من الاستعمار العثماني و قرن و زمارة من الاستعمار الفرنسي عادي جدا أن تتطاول على بلدنا تاريخه قديم جدا.
مرتزقة السلطة الفلسطينية يساندون مرتزقة الجزاير.
اللبنانيون يكنون كراهية شديدة الفلسطينيين.
nous sommes sûrs de notre cause sacrée,nous sommes sûrs de nous mêmes,car nous sommes un état millénaire ,le monde entier le sait,
restons à l"écart ,
le sahara est marocain,malgré la position anti maroc des harkis d"alger,
oublions les déclarations des palestiniens,les négliger
يجب على المغرب ان يبحث عن مصالحه اين كانت......التطبيع مع اسرائيل ان كان في مصلحتنا فلمالا......العالم يتغير ...الكل يبحث عن مصلحته....كفى من الخطابات الجافة..والتي اكل عليها الدهر وشرب...