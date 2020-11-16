الملك: المغرب سيرد بصرامة على أي تهديد للبلاد

هسبريس من الرباط

كان لافتا في لغة بلاغ الديوان الملكي النبرة الحازمة للملك محمد السادس بشأن الوضع في الكركرات بالصحراء المغربية، خلال مكالمته الهاتفية مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال الملك محمد السادس لغوتيريش إن "المملكة تظل عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها".

ومقابل هذا الحزم وهذه الصرامة، لم يفت الملك أن يبرز للمسؤول الأممي تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار في المنطقة العاولة بالصحراء.

وكانت القوات المسلحة الملكية قد حررت منطقة الكركرات بالكامل من شرذمة انفصاليين تابعين لجبهة البوليساريو تعمدوا عرقلة حركة السير المدنية والتجارية بالكركرات.