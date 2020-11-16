العاهل المغربي يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر

هسبريس من الرباط

تلقى الملك محمد السادس، يومه الإثنين، اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:

"خلال هذا الاتصال، ثمن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القرارات التي أمر بها جلالة الملك لإعادة الوضع إلى طبيعته بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربية، وهنأ جلالته على ما أسفرت عنه من نتائج إيجابية بإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع.

كما عبر سموه عن مساندته للمملكة المغربية فيما ترتئيه من إجراءات للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها.

من جهته، نوه جلالة الملك، حفظه الله، بقرار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتنظيم انتخابات مباشرة لأعضاء مجلس الشورى، خلال السنة القادمة.