24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:57
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توالي محاولات السطو على الأبناك يطرح تطور الجريمة في المغرب
- طفل يحتاج زراعة للكبد
- حركة تُنادي بنظام جبائي مُنصف للجمعيات المغربية
- حسن مصباح .. حضور في الدين والثقافة والإعلام بأنفيرس البلجيكية
- مسار مصباح بأنفيرس
"الأسد الإفريقي" .. المغرب يحتضن أضخم مناورات عسكرية في القارة (5.00)
التعامل مع مرضى "كورونا" داخل البيوت يسائل "بروتوكول العلاج" (5.00)
القوات المسلحة الملكية تعيد "مسلّحي تندوف" إلى التراب الجزائري (5.00)
رادارات القوّات المسلحة تلتقطُ تحرّكات "الجبهة" في المنطقة العازلة (5.00)
- سفير فلسطين بالجزائر يدعم الأطروحة الانفصالية لجبهة البوليساريو - (387)
- فلسطين: "لا نتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة" - (145)
- القوات المسلحة الملكية تعيد "مسلّحي تندوف" إلى التراب الجزائري - (144)
- شبيبة "الأحرار" تتصدى لـ"الأخبار الزائفة" بالكركرات - (113)
- رادارات القوّات المسلحة تلتقطُ تحرّكات "الجبهة" في المنطقة العازلة - (107)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العاهل المغربي يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر
تلقى الملك محمد السادس، يومه الإثنين، اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.
وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:
"خلال هذا الاتصال، ثمن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القرارات التي أمر بها جلالة الملك لإعادة الوضع إلى طبيعته بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربية، وهنأ جلالته على ما أسفرت عنه من نتائج إيجابية بإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع.
كما عبر سموه عن مساندته للمملكة المغربية فيما ترتئيه من إجراءات للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها.
من جهته، نوه جلالة الملك، حفظه الله، بقرار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتنظيم انتخابات مباشرة لأعضاء مجلس الشورى، خلال السنة القادمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.