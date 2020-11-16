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الرئيسية | مدارات | العاهل المغربي يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر

العاهل المغربي يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر

العاهل المغربي يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:05

تلقى الملك محمد السادس، يومه الإثنين، اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:

"خلال هذا الاتصال، ثمن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القرارات التي أمر بها جلالة الملك لإعادة الوضع إلى طبيعته بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربية، وهنأ جلالته على ما أسفرت عنه من نتائج إيجابية بإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع.

كما عبر سموه عن مساندته للمملكة المغربية فيما ترتئيه من إجراءات للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها.

من جهته، نوه جلالة الملك، حفظه الله، بقرار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتنظيم انتخابات مباشرة لأعضاء مجلس الشورى، خلال السنة القادمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - جبهة البوليزاربو الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:14
جبهة البوليزاريو، جبهة انفصالية ارهابية مجرمة خرب، عاش المغرب عاش الملك
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121
2 - خالد F الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:23
شكرا لدول الخليج العربي ملوكا وأمراءا، حكومات وشعوب، ألف الله قلوبكم وزادكم من فضله وجعل بلادكم آمنة مطمئنة، إخواننا أنتم رغم بعد المسافة. بموقفكم الشجاع تغيرت نظرتي لكم بعد أن كنتم أكرهكم عندما أرى سياراتكم الفاخرة في أوروبا، كنت مخطئا كبقية القطيع، كرامتكم وشرفكم من كرامتنا وشرفنا، أنتم كالذهب لا يصدأ ولا يتغير لونه. أحبكم في الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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73
3 - كوثر الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:23
شكرا جزيلا لسمو الشيخ تميم، شكرا لدولة قطر و لشعب قطر ،شكرا لكل من يساعدنا و يدعمنا في قضية وحدتنا الترابية، و ستبقى الصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. و ليذهب عسكر الجزائر و مرتزقتهم إلى الجحيم.
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68
4 - مواطن الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:32
حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وكل الشكر والتقدير إلى أشقائنا ادام الله محبتكم لنا ومحبتنا لكم
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39
5 - مهاجر الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:33
الله الوطن المللك، فداك يا وطن خلقنا في وطن من طنجة ل الگويرة وتربينا بينهم ونموت من أجلهم. إشارة من ملكي لإني من الصفوف فداك يا وطني الغالي
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22
6 - عكاشة الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:34
البلدان تربطهما علاقات متينة مبنية على الصراحة والاحترام والتعاون. المغرب أول من ساند علانية قطر ضد الحصار وها هي قطر بدورها تقوم بالمثل إتجاه المغرب. حفظ الله القاءدين صاحب الجلالة والأمير تميم.
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28
7 - abderrahim el mahjoubi الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:43
أه أشم رائحة القنصلية القطرية في العيون أو الداخلة
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47
8 - ATLAS الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:44
في الشدة تظهر المعادن الأصيلة وجيرانتا في الخليج أصدق من من راحت لهم الطائرات ومن فتحت لهم الصالات ومن كان لهم المغرب معينا حتى الإستقلال.
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36
9 - bimo الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:55
شكرا قطر ، شكرا الإمارات ، شكرا السعودية ، شكرا البحرين ، شكرا عمان ، شكرا الأردن ....... نحن بدورنا معكم في قضاياكم قلبا وقالبا ..... وأتمنى صادقا أن يبدل بلدي المغرب كل جهوده لإصلاح ذات البين بين الإخوة في الخليج ، لنكون مملكة واحدة وموحدة في الأراء والأهداف والغايات ....
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32
10 - المذغري الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:58
باءسم شرفاء مذغرة نشكر الاءخوة الخليجين ونتطلع لفتح مزيد من القنصليات لكل من قطر والبحرين والسعودية والكويت وسلطنة عمان والاردن.
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11 - bensaid الاثنين 16 نونبر 2020 - 20:59
أرى ان اغلبية الدول العربية تتحد و تتفق على مغربية الصحراء. يا ليت العرب تتخطى بعض الإشكاليات البسيطة والتي لا تفيد عموم الأمة في شئ سوى في إضعافها. آنداك تصبح أمة واحدة متحدة لا متفرقة. الله الواحد يحب الوحدة و التضامن لا التفرقة و التشردم.
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