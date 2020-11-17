24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "الأسد الإفريقي" .. المغرب يحتضن أضخم مناورات عسكرية في القارة (5.00)

  2. "الإيسيسكو" تؤيد التدخل المغربي في معبر الكركرات (5.00)

  3. الزاوية القادرية تثمن تدخل الجيش في "الكركرات" (5.00)

  4. المحكمة الدولية للوساطة تدعم تدخل المغرب بالكركرات (5.00)

  5. "التّبراع" .. أكاديمية المملكة توثّق تميّز الشعر الحسّاني النسائي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | الكراوي في إدارة المجلس العالمي للعمل الاجتماعي

الكراوي في إدارة المجلس العالمي للعمل الاجتماعي

الكراوي في إدارة المجلس العالمي للعمل الاجتماعي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 11:20

انتخبت الجمعية العامة للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي إدريس الكراوي، بالإجماع، لولاية رابعة عضوا في مجلس إدارة المجلس، رئيسا لجهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك خلال اجتماع عبر تقنية "المؤتمر بالفيديو".

وانتخبت الجمعية ذاتها كذلك الكوري الجنوبي سانغ-موك سوه كرئيس جديد للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي، و8 رؤساء للجهات وهم: القس تايلور نيناهيت من زيمبابوي عن منطقة جنوب وشرق إفريقيا، وأماكودو ديوف من السنغال عن منطقة إفريقيا الوسطى والغربية، وسوريش بادرا من الهند عن منطقة آسيا الجنوبية، وشينشاي شيشاروين من تايلاند عن منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، وشوا هوا وي من هونغ كونغ عن منطقة شمال شرق آسيا، ورونالد ويمان من فنلندا عن منطقة أوروبا، وميشال ماتيو من الولايات المتحدة الأمريكية عن منطقة أمريكا الشمالية والكرايبي، وكريستينا ريسكالا مادي من البرازيل عن منطقة أمريكا اللاتينية.

ويعتبر المجلس العالمي للعمل الاجتماعي منظمة دولية غير حكومية، تأسست سنة 1928، ومقرها بمدينة أوترخت في هولندا، وهو من بين أولى المنظمات الدولية غير الحكومية التي حصلت على الصفة الاستشارية الخاصة لدى منظمة الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة التابعة لها، خاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمنظمة العالمية للشغل، واليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.

ويضم المجلس العالمي للعمل الاجتماعي مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية التي تهدف تحسين الرفاه الاجتماعي، وإقرار العدالة الاجتماعية، والتنمية الاجتماعية في العالم؛ فمهمته الأساسية تتمثل في النهوض بأشكال التنمية الاجتماعية والاقتصادية قصد الحد من الفقر ومن الهشاشة في العالم .

كما يعمل المجلس من أجل الاعتراف وحماية الحقوق الأساسية في التغذية والتربية والصحة والسكن والأمن الاجتماعي، وهي حقوق تشكل بالنسبة له ركنا ومدخلا أساسيا في إعمال الحريات الفردية والجماعية والعدالة والسلم في العالم. ولهذا يسعى هذا المجلس أيضا إلى تطوير تكافؤ الفرص وحرية التعبير، وتعميم ولوج كافة سكان العالم إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والحماية الاجتماعية الشاملة.

وانضم المغرب إلى مجلس إدارة المجلس العالمي للعمل الاجتماعي عقب انتخابه بالإجماع خلال الجمعية العامة المنعقدة بهونغ كونغ في يونيو 2010.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.