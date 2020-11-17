الكراوي في إدارة المجلس العالمي للعمل الاجتماعي

هسبريس من الرباط

انتخبت الجمعية العامة للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي إدريس الكراوي، بالإجماع، لولاية رابعة عضوا في مجلس إدارة المجلس، رئيسا لجهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك خلال اجتماع عبر تقنية "المؤتمر بالفيديو".

وانتخبت الجمعية ذاتها كذلك الكوري الجنوبي سانغ-موك سوه كرئيس جديد للمجلس العالمي للعمل الاجتماعي، و8 رؤساء للجهات وهم: القس تايلور نيناهيت من زيمبابوي عن منطقة جنوب وشرق إفريقيا، وأماكودو ديوف من السنغال عن منطقة إفريقيا الوسطى والغربية، وسوريش بادرا من الهند عن منطقة آسيا الجنوبية، وشينشاي شيشاروين من تايلاند عن منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، وشوا هوا وي من هونغ كونغ عن منطقة شمال شرق آسيا، ورونالد ويمان من فنلندا عن منطقة أوروبا، وميشال ماتيو من الولايات المتحدة الأمريكية عن منطقة أمريكا الشمالية والكرايبي، وكريستينا ريسكالا مادي من البرازيل عن منطقة أمريكا اللاتينية.

ويعتبر المجلس العالمي للعمل الاجتماعي منظمة دولية غير حكومية، تأسست سنة 1928، ومقرها بمدينة أوترخت في هولندا، وهو من بين أولى المنظمات الدولية غير الحكومية التي حصلت على الصفة الاستشارية الخاصة لدى منظمة الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة التابعة لها، خاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمنظمة العالمية للشغل، واليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.

ويضم المجلس العالمي للعمل الاجتماعي مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية التي تهدف تحسين الرفاه الاجتماعي، وإقرار العدالة الاجتماعية، والتنمية الاجتماعية في العالم؛ فمهمته الأساسية تتمثل في النهوض بأشكال التنمية الاجتماعية والاقتصادية قصد الحد من الفقر ومن الهشاشة في العالم .

كما يعمل المجلس من أجل الاعتراف وحماية الحقوق الأساسية في التغذية والتربية والصحة والسكن والأمن الاجتماعي، وهي حقوق تشكل بالنسبة له ركنا ومدخلا أساسيا في إعمال الحريات الفردية والجماعية والعدالة والسلم في العالم. ولهذا يسعى هذا المجلس أيضا إلى تطوير تكافؤ الفرص وحرية التعبير، وتعميم ولوج كافة سكان العالم إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والحماية الاجتماعية الشاملة.

وانضم المغرب إلى مجلس إدارة المجلس العالمي للعمل الاجتماعي عقب انتخابه بالإجماع خلال الجمعية العامة المنعقدة بهونغ كونغ في يونيو 2010.