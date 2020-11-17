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الرئيسية | مدارات | هل تنتحر "جبهة البوليساريو" عسكريا بتنفيذ اختراق الجدار العازل؟

هل تنتحر "جبهة البوليساريو" عسكريا بتنفيذ اختراق الجدار العازل؟

هل تنتحر "جبهة البوليساريو" عسكريا بتنفيذ اختراق الجدار العازل؟
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:00

تواصل جبهة البوليساريو الانفصالية نشر بلاغات عسكرية كاذبة تزعم من خلالها إلحاق خسائر مادية وبشرية في صفوف القوات المسلحة الملكية كرد فعل على العملية الناجحة لتحرير الكركرات؛ فيما أكدت مصادر مقربة من الجيش أن الأمر يتعلق باستفزازات بإطلاق النار برشاشات من بعيد دون وجود أي تهديد حقيقي في الميدان.

وتذكرنا ما تقوم به جبهة البوليساريو بحكاية الرد الإيراني على اغتيال القوات الأمريكية قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وهو الرد الذي كان قد احتل اهتماما كبيرا من قبل وسائل الإعلام الدولية، قبل أن يتبين أن الهجمات الإيرانية على القواعد العسكرية الأمريكية بالعراق كانت مجرد ضربات رمزية محتشمة دون إلحاق أي أضرار بشرية أو مادية.

وتحاول جبهة البوليساريو من خلال إصدار البيان العسكري رقم 5 وبعض الضربات العسكرية الطائشة هنا وهناك، الرد بشكل محتشم وخاطف من أجل إخماد غضب ساكنة تندوف التي فقدت الأمل في الحلول الوهمية التي روج لها قياديو التنظيم الانفصالي منذ بداية التفاوض السياسي حول النزاع الإقليمي.

انتحار عسكري

أمام وطأة الاحتقان الداخلي وتراجع منسوب المشروعية، مقابل دعم عشرات الدول للتدخل المغربي، يطرح سؤال حول إمكانية أن تنفذ جبهة البوليساريو اختراقا للجدار العازل، في خطوة يعتبرها خبراء عسكريون بمثابة انتحار عسكري واندحار سياسي، وبمثابة دق إسفين جديد في نعش البوليساريو.

وتعليقاً على ذلك، يرى عبد الحميد حارفي، الباحث في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، أنه بداية تجب الإشارة إلى أن تحرير معبر الكركرات أنهى أطروحة "الأراضي المحررة"، ما شكل صدمة في مخيمات تندوف.

وسجل المتحدث، في تصريح لهسبريس، "غياب أي دعم دولي لميليشيات البوليساريو في الكركرات؛ بل حتى بلاغ الخارجية الجزائرية كان حذراً لأن وضعية هذا البلد الجار باتت غير مريحة"، وزاد: "ثم نجد تصريح الاتحاد الإفريقي الذي كانت تعول عليه الجبهة لكنه وقف على الحياد".

وأكد الخبير في الشؤون العسكرية أن اختراق البوليساريو للجدار الأمني لا يمكن أن يقع، لعدة أسباب، من ضمنها أن الجدار الأمني المغربي مجهز بأقمار اصطناعية وطائرات بدون طيار تنتشر في جميع قواعد الصحراء وترصد الوضع على مدار 24 ساعة؛ مشيرا إلى أن الطيران الحربي المغربي قبل بداية أزمة الكركرات شرع في القيام بطلعات استطلاعية ومدنية، وهو ما يمكن من رصد أي تحرك للعدو، إضافة إلى رصد جميع أنواع الآليات العسكرية التي تتوفر عليها الجبهة.

وأورد المصدر ذاته أن الرادارات الحربية المغربية تنتشر على طول الحزام الأمني على امتداد 2000 كلم، وقبل وصول الميليشيات أو اقترابها من الجدار الأمني يتم رصد تحركاتها، وبالتالي القيام بالرد في حينه، وهو ما وقع بالضبط في المحبس خلال تدمير مركبة تحمل أسلحة البوليساريو.

وأوضح الخبير ذاته أن البوليساريو تتحرك خلال هذه الضربات التي تقوم بها اليوم في مناطق بعثة المينورسو الخالية من الألغام، وبمجرد بداية قصفها تواجه من قبل الجيش المغربي بوابل من الصواريخ المضادة والطلقات المدفعية، ليفر أفرادها إلى جحورهم.

وتقوم البوليساريو، وفق المتحدث، بإطلاق النار برشاشات عيار 14.5 ملم و23 ملم وقذائف هاون، لكن لا تأثير لكل هذا على الميدان، مبرزا أن ميليشيات الجبهة لا تتوفر على أي قدرات لاختراق الجدار الأمني.

والدليل على ذلك، حسب الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، أن الجبهة أعلنت عبر الصحافة أنها وجهت إلى بعثة المينورسو أمرا لإخلاء نقاط المراقبة في الرابوني قبل إعلانها الحرب، لكن رئيس البعثة كولين ستيوارت كذب ذلك، وأكد أنه لم يتوصل بأي مراسلة في هذا الصدد.

وأوضح عبد الحميد حارفي، في تصريحه، أن بقاء المينورسو يعني استمرار وقف إطلاق النار، وفي حالة ذهاب البعثة الأممية ستتحرك القوات المغربية ولن تعود هناك حدود للتحركات العسكرية على مستوى الجدار الأمني.

واعتبر الخبير ذاته أن قيام الجبهة بنقل أسلحة ثقيلة إلى المنطقة العازلة في الوقت الحالي يعني دخول المغرب في حرب مباشرة مع الجزائر، "لأن ميليشيات الجبهة تتواجد فوق أراض جزائرية، والقانون الدولي يسمح بالرد على التهديدات القادمة من دول أخرى"، وخلص المتحدث إلى أن "السياق الحالي في الجزائر، المرتبط بتداعيات اقتصادية خانقة جراء أزمة كورونا، ثم الوضعية السياسية الداخلية القابلة للانهيار، لا يسمح لها بالدخول في حرب مع المغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (73)

1 - زكرياء المغربي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:03
يجب على البرلمان المغربي تصنيف جبهة البوليساريو على قائمة الإرهاب
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191
2 - Ali الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:03
واش مكاينش صحفي واحد فالأولى او دوزيم يقوم بتغطية باللغة الإنجليزية للكركارات,, راه تعياو ديرو فالتقارير بالعربية والفرنسية راه العالم مايفهم والو فمشكل الصحراء
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304
3 - صحراوي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:03
يتوفر المغرب، على طول المناطق العازلة، على آخر ما استجد في عالم الرصد الحربي من أقمار صناعية وطائرات بدون طيار ورادات حربية تجعل اقتراب ميليشيات الجبهة الانفصالية من الجدار الأمني بمثابة عمليات انتحارية.
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122
4 - addad1 الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:07
أرى أن يقوم الطيران الحربي المغربي بضربات مفاجئة وقاسية ضد مركبتين أو ثلاث. آنذاك ستكون الصدمة أشد وسيعود المرتزقة إلى جحورهم.
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29
5 - المغرب 61 الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:08
دخول مرتزقة البوليساريو الى ماوراء الجدار يعني ان الجيش المغربي سينتشر بكامل المناطق العازلة وتصبح مناطق عسكرية مغلة وأنداك أي مصدر لاطلاق النار خارج الاراضي المغربية سيم الرد عليها وهذا ما سيجر المنطقة الى جرب شاملة ... ختاما أجزم ان المرتزفة و عصابات جنرالات الشرق لن تغامر لانهم لا يملكون الجرأة فقط يبهرجون في استعراضات الطاوس الخاوية
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31
6 - Hamid الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:08
الهاجم اموت شرع ،اظن أنه ان الأوان لإنهاء هدا المسلسل الطويل ،سئمنا من استفزازات هده الكائنات.نمتلك من القوة ما يكفي لإزالة هدا الورم.
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31
7 - مساء الخير الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:09
متقاعدة وعمري فوق الستين ومستعدة للمساعدة ولو بإعداد الطعام للجند ومنخليش حقي
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100
8 - حكيمdz الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:09
خلف البولساريو اقوي دولة في فالمنطقة سنحرق الاخضر واليابس لا ينفعكم لا بنو صهيون ولا بنو كشطون
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-311
9 - حميد الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:13
أظن أنه الأوان لإنهاء هدا المسلسل الطويل.يمتلك المغرب ما يكفي من القوة لاستئصال هدا الورم.
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40
10 - Adil الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:13
خبار عاجل: أصحاب النعال بمدرعات البغال يهددون الولايات المتحدة الأمريكية بضربة عسكرية بطائرات سرعتها تفوق سرعة الصوت وصواريخ لا ترى بالعين المجردة، سبب التهديد غير معروف لحد الآن، على المغرب إذن أن يأخذ حذره من هذه القوة الخارقة لأبو نعلة ههههه
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44
11 - MUSLIM الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:13
لا للحرب لا للحرب لا للحرب .
حذار من الذهاب مع أفكار العاطفيين والمشلولين فكريا ، فأي حرب في الصحراء تعني هلاك المغرب والصحراء ، وأضرار على موريتانيا والجزائر . فلا للحرب ،
فالبوليساريو ليس لديهم مايخسرون ألفوا شظف العيش ، والجنود المغاربة عكس ذلك ألفوا الراحة منذ سنة 1991 ، وأكثر الجيش الذين خاضو حرب الصحراء تقاعدو ، لم يبقى منهم إلا قلة .
أن لن أكون شاهد زور ، لم نرى الاعلام المغربي يوما على الجدار الأمني ، حتى حروب الماضي صورها الأجنبيون ، وهذا يطرح علامة استفهام ، فأين الصحافي المغربي من هذا ،
فلكم في السعودية عبرة ، أنا لن أدعم حربا سيكون ضحاياها أبرياء ، السياسة من سيضع الحد لهذا ، وعلى المغرب اجراء استفتاء نزيه بمراقبة دولية ، كما فعلت بريطانيا مع اسكتلندا ، ومن اكبر اخطاء المخزن أنه لم يوطن المغاربة في الصحراء وغعطائهم اراضشي الموات لإحيائها واستغلالها من اجل تغيير ديموغرافي سيكون في صالحنا يوما اجراء الاستفتاء ، لنكن مايهم المفسدين من كل هذا هو نهب الثروات وبيع عرض البحر وطوله ب 30 درهم للكياومتر المربع الواحد . إلى الجيش المغربي وجبهة البوليساريو، تعقلو من مكر السياسيين
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-104
12 - عبدالله الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:14
سميو الأشياء باسمها ، واش المغرب غادي يحير في شرذمة ديال صنادل الميكة؟
الو مان اختراق او انتحار راه غادي يكون العسكر الجزاءري لانه خسر كل اوراقه ويريد حرق شمال افريقيا كلها ، غادي غادي لا خير نديرو ، كلهم عجزة ميتين ميتين وسوف يحرقون اكثر من مليون نسمة.
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10
13 - المصطفى حد كورت الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:14
أيها المغاربة لا تخافوا فهناك رجالة يحرصون الحدود المغربية ويدافعون بعزم وحزم على الوطن ومستعدون للتضحية على راحتكم ومجندون وراء قائدهم الأعلى سيدي محمد السادس نصره الله ومخلصين لشعارهم الخالد الله الوطن الملك
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26
14 - طارق حتى لأولاد علي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:14
في هذه اللحظة بالذات لا يجب إقحام دولة إيران في موضوع البوليساريو. ولا يجب استفزاز مشاعر دول أخرى وخاصة مثل هذه الدول التي تشعر بالعزلة والعداء المجاني من كل دول العالم تقريبا...وفي هذا التوقيت الحساس الذي تنتظر فيه عصابة البوليساريو اي دعم يصلها من اي جهة كانت حتى لو اختلفت معها في العقيدة و التوجه! فلا تجعلوا هذه العصابة تحصل على أسلحة رخيصة و فتاكة بزلة قلم من صحافي يكتب في الجريدة الاكترونية الأولى في المغرب...
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36
15 - hamis الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:14
إلى عمات ذبانتهم يقربوا، البوليزاريو مجرد شردمة تحرهاحركها الجزائر، لا حول و لا قوة لهم، و لولا المساعدات الدولية لماتوا من الجوع فكيف يقوون على الحرب، هي مجرد جعجعة لا غير، ثم إن القضية بالنسبة لهم قضية بلا روح، اما نحن، فنعتبرها قضية ارضنا و دمنا و لن نفرط في اي شبر من صحرائنا، تغير الزمن و تقدم المغرب، فيما البوليزاريو تراجعت و تراجعت و تراجعت إلى حد النسيان لدى المجتمع الدولي، و الحركة التي قاموا بها في معبر الكركارات مجرد حركة للتذكير بانهم لا زالو على قيد الحياة بحتضرون
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10
16 - Taika الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:15
Sommes nous deja en etat de guerre avec lalgerie via des mercenaires?je crois que nous le sommes et le maroc doit en finir avec ce pb qui a trop dure.
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3
17 - الجزائر تحتضن الإرهاب الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:16
الجزائر تحتضن الإرهاب وتحتضن الب البوليساريو فيجب على المجتمع الدولي أن يضعها في قائمة الدول الإرهابية مند سنة ١٩٧٦ .
و لكن المجتمع الدولي يرى أن هدا الإرهاب على المغرب لا يضُره
و هو يُهيمن على حقول البترول في الجار السوء
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14
18 - الحزائر في مأزق الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:16
الجزائر في ورطة. كمن حمل سفاحا و لم يجد سبيلا للتخلص من ولد الحرام الذي في بطنه. هبوط اسعار النفط و الحمد لله. وفرة موردين للغاز غيرها و الحمد لله. مرض تبون اللهم لا شماتة. تفهم العديد من الدول لمقلب تقرير مصير الصحراويين و الحمد لله. افتتاح قنصليات بمدن الصحراء و الباقي اعضم. كل هذه الأمور جعلت عسكر المرادية يفقدون صوابهم. كبيرهم الذي علمهم السحر ازبد و ارغد و توعد و نصيحتي له يا رجل اتق ربك خد ليك تسبيح توضأ و اعتكف لتنال رضى الله فيما تبقى لك من ايامك. القايد صالح عبرة لك.
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17
19 - سعيد الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:16
بما أن حسب اعتقادي المتواضع أن الجزائر، خاصة نضامها العسكري يعيش ريما آخر لحضاته مع تزايد الاحتقان الشعبي، لم يعد ينضر بعين الرضا لشرذمة من الكلاب الضالة من مرتزقة البوليزبال لانها لم تؤتي لهذا النضام بأية نتيجة،قلت لقد أصبح نضام الكبرانات في خطر لذا يريدون أن يتخلصوا بأية وسيلة من هذا القطيع،بدفعهم الى مجابهة المغرب حيث خرابهم ونهايتهم ولا ادل على ذلك فرارهم كالفئران عند تدخل الجيش المغربي سلميا،أوروبا تعتبر المغرب خاصة والجزائر بصفة ثانوية كصمام امان ،دخول المغرب في حرب مفتوحة مع الجزائر غير وارد بثاثا، إبادة المرتزقة وارد مائة بالمائة،
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9
20 - محمد نورالدين الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:16
مرتزقة الجزائر يحتضرون انهم يرقصون رقصة الديك الذبيح بلغ فيهم اليأس مداه وسدت في وجههم السبل بعدماتبرأ منهم المجتمع الدولي برمته وكشف خبايا اطروحتهم الزائفة واصطف إلى جانب المغرب صاحب الحق والشرعية في صحراءه
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8
21 - AZAMI الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:17
ان تحركت فقواتنا المسلحة لها بالمرصاد وقد ولى زمن الثمانينات حينما كانت مليشيات او بنات الجزائر تقوم بحري العصابات مآزرة بالقذافي و عسكر ابناء فرنسا ومرتزقة من جنوب افريقيا وكوبا وبعض اذناب المعسكر الشرقي لكن الآن الحمد لله المغرب تمكن من إطلاق قمرين اصطناعيين يراقبان كل حركات وسكنات تدب برا وبحرا وجوا تغطي تراب المملكة الشريفة.ان ارادت للإنتحار فقواتنا الباسلة ستتصدى لها و تحفر قبرا جماعية المرتزقة. انا صانعتها فخير لها الإهتمام بالشعب الجزائري الشقيق وكفاها تبذيرا لمال الشعب على قضية خاسرة من الأول كمن يراهن على الخيول وكل مرة يخسر وأمله انه يوما سيربح وفي الأخير سيجند نفسه عاري وبدون ملابس لا مع الشعب ولا على الصعيد العالمي. وان كان في حكام عسكر الجزائر ذرة من حياء فليطلقوا الجبهة ويعانقوا من مد لهم يد الاخوة والمساعدة يد في يد نبني مستقبل شعوبنا.
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10
22 - انتحرت من زمان الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:18
البوليساريو انتحرت من زمان كل ما هنالك انه تم تأجيل اعلان الوفاة
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12
23 - غيور الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:18
ان جنحوا للسلم فنحن مسالمون وان ارادوها حربا ﻻتبقي وﻻتدر فنحن لها والبادئ أظلم وحينها لن نتوقف بادن الله في صحرائنا الشرقية بل سنتجاوزها حتى مشارف الجزائر العاصمة.
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11
24 - kamaalzouhal الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:18
و مع ذلك يجب الحذر .. قد يكون العدو يقوم بجس النبض و أخذ فكرة عن مدى استعدادية جيشنا و إخفاؤه لعملية كبرى وسط هذه المناوشات .. فينبغي طرح كافة الاحتمالات التي قد يخطط لها العدو مع الأخذ بعين الاعتبار مساعدة الجار الحسود له.
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15
25 - كريم مبشور الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:19
العالم الآن يؤمن بالصورة و للإجابة بالدليل و البرهان على كل هذه الأكاذيب وجب على الوزارة المكلفة بالإعلام خلق خلية مكلفة بما هو عسكري ميداني لمواكبة ما يحدث على طول الجدار الأمني لأننا في زمن تعتبر المعلومة هي السلطة العليا و أي خبر مثير هو الذي يأخد بعين الإعتبار، كي لا نقع في الأخطاء التي ما زال المغرب
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7
26 - علي نايت عمر الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:19
هل سيرسل خانزريحة "جبهة البوليساريو" بتنفيذ اختراق الجدار العازل؟ راه لي دخل ما يرجع
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11
27 - abdou الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:20
نخليوهم يهضرو. المهم هو الهدف و السكات.
بلا ما نشرحو علاش و كيفاش.
عطيوهم العصير .....
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10
28 - داهي اكاي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:20
عائلات صحراوية كبيرة ، استغنت بشكل كبير من الصراع الطويل الأمد، والآن حان وقت إعلانها الاستعداد لحمل السلاح دفاعا عن حوزة الوطن، وكذا الولاة والعمال الصحراويين ورؤساء المجالس المنتخبة، والمستفيدين من رخص الصيد في اعالي البحار فمن لم يستفد من اي شيء لن يقبل ان يحارب وابطال الريع ناعسين
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12
29 - FENANE الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:22
ان البعثة الأممية المينورسو التي ترعى الامن والسلم في المناطق العازلة لقد مددت مهلتها في المناطق العازلة تلبية لدعوة مجلس الامن،وهذا القرار لا يمكن لملشيات البوليزاريو الطعن فيه او تجاوزه لما فية من خطورة على الوضع السياسي الجزائري خيال المنتظم الدولي ومجلس الأمن ،فالجزاءر واعية كل الوعي من شأنه فرض عقوبات دولية من مجلس الامن والدول الراعية السلام في المنطقة أضف إلى ذلك الدول الصديقة والشقيقة مع المغرب انها سوف تغير وجهة نظرها في تعاملها الاقتصادي والسياسي مع الجارة الجزاءر .فإعلان الحرب مسألة بعيدة المنال لانها ستخدم مصالحنا وأجندتنا في المناطق العازلة.
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10
30 - عبد الوهاب الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:22
وفي نفس الاطار فإن قواتنا المسلحة الملكية ،قامت ببناء قبة حديدية حول المدن الاساسية في الصحراء المغربية لإعتراض صواريخ المرتزقة. لقد انتحرت المرتزقة
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6
31 - زكرياء الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:23
الحمد لله، وبصراحة هذا الخطأ الذي إرتكبه أعداء الوحدة الوطنية المغربية في مصلحة المغرب، وهو فرصة لا تعوض لإنهاء هذا الوهم الذي تعيشه عصابات الجزائر والبوليساريو، نتمنى التوفيق من الله وعدم الرجوع للوراء لانها فرصتنا في طرد جرذان الصحراء لجحور الجزائر دون رجعة
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9
32 - ولد حميدو الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:23
هدا ما تريده الجزاءر حتى تتخلص منهم
و هل مع الردارات سيصلون للجدار الامني ادا تم خرق وقف اطلاق النار
اضرب و اهرب لم تعد تنفع
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9
33 - ولد البلاد الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:23
المنطقة العازلة شرق حزام الأمن التي تضم بئر الحلو و تفاريتي .. أرض مغربية و ضعها المغرب رهن إشارة الأمم المتحدة سنة 1991لمراقبة وقف إطلاق النار و حفظ السلام بالمنطقة ..
اليوم .. حانت الفرصة للدخول الى أراضينا و تطهيرها من قطاع الطرق و طردهم خارج الحدود الجنوبية الرسمية للمملكة المغربية .. و سد الطريق أمام المرتزقة الذين يخططون لجعل هذه المنطقة مقرا لجمهوريتهم الكارطونية الوهمية .. مع العلم ان نظام كابورالات الجزائر سيدفعونهم مستقبلا في هذا الاتجاه ..
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13
34 - احمد مولود الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:24
#مدون_مغربي
البوليزاريو ليست دوار
مكنفهمش كيفاش أكاديميين وناس قاريين كيستخفوا بالبوليساريو وبالحرب وكيروجوا مغالطات خطيرة من قبيل "الناس مدابزين مع دولة وحنا مع دوار .. أسرع حرب فالعالم سالات فربع ساعة .. هادو غا درب فسلا يسالي مغاهم ..."

مهم انشرح لخوتي المغاربة ...

أولا البوليساريو ماشي دوار ومدافعينش الجبهة؛ البوليساريو ميليشيات عسكرية دارسة وحاف
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1
35 - متتبع متتبع الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:26
على المغرب الرد بمجرد الدخول إلى المنطقة العازلة ما نفع القمر الصناعي والطائرات ف16
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4
36 - العاقل الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:26
فرصة تاريخية للمغرب لتصنيف قطاع الطرق بالمنظمة الإرهابية وسحب اى بساط سياسي من تحت قدميها. لقد أعطى المغرب لهذه الشردمة قيمة لاتستحقها.
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3
37 - mesmoh الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:27
ما العلاقه بين ما يحصل في الجنوب المغربي وما حدث في العراق
n'importe quoi, on dit que le ridicule ne tue pas malheureusement
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1
38 - ملاحظ الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:28
تحية عالية لجنودنا البواسل الذين لاينامون ويواجهون النار بالنار على الحدود، ادعو لهم بالنصر... ونتمنى لهم النصر والعز....
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5
39 - متابع الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:28
حتى الاعلام المغربي يذكرنا باعلام العراقي ايام الغزو الامريكي للعراق لكن العبرة بخواتيم
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-6
40 - سيمو الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:29
كنشك بلي واقيلا وبلي لا الحل لي ولا عند البوليخاريو حاليا و غالبا كتفكر فيه هي تسلف S300 من عند جنرالات دزاير و تيري بيهم, بحكم انه كتضرب مسافات طويلة هاد الصواريخ .. كنتمنى شنقريحة ما يتهورش و يعطيه ليهم
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-6
41 - الوادنوني الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:29
فعلا بلاغات بالونية كاذبة.لكم يابوليخاريو..يوجداليوتوب..يوجد تويتر...صوروا للعالم ما تزعمون في بلاغاتكم المضحكة..على من تضحكون....على انفسكم بالتاكيد وعلى المغرر بهم والمحتجزين في مخيمات القحط والجوع والقهر
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4
42 - هشام الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:30
المغرب خرج من منطقة العازلة وسلمها للمينورسو عند إتفاق على وقف إطلاق نار. لكن في حالة خروج منظمة منورسو من هده منطقة يجب على الجيش مغربي أن يضمها
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43 - ali الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:30
المشكل الحقيقي طبعا مع الجزائر البوليزاريو مجرد كراكيز لا حول لهم و لا قوة
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44 - خالد الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:30
ما دخل الرد الايراني على قاعدة عين الأسد الذي دمر معسكر الامريكان فيها بالكامل مع خسائر بشرية مهمة في موضوع جبهة الوهم ؟ على الكاتب أن يعلم ما يكتب و يأتي بالمقارنات المحققة علميا بالمعطيات.. ابق مع تحليلك للعدو الغبي و لا تتحدث عن الدول العظمى التي تصنع سلاحها و تبني مواقفها لى قواعد القوة
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45 - Moroco الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:31
ورغم هذا كله يجب اخد الحيطة والحذر من الجزائر فمن يخون دين والعروبة ..ويخون من مد له يد المساعدة في الاستعمار الفرنسي .لا يأمن جانبه الغدر فيهم سمة ويجري فيهم مجرى الدم
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46 - متطوع للدفاع عن الوطن الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:32
لدي وجهة نظر وأتمنى من الدولة أن تأخدها بعين الإعتبار..لقد أتبتت الأحداث الحالية بالصحراء المغربية تضامن الشعب مع الجيش ووقوفه بجانبه وهذا دليل على أن المغاربة مستعدين للدفاع عن سيادة وحوزة التراب الوطني..في نظري يجب على الدولة العمل على تأسيس مقاومة شعبية من المتطوعين (وأنا أولهم) على شاكلة الحشد الشعبي بالعراق تكون تحث قيادة صاحب الجلالة حفظه الله،مدربة على حرب العصابات يكون تجهيزها بصواريخ مضادة للدروع وصواريخ أرض أرض وطائرات درون إنتحارية.حينها لن تجرؤ أي دولة على تهديد سيادتنا..وديك الساعة الله يعطينا الغرق مع الجزائر ندخلو مع مهم في حرب ديال ثلاثين عام معدناش مشكيل.يا يبقاو هما يا نبقاو حنا..هادشي كيفقص والله العظيم الجزائر ضسرات بزاف
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47 - maomari الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:33
لا أدري لماذا لم يفطن المغرب لكي يزعزع الجبهة من الداخل ويقبل على إغراء الشباب في تندوف بعروض وفرص حقيقية لحياة أفضل في الأقاليم الجنوبية حتى يتشت في نفوسهم قيام الجمهورية الوهمية وما أجبرهم عليه قياديو البوليساريو و العسكر الجزائري أعادهم الله إلى رشدهم وجميع الأمة
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48 - بويا الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:33
الجزائر حصلات:
المشكل الذي تسببت فيه الجزائر للصحراويين المختطفين والمغرر بهم، هو اقتلاعهم من أقاليمهم والأرض التي ولد فيها أباؤهم وأجدادهم واختطافهم والذهاب بهم إلى أرض أخرى لا علاقة لهم بها وهي مخيمات تندوف بالجزائر حتى تبتز بهم الدولة المغربية العدو الكلاسيكي كما سمانا شنقريحة وهذا لا يجوز لا تاريخيا ولا سياسيا ولا اجتماعيا ولا حتى منطقيا وحالة صحراويو تندوف المختطفين والمغرر بهم على هذا الشكل ليست كباقي الحالات التي تعرفها بعض الأقاليم في العالم يمكن تشبيهها بها فأكراد سوريا لم يغادرو أرضهم كذلك أكراد العراق وأكراد تركيا والفلسطينيون، والايغور، شعوب عالمية كثيرة تاريخيا لم تغادر أرضها ومن غرر به طلب العفو وعاد ومن اختطف ارجعت له حقوقه ولكن الجزائر ماضية في حبكتها وقصتها وتوليف شباكها حتى طالت عنقها وغرقت في مستنقع صنيعها ولن تتمكن من حل صنيعها وسل شوكتها التي وخزت خاصرتها وأدمتها وأضرت باقتصاد الشعب الجزائري، الا بالفتح تندوف والسماح بالعودة مع اعتدار فمن يختطف رضيعا من أمه البيولوجية لن يحب المختطف والذي غرر به عندما يشتد صلبه، فحتما سيلومه تم يواجهه بالدم إن لم يساعده على العودة
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49 - أبو بكر الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:33
مليشيا البوليساريو مكونة أساسا من صغار السن ، أما الرجال بمعنى الكلمة فلن يغامرو بحياتهم في معركة خاسرة منذ البداية، لان لهم أسر و أطفال يعولونهم .
البوليساريو كانت تعول على الجيش الجزائري في خوض الحرب باسمها.
الجزائر لا تستطيع أن تقاتل خارج حدودها، لان مهما كانت الاستعدادات و الاحتياطات فسيقع أسرى من جنودها في يد القوات المغربية، وحتى إن أنكرت ، فالمواطنون الجزائريون سيتحركون لمعرفة مصير أبنائهم و إخوانهم ، أنذلك ستظهر الحقيقة عارية للعالم .
و لكن قد تحدث بعض المناوشات لاطالة أمد النزاع و الوضع الحالي لا غير .
أما البوليساريو فقد انتهى و من زمان.
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50 - ابراهيم امريرت الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:33
اعزائي الكرام وقراء جريدة هسبريس والعاملين فيها أنا من الناس المدمنين عليها عندي بعض الأسئلة اريد طرحها واتمنى منكم جوابا جزاكم الله خيرا السؤال الاول هو كل ما وقع في الكركرات وردتنا جميع الأخبار والتفاصيل الكاملة من هذه الجريدة المحترمة وبعض الجرائد الالكترونيه لماذا غابت القنوات العمومية ولم يكونوا في موقع الحدث لنقل جميع التفاصيل بالمباشر ولا ملاهيين غير في السهرات يوم السبت وكنخلصوهم ياحسرة ومن حقنا ان نعرف ماذا يقع والسؤال الثاني اقرأ في بعض المواقع تابعة لمرتزقة وعصابة البوليساريو الى حد الساعة التي تكتب فيها التعليق لقد خربنا جدار القوة المسلحة لقد دكينا جيش المغرب لقد هزمنا الجيش المغربي هرب جيش المغرب هل هذه حقيقة أم نفخ من الاعلام المرتزقة وبعض قنوات الجزائر طمنوني عافاكم راني متبع الوضع الى درجة بعض الاحيان اردف دموعي على جيشنا الباسل و صحراءنا ووحدتها أقسم بالله العلي العظيم لا اكذب عليكم الى فيا واحد الروح الوطنية امكنعسش من هاد المشكل للي واقع وأريد توضيحا فقط وشكرا لكم انشري عزيزتي
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51 - سفيان الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:34
فقط للتصحيح، الاقمار الاصطناعية التي نتوفر عليها لا تغطي مساحة الصحراء الا لبضع ساعات في اليوم ان لم نقل ساعتان على اقصى تقدير لكونها دوارة على الارض و ليست من النوع الثابت. هذه من جهة، اما من جهة اخرى فليس كلا القمران عسكريان. واحد فقط يمكن استعماله للتجسس. ناهيك عن ان مدة حياتهما فقط خمس سنوات ، بمعنى لم يتبقا لهما الا سنتان للاول ، و ثلات للثاني. اللهم انصرنا على المعتدين
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52 - سؤال بسيط... الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:36
هل أصحاب الصورة جنب المقال.. والمنتسبين لما يسمى بالبوليزاريو كلهم ينتمون للأراضي الصحراوية المغربية...؟ والله من اقترب من أرض اجدادي سيقطع اربا اربا... وقد اعدر من اندر...
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53 - Nemri الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:36
يجب دفع الجدار العازل من الصحراء المغربية الى الحدود الجزائرية أي الى تندوف، حتى يعتبر خروج أليات البولزاريو الجزائرية، في إتجاه الصحراء المغربية هجوما جزائريا.
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54 - Isamine الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:36
Que Dieu garde nos valeureux soldats
Il faut qu'ils fassent bien attention à ces chiens enragés.
Un chien est toujours un traître. Il mord et se sauve
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55 - Adil الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:38
نعلم ان الدمى تحركها اياد جزائرية حقودة لا تعي مسؤولية ماتقوم به نظرا لضعف نضرتهم للاشياء و تهورهم الصبياني.نعلم ان غيرة حكام الجار تغلي في عروقهم و شغلهم الشاغل هو التشويش على ازدهارنا. نحن كمغاربة نتمنى كل الازدهار لجارنا و نتمنى لهم كل التوفيق لاكن ان تمادوا على ترابنا ستقوم الدنيا و لن تقعد لاننا مغاربة ونذكرهم ان نسوا اننا مغاربة لنا تاريخ حافل بالحروب مند عهد الديناصور
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56 - الحقيقة الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:40
عصابة مرتزقة تندوف توجد حاليا في وضع لايحسد عليه وحالة لا يرثى لا دعم دولي ولاربح في دخولها في الحرب كان عسكريا أو دبلوماسيا يعني دخولها في الحرب يعتبر بمثابة إنتحار وراء الجدار الأمني المغربي إذا ليس لها إلا مخيمات تندوف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
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57 - katy الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:40
on sait très bien que le polisario ment , chaque jour elle invente des dizaines de mensonges , je me demande pourquoi ne pas utiliser ses mensonges comme prétexte pour raser le polisario, sans qu elle le sache le polisario offre des opportunités au maroc pour les utiliser contre elle.
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58 - حسن انجلترا الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:42
ان الكيان الوهمي يروج للاكاذيب نفس الشيء تقوم به الجارة الشرقية. القوات المغربية على استعداد تام لارد على اي خروقات من العدو.اقول لقادة الانفصاليين والله لاعطيتم اوامركم لساكنة تيندوف من اراد الرجوع الى ارض وطنه الام لما بقي ولو صحراوي واحد في مخيمات العار بل ستجدهم في اقاليمنا الصحراوية ياكلون الطبخ المغربي اللذيذ وسكن لاءق ولن يصدقوا الانجازات الراءعة والعمارات الشاسعة في اقاليمنا الجنوبية.
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59 - naji الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:44
لا مجال للمقارنة بين الرد الإيراني والذي كان بصواريخ باليستية على قواعد أمريكية في العراق وتسبب في إسقاط طائرة مدنية أوكرانية ومقتل جميع ركابها وبين شردمة من المرتزقة تقوم ببعض الطلقات النارية عن بعد .لا أعرف من أي معهد صحفي تخرج كاتب هذا المقال؟
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60 - samir الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:44
تذكروا انهم سبق و قالو ان معبر الكركرات أغلق للأبد و ها هي النتيجة أمامكم.أذا كان اعتصامهم سلميا كما يدعون و لم يتضامن معهم أحد فكيف سيكون الامر لو دخلوا في حرب?
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61 - الزرموق العظيم الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:45
كيف يسمح المغرب ان تتم عمليات عسكرية ضده انطلاقا من الاراضي الجزائرية.
بينما تقول الجزائر ان حدودها خط احمر تجاوزه يعني الحرب.
انه من الدل والعار ...الاستسلام لهدا الوضع. وترك الجنود المغاربة يتعرضون لضربات البوليساريو و السكوت على الامر.
البوليساريو عبر اداعاته ومنصاته الالكترونية و المنصات الجزائرية يؤكد ضرب مواقع مغربية بمشاركة المدفعية الجزاىرية التي ارسلة طائرات من الدخيرة يوميا بالصواريخ.
نحن الان في ىعصر الانترنت لايمكن اخفاء الاخبار ...
يجب على المغرب ان يعلن ان اي رصاصة من اراضي الجزائر تصوب نحو المغرب تعني اعلان حرب.
وقبل دالك التخطيط لضربات رادعة ان فعلت الجزائر دالك
و ان صرب F16 الدي يملكه المغرب قادر على تدمير البنيات العسكرية و البترولية للجزائر.
الجزاىر بيت من زجاج يكفي اعلان هدا وستتخلى الجزاىر عن البوليساريو.
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62 - ابوهاجوج الجاهلي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:46
لقد وجدت الجزائر ضالتها في التدخل المغربي في معبر الكركرات. انها حسنة اتت من السماء للصحافة الجزائرية من اجل الهاء الشعب الجزائري عن حراكه المبارك. ان النظام الجزائري نظام شمولي وهذا اصبح واضحا للعيان والمتجلي في الصحافة الصفراء التي اصبحت كل القنوات تعزف على مقام واحد. اي مقام الحرب والعقيدة والحدود والجمهورية الوهمية وتقرير المصير والاستفتاء الخ الاية من هذه المسميات والمصطلحات. انها مادة دسمة بالنسبة للصحافة الجزائرية التي تنفذ اوامر اسيادها اصحاب النياشين. لا مفر لهم الا قراءة الاخبار الزائفة والنفخ في الرماد. لكن الى اين تتجه الجزاير وماذا تريد؟ هل دخل الجيش المغربي حدودها؟ لماذا هذا التجييش وهذا العدوان الاخباري الصحافي في حق المغرب؟ السوال المطروح ماهي نوايا الجزائر في هذا الظرف الحرج؟ هل بامكانها ان ترتكب حماقات وتهاجم المغرب من اجل التستر على مشاكلها الداخلية؟ ام هي فقاعات اخبارية صحافية من اجل ضمض جراح ربيبتها المدللة على حساب الشعب الجزائري الذي اصبح يعي ما يقع حوله وصرف امواله على رعاة الابل بدون نتيجة اكثر من 40 سنة
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63 - مغربي حر الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:49
فالمرتزق هناك جهة تدعمها وربما تم دعمتها باسلحة وقنابل نووية لهدا يجب على الجنود المغارب الحذر واخد الاحتياطات اللازمة لان طبول الحرب قد حان فيجب اقاف هدا الكابوس باسرع وقت بالتوفيق لكم وليكن بعلمكم ان الشعب المغرب مستعد للتجنيد في اي لحضة لمساعدة القوات بالخبرات والتخصصات اللازمة
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64 - ناجي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:49
ردا على حكيم DZ المفروض من أقوى دولة في المنطقة كما تدعي أن تكون أمام الإنفصليين وليس خلفهم وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على جبن الجزائر
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65 - ولد حميدو الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:50
نحن قوة الدفاع عن ارضنا اما قوتهم الاقليمية فيسوقونها لدول مالي و موريطانيا و التشاد و النيجر فحتى هده الدول تخاف فقط من توظيف الارهابيين فجميع دول جوارها فيها الارهاب او عدم الاستقرار و لو كانت السينغال و الغابون بجوارها فلن تمنع مخططهم
كل من يصنع الارهاب سينقلب عليه فكمشة من الارهابيين مختبءون بجبالها تسببوا لها في مقتل ربع مليون و اكثر في العشرية السوداء فهدا النوع ليس عنده الجراة لمواجهة جيش نظامي بل يستخدم حربا بالوكالة و انتظروا البوليزاريو قنبلة موقوتة ضدها من صنع القدافي
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66 - mojane الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:50
حذاري ثم حذاري القوات المسلحة الملكية لاتلعب من أراد أن ينتحر فاليقترب
العبرة بالفعل لا بالنباح الكاذب
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67 - قاهر الانفصاليين الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:51
الى رقم 8 هون على نفسك حتى لا يرتفع ضغطك فتصاب بالانهيار المغرب يتحرك في ترابه فما الذي اصابكم ولماذا كل هذا الهيجان لم نلاحظ هذا الخوف والهلع لذى تونس اوموريتانيا فهل الكركرات توجد في الجزائر.الجيش المغربي طرد المرتزقة بدون اراقة دماء فولوا مدبرين الى جحورهم بعدما ملاوا الدنيا ضجيجا .وقام بتطهير المنطقة واعاد الحياة الى معبر الكركرات لتمر السلع والبضائع والاشخاص فما مشكلتكم انتم. الاعلام الجزائري نحن لم نفهمه لعله فقد صوابه واصبح يشحن مواطنيه ويستعرض عضلاته والياته العسكرية.نقول لهؤلاء ما تقومون به لايعنينا فلتستعرضوا كما تشاؤون فنحن ليس لنا مشكلة مع الشعب الجزائري الشقيق اما العسكر اذا كان ينوي شرا بوحدة المغرب الترابية ويريد خوض حرب ضد بلد شقيق فاننا نحذره من قفزة جنونية في الهواء قد تكون مميتة. لقد قلنا ان المغرب يحرس صحراءه وقد قام بما يلزم ليس لنا مشكل مع الشعب الجزائري الذي ننصحه ان يساعد قادته على وضع عقولهم في ادمغتهم ولايتهوروا بارتكاب حماقات قد لاتحمد عقباها وتحية للشرفاء الجزائريين وعلى صخرة الصحراء المغربية تنتهي احلام الانفصاليين
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68 - محمد المانيا الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:51
الى حكيم dz
اقوى جيش في المنطقة مختبىء خلف الجدار و لا يغامر في حرب لا ناقة له ولا جمل. و الايام القادمة بيننا . حكامك سيلتحقون برءيسكم للعلاج ...... النفسي طبعا.
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69 - ⵜⴰⵎⵎⴰⵢⵜ ⵃⴰⵎⵉⴷ الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:51
نحن في اعتاب 2021وجبهة البليخاريو مازالت تعيش بعقلية السبعينات القوات المسلحة المغربية تطورت بشكل كبير/ فمن يريد ان ينتحر فاليخترق الجدار
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70 - Mouad الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:51
قناة الجزيرة جايين من قطر حتى لمعبر الكركرات او صوروه لينا او فهمنا كلشي مع العلم انها اول مرة اشاهد فيها معبر الكركرات و الشاحنات بشكل مباشر و قنوات العهر و المسخ المغربيية ولا صحفي وصل لتلك المنطقة من اجل نقل الحقائق بشكل مباشر واش جاتهوم الكركارات بعيدة اه نسيت عندهوم السهرة نهار السبت او ميقدروش يمشيو او يخليو الشطيح
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71 - morchid الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:51
انتهت فكرة ضبط النفس كذالك انتهى زمن الاراضي المحررة
تواجد القواة الملكية بين الكركرات والحدود الموريطانيا يجب ان تستمر مع الحرص كدالك لباقي المناطق الأخرى منها المحبس بير لحلو تيفارتي اللتي اصبحت نقطة فسحة وتجوال للمرتزقة
يجب الحسم وعدم التساهل مع كل من سولت نفسه المساس بصحراءنا
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72 - الله يرحم الحسن2 الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:51
نريد الإستفتاء نريد تقرير مصيرنا بأيدينا ربما نصوت للإنتماء للمغرب نريد الفرصة للتعبير لما لا ربما الشعب الصحراوي يصوت بنعم للحم الذاتي وننهي المشكلة أتمنى من الملك شفاه الله ورعاه أن يقرأ تعليقي رحم الله الملك الحسن الثاني اللذي قبل وفاته ببضعة أسابيع أراد تطبيق هذا الإستفتاء ولكن وصله الاجلرحمه الله
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73 - لعل وعسى... الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 21:53
لعل وعسى يجعل الله في هذه الحرب نهاية مسلسل الجزائر والبوليساريو وتكون الحلقة الأخيرة
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