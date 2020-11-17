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- هل تنتحر "جبهة البوليساريو" عسكريا بتنفيذ اختراق الجدار العازل؟ - (73)
- الدعم الدولي الواسع لقرار "تحرير الكركرات" يصدمُ خصوم المغاربة - (57)
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كُتّاب وآراء
هل تنتحر "جبهة البوليساريو" عسكريا بتنفيذ اختراق الجدار العازل؟
تواصل جبهة البوليساريو الانفصالية نشر بلاغات عسكرية كاذبة تزعم من خلالها إلحاق خسائر مادية وبشرية في صفوف القوات المسلحة الملكية كرد فعل على العملية الناجحة لتحرير الكركرات؛ فيما أكدت مصادر مقربة من الجيش أن الأمر يتعلق باستفزازات بإطلاق النار برشاشات من بعيد دون وجود أي تهديد حقيقي في الميدان.
وتذكرنا ما تقوم به جبهة البوليساريو بحكاية الرد الإيراني على اغتيال القوات الأمريكية قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وهو الرد الذي كان قد احتل اهتماما كبيرا من قبل وسائل الإعلام الدولية، قبل أن يتبين أن الهجمات الإيرانية على القواعد العسكرية الأمريكية بالعراق كانت مجرد ضربات رمزية محتشمة دون إلحاق أي أضرار بشرية أو مادية.
وتحاول جبهة البوليساريو من خلال إصدار البيان العسكري رقم 5 وبعض الضربات العسكرية الطائشة هنا وهناك، الرد بشكل محتشم وخاطف من أجل إخماد غضب ساكنة تندوف التي فقدت الأمل في الحلول الوهمية التي روج لها قياديو التنظيم الانفصالي منذ بداية التفاوض السياسي حول النزاع الإقليمي.
انتحار عسكري
أمام وطأة الاحتقان الداخلي وتراجع منسوب المشروعية، مقابل دعم عشرات الدول للتدخل المغربي، يطرح سؤال حول إمكانية أن تنفذ جبهة البوليساريو اختراقا للجدار العازل، في خطوة يعتبرها خبراء عسكريون بمثابة انتحار عسكري واندحار سياسي، وبمثابة دق إسفين جديد في نعش البوليساريو.
وتعليقاً على ذلك، يرى عبد الحميد حارفي، الباحث في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، أنه بداية تجب الإشارة إلى أن تحرير معبر الكركرات أنهى أطروحة "الأراضي المحررة"، ما شكل صدمة في مخيمات تندوف.
وسجل المتحدث، في تصريح لهسبريس، "غياب أي دعم دولي لميليشيات البوليساريو في الكركرات؛ بل حتى بلاغ الخارجية الجزائرية كان حذراً لأن وضعية هذا البلد الجار باتت غير مريحة"، وزاد: "ثم نجد تصريح الاتحاد الإفريقي الذي كانت تعول عليه الجبهة لكنه وقف على الحياد".
وأكد الخبير في الشؤون العسكرية أن اختراق البوليساريو للجدار الأمني لا يمكن أن يقع، لعدة أسباب، من ضمنها أن الجدار الأمني المغربي مجهز بأقمار اصطناعية وطائرات بدون طيار تنتشر في جميع قواعد الصحراء وترصد الوضع على مدار 24 ساعة؛ مشيرا إلى أن الطيران الحربي المغربي قبل بداية أزمة الكركرات شرع في القيام بطلعات استطلاعية ومدنية، وهو ما يمكن من رصد أي تحرك للعدو، إضافة إلى رصد جميع أنواع الآليات العسكرية التي تتوفر عليها الجبهة.
وأورد المصدر ذاته أن الرادارات الحربية المغربية تنتشر على طول الحزام الأمني على امتداد 2000 كلم، وقبل وصول الميليشيات أو اقترابها من الجدار الأمني يتم رصد تحركاتها، وبالتالي القيام بالرد في حينه، وهو ما وقع بالضبط في المحبس خلال تدمير مركبة تحمل أسلحة البوليساريو.
وأوضح الخبير ذاته أن البوليساريو تتحرك خلال هذه الضربات التي تقوم بها اليوم في مناطق بعثة المينورسو الخالية من الألغام، وبمجرد بداية قصفها تواجه من قبل الجيش المغربي بوابل من الصواريخ المضادة والطلقات المدفعية، ليفر أفرادها إلى جحورهم.
وتقوم البوليساريو، وفق المتحدث، بإطلاق النار برشاشات عيار 14.5 ملم و23 ملم وقذائف هاون، لكن لا تأثير لكل هذا على الميدان، مبرزا أن ميليشيات الجبهة لا تتوفر على أي قدرات لاختراق الجدار الأمني.
والدليل على ذلك، حسب الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، أن الجبهة أعلنت عبر الصحافة أنها وجهت إلى بعثة المينورسو أمرا لإخلاء نقاط المراقبة في الرابوني قبل إعلانها الحرب، لكن رئيس البعثة كولين ستيوارت كذب ذلك، وأكد أنه لم يتوصل بأي مراسلة في هذا الصدد.
وأوضح عبد الحميد حارفي، في تصريحه، أن بقاء المينورسو يعني استمرار وقف إطلاق النار، وفي حالة ذهاب البعثة الأممية ستتحرك القوات المغربية ولن تعود هناك حدود للتحركات العسكرية على مستوى الجدار الأمني.
واعتبر الخبير ذاته أن قيام الجبهة بنقل أسلحة ثقيلة إلى المنطقة العازلة في الوقت الحالي يعني دخول المغرب في حرب مباشرة مع الجزائر، "لأن ميليشيات الجبهة تتواجد فوق أراض جزائرية، والقانون الدولي يسمح بالرد على التهديدات القادمة من دول أخرى"، وخلص المتحدث إلى أن "السياق الحالي في الجزائر، المرتبط بتداعيات اقتصادية خانقة جراء أزمة كورونا، ثم الوضعية السياسية الداخلية القابلة للانهيار، لا يسمح لها بالدخول في حرب مع المغرب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (73)
حذار من الذهاب مع أفكار العاطفيين والمشلولين فكريا ، فأي حرب في الصحراء تعني هلاك المغرب والصحراء ، وأضرار على موريتانيا والجزائر . فلا للحرب ،
فالبوليساريو ليس لديهم مايخسرون ألفوا شظف العيش ، والجنود المغاربة عكس ذلك ألفوا الراحة منذ سنة 1991 ، وأكثر الجيش الذين خاضو حرب الصحراء تقاعدو ، لم يبقى منهم إلا قلة .
أن لن أكون شاهد زور ، لم نرى الاعلام المغربي يوما على الجدار الأمني ، حتى حروب الماضي صورها الأجنبيون ، وهذا يطرح علامة استفهام ، فأين الصحافي المغربي من هذا ،
فلكم في السعودية عبرة ، أنا لن أدعم حربا سيكون ضحاياها أبرياء ، السياسة من سيضع الحد لهذا ، وعلى المغرب اجراء استفتاء نزيه بمراقبة دولية ، كما فعلت بريطانيا مع اسكتلندا ، ومن اكبر اخطاء المخزن أنه لم يوطن المغاربة في الصحراء وغعطائهم اراضشي الموات لإحيائها واستغلالها من اجل تغيير ديموغرافي سيكون في صالحنا يوما اجراء الاستفتاء ، لنكن مايهم المفسدين من كل هذا هو نهب الثروات وبيع عرض البحر وطوله ب 30 درهم للكياومتر المربع الواحد . إلى الجيش المغربي وجبهة البوليساريو، تعقلو من مكر السياسيين
الو مان اختراق او انتحار راه غادي يكون العسكر الجزاءري لانه خسر كل اوراقه ويريد حرق شمال افريقيا كلها ، غادي غادي لا خير نديرو ، كلهم عجزة ميتين ميتين وسوف يحرقون اكثر من مليون نسمة.
و لكن المجتمع الدولي يرى أن هدا الإرهاب على المغرب لا يضُره
و هو يُهيمن على حقول البترول في الجار السوء
بلا ما نشرحو علاش و كيفاش.
عطيوهم العصير .....
و هل مع الردارات سيصلون للجدار الامني ادا تم خرق وقف اطلاق النار
اضرب و اهرب لم تعد تنفع
اليوم .. حانت الفرصة للدخول الى أراضينا و تطهيرها من قطاع الطرق و طردهم خارج الحدود الجنوبية الرسمية للمملكة المغربية .. و سد الطريق أمام المرتزقة الذين يخططون لجعل هذه المنطقة مقرا لجمهوريتهم الكارطونية الوهمية .. مع العلم ان نظام كابورالات الجزائر سيدفعونهم مستقبلا في هذا الاتجاه ..
البوليزاريو ليست دوار
مكنفهمش كيفاش أكاديميين وناس قاريين كيستخفوا بالبوليساريو وبالحرب وكيروجوا مغالطات خطيرة من قبيل "الناس مدابزين مع دولة وحنا مع دوار .. أسرع حرب فالعالم سالات فربع ساعة .. هادو غا درب فسلا يسالي مغاهم ..."
مهم انشرح لخوتي المغاربة ...
أولا البوليساريو ماشي دوار ومدافعينش الجبهة؛ البوليساريو ميليشيات عسكرية دارسة وحاف
n'importe quoi, on dit que le ridicule ne tue pas malheureusement
المشكل الذي تسببت فيه الجزائر للصحراويين المختطفين والمغرر بهم، هو اقتلاعهم من أقاليمهم والأرض التي ولد فيها أباؤهم وأجدادهم واختطافهم والذهاب بهم إلى أرض أخرى لا علاقة لهم بها وهي مخيمات تندوف بالجزائر حتى تبتز بهم الدولة المغربية العدو الكلاسيكي كما سمانا شنقريحة وهذا لا يجوز لا تاريخيا ولا سياسيا ولا اجتماعيا ولا حتى منطقيا وحالة صحراويو تندوف المختطفين والمغرر بهم على هذا الشكل ليست كباقي الحالات التي تعرفها بعض الأقاليم في العالم يمكن تشبيهها بها فأكراد سوريا لم يغادرو أرضهم كذلك أكراد العراق وأكراد تركيا والفلسطينيون، والايغور، شعوب عالمية كثيرة تاريخيا لم تغادر أرضها ومن غرر به طلب العفو وعاد ومن اختطف ارجعت له حقوقه ولكن الجزائر ماضية في حبكتها وقصتها وتوليف شباكها حتى طالت عنقها وغرقت في مستنقع صنيعها ولن تتمكن من حل صنيعها وسل شوكتها التي وخزت خاصرتها وأدمتها وأضرت باقتصاد الشعب الجزائري، الا بالفتح تندوف والسماح بالعودة مع اعتدار فمن يختطف رضيعا من أمه البيولوجية لن يحب المختطف والذي غرر به عندما يشتد صلبه، فحتما سيلومه تم يواجهه بالدم إن لم يساعده على العودة
البوليساريو كانت تعول على الجيش الجزائري في خوض الحرب باسمها.
الجزائر لا تستطيع أن تقاتل خارج حدودها، لان مهما كانت الاستعدادات و الاحتياطات فسيقع أسرى من جنودها في يد القوات المغربية، وحتى إن أنكرت ، فالمواطنون الجزائريون سيتحركون لمعرفة مصير أبنائهم و إخوانهم ، أنذلك ستظهر الحقيقة عارية للعالم .
و لكن قد تحدث بعض المناوشات لاطالة أمد النزاع و الوضع الحالي لا غير .
أما البوليساريو فقد انتهى و من زمان.
Il faut qu'ils fassent bien attention à ces chiens enragés.
Un chien est toujours un traître. Il mord et se sauve
بينما تقول الجزائر ان حدودها خط احمر تجاوزه يعني الحرب.
انه من الدل والعار ...الاستسلام لهدا الوضع. وترك الجنود المغاربة يتعرضون لضربات البوليساريو و السكوت على الامر.
البوليساريو عبر اداعاته ومنصاته الالكترونية و المنصات الجزائرية يؤكد ضرب مواقع مغربية بمشاركة المدفعية الجزاىرية التي ارسلة طائرات من الدخيرة يوميا بالصواريخ.
نحن الان في ىعصر الانترنت لايمكن اخفاء الاخبار ...
يجب على المغرب ان يعلن ان اي رصاصة من اراضي الجزائر تصوب نحو المغرب تعني اعلان حرب.
وقبل دالك التخطيط لضربات رادعة ان فعلت الجزائر دالك
و ان صرب F16 الدي يملكه المغرب قادر على تدمير البنيات العسكرية و البترولية للجزائر.
الجزاىر بيت من زجاج يكفي اعلان هدا وستتخلى الجزاىر عن البوليساريو.
كل من يصنع الارهاب سينقلب عليه فكمشة من الارهابيين مختبءون بجبالها تسببوا لها في مقتل ربع مليون و اكثر في العشرية السوداء فهدا النوع ليس عنده الجراة لمواجهة جيش نظامي بل يستخدم حربا بالوكالة و انتظروا البوليزاريو قنبلة موقوتة ضدها من صنع القدافي
العبرة بالفعل لا بالنباح الكاذب
اقوى جيش في المنطقة مختبىء خلف الجدار و لا يغامر في حرب لا ناقة له ولا جمل. و الايام القادمة بيننا . حكامك سيلتحقون برءيسكم للعلاج ...... النفسي طبعا.
تواجد القواة الملكية بين الكركرات والحدود الموريطانيا يجب ان تستمر مع الحرص كدالك لباقي المناطق الأخرى منها المحبس بير لحلو تيفارتي اللتي اصبحت نقطة فسحة وتجوال للمرتزقة
يجب الحسم وعدم التساهل مع كل من سولت نفسه المساس بصحراءنا