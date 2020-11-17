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الملك محمد السادس يستقبل تهنئة الرئيس الموريتاني
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:05
وجه رئيس الجمهورية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد استقلال المملكة المغربية.
وجاء في الرسالة: "بمناسبة احتفال المملكة المغربية بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر لجلالتكم عن أحر التهاني متمنيا للشعب المغربي الشقيق، المزيد من التقدم والرخاء".
وأكد الرئيس الموريتاني حرصه على "مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين"، بتعبير البرقية نفسها.