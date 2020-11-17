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الرئيسية | مدارات | تورط الجزائر في الصحراء يحرك "مستشار تبون"

تورط الجزائر في الصحراء يحرك "مستشار تبون"

تورط الجزائر في الصحراء يحرك "مستشار تبون"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:30

اعتبر عبد العزيز مجاهد، المستشار الأمني السّابق للرّئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والجنرال المتقاعد، أنّ "الصّحراء ليست قضية الجزائر"، مشيرا إلى أن الأخيرة "منذ استرجاع السيادة تقف مع القضايا العادلة وتدافع عنها"، وداعيا كل النخب إلى "الالتفاف حول توحيد الرؤى للحفاظ على الأمن القومي".

وأورد الجنرال السّابق قائد القوات البرّية في الجيش الوطني الشّعبي، في حديث مع إذاعة جزائرية، أنّ "قضية الصحراء كشفت الحليف والشريك والعدو"، مبرزا أن "مواقف الجزائر كانت دائما مع الحق"، وزاد: "هذه الأزمة كشفت كلّ شيء، وهي فرصة للجزائر حتى تتمكن من تحديد الحليف والشريك والعدو".

واتّهم المسؤول المقرّب من الرّئاسة الجزائرية فرنسا بالوقوف مع المصالح المغربية، مؤكدا في حديثه عن الدور الفرنسي أن "باريس التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان مازالت تعترض على عمل بعثة 'المينورسو' في الصحراء"، ومطالبا وسائل الإعلام الجزائرية بلعب الدور المنوط بها في توجيه الرأي العام.

المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة شدّد على أن "أزمة الصحراء كشفت الجميع وتعتبر فرصة للجزائر لتحديد حلفائها، شركائها، وأعدائها"، مورداً أن "مواقف الجزائر كانت دائما على كنف الحق" ومشيرا إلى أنه "منذ استرجاع الجزائر لسيادتها الوطنية وهي تساند القضايا العادلة، وهذا ليس جديدا عليها حتى وإن أخطأ الصديق"، على حد قوله.

من جهة أخرى أكد مجاهد على ضرورة الرجوع إلى العناصر الفاعلة والمؤثرة لتتمكن الجزائر من استرجاع الحكامة، مضيفا: "إن النخب لم ترق إلى المستوى الذي استحقته الجزائر.. عوض أن يكونوا نخبة تشتتوا إلى نخب".

وفي هذا الصدد أوضح المتحدث نفسه أن "تفتيت الاختلافات في الرؤى يؤدي إلى العجز عن الوصول إلى مستوى الحكامة التي تستحقها الجزائر وشعبها"، مورداً: "أمريكا دولة مؤسسات ولديها سياسات وإستراتيجيات لن تتغير.. ربما يتغير الشكل والأسلوب لكن الهدف نفسه".

وبعدما صمتت طيلة الفترة الماضية على إغلاق ميليشيات الجبهة لمعبر الكركرات بالقوة، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً بخصوص الأحداث التي وقعت بمعبر الكركرات الرابط بين المغرب وموريتانيا.

وقالت الخارجية الجزائرية إنها "تستنكر بشدة الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم في منطقة الكركرات"، داعية إلى "الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر على استقرار المنطقة برمتها".

وأضافت الجزائر أنها "تنتظر من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء القيام بمهامهما بشكل دقيق، دونما قيود أو عقبات، والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (68)

1 - wadie الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:38
أمريكا دولة مؤسسات ولديها سياسات وإستراتيجيات لن تتغير.. ربما يتغير الشكل والأسلوب لكن الهدف نفسه".
وهل تقارنون أنفسكم بأمريكا؟!!!!!
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184
2 - مغترب الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:39
القيادة العسكرية الجزائرية أقول و اكرر القيادة العسكرية الجزائرية الحاقدة هي العدو الكلاسيكي الاول للمملكة المغربية. غل و حقد و كره و غيرة و بهتان منقطع النظير. انتهى الكلام.
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278
3 - غموض في الموقف الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:40
دائما وأبدا الجزائر نسجل تناقض موقف الجزائر في تعاملها مع قضية وحدتنا الترابية
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105
4 - الصحراء مغربية الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:40
فعلا منذ استرجاع الجزائر لسيادتها
وهي تشيطن ضد المغرب
فالكل عرف حقيقة هذه الدولة
ولهذا وقفو ضدها
الصحراء مغربية وتبقى مغربية
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191
5 - gan gan الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:43
الجزائر فقدت حلفاءها السبب لأن السياسيين هم من لهم حلفاء ليس العسكر و الجزائر دولة عسكرية فهم الفاهم وهذا مجاهد نسية انه كان من القتلة في العشرية السوداء على الشعب الجزائري 200الف جزائري
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90
6 - مغربي عنيد الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:44
فلتنوتوا بغيضكم يا عسكر الجارة الحاقدين مع تحياتي للشعب الجزائري الشقيق
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66
7 - المسيرة الخضراء الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:44
أهل الجزائر الشقية قلوبهم مليئة بالغل و الحقد و البغض و الجبن و سواد و الكره و و و و .
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49
8 - م المصطفى الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:44
لو اهتم هذا المسؤول الجزائري بالقضايا الأساسية التي تهم الشعب الجزائري الشقيق، وذلك بالانكباب على ما يضمن التجاوب مع تطلعات المواطنين الجزائرين لكان خيرا له.
أما الصحراء المغربية فهي قضية مغربية وطنية محضة تخص جميع المواطنين، ولا يسمح أي منا ولو بحبة رمل منها.
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69
9 - مواطن الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:45
أحقد بشر على الكوكب لبلدنا هو هدا التافه المجاهد في الزور والطرهات تبا لك وﻻمثالك والمغرب جبل وأمتم ريج ويا جبل مايهزك ريح..ونحن ولله الحمد ندافع عن الحق وقد نلناه وانتم ايها اﻻوباش تدافعون عن الضﻻل فمزيدا من التيه والضﻻل
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65
10 - مصطفى المغربي الصحراوي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:45
سندعم استقلال القبايل و الطوارق و المزاب و سترى بأم عينك قدرة المملكة المغربية شعبا و ملكا عاش المغرب من طنجة الكويرة و لا عاشت الخرائر مفرقة الشعوب
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50
11 - b.a الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:45
يتحدت وكأن الجزائر هي رائدة العالم في شتى المجلات وهي من تقود العالم لكي تقف مع القضايا العادلة وتدعمها،انتم تدعمون الانفصال والتطرف بملايير الدولارات ونسيتم شعبك المقهور على جميع الاصعدة،كل هذا لحقدكم الدفين على المغرب الذي هرب عليكم مئة عام في شتى المجلات،سياستكم فاشلة ولن تجنو منها الا السراب.الصحراء مغربية ابيت ام كرهت
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73
12 - azieo الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:46
ليعلم هذا المسمى الخبير لو كان علم بكل شيء لتبين له بكل وضوح ودون نكران الجميل ان المملكة المغربية منذ ان كانت تحت الحماية وحتى اليوم من استقلالها ساندت بالمال والسلاح والإقامة المقاومة الجزائرية حتى نالت استقلالها. الصحراء مغربية وان الاجيال القادمة ولو الى حين ستحرر المناطق المغتصبة الباقية بما فيها الصحراء الشرقية. وليشهد التاريخ.
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48
13 - حمادة الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:46
نشكرك شكرا جزيلا علي الموقف الشجاع للجزائر التي تحارب الاستعمار وتطالب بحرية الشعوب لكن لماذا لاتمنح حق الشعب القبائلي حق تقرير مصيره؟ لماذا لاتدافع عن قبرص؟؟ ولماذا لا تدافع عن تقرير مصير الشعب الكاطالاني ؟؟؟؟ اذا الجزاير تستهدف سيادة المغرب من خلال خلق مشكل الصحراء لان نواياها غير سليمة اتجاه المغرب وتريد الاصطياد في الما العكر من هذا المنبر اقول لجينيرالات لجزائر اتقوالله في انفسكم وشعبكم الذي تضحكون عليه وتلهون باسطوانة قديمة ومفتعلة هل منحتم شعبكم حق تقرير مصيره؟؟؟ انتخابات رئاسية مزورة انتخابات دستورية مفبركة ستقولون ليس دخلي نعم صحيح وماهو دخلكم في مشاكلنا وارضنا وملكنا وسيادتنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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53
14 - محمد هولندا الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:47
السلام عليكم
على المغرب ان يطلب من المجتمع الدولي بتصنيف البوليزاريو كمنظمة إرهابية و داك الساعة نشوفوا واش الجزائر مزال تحتضن الخونة
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36
15 - ابو احمد الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:48
الجزائر انفصحت لدى الخاص والعام والعالم كله اليوم يقف على حقيقة واحدة هي ان الجزائر هي التي اليوم تغدي الإرهاب وتقتات على الإعانات التي تبعت بها العديد من المنظمات كما أن المحضوضين من المرتزقة يتوفرون على فيلات في أوروبا وغيرها ويقضون الليالي الحمراء باكبر الفنادق الجزائرية حسب شهادة العديد من الحقوقيين الجزائريين لكن اقول لهم جميعا المغرب في صحرائه ولن يتخلى عن حبة رمل وادكرهم بقوله تعالى ( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ...ص )
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24
16 - عبدالرحيم الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:48
هؤلاء الجزائريين كلما خرجوا بشيء كلما اكدوا أن قضية الصحراء المغربية هي قضيتهم وان الوهم مجرد واجهة لضرب المغرب بها. يقول هذا المسؤول أن قضية الصحراء تكشف لهم العدو من الصديق. نختم بالقول أن الشعب الجزائري لم يستقل بعد فكيف يدعي هؤلاء لمبدأ التحربر
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21
17 - حاميدو الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:50
نقول للدولة الجزائرية الإرهابية أن الحق هو ما قاله عمار سعيداني الأمين العام السابق لجبهة التحرير الجزائرية من أن الصحراء مغربية والأموال التي تصرفها الجزائر على عصابات البوليساريو الشعب الجزائري أولى بها من غيره اللهم إذا كنتم تعتبرون كل من يقول كلمة حق خائنا وعميلا ونحن لا نستغرب هذا منكم ومستعدون للدفاع عن صحرائنا سواء بالدبلوماسية لكشف إحتيالكم ونفاقكم أو بالسلاح لتحطيم طموحاتكم التوسعية يا دولة الإرهاب والتخريب واللصوصية...
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22
18 - sanguinaire الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:50
Pour défendre leur interets, ceux de leur enfants et petits enfants, certains élèments du régime miliataire algérien continuent de défendre les thèses du régime.
Pire, ils continuent d'utiliser les menaces contre des pays souverains!!!! "on connait maintenant nos enemis et nos amis!!!! qu'est-ce que tu va faire maintenant q tu connais les amis du Maroc? les bombarder ou leur envoyer des agents DRS déguisés en barbus comme tu as fais pour les pauvres civils algériens que tes agent on égorgé pendant la décenies du régime le plus sanguinaire?
Tu prétends en vouloir à la France !!!! à d'autres!!
les milliards que tu as pillé ainsi q ta bande sont en France. et ce pays détient des info pour t'envoyer tribunal pénal international toi et tes acolytes! c'est le peuple qui en veut à la France qui te protège.
Ta place et celle de tes semblables est la prison sinon la guillotine.
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15
19 - الجنرالات هم العدو الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:50
عدو المغرب وعدو الشعب الجزائري واحد هو الجنرالات الحركين ابناء الخونة العملاء
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17
20 - Fahd الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:51
القضايا العادلة، ولماذا لا تقف الجزائر مع الشعب الكتالوني ومع مسلمي الصين، ولماذا لم تعترف بدولة قبرص ولماذا لاتسخر نفس الامكانيات للشعب الفلسطيني كما تفعله مع مرتزقتها.....و...و.. الخطاب "الثوري" الجزائري أكل عليه الدهر وشرب ولم يبقى يخدع أحد. النظام الجزائري عصابة مافيا ليس لها ملة ولا دين. ما تفعله في شعبها كافي بان يفضح طبيعتها الحقيقية.
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25
21 - أمين الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:52
إن كنت تعرف الحق حقا لأدركت أن العدو الحقيقي هو نفسك ، يا أهل الشقاق والنفاق وسوء اﻷخلاق .
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20
22 - مرتن بري دو كيس الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:53
....واللهم اكثر حسادنا...واللهم الطف بعبادك وارفع عنا البلاء..والوباء..وارزق حكام وجنيرالات الجزاءر...شيءا اخر يلتهون فيه غير المغرب...فاقتصادهم وصل الخط الاحمر..وبترولهم وغازهم لم تبق له اهمية...وهم لا زالوا في غيهم يعمهون....الحمد لله على ما اعطى للمغرب..فان كان الغير المرحوم بوخروبة قال" اننا وضعنا حصاة في حداء المغرب " فليعلموا من اخذوا زمام الامر في الجزاءر من بعده...ان الصحراء المغربية..قضية وطنية لشعب باكمله...وهي عظم في حلقوم حكام المرادية. وكبرانانها .لم يقدروا عاى ادخاله تماما ولا على اخراجه....فهو يخنقهم شيءا فشيءا حتى الابادة الى ان يرث الله الارض ومن عليها........
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12
23 - الجزائر متورطة بالكامل . الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:53
سؤال : إذا كانت الجزائر على الحياد كما تدعي فلماذا يؤلمها أن تتوافق النظرة المغربية والفرنسية حول قضية الصحراء؟ أليس تزعم أن لاناقة لها ولا جمل وأنها طرف محايد .
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11
24 - عبدالله الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:53
النظام الجزائري لم يعطي تقرير المصير حتى للشعب الجزائري فكيف سيمنحه للآخرين النظام الجزائري يبحث على ما يضره ولا ينفععه النظام الجزائري لا زال يبحث عن شيء اكل الدهر عليه وشرب ما تبحث عنه يا نظام الجزائر لن تقدر عليه ابدا وستدفع بنفسك الى التهلكة وانتم تعلم او ربما انت جاهل بالعواقب.
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12
25 - OUJDI الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:55
اعتبر عبد العزيز مجاهد، المستشار الأمني السّابق للرّئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والجنرال المتقاعد، أنّ "الصّحراء ليست قضية الجزائر"

وا دِّيوْها في كر..م

القضايا العادلة قاليك...
سياسة الغدر ليست من شيّم المغاربة
أكثر من 45 وأنتم تطعنونا في الدهر، وصبرنا على ذلك
من أي طينة أنتم...والله ماتتحشموا ..
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10
26 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:56
على كاتب هذا العرض أن يفصح عن النوايا الحقيقية للجزائر فمنذ الوهلة الاؤلى لظهور هذا الصراع على أرض الواقع والجزائر ترغب في الحصول على المنفد نحو المحيط الأطلسي وحينما فشلت في ذالك افتعلت النزاع على هواها بتواطؤ مع الحاكم العسكري الاسباني آنذاك والجزائر ايظا هي التي اقتحمت موريتانيا في المطالبة بالصحراء وبعد استرجاع الأقاليم الصحراوية إلى المغرب وموريتانيا ارغمت موريتاني بالتخلي عن منطقة واد الذهب بالقوت .واليوم افتعلت الجزاير حصار المعبر الحدودي مع موريتانيا للتشويش على القرار الأممي. لذالك اعتبرت فض الحصار بالقوت تهديد لوقف إطلاق النار .أما قطاع الطرق اعتبرتهم الجزاير على صواب . العملية العسكرية النوعية للجيش المغربي خرق سافر لإطلاق النار ..
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5
27 - محمدين الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:57
عندما يحضر المغرب تجد السياسيين الجزائريين يتحدثون بنفس الخطاب المعادي لبلادنا ولكن الحمد لله أن المغرب بسياساته الديبلوماسية والتنموية والتي تشمل الصحراء المغربية استطاع أن يطوي هذا الملف بشكل نهائي وهو ما جعل أبواق النظام الجزائري ومرتزقته يتلقون الهزائم على كل الأصعدة ويعيشون في تخبط
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6
28 - محب الصحراء الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:57
تحلمون بإطلالة على المحيط الأطلسي لن يتأتى لكم ذلك بأذن الواحد القهار وعزيمة الملك محمد السادس نصره الله وقوة الجيش المغربي واستماتة الشعب المغربي
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10
29 - mohammed الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:58
النظام الذي لا يأتي من صناديق الانتخابات من أين تعلم الحق لكي يعرف العدل...؟!
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5
30 - medmod الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:58
اقول لهذا المتملق فات اوانك لا فائدة في اقوالك ما دمت مررت من العسكر وعايشة الاستعمار . فراجع التاريخ . واذكرك باسمان اثنين لا غير وستعرف قيمة ألمغرب وكيف ساعدت الجزاءر في محنها .. هل تتذكر المرحوم حديثا ( المحجوبي احرضان و المرحوم الدكتور الخطيب ) يكفي ان تذكرت ما قاما به في شان استقلال الحزاءر راجع التاريخ لا يكذب .
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8
31 - بوعزة الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:58
الخلاصة الجزائر تريد الزعامة قاريا والمغرب منافس جد قوي لها .
مادا تريد الجزائر من قضية الصحراء ، استنزاف المغرب سياسيا واقتصاديا كي لا يتوجه الى نهضة اقتصادية.
اقتلاع المغرب من جدوره الافريقة.
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
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9
32 - khalilnederland الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:59
الصحراء ارض مغربية منذ كان المغرب يمتد الى حدود السودان
المغرب دولة تاريخ عريق قدم الزمان
المغرب وشعبه من ارقىً الشعوب العربية اكراما وحبا للاخر لكن عفوه وكرمه جلب الحقد من الحزاءر العسكر البومادينيين السطالليين الفاشييين
المغرب ان يهاب عسكر الجزاءر واذا قامت الحرب فسوف يستعيد المغرب ارضه المسلوبة الى غاية وهران
اما جرذان البوليزاريو بعدما كان القذافي كذلك مورط في القضية فسوف تنتهي حياة الجنرلات الحزاءر بنفس النهج اما المغرب فسيبقى عاليا شامخا بملكه ودستوره وشعبه وحبه لوطنه
الدمار والخراب العسكر ومليشيات العسكر الدنيء
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6
33 - العنيد الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:00
المغرب مستعد للحرب والسلم معا ايها العدو الحقود
ماعليك الا ان تتالم في صمت وفي جرائدكم للصرف الصحي
كم امقت هدا الوجه الشرير دائما يتكلم عن المغرب بكره و استعلاء
مادا فعل لكم المغرب
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7
34 - مجرد رأي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:00
نعم وقوفكم إلى جانب إسبانيا ضد المغرب في حادثة جزيرة ليلى سنة 2002 كان بدافع الوقوف إلى جانب القضايا العادلة.
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9
35 - جنرال العشرية السوداء الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:01
هذا الجنرال كان مع حبيبه شنقريحة مسؤول عن قتل الالاف من الجزاءريين خلال العشرية السوداء.. و دفنهم في المنطقة التي بني فوقها مسجد بوتفليقة الكبير.. بل كان وراء فكرة رمي جثت الجزاءريين في البحر عبر المروحيات.. وهذا يفسر العدد الكبير للمفقودين في الجزاءر و الذي يناهز عشرة الاف..
جنرال ذباح كان يتنكر هو و مجموعته في زي الاسلاميين و يقوم بالمجازر في القرى و الدواوير المعزولة..
جنرال خبيث و يكره المغرب حد العمى.. ولكن لا يحيق المكر السيء الا باهله.. فالمغرب لا يلتفت للحشرات امثاله.. المغرب يلعب مع الكبار..
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6
36 - خالد F الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:02
إذا كانت الجزائر تساند القضايا العادلة فأولى لها أن تساند حق الشعب الجزائري في التغيير و الذي يطالب بكل بساطة بإسقاط نظام الحكم العسكري الرجعي، إن جنرالات الجزائر هم مجرموا حرب إذ قتلوا أزيد من 200000 مواطن خلال التسعينيات، جريمة لن تتقادم.
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6
37 - عدوة الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:04
يعتبر الجزاءر كأنها دولة عضمى ويجب أن تختار صديق من العدو. دولة منبودة من جميع دول لا تروق لأي دولة تعامل مع جزاءر لأنها تعتبر دولة عصابات ومافيات
حتى سياح يكرهونها.
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5
38 - Abdou الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:04
سبحان الله. لا أحد يتكلم اليوم عن الاستفتاء الا حكام الجزائر.
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8
39 - morchid الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:05
لدي طلب وحيد من اخواننا الجزاءر
ارجوكم ان لا تبعتو لنا رسائل بمناسبة عيد الاستقلال
والكلام الطيب والحب والوءام مخافة على صغارنا وحرصا منا على تربيتهم تربية حسنة بعيدا عن النفاق و الكيد والضلم والبغضاء والخبت
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8
40 - محمد محمد الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:06
السيد يتكلم كان الصحراء المغربيه جزء من الثراب الجزائري ويتهم من ينصرون الحق أعداء الجزائر ثم يجيش للرأي العام .العالم على علم بما وقع في العشرية المظلمة .قتلتم الألاف من إخوانكم ظلما وعدوانا.......
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2
41 - أبو بكر الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:06
لماذا يستشهد هذا بأمريكا ؟ أليست أمريكا دولة إمبريالية رأسمالية استعمارية ظالمة ؟ ألم يكن هذا كلامكم أيام كنتم ضمن المعسكر " الاشتراكي " .
لو استشهدتم بما يحدث في روسيا لقلنا له الحق ، و لقلنا أن روسيا ، التي ضمت شبه جزيرة " القرم " بالقوة و النار و هي تعلم تاريخيا و جغرافيا أم " القرم " جزء من أوكرانيا ،( لقنا) ورثت الاتحاد السوفياتي في كل شيء ما عدا العقيدة " الاشتراكية " .
ألم يكن الشعب الاكراني حري بدعمكم يامن يدعون الدفاع عن حقوق الشعوب المستضعفة ؟ و كذا عن " الكتلان " الاسبان .
أما عن مساندة فرنسا فهي مهما فعلت مع المغرب فلن تعوض ما أهدته للجزائر من أراضي مغربية ظنا منها أنها سنبقى لها تلك الاراضي أبدا و دائما .
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2
42 - hamid الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:06
هناك عدة حركات إنفصالية تريد الإستقلال التام ومنهم من ليس لديها لا روابط دينية وعرقية ولغوية لم تقفوا معهم ولو شفويا. أما جاركم المغرب فقد أصبح حلمكم ليس فقط إنفصال الصحراء لأنها فقط وسيلة وإنما الغاية هي حصاره جنوبا وإمتدادكم المحيط الأطلسي. فالمستقبل ليس في البيترول والغاز وإنما طرق الحرير الممتدة من طنجة إلى صحاري وأدغال إفريقيا.
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4
43 - حسن اليميني الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:09
أقولها بكل وضوح، الجزائر هي عدوتي وليس إسرائيل. على الاقل إسرائيل لم تحاربني أما هذه الدولة هذه التي صنعتها فرنسا فتحاربنا منذ أن تأسست لأول مرة في تاريخها في 62. اقول و أكرر نعم التطبيع و الصحراء أهم عندي من القدس. لأن للقدس ربا يحميها
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44 - متتبع متتبع الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:11
الجزائر لم تسترد سيادتها الوطنية فلم تكن دولة من قبل فقد صنعتها فرنسا من اقتطاع أطراف من المغرب وتونس وليبيا ومالي لقد تناقلتها دول الاستعمار من عهد الرومان إلى فرنسا وبالتالي فالجزاير لم تستقل ولم تسترد سيادتها الوطنية بل صنعها الاستعمار الغربي لتكن شوكة في خاصرة الغرب الإسلامي مثل شقيقتها إسرائيل الفرق أن إسرائيل عملت بجهد ومازالت تعمل لإنشاء دولة اما الجزائر فهم ناموا حتى صنعت لهم فرنسا دولة وصنعت لهم تاريخ مزيف
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45 - بنزعزيز الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:13
كذب وبهتان منذ سنوات وأنتم ترددون نفس الاسطوانة الجزائر كانت ولا تزال وستبقى هي العدو الكلاسيكي للمغرب. إذا اردتم الدفاع عن حقوق الشعوب كما تدعون لماذا قمتم بقتل الآلاف من القبايلية الذين كانوا يطالبون باستقلالهم الذاتي. انظروا إلى احوالكم يا هذا لا بنيات تحتية ولا مشاريع ترجع على الشعب الجزائري بالنفع .تصرفون الملايير على المرتزقة منذ سنوات طويلة. مداخيل النفط والغاز تبدرونها في اختلاق الأزمات .لو صرفت هذه الملايير في مصلحة الوطن لكانت الجزائر الآن في مصاف الدول المتقدمة ولكن ما دام هناك جنرالات توقفت عقولهم في الستينيات ويرون في المغرب العدو اللدود لن يتغير أي شيء.
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46 - abdou الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:15
تلك شيم المنافقين
اكبر منافقي العالم هم جنرالات ونضام الجزائر مذا تنتضر من نضام ينافق شعبه ويجوع شعبه؟ ويستحمرون العالم انهم يدافعون عن قضيت بضعة جرذان؟ قمة البلاذة والغباء قل ذريعة معقولة لانك تجلب لنفسك السخرية والإستصغار يا بليد
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47 - AMIR الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:15
ماذا يمكن ان ننتظر من هؤلاء الذين اعدمو ربع مليون شخص من شعبهم في اقل من عشر سنوات ما عاد الغدر والتآمر والعدوان.
يجب ان نكون دائما جاهزين لاي احتمال. والخصم ليس البوليزلريو بالضروره وانما من يقف ورائهم. عسكريا. ماديا .سياسيا ولوجيستيكيا. اي قصر المراديه.
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48 - فجر الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:16
طبلوا وزمروا...الصحراء مغربية ولن تحلموا بحبة رمل منها....
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49 - abdellah44 الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:16
أربي لفهم شي حاجة من كلام هذ المستشار أديال تبون إعاود إشرح لنا
في الحقيقة كلهم من طينة واحدة جهل في جهل هؤلاء من زمن آخر
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50 - abdou الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:19
حكام الجزائر ونخبه المضللبن فقدوا المصداقية مند الوهلة الأولى لتدخلهم المفضوح في وحدة المملكة. أما الٱن فقد فقدوا البوصلة. وسيرجع كيدهم في نحورهم . فهم مصعورون بالقضايا العادلة .فأي عدالة أعدل من قضية الوحدة الترابية للبلد . ٱه والحمد لله قضية وطن ملكا حكومة وشعبا من البوغار إلى الكركرات أما الجمهورية الخرافية داك بعدهم فهي وهم في مخيلة المضللبن و الٱن سترجع سراب وتكتم أنفاسهم.
و عاشت المملكة حرة أبية موحدة وعاش الملك
وخسء المضللون والمغرضون .
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51 - الوطن غفور رحيم ! الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:19
تريدون إلهاء الشعب الجزائري و صرف نظره عن مشاكلكم الداخلية فوجدتم في صنيعتكم من المرتزقة مطية سهلة للركوب عليها في كل مناسبة لأنكم تعرفون أن جائحة كورونا هي التي منعت المتظاهرين من مواصلة نضالهم و الخروج إلى الشارع من أجل الحكومة التي يختارها الشعب ديموقراطياً. لولا الموت لما تداولتم السلطة التي تستغلونها في نهب خيرات الشعب المفقر و تطمعون حتى في خيرات المغرب لكن "ما في يدكومش" قبل أن تصلوا إلى شواطئ المحيط الأطلسي يجب أن تمروا فوق جثتنا ... إن استطعتم !
تريدون إضعاف بلدنا لكن ستضعفون أنفسكم بأنفسكم بما تبذرونه من أموال الجزائريين الذين ما فتئئتم تربونهم على العداء لبلد جار لا مسؤولية له على غبائكم !
من يعرف تاريخ بلاده يعترف بالجميل و الخائن لا يتحالف إلا مع الخونة !
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52 - مولاي علي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:23
اول عدو لشعب الجزائر هم انتم انتم من اغتصبتم براءة الشعب الجزائري وانتم هم العدو لان الشعب الجزائري لم يمنحكم اية شرعية للتكلم باسم الجزائر الم تستيقظوا من سباتكم ابدا كل بلدان العالم تمنح الشرعية لحكامها وانتم من انتخبكم ومتى طلبتم استفتاء الشعب الجزائري فيكم بكل شفافية اتركوا الحراك يقرر مصير البلاد والاجيال القادمة اما انتم فلم تعودوا صالحين الا لمزبلة التاريخ لااحد ينصت لكم
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53 - imade الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:26
ارجو من هدا الجنرال أن يسأل الجزائريين الدين زالوا المغرب والدين يعيشون أحرارا بيننا كم تقدم المغرب عن الجزائر. وكم ممتلكات عندك بفرنسا .انت واصحابك .ان الجزائريين الأحرار واعون باديلوجيتكم .انظر إلى الغرب الجزائري الدي غاب عليه الطحين .أما خضر وفواكه المغرب التي كانوا ينعمون بها صلوا يتمناها. اتحداك أن تجد عصير البرتقال من مغنية الى وهران .إلا تستحي والجزائر العاصمة عندها ساعة من الماء في اليوم .
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54 - يوغرطة الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:26
الجزائر تقول ألا علاقة لها بقضية الصحراء وفي نفس الوقت تقول انها تصنف اصدقائها و أعدائها بناء على مواقفهم من قضية الصحراء بمعنى من قضيتها الاولى أي الصحراء المغربية. أليس هذا تناقض ما بعده تناقض لا يسقط فيه إلا مهبول مهبول. فليس هناك معتوهين على وجه الارض اكثر من المسؤولين الجزائريين.
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55 - عبدو الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:27
عادي جدا. مواقف معروفة عند كابرانات فرنسا. ما هو ااجديد
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56 - rado الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:29
ما قلته ليس بغريب عن بلد حكامه لا يتقنون إلا لغة النفاق ولا شيء غيره، تدافعون عن تقرير المصير وسلبتم هدا الحق للشعب الجزائري نفسه الدي إختار أن يكون محكوما من طرف الجبهة الإسلامية للانقاد ورفضتم، بل قتلتم من أجل ذلك وبدم بارد جدا أزيد من 200 الف من مواطنيكم، وترغمون عليه رؤساء عجزة تختارونهم أنتم تحت غطاء الإنتخابات، وقتلتم الرئيس بوضياف الدي كان يعيش معززا مكرما في المملكة المغربية، أنتم لا تعرفون إلا القتل وآخرها وليس بأخير حرق شابين صحراويين حتى الموت متلددين بمعاناتهم، لاكن الله يمهل ولا يهمل، والصحراء مغربية إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها. م ن هيسبريس.
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57 - touhali الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:30
المغرب لم تكن عدوا.


الجزائر تشهد على نفسها أنها لا مطلب لها فى صحراء الغربية وهذا حق جميل جدا، لكن المغرب تاريخياً صحراء الغربية أراضيه وأستارجعها من المستعمر سلمياً؛ هل الجزائر أذكى من المستعمر أسباني ألذي سلامها لصاحبها المغرب؟
لماذا تحسدون المغرب على إسترجاع صحرائه، مع العلم وأنتم أستاوليتوم على صحراء شرقية المغربية وفرنسا على علم تام بذالك وهي مسجلة حتى الآن في الأرشيفات الفرنسية. أنتم الذين خلقتوم العداء لشعوب المنطقة. ليس عيباً إن رجعتوم أنفسكوم. والمغرب غفورن .ً
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58 - جليل الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:31
الأن فطنت بانه ليس لكم صديق ولا اين توجد المصلحة العامة الان فهمت بان راسكم قاصح ولا تفهمون في السياسة وحتى الآن لم تفهموا بعد بانكم ظلمتم شعب المغرب و ظلمتم شعب الجزائر وكل المغاربببن بحماقاتكم ومع دلك غباؤكم وكرهكم لم يتركم لتعترفوا وتقبلوا وساطات العقلاء والشرفاء وتواجهوا جييرانكم واخوتكم المغاربة تحت سقف واحد وعلى مائدة المحبة والتشاور لحل المشكل .وحيا الله ملك المغرب وجيش المغرب والمسؤولين الشرفاء العقلاء في موريتانيا الدين عانوا الكثير من اضطهادكم ومكركم .ولا تعتقد اني اكره الشعب الجزائري بل بالعكس والله شاهد اكن له كل الحب والتقدير واتاسف على الفرص والزمن الضائعين.واخر الكلام الله يهديكم.
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59 - Lamya الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:31
وزاد: "هذه الأزمة كشفت كلّ شيء، وهي فرصة للجزائر حتى تتمكن من تحديد الحليف والشريك والعدو".

الجزائر مغتاظة و قلقة و فقدت اعصابها لان حلفاءها تخلوا عنها و فقدت المصداقية امام المنتظم الدولي و خسرت المعركة الديبلوماسية. لكن اسلوبها في المناورات الكلامية لم يتغير للاسف الشديد. اي حق تدافعون عنه?!! نظام العصابات العسكرية.
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60 - Freethinker الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:32
ما زال بعض المغفلين يصفون الجزائريين بالشعب الشقيق والعبارات الساذجة الغبية مثل خاوة خاوة. ما زال ما بغيتو تفيقو من القلبة؟؟!! الجزائر حكومة وشعبا، أكرر: حكومة وشعبا، هي العدو الاكبر والوحيد للمغرب. الجزائريون يؤيدون حكومتهم في كراهية المغرب والحقد عليه ومساندة ارهابيي البوليزبال. الأخوة الوحيدة هي مع المغاربة الآخرين من أبناء نفس الوطن، أما الأجانب فلا تجمعنا بهم سوى المصالح، ومن صفعنا على الخد رددنا له الصاع صاعين!
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61 - مغربي غيور الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:36
الى السيد المجاهد ، أين الجزائر من الدفاع التي تتبجح به من قضية الثغرين المستعمرين من طرف اسبانيا للبلد الجار .جار تجمعه به أواصل الدين والتقاليد والعروبة والامازيغية والحدود ،كفى من النفخ في الأبواق ،من يصدق هذة الخرافات .نعم الجزائر دولة ذات سيادة في شمال افريقيا . لماذا لم تمنع المرتزقة من غلق معبر الكركارات ، ولم تصدر اي تعليق ؟ كفى (برك) من الضحك على الشعوب ،ما دخل عسكري في السياسة .لكن ليس بغريب من اين لكم مع السياسة وانتم تحت رحمة العسكر .لقد ولى زمن الضباط الاحرار .اخيرا ايها السيد ،الم يورط نفسه المغرب لما كون وسلح المقاوة ضد الإستعمار الفرنسي ؟ هكذا يكون رد الجميع وما زلتم تنشرون وتغدون شعبكم بالكراهية للجار . حرام ان ترى شعبا يعيش الفقر والحكرة والحريك في دولة غنية بالغاز والبترول. على السيد المجاهد ان العالم أصبح قرية صغيرة وكل معروف بقدره .من بالله عليك يصدق ما تروج له ؟ الله يعفو عليك ايها العسكري.
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62 - محمد الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:38
هوس النظام العسكري الجزائري بتقسيم المغرب و الحصول على منفذ على المحيط الأطلسي جعلهم ينشؤون كيان لا تاريخ له و لا أصل بل حتى الاسم الذي اطلقوه عليه مثير للسخرية "جمهورية الصحراء" واذا كانت الجزائر بالفعل تقف مع الشعوب المضهدة كما تقول لماذا لم نسمع منهم أي شيئا عندما طالب الكطالونيون بالاستقلال و نفس الشيء مع الاكراد و الكشميرين و الآن نرى إقليم تيغراي بإثيوبيا يطالب بالانفصال ولم نسمع مسؤول جرائريا يدعمهم يا سلام الجزائريين أسياد النفاق بإمتياز
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63 - عبد المحيد شهبون الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:39
أقول لهذا المستشار السابق في النظام العسكري الحالي ان المغاربه توصلوا منذ زمان الى ان عدو المملكه هو الجزاءر التي تعمل جاهده منذ زمان في عرقله المسار الموفق للدوله المغربيه بدون غاز و لا بترول نحو التنميه المستدامة ،علما ان الجاره العدوه كانت وما تزال تمني النفس للاطلاله على المحيط الأطلسي فلم تتكمن من ذلك بفضل قوله الحق في قضيه وحده التراب الوطني وليس الحق الملفوف بالنوايا المغرضه لذى الطغمة العسكرية في محالات ياءسه من النيل من عظمه وتقدم المغرب وسمعته عالميا . اعود لأكرر بانه لا نريد أيدي ممدوده ولا حدود مفتوحه مع العدو رقم واحد الملكه المغربيه العتيده بتاريخها ورجالاتها وليس التاريخ الحديث الذي وضعته فرنسا الجزاءر وتركتها تتخبط في عقده نفسيه على الدوام حتى أضحت تضفي حميع انواع الإسقاط لكل فشلها لفرنسا التي لم ولن تتخلص وعقدتها . ولن تستطيعوا بكل ما أوتيتم ان تزعزعوا استقرار وسمعه المغرب في العالم .
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64 - محمد الوطني(كندا) الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:42
ينفون أن قضية الصحراء هي قضية الجزائر و الواقع و الأحداث تقول غير ذلك. إذا كانت ليست قضيتك فلماذا تقول أنك عرفت من هم حلفائك ؟يستغفلون الناس و يظنون أنه ليس لذيهم ذكاء و حس. الكل يعرف حقيقة هذا الصراع و من يختبئ و راء من. أذكر مقولة أحد كبار الصحفيين "لولا الجزائر لما وجدت هذه القضية" و أذكر مقولة المرحوم الحسن الثاني "C’est la supercherie du siècle". قلبي يقطر دما و حزنا على من باعت لهم الجزائر الوهم. ٱسف على كل سنين و جهود التنمية و العمل المشترك من أجل الشعبين الذي أضاعته علينا و على شعبها العصابة الحاكمة. لقد أرادوا أن يعطلوننا و أقولها دائما يجب علينا رفع التحدي و دخول نادي الدول المتقدمة في كل المجالات و تحقيق أمننا في كل الميادين. نريد صناعة سلاحنا و نريد جنودا جاهزين لقطع الأيدي التي تريد الإقتراب من ثرابنا الطاهر وتريد تمزيق أرض الشرفاء من موحدين و مرابطين ... هم أرادوا تعطيلنا و وضعوا الحواجز لنا كلما قفزنا الحواجز سوف نرتقي و نعلو إن شاء الله. قضية الصحراء قضية وجود و ليست قضية حدود هذه حقيقة الصراع إما أن نحافظ على إرث أجدادنا المرابطون و الموحدون و إما أن نندثر كالرماد.
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65 - خالد العربي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:42
إذا كانت الجزائر فعلا تدافع عن القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير المصير فلماذا لا تدافع عن قضية القبائل الجزائرية وتعطيها حقها في تقرير مصيرها
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66 - Abdou الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 15:52
العسكر المريض والداء هو المغرب والدواء ما زال العلماء يبحثون عنه لأن عقول هؤلاء الناس متحجرةيتحكمون في شعب لا حول له ولا قوة،يعيشون في الأوهام ك دان كيشوت،ويحسبون أنفسهم قوة خارقة لا فرنسا ولا الولايات المتحدة ولا روسيا تستطيع تحديهم،بلد القارة الذي أنشأته فرنسا إبان الاستعمار بقتطاع أجزاء كبيرة من المغرب،ليبيا،تونس و مالي وووووو
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67 - رسالة للمسطاشطار الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 16:02
ايها المستشار لتأكيد وقوف بلادك مع مساعدة الشعوب لتقربر مصيرها اتحداك ان تقول و لو كلمة في الويغور. الباسك. الكطلان. الروهينغا سكوتلاندا . القبائل. شعب تيغراي و انهي الامر و لو بكلمة للفلسطينيين
موقفكم موقف الشمايت و الجبناء. تتنمرون فقط على المغرب لكن قسما عظما حتى نكون لكم بالمرصاد و لن تسبحوا في الاطلسي و لو على جتثنا.
نحاة عتابو تقول لكم شوفوا غيرنا
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68 - الصنهاجي السلماني الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 16:02
يدعي بهتانا ان الجزائر تساند حركات التحرر في العالم.
لماذا نظام الجزائر لا يتبنى القضية الفلسطينية ويمدها بالمال والسلاح كما يفعل مع جبهته المصطنعة؟لماذا النظام الجزائري لا يتبنى جبهة تحرير الأحواز في إيران ويمدها بالمال والسلاح كما يفعل مع جبهته المصطنعة؟ لماذا نظام الجزائر لا يتبنى قضية الشيشان و يمد ها بالمال والسلاح كما يفعل مع جبهته المصطنعة؟ لماذا النظام الجزائري لا يتبنى قضية جبهة تحرير تيغراي في اثيوبيا ويمدها بالمال والسلاح كما يفعل مع جبهته المصطنعة؟ لماذا النظام الجزائري لا يتبنى قضية جبهة تحرير الأزواد في مالي ويمدها بالمال والسلاح كما يفعل مع جبهته المصطنعة؟ لماذا النظام الجزائري لا يتبنى قضية جبهة تحرير القبائل في الجزائر ويمدها بالمال والسلاح كما يفعل مع جبهته المصطنعة؟ لماذا لا يتبنى الا جبهة البوليخاريو الجواب هو أن النظام الجزائري لا يملك جبهة الحياء !!!
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