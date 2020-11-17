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- تورط الجزائر في الصحراء يحرك "مستشار تبون" - (66)
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كُتّاب وآراء
تورط الجزائر في الصحراء يحرك "مستشار تبون"
اعتبر عبد العزيز مجاهد، المستشار الأمني السّابق للرّئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والجنرال المتقاعد، أنّ "الصّحراء ليست قضية الجزائر"، مشيرا إلى أن الأخيرة "منذ استرجاع السيادة تقف مع القضايا العادلة وتدافع عنها"، وداعيا كل النخب إلى "الالتفاف حول توحيد الرؤى للحفاظ على الأمن القومي".
وأورد الجنرال السّابق قائد القوات البرّية في الجيش الوطني الشّعبي، في حديث مع إذاعة جزائرية، أنّ "قضية الصحراء كشفت الحليف والشريك والعدو"، مبرزا أن "مواقف الجزائر كانت دائما مع الحق"، وزاد: "هذه الأزمة كشفت كلّ شيء، وهي فرصة للجزائر حتى تتمكن من تحديد الحليف والشريك والعدو".
واتّهم المسؤول المقرّب من الرّئاسة الجزائرية فرنسا بالوقوف مع المصالح المغربية، مؤكدا في حديثه عن الدور الفرنسي أن "باريس التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان مازالت تعترض على عمل بعثة 'المينورسو' في الصحراء"، ومطالبا وسائل الإعلام الجزائرية بلعب الدور المنوط بها في توجيه الرأي العام.
المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة شدّد على أن "أزمة الصحراء كشفت الجميع وتعتبر فرصة للجزائر لتحديد حلفائها، شركائها، وأعدائها"، مورداً أن "مواقف الجزائر كانت دائما على كنف الحق" ومشيرا إلى أنه "منذ استرجاع الجزائر لسيادتها الوطنية وهي تساند القضايا العادلة، وهذا ليس جديدا عليها حتى وإن أخطأ الصديق"، على حد قوله.
من جهة أخرى أكد مجاهد على ضرورة الرجوع إلى العناصر الفاعلة والمؤثرة لتتمكن الجزائر من استرجاع الحكامة، مضيفا: "إن النخب لم ترق إلى المستوى الذي استحقته الجزائر.. عوض أن يكونوا نخبة تشتتوا إلى نخب".
وفي هذا الصدد أوضح المتحدث نفسه أن "تفتيت الاختلافات في الرؤى يؤدي إلى العجز عن الوصول إلى مستوى الحكامة التي تستحقها الجزائر وشعبها"، مورداً: "أمريكا دولة مؤسسات ولديها سياسات وإستراتيجيات لن تتغير.. ربما يتغير الشكل والأسلوب لكن الهدف نفسه".
وبعدما صمتت طيلة الفترة الماضية على إغلاق ميليشيات الجبهة لمعبر الكركرات بالقوة، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً بخصوص الأحداث التي وقعت بمعبر الكركرات الرابط بين المغرب وموريتانيا.
وقالت الخارجية الجزائرية إنها "تستنكر بشدة الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم في منطقة الكركرات"، داعية إلى "الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر على استقرار المنطقة برمتها".
وأضافت الجزائر أنها "تنتظر من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء القيام بمهامهما بشكل دقيق، دونما قيود أو عقبات، والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (68)
وهل تقارنون أنفسكم بأمريكا؟!!!!!
وهي تشيطن ضد المغرب
فالكل عرف حقيقة هذه الدولة
ولهذا وقفو ضدها
الصحراء مغربية وتبقى مغربية
أما الصحراء المغربية فهي قضية مغربية وطنية محضة تخص جميع المواطنين، ولا يسمح أي منا ولو بحبة رمل منها.
على المغرب ان يطلب من المجتمع الدولي بتصنيف البوليزاريو كمنظمة إرهابية و داك الساعة نشوفوا واش الجزائر مزال تحتضن الخونة
Pire, ils continuent d'utiliser les menaces contre des pays souverains!!!! "on connait maintenant nos enemis et nos amis!!!! qu'est-ce que tu va faire maintenant q tu connais les amis du Maroc? les bombarder ou leur envoyer des agents DRS déguisés en barbus comme tu as fais pour les pauvres civils algériens que tes agent on égorgé pendant la décenies du régime le plus sanguinaire?
Tu prétends en vouloir à la France !!!! à d'autres!!
les milliards que tu as pillé ainsi q ta bande sont en France. et ce pays détient des info pour t'envoyer tribunal pénal international toi et tes acolytes! c'est le peuple qui en veut à la France qui te protège.
Ta place et celle de tes semblables est la prison sinon la guillotine.
وا دِّيوْها في كر..م
القضايا العادلة قاليك...
سياسة الغدر ليست من شيّم المغاربة
أكثر من 45 وأنتم تطعنونا في الدهر، وصبرنا على ذلك
من أي طينة أنتم...والله ماتتحشموا ..
مادا تريد الجزائر من قضية الصحراء ، استنزاف المغرب سياسيا واقتصاديا كي لا يتوجه الى نهضة اقتصادية.
اقتلاع المغرب من جدوره الافريقة.
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
المغرب دولة تاريخ عريق قدم الزمان
المغرب وشعبه من ارقىً الشعوب العربية اكراما وحبا للاخر لكن عفوه وكرمه جلب الحقد من الحزاءر العسكر البومادينيين السطالليين الفاشييين
المغرب ان يهاب عسكر الجزاءر واذا قامت الحرب فسوف يستعيد المغرب ارضه المسلوبة الى غاية وهران
اما جرذان البوليزاريو بعدما كان القذافي كذلك مورط في القضية فسوف تنتهي حياة الجنرلات الحزاءر بنفس النهج اما المغرب فسيبقى عاليا شامخا بملكه ودستوره وشعبه وحبه لوطنه
الدمار والخراب العسكر ومليشيات العسكر الدنيء
ماعليك الا ان تتالم في صمت وفي جرائدكم للصرف الصحي
كم امقت هدا الوجه الشرير دائما يتكلم عن المغرب بكره و استعلاء
مادا فعل لكم المغرب
جنرال ذباح كان يتنكر هو و مجموعته في زي الاسلاميين و يقوم بالمجازر في القرى و الدواوير المعزولة..
جنرال خبيث و يكره المغرب حد العمى.. ولكن لا يحيق المكر السيء الا باهله.. فالمغرب لا يلتفت للحشرات امثاله.. المغرب يلعب مع الكبار..
حتى سياح يكرهونها.
ارجوكم ان لا تبعتو لنا رسائل بمناسبة عيد الاستقلال
والكلام الطيب والحب والوءام مخافة على صغارنا وحرصا منا على تربيتهم تربية حسنة بعيدا عن النفاق و الكيد والضلم والبغضاء والخبت
لو استشهدتم بما يحدث في روسيا لقلنا له الحق ، و لقلنا أن روسيا ، التي ضمت شبه جزيرة " القرم " بالقوة و النار و هي تعلم تاريخيا و جغرافيا أم " القرم " جزء من أوكرانيا ،( لقنا) ورثت الاتحاد السوفياتي في كل شيء ما عدا العقيدة " الاشتراكية " .
ألم يكن الشعب الاكراني حري بدعمكم يامن يدعون الدفاع عن حقوق الشعوب المستضعفة ؟ و كذا عن " الكتلان " الاسبان .
أما عن مساندة فرنسا فهي مهما فعلت مع المغرب فلن تعوض ما أهدته للجزائر من أراضي مغربية ظنا منها أنها سنبقى لها تلك الاراضي أبدا و دائما .
اكبر منافقي العالم هم جنرالات ونضام الجزائر مذا تنتضر من نضام ينافق شعبه ويجوع شعبه؟ ويستحمرون العالم انهم يدافعون عن قضيت بضعة جرذان؟ قمة البلاذة والغباء قل ذريعة معقولة لانك تجلب لنفسك السخرية والإستصغار يا بليد
يجب ان نكون دائما جاهزين لاي احتمال. والخصم ليس البوليزلريو بالضروره وانما من يقف ورائهم. عسكريا. ماديا .سياسيا ولوجيستيكيا. اي قصر المراديه.
في الحقيقة كلهم من طينة واحدة جهل في جهل هؤلاء من زمن آخر
و عاشت المملكة حرة أبية موحدة وعاش الملك
وخسء المضللون والمغرضون .
تريدون إضعاف بلدنا لكن ستضعفون أنفسكم بأنفسكم بما تبذرونه من أموال الجزائريين الذين ما فتئئتم تربونهم على العداء لبلد جار لا مسؤولية له على غبائكم !
من يعرف تاريخ بلاده يعترف بالجميل و الخائن لا يتحالف إلا مع الخونة !
الجزائر تشهد على نفسها أنها لا مطلب لها فى صحراء الغربية وهذا حق جميل جدا، لكن المغرب تاريخياً صحراء الغربية أراضيه وأستارجعها من المستعمر سلمياً؛ هل الجزائر أذكى من المستعمر أسباني ألذي سلامها لصاحبها المغرب؟
لماذا تحسدون المغرب على إسترجاع صحرائه، مع العلم وأنتم أستاوليتوم على صحراء شرقية المغربية وفرنسا على علم تام بذالك وهي مسجلة حتى الآن في الأرشيفات الفرنسية. أنتم الذين خلقتوم العداء لشعوب المنطقة. ليس عيباً إن رجعتوم أنفسكوم. والمغرب غفورن .ً
الجزائر مغتاظة و قلقة و فقدت اعصابها لان حلفاءها تخلوا عنها و فقدت المصداقية امام المنتظم الدولي و خسرت المعركة الديبلوماسية. لكن اسلوبها في المناورات الكلامية لم يتغير للاسف الشديد. اي حق تدافعون عنه?!! نظام العصابات العسكرية.
موقفكم موقف الشمايت و الجبناء. تتنمرون فقط على المغرب لكن قسما عظما حتى نكون لكم بالمرصاد و لن تسبحوا في الاطلسي و لو على جتثنا.
نحاة عتابو تقول لكم شوفوا غيرنا
لماذا نظام الجزائر لا يتبنى القضية الفلسطينية ويمدها بالمال والسلاح كما يفعل مع جبهته المصطنعة؟لماذا النظام الجزائري لا يتبنى جبهة تحرير الأحواز في إيران ويمدها بالمال والسلاح كما يفعل مع جبهته المصطنعة؟ لماذا نظام الجزائر لا يتبنى قضية الشيشان و يمد ها بالمال والسلاح كما يفعل مع جبهته المصطنعة؟ لماذا النظام الجزائري لا يتبنى قضية جبهة تحرير تيغراي في اثيوبيا ويمدها بالمال والسلاح كما يفعل مع جبهته المصطنعة؟ لماذا النظام الجزائري لا يتبنى قضية جبهة تحرير الأزواد في مالي ويمدها بالمال والسلاح كما يفعل مع جبهته المصطنعة؟ لماذا النظام الجزائري لا يتبنى قضية جبهة تحرير القبائل في الجزائر ويمدها بالمال والسلاح كما يفعل مع جبهته المصطنعة؟ لماذا لا يتبنى الا جبهة البوليخاريو الجواب هو أن النظام الجزائري لا يملك جبهة الحياء !!!