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الرئيسية | مدارات | رئيس برلمان عموم إفريقيا يرصد مناورات جزائرية

رئيس برلمان عموم إفريقيا يرصد مناورات جزائرية

رئيس برلمان عموم إفريقيا يرصد مناورات جزائرية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 17:49

‎وجّه روجي نكودو دانغ، رئيس برلمان عموم إفريقيا، رسالة إلى وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي، للفت انتباههم إلى مناورات جمال بوراس، النائب الثالث لرئيس البرلمان سالف الذكر، المناهضة لمصالح المملكة المغربية.

وشدد رئيس برلمان عموم إفريقيا على "أن التجاوزات الاستبدادية للجزائري جمال بوراس، النائب الثالث لرئيس برلمان عموم إفريقيا، الذي يتولى مهام الرئيس بالنيابة دون تناوب، تسببت في أزمة مؤسساتية ووظيفية خطيرة داخل برلمان عموم إفريقيا".

ونبه الرئيس إلى أن جميع القرارات والبيانات المتخذة في هذا السياق أو الإجراءات التي تنتهك النصوص السارية لا يمكن اعتبارها على أنها تعكس موقف برلمان عموم إفريقيا أو هيئاته الشرعية، مشيرا إلى أن البرلمان لم يعقد أية جلسة؛ وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 28، الفقرة 1، التي تنص على أن يعقد برلمان عموم إفريقيا دورتين عاديتين، على الأقل، خلال فترة اثني عشر شهرا، داعيا وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي إلى التدخل فورا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - azrou999 الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 18:03
مشكلة الزعماء الجزائريين يكمن في كون اعتقادهم انه اينما وجدوا يعتبرون انفسهم في بلادهم الجزائر حيث
الانتهاكات و الخروقات و النهب و لا محاسب ولا رقيب .
السي بوراس نسي انه يوجد داخل موسسة افريقية
تتكون من اعظاء افارقة متقدمين حضاريا والكل يتم
بالحوار و ليس بالقرارات التي تنزل من المؤسسة العسكرية و لا تناقش .
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61
2 - عبده الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 18:08
وهذا ما يوضح وبالملموس أننا أمام دولة مافيوزية ديكتاتورية...تقوم سياستها على التهديد والبلطجية....الآن انكشفت أكثر أمام العالم وأصبح الكل يدرك أن الجزائر لا تدافع لا على ما يسمى بالشعب الصحراوي ولا هم يحزنون وإنما هدفها هو خدمة أجندتها...أي السيطرة على المنطقة....ولكن هيهات...المغرب قوي بعدالة قضيته...
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42
3 - سامي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 18:11
ابتدأ يتضح أن هذه الجارة الحقودة الفاسدة ،تعمل بالوكالة لجهات معينة مرادها تدمير إفريقيا وتشتيت شمل الأمة العربية ، عميلة .
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37
4 - العيادي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 18:13
أتأسف على الفرصة التي ضيع المغرب سنة 1963 حيث كان عليه أن يقص أجنحة جارة السوء حينها واسترجاع الأراضي الشرقية التي ضمتها فرنسا لصنيعتها الجزائر. وقد جاء هذا في مذكرات المرحوم المحجوبي أحرضان الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك والذي عبر هو الآخر عن ندمه لما تراجع بالجيش المغربي بعد ما توغل حتى تندوف و تلمسان وبشار.
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37
5 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 18:23
ان السبب الدي يؤدي إلى عرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في القارة السمراء هي السياسة التي تنهجها الحكومة الجزايرية بتوجيهات من اللوبي الإمبريالي والنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية لخير دليل على ذالك وعلى المنظمة الأفريقية أن هي أرادت السير إلى الأمام على المنظمة القارية تجميد عضوية الجمهورية الوهمية داخل المنظمة تمهيدا لطردها بصفة نهائية.
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20
6 - محمد من تطوان الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 18:26
عملية حسابية بسيطة:فلوس المغرب تصرف والنتيجه هي تنمية شاملة في الصحراء المغربيه والتحكم في حدوده البرية والجوية والبحرية وكدا في جميع ثروات البلاد،مقابل فلوس الجزائر تصرف على شردمة من الانفصاليين والنتيجة انتكاسة تلوى الأخرى والبكاء في إعلام العسكر.
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21
7 - AZAMI الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 18:38
ألم يحن الوقت لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الافريقي رفقة صانعتها وولية امرها وحاضنتها الجزائر ثم طرد هذا الخليفة الثالث لمجلس برلمان افريقيا لانه يتخذ قرارات لا تمت بصلة لإجماع دول الاتحاد الافريقي.
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