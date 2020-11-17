24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:58
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحكومة تتدارس مشاريع مراسيم و"اتفاقية أبيدجان"
- الاتحاد المغربي للشغل يستهجن تهور دعاة الانفصال
- مواطنون يشكون إزعاج محلٍّ للترويض الطبي بالرباط
- محسوبون على "الإلتراس" يهشمون سيارات خاصة
- جمعيات وهيئات مغاربة كندا تدين عصابة البوليساريو
هل يؤشر فض السلطة الوقفات على إنهاء "التساهل مع الاحتجاجات"؟ (5.00)
مراكز الأحياء تتكفل بـ"مرضى كورونا" للتخفيف من الجائحة بالبيضاء (5.00)
- الجزائر تستعرض القدرات العسكرية وسط تصاعد التوتر بـ"الكركرات" - (390)
- مبادرة مدنية تطالب بتخصيص 40% من المقاعد البرلمانية للنساء - (134)
- الملك محمد السادس يهاتف غوتيريش بشأن الوضع في "الكركرات" - (96)
- تورط الجزائر في الصحراء يحرك "مستشار تبون" - (90)
- عرض مغرٍ من الرئاسة الجزائرية يدفع "بن سديرة" لمهاجمة المغرب - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رئيس برلمان عموم إفريقيا يرصد مناورات جزائرية
وجّه روجي نكودو دانغ، رئيس برلمان عموم إفريقيا، رسالة إلى وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي، للفت انتباههم إلى مناورات جمال بوراس، النائب الثالث لرئيس البرلمان سالف الذكر، المناهضة لمصالح المملكة المغربية.
وشدد رئيس برلمان عموم إفريقيا على "أن التجاوزات الاستبدادية للجزائري جمال بوراس، النائب الثالث لرئيس برلمان عموم إفريقيا، الذي يتولى مهام الرئيس بالنيابة دون تناوب، تسببت في أزمة مؤسساتية ووظيفية خطيرة داخل برلمان عموم إفريقيا".
ونبه الرئيس إلى أن جميع القرارات والبيانات المتخذة في هذا السياق أو الإجراءات التي تنتهك النصوص السارية لا يمكن اعتبارها على أنها تعكس موقف برلمان عموم إفريقيا أو هيئاته الشرعية، مشيرا إلى أن البرلمان لم يعقد أية جلسة؛ وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 28، الفقرة 1، التي تنص على أن يعقد برلمان عموم إفريقيا دورتين عاديتين، على الأقل، خلال فترة اثني عشر شهرا، داعيا وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي إلى التدخل فورا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
الانتهاكات و الخروقات و النهب و لا محاسب ولا رقيب .
السي بوراس نسي انه يوجد داخل موسسة افريقية
تتكون من اعظاء افارقة متقدمين حضاريا والكل يتم
بالحوار و ليس بالقرارات التي تنزل من المؤسسة العسكرية و لا تناقش .