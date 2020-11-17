رئيس برلمان عموم إفريقيا يرصد مناورات جزائرية

هسبريس من الرباط

‎وجّه روجي نكودو دانغ، رئيس برلمان عموم إفريقيا، رسالة إلى وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي، للفت انتباههم إلى مناورات جمال بوراس، النائب الثالث لرئيس البرلمان سالف الذكر، المناهضة لمصالح المملكة المغربية.

وشدد رئيس برلمان عموم إفريقيا على "أن التجاوزات الاستبدادية للجزائري جمال بوراس، النائب الثالث لرئيس برلمان عموم إفريقيا، الذي يتولى مهام الرئيس بالنيابة دون تناوب، تسببت في أزمة مؤسساتية ووظيفية خطيرة داخل برلمان عموم إفريقيا".

ونبه الرئيس إلى أن جميع القرارات والبيانات المتخذة في هذا السياق أو الإجراءات التي تنتهك النصوص السارية لا يمكن اعتبارها على أنها تعكس موقف برلمان عموم إفريقيا أو هيئاته الشرعية، مشيرا إلى أن البرلمان لم يعقد أية جلسة؛ وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 28، الفقرة 1، التي تنص على أن يعقد برلمان عموم إفريقيا دورتين عاديتين، على الأقل، خلال فترة اثني عشر شهرا، داعيا وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي إلى التدخل فورا.