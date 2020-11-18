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كُتّاب وآراء
الإمارات تهنئ الملك محمد السادس بعيد الاستقلال
توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بمناسبة احتفال المملكة بعيد الاستقلال.
وعبر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للملك بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية بمزيد من التقدم والازدهار.
كما توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتهم المناسبة الوطنية المغربية نفسها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
إستقلال المغرب جاء بفضل الجهاد في سبيل الله الذي قام به الأمازيغ و تضحيتهم بالنفس مما أرغم الهمج الفرنسبين على الخروج من المغرب للتفرغ للجزائر...
لكن ينبغي التمييز بين الاستعمار العسكري الذي إنتهى، و الإستعمار السياسي و الإقتصادي و الثقافي المستمر إلى يومنا هذا .
وجود الحدود الوهمية ، في تامزغا ، و التي خلفها الإستعمار و يحرسها الخونة العملاء، يحتاج إلى المزيد من التضحيات من الأمازيغ من أجل الإستقلال الحقيقي .
فهنيئا لنا بتاريخنا المجيد وبالمحطات التاريخية التي يقطعها المغرب بكل نجاح وفلاح ولله الحمد.
ومرحبا بتجديد العلاقات مع الإخوة الأشقاء العرب بدول الخليج .