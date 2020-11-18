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الرئيسية | مدارات | الإمارات تهنئ الملك محمد السادس بعيد الاستقلال

الإمارات تهنئ الملك محمد السادس بعيد الاستقلال

الإمارات تهنئ الملك محمد السادس بعيد الاستقلال
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:15

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بمناسبة احتفال المملكة بعيد الاستقلال.

وعبر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للملك بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية بمزيد من التقدم والازدهار.

كما توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتهم المناسبة الوطنية المغربية نفسها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ريفي في البرازيل الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:42
التاريخ لا يقبل التزوير...

إستقلال المغرب جاء بفضل الجهاد في سبيل الله الذي قام به الأمازيغ و تضحيتهم بالنفس مما أرغم الهمج الفرنسبين على الخروج من المغرب للتفرغ للجزائر...

لكن ينبغي التمييز بين الاستعمار العسكري الذي إنتهى، و الإستعمار السياسي و الإقتصادي و الثقافي المستمر إلى يومنا هذا .

وجود الحدود الوهمية ، في تامزغا ، و التي خلفها الإستعمار و يحرسها الخونة العملاء، يحتاج إلى المزيد من التضحيات من الأمازيغ من أجل الإستقلال الحقيقي .
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-12
2 - م المصطفى الأربعاء 18 نونبر 2020 - 13:42
اليوم نخلد الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال، ونستحضر من خلالها محرر بلادنا من جراثيم الاستعمار ، وبعودة الملك محمد الخامس قدس الله روحه إلى أرض الوطن من المنفى ، مرددا عبارته الشهيرة : رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. ثم المسيرة الخضراء المظفرة من عبقرية الملك الراحل الحسن الثاني قدس الله روحه. ليحمل المشعل بعد ذلك جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده، الباني لمغرب حديث والساهر على نمو بلادنا وتقدمه وازدهاره.
فهنيئا لنا بتاريخنا المجيد وبالمحطات التاريخية التي يقطعها المغرب بكل نجاح وفلاح ولله الحمد.
ومرحبا بتجديد العلاقات مع الإخوة الأشقاء العرب بدول الخليج .
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1
3 - الميموني الأربعاء 18 نونبر 2020 - 14:00
لقد اضهرت الإمارات مع مر الايام انه رغم بعض الجفاء الدي ساد مدة زمنية بفعل الشياطين الدين كانوا يدكون مسامير الفتنة والبغضاء إلا أن تبصر وحكمة القائمين على الشأن العام جنبت البلدين الفرقة والتباعد فشكرا الإمارات على دعمها المتواصل والمتجسد في فتح قنصلية لها بالأراضي المغربية الصحراوية
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4
4 - اعصيم سمير الأربعاء 18 نونبر 2020 - 14:02
بكل فخر واعتزاز نخلد اليوم من طنجة الي الكويرة الذكري 65 لاستقلال المغرب.تحية طيبة لكل الشهداء الابرار الذين ضحوا بدمائهم من اجل الحرية والاستقلال.رحم الله فقيد العروبة والاسلام الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني.وملكنا محمد السادس الله احفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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0
5 - Med-dz الأربعاء 18 نونبر 2020 - 14:05
شكرا للشقيقة الجزائر التي بفضلها اخذنا الاستقلال وبقي المستعمر الفرنسي مركزا على الجزائر ومنح الحرية لكل مستعمراته الاخرى .
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-9
6 - مهاجر الأربعاء 18 نونبر 2020 - 14:13
كنتمنا باش نشوفوا استقلال حقيقي. يعني استقلال سياسي و اقتصادي و الأهم من ذالك الاستغناء عن لغة المستعمر الفرنسية و تعويضها باللغة العالمية الإنجليزية
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