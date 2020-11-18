الإمارات تهنئ الملك محمد السادس بعيد الاستقلال

هسبريس من الرباط

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بمناسبة احتفال المملكة بعيد الاستقلال.

وعبر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للملك بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية بمزيد من التقدم والازدهار.

كما توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتهم المناسبة الوطنية المغربية نفسها.