24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:30
|07:59
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجزائر والبوليساريو و"نزاع" الصحراء
- سعد بنشقرون .. "جرّاح العيون" يمدّ الجسور بين المغرب وبلجيكا
- دراسات دولية عديدة ترصد التداعيات النفسية بعد الإصابة بكورونا
- بنشقرون .. بلجيكا والعيون
- ڤيروس البطالة
ممرضون يشلون المستشفيات ويرفعون شعار "التصعيد أمام الصمت" (5.00)
انتظار حكم القضاء يُطِيل معاناة تلميذة مُحجبة ممنوعة من الدّراسة (5.00)
هذه خلفيات اندماج "جبهة العمل السياسي الأمازيغي" بحزب "الأحرار" (5.00)
- متطرفون يدعمون البوليساريو ويبتغون "الشهادة" في الأراضي المغربية - (211)
- جيش الجزائر يدرب "شباب تندوف" على حمل السلاح في الصحراء - (156)
- منع أمينتو حيدر من مغادرة المغرب جراء كورونا - (118)
- روسيا تتفادى إدانة "البوليساريو" وتدعو إلى تهدئة التوتر بالصحراء - (106)
- مصطلحات تخدم الحرب الإعلامية للجزائر والبوليساريو ضد المملكة - (101)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محرك البحث "غوغل" يحتفي بعيد استقلال المغرب
احتفى محرك البحث الأمريكي "غوغل" مع الشعب المغربي بالذكرى الـ65 لعيد الاستقلال، من خلال تزينه بألوان العلم المغربي.
واحتفى العملاق الأمريكي بالمملكة المغربية على صفحة الاستقبال الخاصة به، من خلال وضع "لوغو" يمثل العلم المغربي فوق مستطيل أخضر يحمل اسم محرك البحث.
ويشبه تصميم هذه السنة إلى حد كبير تصميم السنة الماضية، حيث يظهر العلم المغربي في نصف دائرة محيطها أخضر وفي خلفيتها سماء زرقاء.
وكتبت "غوغل" أن "اللون الأحمر يمثل القيم المغربية كالشجاعة والقوة، فيما يرمز اللون الأخضر إلى مُثُل من قبيل السلام والحب".
وتؤرخ هذه الذكرى المجيدة في مسار إرساء صرح المغرب الحديث لخطاب المغفور له محمد الخامس، معلنا انتهاء نظام الحماية وتحرير الوطن.
وكان الملك الراحل محمد الخامس قد أعلن، عند عودته من المنفى إلى أرض الوطن رفقة أسرته الملكية، يوم 18 نونبر 1955، عن انتهاء نظام الوصاية والحماية الفرنسية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، مجسدا بذلك الانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر وانتصار ثورة الملك والشعب.
ويحتفي محرك البحث "غوغل" كل سنة باستقلال المغرب، كما يحتفل بأعياد وطنية أخرى، كما سبق له أن احتفى بالعديد من الشخصيات المغربية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده.
Knowing that the Google search engine offers each country its appropriate page in America, it has its own page in Canada, as well as Egypt, and so on ...