محرك البحث "غوغل" يحتفي بعيد استقلال المغرب

هسبريس من الرباط

احتفى محرك البحث الأمريكي "غوغل" مع الشعب المغربي بالذكرى الـ65 لعيد الاستقلال، من خلال تزينه بألوان العلم المغربي.

واحتفى العملاق الأمريكي بالمملكة المغربية على صفحة الاستقبال الخاصة به، من خلال وضع "لوغو" يمثل العلم المغربي فوق مستطيل أخضر يحمل اسم محرك البحث.

ويشبه تصميم هذه السنة إلى حد كبير تصميم السنة الماضية، حيث يظهر العلم المغربي في نصف دائرة محيطها أخضر وفي خلفيتها سماء زرقاء.

وكتبت "غوغل" أن "اللون الأحمر يمثل القيم المغربية كالشجاعة والقوة، فيما يرمز اللون الأخضر إلى مُثُل من قبيل السلام والحب".

وتؤرخ هذه الذكرى المجيدة في مسار إرساء صرح المغرب الحديث لخطاب المغفور له محمد الخامس، معلنا انتهاء نظام الحماية وتحرير الوطن.

وكان الملك الراحل محمد الخامس قد أعلن، عند عودته من المنفى إلى أرض الوطن رفقة أسرته الملكية، يوم 18 نونبر 1955، عن انتهاء نظام الوصاية والحماية الفرنسية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، مجسدا بذلك الانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر وانتصار ثورة الملك والشعب.

ويحتفي محرك البحث "غوغل" كل سنة باستقلال المغرب، كما يحتفل بأعياد وطنية أخرى، كما سبق له أن احتفى بالعديد من الشخصيات المغربية.