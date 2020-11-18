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الرئيسية | مدارات | محرك البحث "غوغل" يحتفي بعيد استقلال المغرب

محرك البحث "غوغل" يحتفي بعيد استقلال المغرب

محرك البحث "غوغل" يحتفي بعيد استقلال المغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:15

احتفى محرك البحث الأمريكي "غوغل" مع الشعب المغربي بالذكرى الـ65 لعيد الاستقلال، من خلال تزينه بألوان العلم المغربي.

واحتفى العملاق الأمريكي بالمملكة المغربية على صفحة الاستقبال الخاصة به، من خلال وضع "لوغو" يمثل العلم المغربي فوق مستطيل أخضر يحمل اسم محرك البحث.

ويشبه تصميم هذه السنة إلى حد كبير تصميم السنة الماضية، حيث يظهر العلم المغربي في نصف دائرة محيطها أخضر وفي خلفيتها سماء زرقاء.

وكتبت "غوغل" أن "اللون الأحمر يمثل القيم المغربية كالشجاعة والقوة، فيما يرمز اللون الأخضر إلى مُثُل من قبيل السلام والحب".

وتؤرخ هذه الذكرى المجيدة في مسار إرساء صرح المغرب الحديث لخطاب المغفور له محمد الخامس، معلنا انتهاء نظام الحماية وتحرير الوطن.

وكان الملك الراحل محمد الخامس قد أعلن، عند عودته من المنفى إلى أرض الوطن رفقة أسرته الملكية، يوم 18 نونبر 1955، عن انتهاء نظام الوصاية والحماية الفرنسية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، مجسدا بذلك الانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر وانتصار ثورة الملك والشعب.

ويحتفي محرك البحث "غوغل" كل سنة باستقلال المغرب، كما يحتفل بأعياد وطنية أخرى، كما سبق له أن احتفى بالعديد من الشخصيات المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - marocaine الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:45
vive le maroc vraiment il l estime bien
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2
2 - الحقيقة الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:52
وشكرا وتقديرا للعملاق الأمريكي وهو محرك بحث عالمي google لاحتفائه مع الشعب المغربي بمناسبة عيد الإستقلال المجيد وهذا يبين للغافلين بأن المملكة
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1
3 - Naima الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:01
بانت ليا هاذ المعلومة في غوغل الصباح كنت بغيت ندير ليها جيم مي ما كانتش لبوسبيليتي.

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده.
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-1
4 - مغربي الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:17
فقط على النسخة المغربية .ma لم ارى شيءا هنا في فرنسا.
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5
5 - ichouali الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:17
Google celebrates our country's independence day.
Knowing that the Google search engine offers each country its appropriate page in America, it has its own page in Canada, as well as Egypt, and so on ...
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2
6 - zemmour الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:17
أحلى google هههه...أجمل بلد أجمل علم أجمل طبيعة أحلى طبخ أجمل وأطيب ناس....أحبك وطني حتى النخاع.شعارنا الخالد:الله الوطن الملك
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-2
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