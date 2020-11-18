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كُتّاب وآراء
منع أمينتو حيدر من مغادرة المغرب جراء كورونا
منعت المصالح الطبية، بتنسيق مع الخطوط الملكية الجوية بمطار الحسن الأول بالعيون، الناشطة الانفصالية أمينتو حيدار من مغادرة الأقاليم الجنوبية صوب جزر الكناري الإسبانية.
وعزت المصادر الطبية قرار منع أمينتو حيدار، التي كانت برفقة أبنائها، من مغادرة البلاد إلى إصابتها بفيروس "كورونا المستجد"، وعدم انتهاء المدة الكاملة لخلوها من الفيروس.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المنع جاء بتنسيق مباشر مع المصالح الطبية التابعة لوزارة الصحة، التي أكدت إصابة أمينتو حيدار بفيروس "كورونا المستجد".
كما أشارت المصالح الطبية إلى أن سفر المصابين بفيروس "كورونا المستجد" غير ممكن داخل المملكة وحتى خارجها، إلا إذا ثبت خلوهم من الفيروس.
يذكر أن السلطات المغربية والإسبانية اشترطت الحزم في مسألة الحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد" لاستئناف الرحلات الجوية بينهما.