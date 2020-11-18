المغرب يترأس الدورة 25 لمرصد الصحراء والساحل‎

هسبريس من الرباط

عقد مرصد الصحراء والساحل (OSS)، الذي يرأسه عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالمغرب، خلال الفترة 2016-2020، دورة مجلس إدارته الخامسة والعشرين عبر تقنية المناظرة المرئية عن بعد، يومي 16 و17 نونبر 2020.

وتزامن اجتماع مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل لهذه السنة، وفق بيان صحافي صادر عن المرصد، "مع نهاية استراتيجية 2020 وإطلاق استراتيجية جديدة تتعلق بأفق 2030 سيتم تقديمها خلال الجمع العام السادس للمنظمة المبرمج يومي 25 و26 نوفمبر 2020".

وأضاف البيان أنه تم، خلال هذا الاجتماع، فحص وتدقيق كل الوثائق المالية والإنجازات التي تم تحقيقها خلال فترة 2016-2020، كما تم تعيين التونسي نبيل بن خطرة أمينا تنفيذيا جديدا للمرصد، بعد انتقائه واختياره من قبل لجنة دولية برئاسة عبد العظيم الحافي.

يذكر أن استراتيجية 2030 الجديدة للمرصد "منظمة حول إطار عمل استراتيجي يرتبط ارتباطا وثيقا بأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجيات اتفاقيات ريو الثلاث، وأجندة 2063 الخاصة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والأولويات الخمس لأفريقيا، التي نص عليها بنك التنمية الأفريقي، وكذلك الاستراتيجيات القطاعية (المياه والبيئة والزراعة والمناخ) للمناطق الفرعية والبلدان التي ينشط فيها المرصد. إضافة إلى تبني مبادرات كمبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن أو ما يعرف بـ"3S"، والمبادرة الأفريقية للتكيف المعروفة بـ"Triple A"، وكذلك تلك المتعلقة بالجدار الأخضر الأفريقي العظيم، وبحيرة تشاد"، وفق البيان ذاته.

كما تطمح استراتيجية 2030 لمرصد الصحراء والساحل، يضيف البيان ذاته، "إلى دعم البلدان التي تدخل في مجال عمل هذه المنظمة لمساعدتها في تفعيل استراتيجيات التنمية المستدامة الخاصة بها وتلبية احتياجاتها. ولهذا الغرض، ستتميز هذه الاستراتيجية بتنفيذ برنامج علمي وتقني تحت عنوان "الإدارة المتكاملة والمتضافرة للموارد الطبيعية"، التي تشكل جوهر عمل مرصد الصحراء والساحل، والتي تتمحور حول أربعة محاور (المياه والأرض والمناخ والتنوع البيولوجي) بمنطق يسعى لتحقيق التنمية المتكاملة".

يشار إلى أن المغرب، منذ انتخابه على رأس مرصد الصحراء والساحل سنة 2016، دعم هذه المنظمة بشكل كبير لتفعيل برامجها والتأثير على الساحة الدولية، "ففي اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد سنة 2017 بواغادوغو، عمل المغرب على إدراج استراتيجية المرصد في إطار رؤية شاملة وعالمية للتنمية المستدامة، وإطلاق مشاريع جديدة، بالإضافة إلى دعم تلك التي كانت قد بدأت قبل سنة 2016.

ومرصد الصحراء والساحل هو عبارة عن منظمة دولية أسست سنة 1992 وتتخذ من تونس العاصمة مقرا لها، وتضم خمسة وعشرين بلدا أفريقيا وسبعة بلدان غير أفريقية، بالإضافة إلى منظمات محلية أفريقية ومؤسسات أممية ومنظمات غير حكومية. وتتلخص مهمة المنظمة في دعم البلدان الأفريقية الأعضاء للتدبير المستدام لمواردها الطبيعية في ظل التغيرات المناخية الآنية الصارخة.