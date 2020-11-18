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الرئيسية | مدارات | بعد تدخل الجيش .. المغرب يُشيد صرحا دينيا في منطقة الكركرات

بعد تدخل الجيش .. المغرب يُشيد صرحا دينيا في منطقة الكركرات

بعد تدخل الجيش .. المغرب يُشيد صرحا دينيا في منطقة الكركرات
هسبريس من الداخلة
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:30

شرعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء، في تشييد مسجد كبير بمنطقة الكركرات قرب الحدود الموريتانية على مساحة تبلغ 3767 مترا مربعا، بتكلفة مالية قدرها حوالي 8.8 ملايين درهم، بمناسبة تخليد المملكة المغربية للذكرى الـ65 للاستقلال.

ويضم هذا الصرح الكبير، الذي سيرى النور قريبا بعد 12 شهرا من الأشغال، قاعة للصلاة خاصة بالرجال، وأخرى خاصة بالنساء، وقاعات للوضوء ومئذنة وسكنا للإمام.

ووفق مدير مديرية المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد العزيز درويش، "يندرج تشييد هذا الصرح الديني الهام في إطار سياسة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعز الله أمره، الهادفة إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها".

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن بناء هذا المسجد يأتي في إطار البرنامج العادي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، واستجابة لحاجيات ساكنة المنطقة وللمسافرين بمعبر الكركرات.

يشار إلى أن القوات المسلحة الملكية المغربية كانت قد فتحت المعبر، الجمعة الماضي، بعد فشل جميع المحاولات الرامية إلى وقف ميليشيات "البوليساريو" الخارجة عن القانون، التي عرقلت حركة نقل البضائع والمسافرين عبر المعبر، الذي يعد منفذ المغرب الوحيد إلى موريتانيا ودول غرب إفريقيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - مساء الخير الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:35
تحياتي لكم جميعاً أينما كنتم وأتمنى مزيدا من المشاريع في هذه المنطقة بالضبط (الكركرات)
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50
2 - intidam Hassan الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:36
اللهم بارك وزيد في ذلك ان شاء الله ستلتقي بمدينة الداخلة
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40
3 - Naima الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:38
جميل جدا.
الله ينصر الجيش المغربي وشعبه.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
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43
4 - محمد ياسين المكناسي الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:38
أحسن وأجمل قرار هو بناء مسجد في منطقة الكركرات إلى الأمام يا بلادي
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38
5 - AZAMI الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:39
المغرب يبني المساجد وأعداء وحدتنا الترابية يبنون فقاعات الاوهام والاخبار الزائفة. مبادرة محمودة لإشعاع روح السلم والأمان بمعبر الگرگرات وسوف يكون المسجد ان شاء الله فاتحة خير على المنطقة برمتها.
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39
6 - ولد حميدو الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:41
ما كاين لا منطقة عازلة و لا حكم ذاتي
اللي بغا يصلي الله يتقبل و اللي تيقلب على الخواض غادي يجيبها فراسو
من الان فصاعدا لن تسمعوا من ابواق الجزاءر بانهم مع فلسطين ظالمة او مظلومة لانهم فرضوا عليها بان تنحاز لاطروحتهم البالية حتى ان جريدة كتبت بان استقلال فلسطين صعب المنال
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21
7 - مغربية تحب بلدها الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:41
اللهم زد وبارك ، خير ما فعلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبأمر من حامي البلاد ملكنا المحبوب محمد السادس نصره الله.
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23
8 - ber nour الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:42
الله اسخر وبي التوفيق اللهم اللف بين القلوب يارب
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17
9 - مغربي الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:43
حفظ الله ملكنا المهام ونصر القوات المسلحة لمغربيه وصحراء مغربية دائما وأبدا
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13
10 - طنجاوي الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:44
جميل، الله يزيد ويبارك والحمد لله رب العالمين
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16
11 - جليل الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:45
وأن المساجد لله.فكرة معلم حتى ان كان ممكن لأولئك بوليساريو الخونة ياتون يتعلموا الأخلاق والمواطنة الصالحة .
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12 - ياسين الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:45
اللهم وفق بلدنا و ملكنا لكل خير
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14
13 - BRAHIM- CHICAGO الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:46
Thanks very much for our forces in the Sahara and thanks for our great king Mohamed Sixth.
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8
14 - glmimia الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:46
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادم نعمة السلام على بلادنا الحبيبة وانصرنا على الاعداء بقدرتك يا قادر يا جبار امين
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17
15 - عبداللطيف الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:48
المغرب بلد الأمن و الأمان و لا يظلم أحد ، الله يبارك في عمر سيدي
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16
16 - Abd el الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:49
حان الوقت لتعود الأمور إلى نصابها و غلق موضوع المرتزقة للأبد و لا عزاء للحاقدين.
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16
17 - عبد الكريم الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:52
صدق للي قال الشعب المغربي أذكى شعب في العالم
عاش الملك محمد السادس نصره الله
عاش الشعب المغربي الأبي
عاشت قواتنا المسلحة الملكية الباسلة
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13
18 - عاش المغرب الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:53
أطالب من السلطات المغربية وعلى رأسها جلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله ان يشجع السكان المغاربة على االاستقرار بمنطقة الكركرات و العمل على جعل المنطقة منطقة مزدهرة تجاريا وماليا و اقتصاديا و جعلها مدينة تتوفر على كل ما يلزم للحياة الكريمة. إلان وقد سيطر الجيش الملكي الرائع على كل المنطقة يجب خلق واقع جديد على الأرض و العمل على جعل الكركرات والطريق المؤدي إلى موريتانيا تعج بالحياة و منطقة جذب. يجب تشجيع المغاربة على الاستقرار في الكركرات وكامل المنطقة.
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20
19 - وطني غيور الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:56
مع المدة ستتكون مدينة هناك باسم الكركارات ، حبذا لو أتبعتموها بمستشفى ثم مدرسة و غيرها من المصالح الاجتماعية
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16
20 - مسلم مغربي الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:56
فكرة ذكية للرد على تكفير عصابة الخوارج البوليساريو لنا كمغاربة مسلمين. وفي نفس الوقت الاستجابة لمتطلبات المغاربة وغير المغاربة المسلمين.
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6
21 - علي نايت عمر الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:57
( شرعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في تشييد مسجد كبير بمنطقة الكركرات قرب الحدود الموريتانية ) يا اعداء المغرب توضؤوا وصلوا و ونعلوا الشيطان ان الوطن غفور رحيم
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13
22 - محمد طنجة الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:57
سنصلي فيه إنشاء الله،فكرة رائعة جدا،زاد الله في الإيمان و الإسلام.
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9
23 - Mhm الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:57
وماذا عن اصلاح الطريق واحداث بنيات استقبال تتيح وسائل واسباب الراحة للعابرين من كل الجنسيات
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7
24 - ورزازي الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:57
أفكر ان شاء الله في فتح مقهى هناك في تلك الربوع العزيزة و مسبقا أرحب بالجميع
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12
25 - بامو وجدة الأربعاء 18 نونبر 2020 - 21:59
على الدولة التفكير عاجلا غير آجل في تثنية تلك الطريق التي تعد طريقا دولية و ليست فقط وطنية لكونها تربط المغرب بدول جنوب الصحراء
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8
26 - حاتم الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:00
الفكرة مزيانة بزاف الله يوفق اللي جاني غريب شكون هاد الإمام مسكين اللي غيمشي لتم ههههه
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4
27 - برهوم الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:02
الحمدلله بمبادرة ملكنا الهمام وقواتنا المسلحة الملكية معبر الكركرات اصبح آمنا، وبنا المسجد ما هو إلا بداية لبنايات وتجهيزات اجتماعية واقتصادية وتجارية مستقبلا ان شاء الله حتى نتمكن من زيارة المنطقة ومدينة لكويرة ، ولما لا وقد وصلت في اسفاري حتى لبءر كندوز،
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6
28 - Filix الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:03
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما
كما تعرفون بدايتها خاتمة بيت الله والله اطول عمر صاحب الجلالة نصره الله والصحراء مغربية ابا من ابا ومره من كره ونتمناو اخواننا في ارض تندون يعودون الى وطنهم الحبيب
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5
29 - فكيكي الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:03
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم..مشروع ديني مبارك مهم يستجيب لحاجيات السكان والمسافرين وهو احسن مشروع لإعمار المنطقة انشاء الله ولبنة اولى لمشاريع اقتصادية واجتماعية ستنجز انشاء الله قريبا لتنمية المنطقة.
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6
30 - سعد الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:05
العز و النصر للقوات المسلحة الملكية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و الصحراء مغربية وستبقى مغربية الى ان يرد الله الارض ومن عليها و دائما شعارنا الله الوطن الملك......
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3
31 - عبدو الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:06
الله انصر جلالة الملك . وليمت الاعداء بغيضهم
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4
32 - عياض الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:08
بناء المسجد فوق هذه التربة العزيزة على كل قلب مغربي ومغربية ، دليل على أن المملكة ،ربحت المعركة ، سياسيا بفضل دهاء جلالة الملك.
بناء هذا المسجد، يحليلنا الى تاريخنا الاسلامي المجيد، نستحضر هنا ، أول إجراء اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لدى حلوله بيثرب، وهو قيامه عليه السلام ببناء أول مسجد في الاسلام.
بناء هذا المسجد، في هذه المنطقة، سيعطي ولاشك جرعية إيمانية، لجنودنا الأبطال المرابطين بثغور وطننا الحبيب.
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0
33 - Ait el kadi الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:08
ان دل هذا على شيء فإنما يدل على ثقة المغرب بشكل كبير ان المكان سيستقر عما قريب .
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0
34 - miloud moe tse tong الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:11
على صاب الجلاله نصره الله والاوقاف ان يسمي هذا المسجد باسم امازيغي كاسم مسجد ثامورث لان اصل الارض امازيغي ك تمورت طانيا لمرطانيا حاليا وهو امازيغي حر وليس لرعاة الابل شكرا هيسبرس
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35 - lahbil الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:13
فكرة رائعة وستنال إعجاب أصحاب الحافلات الدين يعبرون المعبر دهابا وإيابا إلى موريطاني وغيرها كماعلى الدولة بناء منازل وتوزيعها على المواطنين الراغبين في السكن بالكركرات ودلك بالمجان من أجل إعمار المنطقة وخلق رواج تجاري بها بشرط الإستقرار وعدم إستغلالها موسميا تشجيع الراغبين من جميع المدن المغربية
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36 - أمين الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:14
ضربة حكيم ، نعم لمثل هذه اﻷفكار ، عندي إقتراح لو كان ممكنا ان يسمى المسجد بمسجد محمد السادس للمرابطين .
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37 - zemmour الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:14
السلام عليكم:أكثروا من المشاريع الإنمائية والمساجد والجامعات والمعاهد والمستشفيات والطرق المعبدة .....بهذه الجهة الغالية.وفقكم الله
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38 - عزالدين الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:15
يجب تعمير الكرككرات و كل المناطق الصحراوية المغربية
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39 - ابوهاجوج الجاهلي الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:15
يجب تدشين ثكنة عسكرية متطورة من اجل انطلاق f16 وارساءها. انه ليس وقت تدشين المساجد في هذا الظرف وفي هذا المكان. يجب تدشين محطة كبيرة للردادارات المتصلة بالساتليت لمعرفة ما يروج في الجانب الاخر. وشكرا
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40 - الحرب الناعمة الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:19
أفضل طريقة للهجوم الكاسح والنهائي على البوليزاريو هو اللجوء الى الطرق الصوفية من اجل المزيد من الاستقطاب لتحويل البوصلة مثل التيجانية والكركرية فإنهم يعملون بوسائل تفوق في تاثيرها االقنابل النوويةي
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41 - kaki الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:19
Le top de l intelligence. Bravo pour cette idée. L ennemie n ose en aucun cas détruire une mosquée...Bravo. Encore plus de projet par la suite. Vive le Maroc. Vive le Sahara MAROCAIN
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42 - Maroctjrs الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:20
En espèrant que l'Algèrie va inauguer son consulat à El Guergat bientôt en représentant son diplomatie en sahara Matocain
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43 - محمد المغربي الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:20
نريد مدينة كبيرة مثل باقي مدن الصحراء في هذه المنطقة بالإضافة إلى ميناء عسكري و ميناء للصيد البحري.
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44 - Moroco الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:21
كم هي قوية هذه الرسالة مسجد في منطقة كان يجول فيها مرتزقة الخيام البالية مع قطاع طرق وتجار المخدرات ..دخلها المغرب فدخل معه نور الأمان ونور الذكر واقامة الصلاة وتلاوة القران
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45 - مستوصف الأربعاء 18 نونبر 2020 - 22:21
ولماذا لم يتم بناء مستوصف او مدرسة بدلا من مسجد .
«كثرة الهم كتضجك»
التعبد يمكن أن يكون فوق الرمل احسن من فوق الرخام والزليج والزرابي المزركشة.
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