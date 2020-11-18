بعد تدخل الجيش .. المغرب يُشيد صرحا دينيا في منطقة الكركرات

هسبريس من الداخلة

شرعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء، في تشييد مسجد كبير بمنطقة الكركرات قرب الحدود الموريتانية على مساحة تبلغ 3767 مترا مربعا، بتكلفة مالية قدرها حوالي 8.8 ملايين درهم، بمناسبة تخليد المملكة المغربية للذكرى الـ65 للاستقلال.

ويضم هذا الصرح الكبير، الذي سيرى النور قريبا بعد 12 شهرا من الأشغال، قاعة للصلاة خاصة بالرجال، وأخرى خاصة بالنساء، وقاعات للوضوء ومئذنة وسكنا للإمام.

ووفق مدير مديرية المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد العزيز درويش، "يندرج تشييد هذا الصرح الديني الهام في إطار سياسة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعز الله أمره، الهادفة إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها".

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن بناء هذا المسجد يأتي في إطار البرنامج العادي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، واستجابة لحاجيات ساكنة المنطقة وللمسافرين بمعبر الكركرات.

يشار إلى أن القوات المسلحة الملكية المغربية كانت قد فتحت المعبر، الجمعة الماضي، بعد فشل جميع المحاولات الرامية إلى وقف ميليشيات "البوليساريو" الخارجة عن القانون، التي عرقلت حركة نقل البضائع والمسافرين عبر المعبر، الذي يعد منفذ المغرب الوحيد إلى موريتانيا ودول غرب إفريقيا.