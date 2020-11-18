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كُتّاب وآراء
بعد تدخل الجيش .. المغرب يُشيد صرحا دينيا في منطقة الكركرات
شرعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء، في تشييد مسجد كبير بمنطقة الكركرات قرب الحدود الموريتانية على مساحة تبلغ 3767 مترا مربعا، بتكلفة مالية قدرها حوالي 8.8 ملايين درهم، بمناسبة تخليد المملكة المغربية للذكرى الـ65 للاستقلال.
ويضم هذا الصرح الكبير، الذي سيرى النور قريبا بعد 12 شهرا من الأشغال، قاعة للصلاة خاصة بالرجال، وأخرى خاصة بالنساء، وقاعات للوضوء ومئذنة وسكنا للإمام.
ووفق مدير مديرية المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد العزيز درويش، "يندرج تشييد هذا الصرح الديني الهام في إطار سياسة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعز الله أمره، الهادفة إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها".
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن بناء هذا المسجد يأتي في إطار البرنامج العادي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، واستجابة لحاجيات ساكنة المنطقة وللمسافرين بمعبر الكركرات.
يشار إلى أن القوات المسلحة الملكية المغربية كانت قد فتحت المعبر، الجمعة الماضي، بعد فشل جميع المحاولات الرامية إلى وقف ميليشيات "البوليساريو" الخارجة عن القانون، التي عرقلت حركة نقل البضائع والمسافرين عبر المعبر، الذي يعد منفذ المغرب الوحيد إلى موريتانيا ودول غرب إفريقيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
الله ينصر الجيش المغربي وشعبه.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
اللي بغا يصلي الله يتقبل و اللي تيقلب على الخواض غادي يجيبها فراسو
من الان فصاعدا لن تسمعوا من ابواق الجزاءر بانهم مع فلسطين ظالمة او مظلومة لانهم فرضوا عليها بان تنحاز لاطروحتهم البالية حتى ان جريدة كتبت بان استقلال فلسطين صعب المنال
عاش الملك محمد السادس نصره الله
عاش الشعب المغربي الأبي
عاشت قواتنا المسلحة الملكية الباسلة
كما تعرفون بدايتها خاتمة بيت الله والله اطول عمر صاحب الجلالة نصره الله والصحراء مغربية ابا من ابا ومره من كره ونتمناو اخواننا في ارض تندون يعودون الى وطنهم الحبيب
بناء هذا المسجد، يحليلنا الى تاريخنا الاسلامي المجيد، نستحضر هنا ، أول إجراء اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لدى حلوله بيثرب، وهو قيامه عليه السلام ببناء أول مسجد في الاسلام.
بناء هذا المسجد، في هذه المنطقة، سيعطي ولاشك جرعية إيمانية، لجنودنا الأبطال المرابطين بثغور وطننا الحبيب.
«كثرة الهم كتضجك»
التعبد يمكن أن يكون فوق الرمل احسن من فوق الرخام والزليج والزرابي المزركشة.