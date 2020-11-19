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كُتّاب وآراء
البوليساريو تدّعي قصف الكركرات بتسجيلات كاذبة
يواصل نشطاء جبهة البوليساريو على مواقع التواصل الاجتماعي الترويج لصور وفيديوهات، من مناطق أخرى بالعالم، على أساس أنها توثق "معارك بالصحراء المغربية".
وروج إعلام التنظيم الانفصالي لفيديو جديد يزعم من خلاله أن الأمر يتعلق بقصف معبر الكركرات الحدودي، في خطوة تهدف إلى التأثير على السير العادي للحركة المدنية والتجارية؛ بعد نجاح المغرب في تحرير المعبر وتوسيع الجدار الأمني في المنطقة العازلة.
وأكد "منتدى القوات المسلحة الملكية- فار ماروك"، على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن معبر الكركرات "آمن ولم يتم تسجيل أو رصد أي تحرك لمرتزقة البوليساريو يهدد العبور الآمن للعربات والأفراد به منذ يوم 13 نونبر المجيد".
وأضاف المنتدى غير الرسمي أن "الإعلام المعادي يروج فيديو لمنطقة أخرى، حيث تظهر بناية بجانبها علم يشبه العلم اللبناني تتعرض لقصف ليلي، وزاوية التصوير هي من نقطة عالية لا تشبه جغرافيا الكركرات".
وزاد المصدر: "رجال القوات المسلحة الملكية يقومون بقصف تمركزات للأعداء شرق الجدار الأمني، بوسائل عدة سنعود لتفاصيلها لاحقا"، مشددا على أنه "لم يسجل في 24 ساعة الماضية أي احتكاك مباشر بين قواتنا ومليشيات البوليساريو، في حين تتواصل استفزازات لها بنقاط عدة يتم الرد عليها بشكل قاس خلف العديد من الخسائر في العتاد والأرواح، دون أن يتم تسجيل خسائر مادية أو بشرية من الجانب المغربي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
الحرب الحقيقية للبوليساريو هي حرب إعلامية، أما على الأرض فلن يقدروا عليها.
انتبهوا لترويج أخبارهم المزورة
أتمنى أن تمر الامور بشكل سلمي وأن يحاول المسؤولون المغاربة الرد بحكمة وتبصر دون خسائر في الارواح من جانب الطرفين، فدم المسلم حرام.
لذا اتمنى ان يشعر المغاربة كذالك بنشوة وفخر عمل واستطلاع القمرين والطائرات بدون طيار للرد و دحض ادعاءات ميلشيات الجزائر
وكل التقدير والاحترام للقوات المسلحة الملكية بجميع مكوناتها.
نصر من الله وفتح قريب.