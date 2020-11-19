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الرئيسية | مدارات | البوليساريو تدّعي قصف الكركرات بتسجيلات كاذبة

البوليساريو تدّعي قصف الكركرات بتسجيلات كاذبة

البوليساريو تدّعي قصف الكركرات بتسجيلات كاذبة
هسبريس من الرباط
الخميس 19 نونبر 2020 - 10:40

يواصل نشطاء جبهة البوليساريو على مواقع التواصل الاجتماعي الترويج لصور وفيديوهات، من مناطق أخرى بالعالم، على أساس أنها توثق "معارك بالصحراء المغربية".

وروج إعلام التنظيم الانفصالي لفيديو جديد يزعم من خلاله أن الأمر يتعلق بقصف معبر الكركرات الحدودي، في خطوة تهدف إلى التأثير على السير العادي للحركة المدنية والتجارية؛ بعد نجاح المغرب في تحرير المعبر وتوسيع الجدار الأمني في المنطقة العازلة.

وأكد "منتدى القوات المسلحة الملكية- فار ماروك"، على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن معبر الكركرات "آمن ولم يتم تسجيل أو رصد أي تحرك لمرتزقة البوليساريو يهدد العبور الآمن للعربات والأفراد به منذ يوم 13 نونبر المجيد".

وأضاف المنتدى غير الرسمي أن "الإعلام المعادي يروج فيديو لمنطقة أخرى، حيث تظهر بناية بجانبها علم يشبه العلم اللبناني تتعرض لقصف ليلي، وزاوية التصوير هي من نقطة عالية لا تشبه جغرافيا الكركرات".

وزاد المصدر: "رجال القوات المسلحة الملكية يقومون بقصف تمركزات للأعداء شرق الجدار الأمني، بوسائل عدة سنعود لتفاصيلها لاحقا"، مشددا على أنه "لم يسجل في 24 ساعة الماضية أي احتكاك مباشر بين قواتنا ومليشيات البوليساريو، في حين تتواصل استفزازات لها بنقاط عدة يتم الرد عليها بشكل قاس خلف العديد من الخسائر في العتاد والأرواح، دون أن يتم تسجيل خسائر مادية أو بشرية من الجانب المغربي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - عبدو الخميس 19 نونبر 2020 - 10:46
لايزالون يكذبون حتى يصدقوا انفسهم. هذا هو منهج اليائس.
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80
2 - زكرياء الكندي الخميس 19 نونبر 2020 - 10:49
مليشيات البوليساريو الإرهابية لن تقدر على إطلاق صاروخ تجاه الصحراء المغربية مليشياتها ومثيليها في أوروبا يدعون أن الجبهة تقصف مناطق الجيش المغربي في الصحراء ويروجون لأوهام وأكاذيب مرى عليها الزمن
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49
3 - رشيد الموجي الخميس 19 نونبر 2020 - 10:54
أحلام اليقظة، لقد برهنوا للعالم أن نفسيتهم مهزوزة، و يعانون من اضطرابات نفسية تجعلهم يحبون الانتصارات ولو في الأحلام. شرذمة مريضة
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58
4 - التعمير الخميس 19 نونبر 2020 - 10:55
المغرب يجب عليه اعمار المدن الجنوبية وتشجيع الشركات المغربية للانتقال لتلك المنطقة بهدف انشاء قطب صناعي كبير مثل الدار البيضاء ليتسنى لسكان عدة اقاليم في الشمال الاستقرار هناك ،ومعاقبة ومحاكمة المشاغبين من انفصاليي الداخل،هذه الامور ستجعل الانفصالي يعيش عزلة وصغير الحجم في الجنوب
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83
5 - فكيكي الخميس 19 نونبر 2020 - 10:56
الله انصركم على اعداء الوطن يا جيشنا الملكي الباسل المقدام والخزي والعار والخسران المبين للمرتزقة البولساريو. الشعب المغربي معكم يا جيشنا العظيم كلما دعتموه لذلك بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله..والصحراء قطعة من القلب لكل المغاربة اينما كانوا في الكرة الأرضية.وإلى الأمام هذا التحرير مبارك ببناء مسجد عظيم بالكركرات.
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40
6 - مغربي صحراوي الخميس 19 نونبر 2020 - 10:58
هؤلاء المكلخين... من أين سيقصفون الكركرات..! هل من موريتانيا أم بالصواريخ العابرة للقارات..؟
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43
7 - مواطن غيور1 الخميس 19 نونبر 2020 - 10:58
السلام عليكم
الحرب الحقيقية للبوليساريو هي حرب إعلامية، أما على الأرض فلن يقدروا عليها.
انتبهوا لترويج أخبارهم المزورة
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41
8 - Sohaib xd الخميس 19 نونبر 2020 - 11:02
لا يجب الاستهانة بتهديدات المرتزقة لأنهم ميليشيات إرهابية لايجب الوثوق بهم لانهم غدارة يقومون بالغدر في أية لحظة يجب اخد الحيطة والحدر منهم لأنهم كاللصوص الذين يتربصون بفريستهم ولاينتظرون سوى الفرصة. هذا الذي قلته لأنني أعرفهم حق المعرفة لأنني كنت في الميدان في موأجهتهم.
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36
9 - FENANE الخميس 19 نونبر 2020 - 11:07
ردا على تصريحات بعض الاعلاميين،نقول لهم ان أراضينا الجنوبية الصحراوية في مأمن و استقرار تأمين لا داعي لتضليل الشعوب العربية والدولية،فالمغرب يتوفر على رادارت وطاءرات استطلاع تعمل على مدار 24ساعة ،كما ان المغرب وقع على اتفاقية وقف اطلاق النار في مجلس الامن الذي يرعى النزاع المفتعل في المناطق العازلة،فالاعلام لا يجد ما يكتب ؟نعم لقد وجد في معبر الݣرݣرات فرصة ثمينة لترويج أخباره الزاءفة ،اننا مستعدون للرد على هجومات المرتزقة ومليشيات المغرورة بهم كما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده،لحماية أراضينا ومواطنينا.
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16
10 - واد سوف الخميس 19 نونبر 2020 - 11:08
فاتكم القطار في السبعينات اما اليوم فالجيش المغربي يعاين تحركات حتى تحركات حتى نمل الصحراء وعند اول قطرة دم ستندمون على ايقاض الاسد من غفوته
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23
11 - المكناسي الخميس 19 نونبر 2020 - 11:12
هراء وكذب...لادكاء ما تبقى من عزة نفس..واهمون...(هاتوا برهانكم ان كنتم تصدقون.. ) لا يمكن لجارة السوء ان نساعدكم او تدعمكم كما كانت سابقا ..فالجزائر تعيش ازمة اقتصادية خانقة....وسياسية رهيبة ..بسبب مرض الرئيس ..ولن تستطيع سوى التطبيل معكم.في اعلامها....فوهم الجمهورية المزعومة....انتهى.....انتهى
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12 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الخميس 19 نونبر 2020 - 11:13
اتركوهم يحلمون على الاقل احلام يقظة سرعان ما تصطدم بالواقع المر الذي ورطوا أنفسهم فيه خاصة مع دعم مجموعة من الدول لتدخل الجيش المغربي في فتح المعبر واعادة تدفق السلع إلى الدول الصديقة
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13 - رضوان الخميس 19 نونبر 2020 - 11:13
لهم الكلام و لنا الافعال ....
و الضص يخلص
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14 - Redouane الخميس 19 نونبر 2020 - 11:16
السلام عليكم،
أتمنى أن تمر الامور بشكل سلمي وأن يحاول المسؤولون المغاربة الرد بحكمة وتبصر دون خسائر في الارواح من جانب الطرفين، فدم المسلم حرام.
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15 - yass الخميس 19 نونبر 2020 - 11:16
كل مرة تحاول الجزائر اضعاف المغرب و الاقتصاد المغربي بشتى الطرق فهم يتحسرون على الجسر الاقتصادي مع اوروبا شمالا و افريقيا جنوبا.السلع المغربية تصل الى اقصى نقطه في اوربا . محاولات بائسة من النظام الجزائري الشرّير.
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6
16 - abdelilah الخميس 19 نونبر 2020 - 11:23
الرعب يسكن في سفوف المرتزقة البولياريو وبدأت بتضليل سكان المخيمات الدل والعار من أجل إسكاتهم وتخفيف الضغط عليهم لأنا أغلبية سكان المخيمات يريدون العودة إلى وطنهم الأم.
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17 - selina الخميس 19 نونبر 2020 - 11:23
نهايتكم اقتربت ولم يتبقى لكم الا اياما معدودات ايها الارهابيين
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18 - شخص الخميس 19 نونبر 2020 - 11:23
ينطبق عليهم هذا المثل ضربني وبكى سبقني وشكى
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19 - متقاعد الخميس 19 نونبر 2020 - 11:27
البوليزاريو والجزائر يكذبون ويعلمون اننا نعلم بأنهم يكذبون ومع ذالك يستمرون في الكذب!!! الفنا ترهاتهم وخزعبلاتهم منذ امذ طويل لكننا مطمئنين في صحراءنا معززين مكرمين ( ومن قال العصيدة باردة احط يدو فيها) شعارنا الخالد الله.الوطن.الملك ولا شعار غيره!!! انتهى الكلام!!!
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5
20 - abde italia الخميس 19 نونبر 2020 - 11:27
ويحلم واليل طويلا عصابات الجزائر الآن تعرضون لى مراض نفسنى معهوم دعمهوم حتى زهيمار أصبحت كل شئ واضح
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21 - هشام الخميس 19 نونبر 2020 - 11:28
بوليزاريو كانت في نضر العالم على أنها تدافع عن حقوقها في مامضى لكن اليوم بوليزاريو أضهرة للعالم أنهم مرتزقة وقطاع طرق .لا يكمن أن يرجحو كفة إرهابيين على دولة مثل المغرب. كل نشرات الأخبار في العالم لم تدكر أن هناك حرب بين المغرب بوليزاريو إلا نشرة الأخبار جارة سوء وبغظ
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22 - الن محمد / البيضاء الخميس 19 نونبر 2020 - 11:31
أتتبع تطورات الكركرات ككل مغربي له المام بشأن بلده، كما اتتبع مداخلات رجال السياسة وممثلي الهيآت وكذلك الاساتذة الباحثين . وقد جذبني تحليل الاستاذ تاج الدين الحسيني الذي قال ما معناه: المغاربة شعروا بفخر ونشوة بعد التدخل السريع وبالاحترافية العالية لتشطيب المكان في زمن وجيز.
لذا اتمنى ان يشعر المغاربة كذالك بنشوة وفخر عمل واستطلاع القمرين والطائرات بدون طيار للرد و دحض ادعاءات ميلشيات الجزائر
وكل التقدير والاحترام للقوات المسلحة الملكية بجميع مكوناتها.
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23 - زعزع الخميس 19 نونبر 2020 - 11:32
الصفعة التي صفعها المغرب للانفصاليين جعلتهم يتوهمون و يختلقو الاحلام ليصدقو انفسهم اما المغرب فقد ضرب ضربته و واصل طريقه حول النجاح و ترك و.راءه كلاب البوليزاريو تنبح من بعيد
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24 - عبداللطيف المغربي الخميس 19 نونبر 2020 - 11:32
...عصابة الانفصال لا تزال تعيش حقبة السبعينيات.متناسية اننا في زمن الثورة المعلوماتية الرقمية.فمن سابع المستحيلات ان تقع حرب في اي جهة من العالم ذون ان ترصدها الاقمار الاصطناعية للدول الكبرى.ناهيك عما تتوفر عليه القوات المسلحة الملكية من تكنلوجية عالية في رصد اي تحرك معادي لنا.اعني الرادارات المتطورة لذى الجيش المغربي.والقمرين الصناعيين المغربيين.اذن قطاع الطرق اصبحوا اضحوكة العالم.لأن الرخيص لم يعد يملك اي شيء.خسر كل اوراقه.ولم يتبق له الا البروبغندا لتهدئة الخيام....ولكن حبل الكذب قصير.سيعلم المحتجزون ان ما كان يروج له اعلام الجردان ما هو الا فديوهات من حرب اليمن وسوريا والهند وباكستان.. ....الخ.اذن ذاك سيثورون ضد الرخيص وعصابته.وهذا قريب جدا والايام بيننا..
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25 - مغترب الخميس 19 نونبر 2020 - 11:36
يجب التعامل بجدية و حزم مع هذه. و يجب على الاعلام المغربي أن يقوم بما عليه لدحض هذه الاكاذيب و ان لا يجعل مجال للبولياريو مجال لتمرير اكاذيبهم و اجنداتهم. هم و من والاهم من اعلام العسكر الحقود و الكاره و الغيور على هذا الوطن الحبيب.
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0
26 - هشام من المغرب الخميس 19 نونبر 2020 - 11:39
الانفصالين لازالو يعيشون بعقلية السبعينات والتثمانينات حين كانو يتسللون ليلا الى داخل التراب المغربي في دلك الوقت الردارات الحساسة لم تكن موجودة الا عند الدول القوية غير متوفرة في سوق الاسلحة عندما يتسللون كالجردان ترصدهم اعين الجنود المغاربة المرابطين على الحدود فيتم سحقهم فيفرون الى جحورهم يتركون قتلاهم وجرحاهم ورائهم الان قد تبدلت الامور حتى الجيش لن يشارك فقط الدرك الحربي هو من قام بتمشيط المنطقة اما الجيش المغربي فهو على اهبة الاستعداد في حالة ما تدخل الجيش النظامي للجار الخبيث والمزعج اما المرتزقة سيكفيها الدرك الحربي فقط 48 ساعة كافية لمسحهم من الوجود
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27 - فدواششش الخميس 19 نونبر 2020 - 11:40
معبر الكركرات ملا الدنيا وشغل الناس..نوضح انه معبر دولي بامتياز ..يربط بين الاتحاد الاوروبي ودول افريقيا..تمر منه مءات الشاحنات والعربات التجارية في الجهتين ، تستفيذ منها أفريقيا وأوروبا...في هذا الصدد تقوم الجزاءر وجنوب أفريقيا بتحريك الذباب الإليكتروني في وساءل التواصل الاجتماعي، وتنشر أكاذيب وصور مزورة عن الوضع في الصحراء المغربية..المؤسف أن تصميم حكام الجزاءر العسكر على الحرب ضد المملكة المغربية، ستكون له لا قدر الله نتائج وخيمة على المنطقة المغاربية كلها وحتى على الاتحاد الأوروبي ، وعلى الخصوص الشعبين الجزاءري والمغربي.. وهذا ما تسعى إليه بعض الدول الكبرى لتقسيم القطر الجزائري، والاستحواذ على ثراوته النفطية والمعدنية ..وهذا غباء ، و قرار مزاجي تذكيه الضغينة، غير محسوب العواقب ترتكبه زمرة الحكام الشيوخ في الجزاءر...
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28 - Ahmed الخميس 19 نونبر 2020 - 11:41
le Maroc a besoin de drone d'attaques pour faire des frappes précises et filmés et anéantir les terroristes polisariens
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2
29 - قرفاوي م الخميس 19 نونبر 2020 - 11:42
الأعمال الصبيانية التي تقوم بها عصابة البوليزاريو هي خير دليل على أنها فشلت في كل شىء و أصبحت تائهة .
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30 - بلال رمزي الخميس 19 نونبر 2020 - 11:44
الشعب المغربي مستعد لكل الاحتمالات بما فيها حرب شاملة لان صبرنا قد نفد من استفزازات جماعة الجردان ومن يمولهم وياويهم أما التسجيلات المفبركة فلا تهمنا في شيئ لان اهل مكة أدرى بشعابها
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31 - محمد الخميس 19 نونبر 2020 - 11:50
اخي في منطقة الكركرات اتصلت به الامور عادية لاشيئ حدث والملشيات ستنتحر ادا ما اقدمو على الاقتراب
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32 - خالد F الخميس 19 نونبر 2020 - 11:52
الهدف الأسمى للقوات المسلحة الملكية المغربية هو الدفاع عن الوطن وحماية أمن وسلامة المواطنين، في حين أن بعض الجيوش العربيه هدفها تتبيث الأنظمة الفاسدة والتنكيل بالمواطنين والتغلغل في أدق تفاصيل حياتهم ولنا في الجزائر خير مثال، من جهة أخرى نريد من جيشنا الباسل أن يبقي عملياته الميدانية طي الكتمان، مادام المرتزقة لم يعثروا ولا على لقطة واحدة ترفع معنوياتهم التي وصلت إلى الحضيض.
نصر من الله وفتح قريب.
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