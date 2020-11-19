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الرئيسية | مدارات | الملك محمد السادس يشيد بالعلاقات مع السعودية

الملك محمد السادس يشيد بالعلاقات مع السعودية

الملك محمد السادس يشيد بالعلاقات مع السعودية
هسبريس من الرباط
الخميس 19 نونبر 2020 - 12:45

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لبيعته.

وقال الملك في هذه البرقية: "في غمرة الاحتفال بالذكرى السادسة لبيعتكم يسرني أن أبعث إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، سائلا الله العلي القدير أن يديم عليكم نعمة الصحة والهناء وطول العمر، حتى تواصلوا قيادتكم الحكيمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة على درب تحقيق المزيد من التقدم والازدهار".

ومما جاء في التهنئة الملكية أيضا: "لا يفوتني كذلك أن أجدد لكم اعتزازي بأواصر الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل التي تجمعنا شخصيا، وبما يربط شعبينا الشقيقين من علاقات راسخة قائمة على التعاون البناء والتضامن الفاعل، والتي يحذونا حرص مشترك على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحتهما".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد عين الشعير الخميس 19 نونبر 2020 - 12:57
يجب ان نبحت على مصلحة الوطن ولو في اقاصي الارص والبحار .اما الجيران فلم ياتينا منهم الا الغدر والخدلان والعداء.
لاحظوا دول المغرب العربي ولو دولة واحدة نددت بما تقوم به العصابة الانفصالية. فصمتهم يعني الكتير. ادن لمادا نضيع وقتنا معهم ونحن لدينا بدائل كتيرة حتى فلسطين خدلتنا وقارنت بينا وبين البوليساريو بقولها انها لا تتدخل بين الدول.
دول الخليج وافريقيا واوروبا ودول امريكا الجنوبية والصين واسيا وروسيا. لننسى المغرب العربي لقد مات.
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2 - سعيد الخميس 19 نونبر 2020 - 13:07
اللهم انصر الاسلام و المسلمين في كل مكان
اللهم انصر هذين الملكين نصرا تعز به الاسلام و المسلمين
اللهم ثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم أبرم للأمة الاسلامية أمرًا رشدًا يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى عن المنكر إنك سميع الدعاء.
اللهم اشف صدورنا وأقر عيوننا بنصرة دينك وأوليائك، وخذلان أعدائك، اللهم قاتل من يكذبون رسلك، ويعادون أولياءك، ويصدون عن سبيلك، وأنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم إننا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم.
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3 - محمد التماري المغربي الخميس 19 نونبر 2020 - 13:09
حفظ الله ولي أمرنا من كل سوء ومكروه ، وأجمل دولة ممكن أن تعطي العلاقات معها خير الثمار هي المملكة العربية السعودية بلاد التوحيد والأمان .
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4 - مغربي الخميس 19 نونبر 2020 - 13:23
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في خدمة المغاربة الأحرار بشتى المجالات دون ملل أو كلل و نكران الذات و على الساءر الأسرة الملكية و على المغاربة الأحرار الذين يجعلون المصالح اللمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار.
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5 - م المصطفى الخميس 19 نونبر 2020 - 13:31
عبد ربه سعيد جدا بعودة المهياه إلى مجاريها مع أشقائنا ملوك ورؤساء وأمراء دول الخليج.
فمرحبا بأشقائنا العرب من مختلف دول الخليج ، ودام حبل المودة قائما بين المملكة المغربية وهذه الدول.
ودوام الصحة والعافية وطول العمر نرجوها لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده، الذي بعبقريته وديبلوماسيته والتسامح المعروف به، يستطيع تقوية العلاقة الأخوية مع أشقائه الخليجيين.
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