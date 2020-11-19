24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3108:0013:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هكذا حدد الملك مسؤولية الجزائر ورسم معالم التفاوض حول الصحراء (5.00)

  2. مغاربة يتذكرون بطولات العسكريين في تحرير الصحراء من الانفصاليين (5.00)

  3. بعد تدخل الجيش .. المغرب يُشيد صرحا دينيا في منطقة الكركرات (5.00)

  4. طالب مغربي يحرز جائزة التميز الأكاديمي بإسبانيا (5.00)

  5. ترامب قبل المغادرة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | الجزائر تدافع عن "حق حيدر في نشر كوفيد-19"

الجزائر تدافع عن "حق حيدر في نشر كوفيد-19"

الجزائر تدافع عن "حق حيدر في نشر كوفيد-19"
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الخميس 19 نونبر 2020 - 14:35

استغلت الجزائر عبر وكالتها الرسمية للأنباء واقعة منع الناشطة الانفصالية أميناتو حيدر من السفر للترويج لمعطيات كاذبة حول هذا الحادث، الذي حاول الإعلام الانفصالي والجزائري الركوب عليه.

وكانت المصالح الطبية، بتنسيق مع الخطوط الملكية الجوية بمطار الحسن الأول بالعيون، منعت الناشطة الانفصالية أميناتو حيدار من مغادرة الأقاليم الجنوبية صوب جزر الكناري الإسبانية، بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تصريحا للناشطة أميناتو حيدار جاء فيه أن السلطات المغربية قامت بمنعها من السفر "بحجج واهية في إطار استهداف الحقوقيين الصحراويين".

واطلعت هسبريس على شهادة صادرة عن المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بمدينة العيون، تثبت إصابة أميناتو حيدر بفيروس كورونا، وذلك بتاريخ 12 نونبر الجاري، ما يعني ضرورة خضوعها لحجر صحي لمدة 14 يوما، وتجنب أي اتصال مع أشخاص آخرين.

وحاولت أميناتو حيدر إخفاء موضوع إصابتها بفيروس كورونا، وهو أمر يعاقب عليه القانون المغربي وجميع القوانين والمراسيم الدولية المرتبطة بالعقوبات الزجرية ضد مخالفي تعليمات السلطات العمومية بشأن الوقاية من كوفيد-19، لما يحمله الأمر من خطورة على سلامة المخالطين والأشخاص الممكن أن تلتقي بهم خلال خرق البروتوكول الصحي المتعلق بالحجر المنزلي.

وطالب معلقون مغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي بضرورة منع الناشطة الانفصالية من السفر بغض النظر عن موضوع إصابتها أو خلوها من الفيروس، لأنها تشكل موضوع بحث قضائي سابق لم تكشف نتائجه بعد.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أعلن للرأي العام أنه "تبعا للأخبار المتداولة بشأن انعقاد ما سمي المؤتمر التأسيسي لـ'الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي'، (التي ترأسها الناشطة الانفصالية أمينتو حيدر)، وبالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع".

وتابع الوكيل العام للملك بالعيون بأنه "سيترتب عن هذا العمل اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية".

وكانت الناشطة الانفصالية، ومعها حوالي 30 صحراوياً، عقدوا قبل أسابيع خلت مؤتمراً تأسيسياً لما تسمى "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، وذلك بعد حل "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان"، المعروف اختصاراً بـ"كوديسا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - Moha الخميس 19 نونبر 2020 - 14:42
يمكن للجزائر ارسال طائرة خاصة لنقلها الى الجزاير ان أرادوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
2 - محترم الخميس 19 نونبر 2020 - 14:44
الدولة حكرت على الزفزافي غبراتو وتتهمه بالانفصال مع انه عمره ما قالها
امينتو حيدر كاتقول انا انفصالية وتتامر على المغرب بالعلالي وماعندهمش القدرة يقربو ليها
واش اللي حاكمينا ماعرفيناش عايقين بيهم ولا كيفاش؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
3 - مغربي حر الخميس 19 نونبر 2020 - 14:45
للأسف الشديد،إعلامنا اللي دار من الحبة قبة،تمشي متشيش آش دخلنا فيها،خائنة ومرتزقة.لايجب علينا الإكتراث والإهتمام لمثلها.فالوطن أكبر منها ومن أمثالها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
4 - abbes الخميس 19 نونبر 2020 - 14:45
قلت مند وقت أن ساعتها اقتربت لتاخد جزاءها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
5 - bimo الخميس 19 نونبر 2020 - 14:47
هذه المسماة أميناتو ترتكب كل يوم جرائم فضيعة في حق المغرب والمغاربة .... ولا أدري ما سبب صمت السلطات المغربية لحد الآن ، خصوصا وان أي تهمة توبعت بها هذه المخلوقة لإيداعها السجن تكون لائقة بها وتستحقها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
6 - برامين الخميس 19 نونبر 2020 - 14:48
شيء مضحك ومخجل لماذا لا يطبق عليها القانون وتسجن لمحاولة ابداء المواطنين عن قصد،سءمنا من كل هذا أما حان الأوان لأن نضرب بيد من حديد هؤلاء الحردان الذين ينعمونا بخيراتنا وفي نفس الوقت يتعاملون مع العدو،لازم أن يطبق عليهم القانون ليكونوا عبرة لغيرهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
7 - حقوقي الخميس 19 نونبر 2020 - 14:49
تتبعت باهتمام منع الانفصالية امينتو حيدر من الهروب الي الخارج وهي مصابة بمرض معد وحمدت الله ان قامت السلطات المختصة بارجاعها من حيث اتت...هذه المخلوقة التي تدعي انها مع حقوق الانسان والحرية وهل المحافظة علي السلامة الصحية للاخرين لا تدخل في قاءمة حقوق الانسان يا امينتو؟=انت تحملين عدوي مرض فتاك وتريدين به قتل الاخرين يا سيدتي!! فرجاء من السلطات القضائبة القاء القبض علي هذه الدمية ومحاكمتها طبقا للقانون..تاكل من خيرات المغرب وتلعنه.. اي اخلاق هذه ؟!!من اي بشر رضعت يا حيدرة!! فالخزي لك ولامثالك...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
8 - فكيكي الخميس 19 نونبر 2020 - 14:52
لا هم للجزائر إلا ما يقع في المغرب دولة لا شغل لها لأن حكامها يتاجرون بالسياسة على حساب الشعب الجزائري ولن يحصدوا من هذه السياسة إلا الخزي والعار والذل أمام الرأي العام الجزائري والدولي لقد انكشفوا لمن كانوا لا يعرفونهم أن مشكل الصحراء من هندسة الجزائر لغرض في نفس يعقوب وهو المحيط الأطلسي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
9 - mohamed الخميس 19 نونبر 2020 - 14:53
هههه احسن عنوان في تاريخ الصحافة المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - مواطن مغربي الخميس 19 نونبر 2020 - 14:54
وجب عدم التساهل من كل خائن أو خائنة، يأكلون و ينعمون بخيرات الوطن و الحقوق و يتنكرون له، تتواجدين بالعيون أي فوق التراب المغربي إذن وجب عليك احترام المقدسات و القانون المغربي الجاري به العمل.
الله الوطن الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
11 - youcef الخميس 19 نونبر 2020 - 14:55
السلام يا اخوان......الله اجازكوم بالخير. ديروا عريدة لجمع اكبر عدد ممكن من التوقيعات ونحن المواطنون رفعوا دعوة ضدد هدا المكروب .لا نريد امثال هده الحية الافعى ان تعيش بيننا ......هي اصلا اما ممولة من العدو الكلاسيكي(مني خيف بحالوا نكولخا نيشان ....من الجزاءر) او تضحك على المحتجزين في تندوف او تدور بسينية تجمع لفلوس.........المخابرات خصها بين اش عند هد سيدة من املاك داخل او خارج لبلاد اش عند عاءلتها وانا على يقين تام اناانتكون مليونيرة ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
12 - azizo الخميس 19 نونبر 2020 - 14:57
قلنا مرارا اي تدخل صحافي او تعليق يهم مليشيات بوليخاريو يجب ان لا يتطرق او يشار للمهنة او الصفة التي يحملنها. ما هم الا مجموعة من المرتزقة يتسول بهم حكام الجارة الشرقية. كلمة بوليساريو ماتت يوم رجع الى الوطن في اطار ان الوطن غفور رحيم اكثر من 95% من مؤسسي هذه الحركة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
13 - Immigre الخميس 19 نونبر 2020 - 14:58
Il faut retirer la
Nationalité marocaine a cette folle femme no
More comment
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
14 - محمد الخميس 19 نونبر 2020 - 14:59
أتقوا الله من الفتنة ياحكام الجزائر لمادا هدا العداء والكدب والضلم ألا تخافون الله الموت قادن لا مفرة منه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
15 - للمواطن رأي الخميس 19 نونبر 2020 - 15:00
الشعب المغربي قاطبة كان ينتضر القاء القبض على العاهرة حيضر بعد أن تحرك النيابة العامة دعوى قضائية بتهمة الخيانة العظمى في حق وحدة الوطن والتحريض على الانفصال نتفاجئ بأنها كانت ستغادر المغرب بجواز مغربي وبطائرة مغربية الى لاص بالماص هل معنى هدا أن هده العاهرة هي فوق القانون ام أن القضاء في المغرب تقتصر احكامه فقط على المواطن البسيط ومن هنا نطلب محاكمتها والزج بها في السجن والا فإن للمواطن رأي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
16 - مغربي 2018 الخميس 19 نونبر 2020 - 15:01
ايلا بقات فيكم ... سيفطو ليها طائرة خاصة من الجزائر ... تهزها وتديها عندكم ... حنا نتهناو منها ... ونتوما ...........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
17 - العابر الخميس 19 نونبر 2020 - 15:07
هناك حقيقة واحدة،البوليزاريو و من يفتي لها خسروا الكثير خلال هذا الشهر، فتح القنصليات اربك الجزائر و تطهير الكركارات ضربة موجعة لم تخطر على بالهم،لقد خسروا هذا المعبر و إلى الابد،كانوا يأتون إليه بين الفينة و الأخرى لينفسوا عن نفسهم معانات الحر و الرمال في تندوف تحت مطرقة جنرالات الجزائر المتحكمين في المخيمات، و الآن صاعت منهم آخر ورقة و هو ما شكل صدمة لم يتوقعوها!!!!
لنطرح تحديا حقيقيا على البوليزاريو و تحت أنظار العالم:أطلقوا سراح إخوتنا في تندوف، اعطوهم حرية التنقل لنرى إن كانوا سيعانقوا احبتهم هنا أم يبقوا مع البوليزاريو!!!!
امنحوهم الحرية لنرى الإستفتاء الحقيقي على أرض الواقع!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
18 - بوشعيب الخميس 19 نونبر 2020 - 15:12
بما ان الجزائر شغلها الشاغل وهمها الوحيد هو زعزعت استقرار المغرب بتجيش اعلامها وعسكرها وكل مسؤوليها والخونة من اجل المساس بوحدة البلاد،فعلى المغرب كذالك ان ينهج معهم نفس السياسة وان نطالب كذالك باستقلال القبايل وهكذا سنرد لهم الصاع صاعين لان هؤلاء الشياطين ابانو عن حقدهم الدفين للمغرب لذا وجب اعادة النظر في علاقتنا السياسية والاقتصادية معهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - Daka الخميس 19 نونبر 2020 - 15:16
ربما الحكومة الجزائرية ووسائل العالم المسخرة لهم قد نسوا ان لهم شعبا اسمه الشعب الجزائري وهم ابنائهم الحقيقيين وليس الربيبة البوليساريو أو الابن بالتبني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.