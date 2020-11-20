خرق "البوليساريو" لوقف إطلاق النّار يعطّل عمل بعثة "المينورسو"

هسبريس - عبد السلام الشامخ

طالما أنّ الإدارة الأمريكية لا تعير أيّ اهتمامٍ لنزاع الصّحراء، فإنّ الوضع في المنطقة العازلة سيظلّ مفتوحاً على كلّ الاحتمالات بما فيها خيار التّصعيد الميداني، في ظلّ استمرار استفزازات الموالين لجبهة "البّوليساريو" في المنطقة المشمولة بنزعِ السّلاح، بينما تواصل بعثة "المينورسو" عملها المحدودِ في خضمّ التطورات الأخيرة.

وتواصل البعثة عملها في إطار الإمكانات المتاحة لها على الأقل التعاون مع الجانب المغرب الذي لم ينهِ العمل بالاتفاق العسكري رقم 1 والذي وقّعه المغرب مع الأمم المتحدة.

وساهم عدم تعيين مبعوث أممي إلى الصّحراء في عرقلة عمل بعثة "المينورسو"، التي لم يعد عملها يتحدّد إلا في القيام بزيارات ميدانية من أجلِ الاطلاع على آخر تطورات المنطقة؛ بينما يبدو أنّ الوضع في الصّحراء تجاوزَ عمل البعثة في ظلّ تمادي الجبهة في استفزازاتها.

وتمكنت البعثة الأمريكية إلى الأمم المتحدة من الحصول على تفويض لتجديد دور بعثة "المينورسو" لعام جديد؛ لكن تهاون الأخيرة في القيام بدورها المعهود يطرحُ عدة أسئلة، خاصة أن الوضع في الصّحراء مقبل على الانفجار.

وعلى مدى أزيد من 27 سنة، حاولت بعثة "المينورسو" وعدد من مبعوثي الأمم المتحدة إلى الصحراء التوسط لإيجاد حل لهذا النزاع طويل الأمد، الذي يؤثر على العلاقات المغربية الجزائرية؛ في حين تركت موريتانيا النزاع جانباً، واستمرت جبهة "البوليساريو" في محاربة المملكة إلى أن توصلت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار عام 1991.

ويرى الدّكتور عبد الفتاح الفاتحي، الخبير في قضيّة الصحراء، أنّ "انهيار وقف إطلاق النار هو إنكار وجود بعثة "المينورسو"، مشيرا إلى أنّ "مهمة الَمبعوث الشخصي كرئيس لبعثة "المينورسو" البحث عن حل انطلاقا من البعثة. ولأن الجبهة أسقطت العمل مع "المينورسو"، فإنه من غير الممكن الحديث عن تعيين مبعوث جديد".

واعتبر الباحث في العلاقات الدّولية أن الأمم المتحدة هي اليوم بصدد تقييم الحالة في الصحراء، وحتما فإنها لن تسكت عن السلوكات المتهورة لجبهة "البوليساريو"، بعدما راقبت تطاول الأخيرة على المؤسسات الدولية التي وصفتها بالتقاعس واللاحياد فضلا عن انتهاكات عسكرية سافرة وفق لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير للاتفاق العسكري رقم 1.

ويرى الخبير ذاته أنّ الأمم المتحدة ستسكت على حجم الدمار والتحريض التي تتبجح به الجبهة على المغرب وبعثة "المينورسو"، وعلى الأمن والسلم الدوليين.

وباستقراء لمقتضيات القانون الدولي، يشير المحلّل، فإن عمل الأمم المتحدة يتواصل عن قرب عبر بعثة "المينورسو" والتي ستواصل القيام بمهامها طبقا لمقتضيات القرار 2548 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أشر لها على ولاية تمتد إلى حدود 31 أكتوبر 2021، ما لم يصدر بشأنها قرارا أمميا جديدا ينهي مهامها.

ويشدّد الخبير على أنّ "البوليساريو" تمعن في حالة تمردها على الهيئات الأممية وتواصل ضرب التزاماتها الدولية عرض الحائط، حين أعلنت رسميا إنهاء الالتزام بالاتفاق العسكري رقم 1 التي سبق أن وقعته بإرادتها مع الأمم المتحدة. فيما يقابله المغرب بأنه في حالة الدفاع عن النفس مواصلا التزامه بالاتفاق.

ويشير إلى أنّ جبهة "البوليساريو" "تواصل، اليوم، تهديد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة، لا سيما أن الأمين العام للأمم المتحدة ظل يوجه دعواته من أجل تجنب الاشتباكات العسكرية خلال فترة جائحة كورونا".