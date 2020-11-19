24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3108:0013:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يُسَرع إعمار معبر الكركرات في انتظار إنجاز مشاريع تنموية (5.00)

  2. أطروحة تفتح الكنانيش المخزنية الجبائية في سوس خلال القرن 19 (5.00)

  3. هكذا حدد الملك مسؤولية الجزائر ورسم معالم التفاوض حول الصحراء (5.00)

  4. مغاربة يتذكرون بطولات العسكريين في تحرير الصحراء من الانفصاليين (5.00)

  5. بعد تدخل الجيش .. المغرب يُشيد صرحا دينيا في منطقة الكركرات (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | المغرب يُسَرع إعمار معبر الكركرات في انتظار إنجاز مشاريع تنموية

المغرب يُسَرع إعمار معبر الكركرات في انتظار إنجاز مشاريع تنموية

المغرب يُسَرع إعمار معبر الكركرات في انتظار إنجاز مشاريع تنموية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 19 نونبر 2020 - 19:30

سرّع المغرب من وتيرة إعمار معبر الكركرات الحدودي، بعد تمشيطه من قبل ميليشيات البوليساريو؛ وذلك في إطار مخطط تنموي شامل للنهوض يهدف إلى تطوير هذا الموقع الجغرافي الإستراتيجي الواقع على الحدود المغربية الموريتانية.

وأطلقت القوات المسلحة الملكية حملة تنظيف واسعة لمعبر الكركرات ومنطقة ما يسمى بقندهار، الفاصلة بين معبر الكركرات المغربي والحدود الموريتاني.

وتشمل هذه الحملة أيضا التخلص من السيارات والخردة الموجودة بمنطقة الكركرات على الحدود الموريتانية، إذ كشفت مصادر مقربة من الجيش أن السلطات المحلية المغربية أمهلت أصحاب السيارات المركونة بمنطقة الكركرات على الحدود الموريتانية 48 ساعة للدخول إلى موريتانيا أو سيتم تطبيق إجراءات المصادرة عليها.

تسريع الأوراش بمعبر الكركرات انطلق بتشييد مسجد كبير بمنطقة الكركرات على مساحة تبلغ 3767 مترا مربعا، بتكلفة مالية قدرها حوالي 8.8 ملايين درهم، بمناسبة تخليد المملكة المغربية للذكرى الـ65 للاستقلال.

وفي سنة 2010، قام المغرب بمعبر الكركرات ببناء وحدات سكنية لفائدة الشرطة الحدودية والدرك الملكي والجمارك، ثم في سنة 2014 تم إنجاز 192 وحدة سكنية ومرافق أخرى.

وأطلقت الحكومة في جماعة بئر الكندوز التي تضم معبر الكركرات أوراشا تنموية عديدة، في إطار مخطط النهوض بأوضاع إقليم أوسرد بميزانية بلغت أكثر من 118.47 ملايين درهم، من أجل الرفع من الجاذبية الاقتصادية لمعبر الكركرات.

ويرتقب أن يشكل ميناء الداخلة الأطلسي، الذي أطلق المغرب أشغاله بميزانية ضخمة تقدر بـ10.2 مليار درهم (ألف مليار سنتيم)، واجهة بحرية جديدة لمعبر الكركرات، بالإضافة إلى ميناء امهيريز.

وحسب معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2021، فقد جرى، إلى غاية مارس 2020، إنجاز 158 مشروعا بالأقاليم الجنوبية بكلفة إجمالية قدرها 11.68 مليار درهم؛ في حين يوجد 318 مشروعا قيد الإنجاز بكلفة مالية قدرها 40.64 مليار درهم.

وأكدت مصادر مشرفة على تدبير البرامج التنموية بالكركرات أن العديد من المشاريع التنموية سترى النور قريبا بهذا المعبر؛ من قبيل فنادق وفضاءات استقبال لتقديم الخدمات للساكنة وللمسافرين، خصوصا أن حوالي 200 شاحنة تعبر هذا المحور الطرقي يوميا في طريقها إلى موريتانيا وباقي دول غرب إفريقيا.

وأضافت المصادر ذاتها، في حديث مع هسبريس، أنه جرى الشروع في التحضير لمنصة لوجستية بمعبر الكركرات وتحديث مدخل المعبر ليكون في المستوى المطلوب، مضيفا أن الطريق الرابطة بين بوجدور الكركرات باتت محورًا قاريًا ودوليًا إضافة إلى عبور جالية إفريقية مهمة من هذا المعبر.

ويهدف المغرب من وراء جملة من المشاريع الاستثمارية بهذا المعبر الحدودي إلى تحويل المنطقة إلى حلقة وصل حقيقية بين المغرب وعمقه الإفريقي في إطار التعليمات الملكية في هذا الصدد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - Mehdi الخميس 19 نونبر 2020 - 19:34
عاش الملك وعاشت الصحراء مغربية الى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
2 - التحرير الخميس 19 نونبر 2020 - 19:37
هنيئا للمغاربة بتحرير معبر كركات والان ادعو جميع المغاربة الى تحرير الطرطوار والطرق من الفراشة والكرارس بمقاطعتهم وعدم الشراء من عندهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
3 - الذهبي المهاجر الخميس 19 نونبر 2020 - 19:41
والله لو كنت باقي شاب و عاطل عن العمل والله حتى نهبط الى الصحراء ودير مستقبلي هناك
هاد كلام نقولو اي شاب عندو طموح راه الصحراء بلاد الخير والرزق حتى ابي كان في الصحراء فى العسكر حتى هو قال لى بأنها ارض الخير وشريفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
4 - مواطن الخميس 19 نونبر 2020 - 19:41
يجب على السلطات المغربية تخطيط مدينة بمحاداة المعبر بمواصفات عالية ودلك بتسهيل أشغال البناء.وتشجيع كل من يرغب في التوطين هناك من المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
5 - محمدين الخميس 19 نونبر 2020 - 19:42
ما يخطط له المغرب في معبر الكركرات من إعمار سبق أن قلته في تعليق سابق على أنه الحل للقطع مع تواجد المرتزقة في هذه المناطق العازلة.. كما يجب على السلطات المغربية تحريك الجدار الأمني إلى الحدود المغربية الدولية مع الجزائر لأن المرتزقة ومشغليهم يستغلونها لل"بروباغندا" للدعاية لكيانهم المزعوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
6 - عبد الرحمان الخميس 19 نونبر 2020 - 19:43
المستثمر الفطن كيشوف فين متوجهة الأنظار المستقبلية وكيستبق الأحداث
ماشي بحال لي قهرونا بكثرة القهاوي القهاوي ... غا لي عندو شي خنشة دلفلوس يبني قهوة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - شاب مراكش الخميس 19 نونبر 2020 - 19:43
والله مكرهت نفتح مطعم أو مقهى في الكركرات ، المنطقة تعرف خصاص حاد في قطاع المطاعم والمقاهي بشهادة جميع العابرين... واتمنى من الدولة اطلاق مبادرات لتشجيع الشباب على الاستثمار في الصحراء ، نبدلوا هاد العتبة .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - AZAMI الخميس 19 نونبر 2020 - 19:43
فكرة رائعة ،الإعمار يساوي استتباب الأمن وضحض فكرة الأراضي المحررة من طرف أعداء الوحدة الترابية .لقد تقاعس المينورسو في القيام بمهمته فسارع المغرب للقيام بالمتعين ولو مؤخرا.المهم هو الداية والشروع في تسطير برنامج واضح وآني لقطع الطريق على كل محاولة للنيل من وحدتنا الترابية.المغاربة كلهم نساءا ورجالا شابات وشباب وراء الملك في اتخاذ كل القرارات التي سوف تعود بالنفع ان شاء الله على الوطن ونتمنى ان يكون معبر الگركرات مفتاح ربط المغرب بعمقه الافريقي وغلق باب الامل لدى المرتزقة وصانعيها حكام عسكر المرادية،فما على الشعب الجزائري الشقيق إلا مؤازرتنا ورمي الحثالة لمزبلة التاريخ إن رضي القبول بها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - مراكشي .... الخميس 19 نونبر 2020 - 19:45
يجب تعليق المفاوضات و اعلان ميليشيات البوليزاريو عصابات ارهابية. وارسال خطاب واضح للمحتجزين بتندوف بأنه مرحب بهم في صحرائهم المغربية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - رشيد الخميس 19 نونبر 2020 - 19:47
عاش المغرب عاش الملك محمد السادس عاش الشعب المغربي من طنجة العالية إلى الگويرة الغالية و لا عزاء للحاقدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - سعاد الخميس 19 نونبر 2020 - 19:48
يجيب تسمية الشوارع في الكركارات بالاسماء المجاهدين الذين ماتوا عن دفع عن الوطن.
و يجب تسمية المسجد الجديد في الكركارات باحد المجاهدين.
ويجب ازالة كلمة قندهار او التعويضها بكلمة الكركارات الجنوبية او الحدودية.
و السلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - متتبع الخميس 19 نونبر 2020 - 19:49
_قال الامام الغزالي: بعض المنعطفات قاسية !! لكنها إجبارية لمواصلة الطريق...
_سئل رجل شيخا مسنا عمره 120 سنة عن سر حيويته ونشاطه...أجابه تركت الحسد فصمد الجسد.
_لو أننا نعلم ما يقال عنا في غيابنا لما ابتسمنا في وجوه كثير من الناس.
_كي تنجح في الحياة تحتاج أمرين : الثقة والتجاهل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - شكرا لك يا رب الخميس 19 نونبر 2020 - 19:49
تحية للجيش المغربي الساهر على حماية كل شبر من ارضنا الحبيبة كما اشكر الاعلام الوفي والمناضل لتوصيل وتوتيق كل لحظة من لحظات الوقاءع والحدائق لكي تكتمل الصورة لدى المتابع فالف شكر لكل من يجاهد ويقدم ماهو نافع لهدا الوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - وجو الخميس 19 نونبر 2020 - 19:49
رائع.....رائع ....رائع

مرحبا بالسلم والسلام يعد تطهير المعبر شريان الاقتصاد الدولي ..

ومرحبا بكل من يريد او يؤيد الحكم الذاتي من اخواننا الصحراويين المقهورين والمحتجزين في معسكرات الذل والعار .

باب المفاوضات السلمية مفتوحا على مصراعيه ....لمن اراد السلم والامان والاستقرار والعيش الكريم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - FFFhasane الخميس 19 نونبر 2020 - 19:49
يجب اعمارها بي السرعة القصوى ودون انتظار الشباب ينتظرون هاذه هي الفرصة الجيدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - caprice الخميس 19 نونبر 2020 - 19:52
يجب ان يصبح هادا المعبر واجهة للمغرب على غرار ميناء طنجة و المطارات واجه تليق بالمغرب فكرة المسجد جيدة يجب التفكير في غرف للاستراحة ليس بالضرورة فندق فخم فقط غرف نضيفة باتمان رمزية بعض اشجار النخيل على طول الطريق الى البوابة الموريتانية اشياء بسسيط ستغير الكتير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - عاليق في الخليج الخميس 19 نونبر 2020 - 19:53
مزيااان القضية مخييييرا أنا من الأولين إن شاء الله نمشي نبني تما والله حتا تكون الكركراة احسن من العيون إن شاء الله خير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - سناء الخميس 19 نونبر 2020 - 19:54
الله يعطيكم الصحة. ما اجمل هذا رد الفعل. عاش الملك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - محمد الخميس 19 نونبر 2020 - 19:55
السلام عليكم، ديروا خدمتكم في صمت الله يهديكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.