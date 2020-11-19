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الرئيسية | مدارات | بلاغ الديوان الملكي .. الأردن يعتزم فتح قنصلية عامة بمدينة العيون

بلاغ الديوان الملكي .. الأردن يعتزم فتح قنصلية عامة بمدينة العيون

بلاغ الديوان الملكي .. الأردن يعتزم فتح قنصلية عامة بمدينة العيون
هسبريس من الرباط
الخميس 19 نونبر 2020 - 20:00

تلقى الملك محمد السادس، يومه الخميس اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي ما يلي بلاغ الديوان الملكي:

"تأتي هذه المكالمة في إطار ما يجمع العاهلين الكريمين من وشائج موصولة ومودة صادقة، وتجسيدا لنهج التشاور المستمر والتنسيق الدائم بينهما، وترسيخا لعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل بين المملكتين الشقيقتين.

خلال هذا الاتصال، أشاد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بالقرارات التي أمر بها جلالة الملك لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربية.

كما هنأ جلالته على نجاح هذه العملية وإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع من المملكة المغربية في اتجاه الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

وبهذه المناسبة، عبر جلالة الملك عبد لله الثاني لجلالة الملك عن رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية. وستقوم وزارتا الخارجية في البلدين بالتنسيق لوضع الترتيبات الضرورية لذلك.

وقد عبر جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني، عن تقديره وامتنانه لهذا القرار الهام الذي يندرج في إطار المواقف المؤيدة التي ما فتئت المملكة الأردنية الهاشمية تعبر عنها بشأن قضية وحدة المغرب الترابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (126)

1 - said الخميس 19 نونبر 2020 - 20:17
عاشت المملكة الهاشمية والمملكة المغربية، خبر جد مفرح ، اللهم احفض مولانا السلطان
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2 - الشاوي الخميس 19 نونبر 2020 - 20:18
شكراً للمملكة الاردنيه الهاشمية ملكًا وشعبها
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542
3 - عثمان الفاطمي الخميس 19 نونبر 2020 - 20:18
شكرا للمملكة الأردنية الهاشمية على هذه الخطوة قيادة وشعبا، وهنيئا للدبلوماسية المغربية بهذا الانتصار الدبلوماسي الجديد
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467
4 - سليم الخميس 19 نونبر 2020 - 20:18
اللهم زد وبارك !! اللهم زد وبارك !! اللهم زد وبارك !!
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414
5 - hmida dmingo الخميس 19 نونبر 2020 - 20:18
زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العندي
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6 - غيور على وطنه الخميس 19 نونبر 2020 - 20:19
الله اكبر عاااااااااش الملك.............
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7 - aabdou labbdi الخميس 19 نونبر 2020 - 20:19
مرحبا باخواننا الأردنيين في بلدهم الثاني المغرب. هذا ولله الحمد ردا على استفزازات المتكررة من طرف الجبهة الانفصالية وحضينتها. القبر لايبقى فيه سوى مولاه.
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8 - محمد الخميس 19 نونبر 2020 - 20:19
تكفينا مثل هذه الاخبار العالية المصداقية
اما ما يقوم به اعداء الامة ،فهم واقوالهم لمزبلة التاريخ
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9 - ma3loumat الخميس 19 نونبر 2020 - 20:19
ألف مرحبا بالاشقاء العرب في المغرب العزيز
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262
10 - فاسي مغترب الخميس 19 نونبر 2020 - 20:19
هذا قصف أرض جو لعصابة البوليساريو وأمها الجزائر، مزيدا من الأخبار المفرحة إن شاء الله
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11 - Maroc الخميس 19 نونبر 2020 - 20:19
شكرا عاهل الأردن الهاشمي شقيق عاهل المغرب نحن نحبكم
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12 - وطني قح الخميس 19 نونبر 2020 - 20:19
هنيئا لنا النصر والعزة لملكنا الهمام
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215
13 - makaveli الخميس 19 نونبر 2020 - 20:20
مملكة هاشمية كانت دائما سبقة إلى دعم وحدة الاراضي المغربية. شكرا الأردن ملكا وشعبا .رجين من الله أن ينعم على بلدين برفاهية وامن وازدهار.
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201
14 - makaveli الخميس 19 نونبر 2020 - 20:20
مملكة هاشمية كانت دائما سبقة إلى دعم وحدة الاراضي المغربية. شكرا الأردن ملكا وشعبا .رجين من الله أن ينعم على بلدين برفاهية وامن وازدهار.
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149
15 - nabil alami الخميس 19 نونبر 2020 - 20:20
هدف جمييييل في الزاوية التسعون، موحال انعس تبون
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16 - key West الخميس 19 نونبر 2020 - 20:20
c,est un grand coup pour les mercenaires du polisario et de la pauvre algerie ,,,
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17 - إبراهيم المعلم الخميس 19 نونبر 2020 - 20:20
فليمت الحاقدون وليعضوا على أصابعهم
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167
18 - مغربي قح الخميس 19 نونبر 2020 - 20:20
بووووم بشاخ البلول. المرتزقة والراعية ديالهم غدي تجيهم السكتة القلبية تبا للخونة
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150
19 - [email protected] الخميس 19 نونبر 2020 - 20:20
نعم صحيح ههههههههههههههههه إنه راءع والله نعم الأخوة العرب ستضلون في ادمغتنا إلى الأبد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
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20 - جمال الخميس 19 نونبر 2020 - 20:21
ضربة موجعة لأعداء الوحدة الثرابية عاش المغرب من طنجة لگويرة
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21 - Hamza الخميس 19 نونبر 2020 - 20:21
Dans des situations pareilles, on sait distinguer les amis des ennemies,les blabla des actes réels,,,un tout grand merci a sa majesté le roi hachimi et au peuple jordanien
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22 - mbarek الخميس 19 نونبر 2020 - 20:21
الله الوطن الملك الصحراء مغربية ونخن مستعذين لحمل السلاح في وجه الجردان
الان الصحراء قضية وطنية ونحن المغاربة معروفون بالاتحام
عاش ملكنا الحبيب
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122
23 - يوسسسسسسسف الخميس 19 نونبر 2020 - 20:21
بدأ يظهر جليا الاصدقاء الحقيقيون للمغرب. شكرا للاردن ولملكها ولشعبها الاصيل حقا.
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24 - رضوان الخميس 19 نونبر 2020 - 20:21
ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
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25 - حاميدو الخميس 19 نونبر 2020 - 20:21
شكرا للأردن الشقيق ملكا وحكومة وشعبا على هذا الموقف النبيل وعاشت الأخوة المغربية الأردنية.....وهادي هي خاوة خاوة ديال بصح.
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26 - [email protected] الخميس 19 نونبر 2020 - 20:22
نحن أصحاب حق على هذه الأرض تاريخيا
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107
27 - housna الخميس 19 نونبر 2020 - 20:22
خبر سار
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28 - توفيق الخميس 19 نونبر 2020 - 20:22
واش المغرب باغي يجيب جلطة دماغية لثبون وكبارانات العسكر على غرار بوتفليقة مرحبا والف مرحبا بالمملكة الهاشمية
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106
29 - Adam b الخميس 19 نونبر 2020 - 20:22
يا أهلا وسهلا ومليار مرحبا بأبناء الأعمام في وطنكم بين إخوانكم رغم أنف الحاقدين.
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30 - Abdou الخميس 19 نونبر 2020 - 20:23
الحمد لله على هذا الخبر السار من بلد شقيق وعزيز علينا.
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77
31 - نعمان الخميس 19 نونبر 2020 - 20:23
اللهم زد و بارك، مرحبا بالأشقاء في الصحراء المغربية، شكرا ملك الأردن
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72
32 - Tsar الخميس 19 نونبر 2020 - 20:23
في مثل هذه المواقف تعرف الصديق من العدو ....المملكة الاردنية الهاشمية ...دائما تساند المملكة المغربية في صحرائه......نتمى من الله ان يتحرك حميع الدول العربية و الخليجية للقيام بهده المبادرات .........الدور القادم ان شاء الله قطر...و دول الخليج.....شعارنا الدائم الله ..الوطن...الملك.....عاش الملك...والصحراء مغربية...........
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70
33 - مالكي الخميس 19 نونبر 2020 - 20:23
الملك عبد الله الثاني كان دائما إلى جانب المغرب كما كان ابوه الملك حسين رحمه الله هنيئا لوطننا الحبيب باصدقاءه في المشرق العربي
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64
34 - مهاجرة الخميس 19 نونبر 2020 - 20:24
أهلا وسهلا بالنشامى في بلدكم الثاني المغرب ممنونين للشعب الاردني الهاشمي الحر الابي ملكا وشعبا فداكم المغرب وأهله هذا من شيم الكرام أمثالكم حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم
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65
35 - الله الوطن الملك الخميس 19 نونبر 2020 - 20:24
يا الله، زيد اشنقريحة اش باقي بغيتي مازال
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63
36 - رشيد الخميس 19 نونبر 2020 - 20:24
ضاق الخناق على الجزاءر و صنيعتها .شكرا للمملكة الأردنية الهاشمية
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63
37 - Hmad n dades الخميس 19 نونبر 2020 - 20:24
شكرا جزيلا للمملكة الأردنية الهاشمية لن ننسى جميلكم أيها الاشقاء الحقيقيين
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62
38 - التعاون الاخوي الخميس 19 نونبر 2020 - 20:25
اللهم ادم الاخوة العربية لما فيه الخير والصلاح وبالتوفيق انشاء الله وحبذا لو إلتم المعرب العربي كجسد واحد والتضامن من اجل الوحدة العربية المحتملة وترك الحقد والغل بعيد ،،،...
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56
39 - jad الخميس 19 نونبر 2020 - 20:25
اناري الى وصل هد البلاغ المرتزقة مغاديش انعسو اليوم
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66
40 - الحاج بوشعيب الخميس 19 نونبر 2020 - 20:25
العز والنصر
أفسدتم ليلة الانفصاليين وعرفتهم.
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54
41 - بنصري محمد الخميس 19 نونبر 2020 - 20:25
ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
عاش المغرب عاش الملك وعاش الاردن
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47
42 - كريم سلا الخميس 19 نونبر 2020 - 20:25
هدف أخر تسجله المملكة المغربية في وقت حرج تمر فيه العدوة الجزاءر. شكراً المملكة الأردنية الهاشمية
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54
43 - Cherkaoui الخميس 19 نونبر 2020 - 20:25
Si le communiqué est fiable je remercie personnellement et derrière moi tous mes compatriotes ce geste historique de la part d’un peuple frère et à sa tête sa majesté ,roi de la jourdanie.
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39
44 - ضهر الحق وزهق الباطل الخميس 19 نونبر 2020 - 20:25
مرحبا باشقاءنا الاردنيين، هذا بلدكم الثاني . نحن واياكم في السراء والضراء الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
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54
45 - خادم القصر الخميس 19 نونبر 2020 - 20:25
عاش الملك واطال الله في عمره وشفاه .. وشعاري دائما الله الوطن الملك
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48
46 - المهدي من فرنسا الخميس 19 نونبر 2020 - 20:25
الله أكبر ، خبر مفرح لكل المغاربة .. مزيداً من الانتصارات ومزيداً من الانتكاسات لأعداء المغرب .. مغرب الحكمة والرصانة والسلم والأمان والحزم والصرامة .. عاش المغرب .. عاش الشعب المغربي .. عاش الملك .. ابراهيم غالي عليه ان يغير اسمه ليصبح ابراهيم رخيص لا يساوي شيئاً امام عظمة المغرب ..
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51
47 - mansour الخميس 19 نونبر 2020 - 20:25
مرحباً بالأشقاء ومزيداً من التلاحم والتآزر في بلاد الشرفاء كما نشكر جميع دول الخليج العربي على هاذه المبادرة وشكرا
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39
48 - متابع الخميس 19 نونبر 2020 - 20:26
أهلاً ومرحبـــــاً بالأشقاء
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41
49 - Omar hassni الخميس 19 نونبر 2020 - 20:26
دعم شامل بين مملكتي.الضربة القاضية.اين الجزاىر و المرتزقة؟
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40
50 - intidam Hassan الخميس 19 نونبر 2020 - 20:27
هههههه ها اللي قلنا مزال في الطريق الكويت و المصر و السودية و البحرين وقطر و سلطنة عمان ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك و زيد في ذلك وانصرنا على الضالمين آمين يارب العالمين
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29
51 - mostafa الخميس 19 نونبر 2020 - 20:28
كل الشكر والإمتنان الأخوة المتينة والصادقة لملك الأردن ولشعبه المؤمن بوحدة أراضينا الجنوبية عاشت مملكة الأردن. عاشت المملكة المغربية. الخزي والعار للجارة الشرقية
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29
52 - مغربي الخميس 19 نونبر 2020 - 20:28
عاش الملكين، عاشت المملكتين، عاش الشعبين الأردني و المغربي...
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33
53 - حسن انجلترا الخميس 19 نونبر 2020 - 20:29
خبر جد سار واتمنى من دول اخرى عربية ولاتينية واوروبية الى فتح قنصلياتهم في مناطقنا الجنوبية والاستثمار فيها.
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54 - عادل الخميس 19 نونبر 2020 - 20:29
هدا خبر مزيان باش نفقصو بيه العديان
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29
55 - medmod الخميس 19 نونبر 2020 - 20:29
قريبا ستليها دول عربية اخرى . وبعدها فرنسا وامريكا والعالم كله. ان مان هذا يدل شيء الا وهم نهاية البوزبال والخراخر .
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32
56 - الورداني الخميس 19 نونبر 2020 - 20:29
تحية للمملكة الأردنية الهاشمية حكومة وشعبا لهذا القرار الشجاع..
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29
57 - Yassine الخميس 19 نونبر 2020 - 20:30
وناری صافی الجزایر غاذا تحماق عندما یسمعون هذا الخبر واتمنی ان تفتح قنصلیات القبایل فی العیون حتی تتجرع نفس السم وبهذا نكون تسببنا لها بازمه قلبیه لیجنرالاتها واعلامها الوسخ ومرحبا باخواننا الارذنین والعرب كنت فی الماضی یاست من العرب والان عرفت بان العرب مازلوا متحدین مع الحق وعلی ما اضن ان الجزایر صوف تنسحب من الجامعه العربیه وهذا ربح كبیر للمغرب
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28
58 - البوزيدي الخميس 19 نونبر 2020 - 20:30
مجموعة حقائق تضرب كل مزاعم المرتزقة في الصفر: 1- فور استيلاء إسبانيا بادر المغرب إلى المقاومة بعدما بايع الشيخ ماء العينين السلطان. 2- المقاومة الثانية إضطلع بها جيش التحرير المغربي المكون من مختلف فصائله : العربية والأمازيغية والصحراوية. المقاومة أغتيلت بعد أن تحالف الإسبان والفرنسيين. حصل ذلك في 1959. إلتحق معطم من نجوا بالجيش النظامي المغربي. 3- طالب المغرب باسترجاع أقاليمه الجنوبية مباشرة بعد استقلاله. 4- في تلك الفترة كان الموريتانيون يعنبرون المغرب وطنهم الأم ويرغبون في العودة إليه لكن فرنسا والساكنة المويتانية
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24
59 - حمدان الخميس 19 نونبر 2020 - 20:31
الدبلوماسية الخلاقة و الجنوح للسلم مع الجميع و كذا إرادة ملك و شعب في التقدم و الازدهار و التنمية البشرية تعطي ثمارها احسن بكثير من السياسة القائمة على الحقد و الشر و الحسد ...اللهم بارك
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24
60 - بحار الخميس 19 نونبر 2020 - 20:31
آااه كم اشتقت لسماع صوت مقص السي بوريطة من جديد ههههه، شكرا للأردن ملكا وشعبا و لعقوبة لجميع أصدقاء المملكة الشريفة.
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31
61 - ولد العمومي... الخميس 19 نونبر 2020 - 20:31
عاش التعاون العربي والتكامل في وجه المخططات الاستعمارية التي تشجع العنف وتؤيد الانفصال والضعف....العالم بحاجة الى التكامل لا خلق كيانات وهمية...القوى الكبرى تعاني وبالاحرى عشرات الاشخاص...مزيدا من عودة الوعي والروح الى الجسم العربي نحو نهضة تستفيد منها الشعوب العربية والاسلامية.....فلتسقط عصابة قطاع الطرق ....
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28
62 - عبداللطيف المغربي الخميس 19 نونبر 2020 - 20:31
المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة كانت دائما بجانب القضايا العادلة للمملكة المغربية.فجلالة الملك حسين رحمه الله كانت تجمعه بأخيه جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه علاقة اخوية لا نظير لها.واليوم ها هي نفس العلاقة تترسخ اكثر مع جلالتي الملكين العظيمين محمد السادس وعبدالله الثاني حفظهما الله.الاردن الشقيق شارك بوفد في المسيرة الخضراء المظفرة.وعليه فالصحراء المغربية ليست بغريبة عليه.تشكراتنا لهذا البلد الشقيق العزيز على قراره السيادي الذي وان ذل على شيء فانما يدل على متانة العلاقة المتجدرة و المحبة الاخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المغربي والاردني.من زمان...
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25
63 - jamit الخميس 19 نونبر 2020 - 20:31
الى جارتنا الجزائر افتحي انت ايضا قنصلية في مدينة العيون او مدينة الداخلة مرحبا بك
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30
64 - مغربية الخميس 19 نونبر 2020 - 20:31
داءما المملكة الهاشمية تساند المملكة المغربية في السراء والضراء هنا عند الامتحان يعز المرء او يهان شكرا على الدعم والمساندة لجميع أصدقاء المغرب فنحن ندافع عن وحدتنا المقدسة الى ان يرث الله الارض ومن عليها هنيئا لنا جميعا وليمت الحاقدون بغيهم.
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28
65 - محمد نورالدين الخميس 19 نونبر 2020 - 20:32
شكرا جزيلا للمملكة الاردنيه الهاشمية ولعاهلها المحبوب عبد الله الثاني حب المملكتين تاريخي قوي ومتين
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28
66 - النسر الملكي الخميس 19 نونبر 2020 - 20:32
الف شكر لصاحب الفكرة # افتتاح قنصليات في الصحراء المغربية♡. يحيى الملك يحيى الوطن ♡.
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29
67 - المغرب الشقيق الخميس 19 نونبر 2020 - 20:33
أشمس العشية
تحية للملكة الهاشمية الأردنية
♥️♥️
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24
68 - jam cheb الخميس 19 نونبر 2020 - 20:33
شكرا لكل من يقف مع المغرب في هذا الضرف الصعب وتحية تقدير الى كل الدول العربية بمن فيهم حتى الجزائر لأنها ساعدة المغرب في إخراج البولزاريو من كركرات بطريقة غير مباشرة
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23
69 - الويداني احمد. الخميس 19 نونبر 2020 - 20:33
نتمنى صادقين ان تحدو باقي الدول العربية حدو الإمارات والأردن وخصوصا الدول التي كان دائما المغرب سباقا إلى إعلان تضامنه معها وإرسال أبنائه من الجيش المغربي للدفاع عنها وكدا المشاركة في حروبها فالحدود المغربية اليوم بمباركة من عسكر جارة السوء تعرف انتشارا واسعا للمرتزقة والارهاببين من داعش وجماعات إرهابية أخرى نعم نقول للمشككين المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها الله الوطن الملك
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70 - مغربي الخميس 19 نونبر 2020 - 20:34
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بجميع المقاييس في خدمة المغاربة المغرب الأحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و نكران الذات.
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71 - مرحبا الخميس 19 نونبر 2020 - 20:34
اهلا وسهلا باخواننا الاردنيين في بلدكم الثاني هذا خبر مفرح هذه ضربة موجعة لاعداء وحدتنا الترابية.
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72 - عبدو الخميس 19 نونبر 2020 - 20:34
ملك الأردن والشعب الأردني دائما في جانب الحق. هكذا يكون العظام والابطال. وتبقى الأسود أسودا. لكم منا كل التحيات ومرحبا بكم في وطنكم المغرب.
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73 - ابراهيم الخميس 19 نونبر 2020 - 20:34
من الديمقراطية لكل دولة يحترم قرارها وقناعتها الدولة الشقيقة الجزائرية رأي يحترم ومورطانياكذالك وللدول الشقيقة الأخرى رأيها أيضا والصديقة لانكلفك ياجزائر أن يغير موقفك ابقه على حاله ولاكن احترمي موقف الاخرين
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74 - Mohammed الخميس 19 نونبر 2020 - 20:35
الله الوطن الملك الصحراء مغربية .الى الابد
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75 - مغربي حر الخميس 19 نونبر 2020 - 20:35
العزة و النصر للمملكتين الاردنية الهاشمية و المغربية الشريفة. دام لهم الأمن والامان و ابعد الله عنهم الهم والعدوان.
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76 - mano الخميس 19 نونبر 2020 - 20:36
نحن فرحون بهذا الخبر الرائع والجميل تفركعو العديان
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77 - عمر الخميس 19 نونبر 2020 - 20:36
عاشت المملكتية ألشريفتين المغربية والاردنية وسدد خطاهما لخدمة الامة العربية .....شعب الاردن شعب له مصداقية ورزين وتاريخ المملكتين شاهد على الخوة بيننا ....الله الوطن الملك
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78 - نضال الخميس 19 نونبر 2020 - 20:36
تحية حب ومودة للملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا على هذه المساندة التي ليست غريبة على النشامى. فالمغرب كما كان دائما، لا ولن ينسى من يقف بجانبه خاصة أنه صاحب قضية عادلة خرجت للأسف عن مسارها بسبب أخطاء داخلية و نزوات بعض الدول الجارة لا سامحهم الله. وأرى الوقت قد حان لتصحيح المسار وهذا يتطلب تظافر الجهود الخيرة التي لا تسكت على الحق تحت أي ظرف.
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79 - Zohair الخميس 19 نونبر 2020 - 20:37
شكرا المملكة الأردنية الهاشمية. رحمة الله على ملك الأردن الحسين بن طلال بن عبد الله الأول الهاشمي
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80 - MAGHREBI NAFSS الخميس 19 نونبر 2020 - 20:38
merci à nos vrais frères jordaniens et à sa majesté le roi Abdallah
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81 - المجلي الخميس 19 نونبر 2020 - 20:38
ضربة تفوق قوتها الصاروخ الروسي ب1000مرة
شكرا للاخوة الهاشميين
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82 - ملاحظ سابق الخميس 19 نونبر 2020 - 20:39
شكرا لجميع البلدان العالم على تفهمه بأن الصحراء مغربيا أبا عن جد ومن هنا سنعرف البلد الشقيق وصديق من المنافق وأعني بلدان الجوار من المغرب العربي الكبير والجزيرة العربية والإفريقية والأوربية والقارة الأمريكية....! المهم المغرب فصحرائه والصحراء في مغربه والموت لأعداء الوحدة الوطنية
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83 - اطلنتكي الخميس 19 نونبر 2020 - 20:39
الشكر والتقدير للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وعاش الملك الهمام محمد السادس. وعاش الملك الهمام عبد الله بن الحسين. ورحم الله الملكين الاخوبن العظيمين الحسن الثاني والحسين بن طلال اللهم اسكنهما فسيح جنانك مع الانبياء والصديقين والشهداء ؛ الف مرحبا باخواننا الاشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية العظيمة في بلدهم الثاني المملكة المغربية
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84 - نوح الخميس 19 نونبر 2020 - 20:39
نحن في حاجة ماسة للتعاون ..يد في يد لصد أعداء الوحدة الوطنية والترابية ...جميل جدا أن نلقى دعما من إخواننا الأردنيين ...عاش الملك ...عاش الوطن ....عاشت الامة المغربية حرة ابية من طنجة إلى الݣويرة
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85 - هشام الخميس 19 نونبر 2020 - 20:39
شعب الجزاءري كان يريد حكام يرفعون راس الجزاءر الفوق أمام دولة الوازنة. لكن هاد حكام مرمدو الوجه جزاءر في الوحل بأفعالهم وأخبارهم زائفة وصبيانية
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86 - متتبع الخميس 19 نونبر 2020 - 20:40
قريبا الكتبة تطالع، الفلم إنتهى وأتمنى أن لا يرفع الإرهابيون السقف عاليا وأن يستغلوا الفرصة والعودة لاحضان الوطن والمشاركة في البناء والإصلاح، عوض جر المنطقة برمتها لحرب طاحنة ستذهب ضحيتها كل إفريقيا
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87 - متقاعد الخميس 19 نونبر 2020 - 20:40
تحيا الاخوة الأردنية المغربية في ظل العاهلين المبجلين ملكنا محمد السادس وملك الأردن عبد الله الثاني!!! ومرحبا بفتح قنصلية أردنية في صحراءنا المغربية مما يدل على الصداقة المتينة بين العاهلين والشعبين الشقيقين!!!!
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88 - mjid الخميس 19 نونبر 2020 - 20:40
ضربة قاضية للجزائر وربيبتها بوليزاريو
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89 - الضربة القاضية التانية الخميس 19 نونبر 2020 - 20:41
ان فتح قنصلية عربية تانية للمملكة الأردنية في مدينة العيون المغربية ،تعد الضربة القاضية التانية لحكام الجزائر.
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90 - abdou الخميس 19 نونبر 2020 - 20:41
كان بودي ان يكون المغرب والجزائر فعلا خاوة خاوة. لانه فعلا اذا كان الامر كهذا كان البلدان يستفيدان معا من علاقات بعضهما البعض. وكان آن داك المغرب العربي يكون ولايات افريقيا المتحدة.
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91 - يوم الخميس 19 نونبر 2020 - 20:41
شكرا للمملكة الاردنية العريقة على الدعم
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92 - Ali الخميس 19 نونبر 2020 - 20:43
هذه هي فعليا الدول الصديقة والشقيقة.
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93 - اليوسفي الخميس 19 نونبر 2020 - 20:43
هههه ديك الرئيس ديال بوزباليو مزال شوية وتجيه شي سكتة قلبية غير تسناو ، ما كاين ما اكثر من ان الدولة تفتح قنصلية في الاقاليم الجنوبية ديالنا ، والحمد لله
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94 - yass الخميس 19 نونبر 2020 - 20:43
هدا بمتابة رصاصة من رصاصات الرحمة في قلب غالي و صديقه تبون. هدا بوليزاريو شحال ضصسرو شوية ملي المغرب دار معاهم المفاوضات. ساعة من دبا لا مفاوضات لا هم يحزنون .فليشربو ماء البحر الأبيض المتوسط حقاش الأطلسي صعيب يمرو ليه
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95 - مسلم غيور الخميس 19 نونبر 2020 - 20:43
الزامطة لشي بعضين هههه. ملكنا معلم.
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96 - البيضاوي الخميس 19 نونبر 2020 - 20:46
الدول العربية والافريقية تفتح قنصلياتها تباعا في مدن الصحراء المغربية، وهذا معناه اندحار مشروع الانفصاليين واسيادهم في قصر المرادية،،
هذا معناه هزاءم الدبلوماسية لمرتزقة البوليزاريو تتواصل في المحافل الدولية يوما بعد يوم ،،
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97 - KHALIL الخميس 19 نونبر 2020 - 20:46
هذه الالتفاتة ليست بغريبة من لدن جلالة الملك عبدالله الشهم الذي كان وسيظل مع الحق والواقعية كما عودنا كلما سنحت الضروف لذلك. حفظه الله ورعاه وحقق على يديه الكريمتين كلما يصبو اليه الشعب الأردني الشقيق إنه سميع الدعاء
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98 - المكناسي الخميس 19 نونبر 2020 - 20:46
دابا عاد ابدا يبان الصديق الحقيقي من العدو الخفي والمنافق عاش الملك وعاش الشعب المغربي حرا ابيا
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99 - فؤاد الخميس 19 نونبر 2020 - 20:46
المملكة الاردنية الهاشمية = المملكة المغربية الشريفة ؛
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100 - لحسن الخميس 19 نونبر 2020 - 20:46
نشكر المملكة الاردنية الهاشمية على الوقوف الى جانب بلدنا كما فعلت دائما و مرحبا بالاخوة الأردنيين في بلدهم الثاني المغرب ولكن يا حبدا لو التفتت وزارة الخارجية المغربية الى التأشيرة المفروضة على الاخوة الأردنيين للدخول للمغرب فلطالما طلب اعفاؤهم من التأشيرة. أليست هذه هي المناسبة المعاملة بالمثل؟ نتمنى جوابا على هذا السؤال قريبا.
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101 - massin Rif الخميس 19 نونبر 2020 - 20:47
هذا هو الصاروخ البالبستي، بمثل هذه الأخبار يعكر صفو المرتزقة ومعاونيهم من الجنرالات العجزة، تحية من الريف المغربي إلى قواتنا المسلحة المرابطة في الصحراء وهم غصة في حلق الأعداء
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102 - عبدالاله الخميس 19 نونبر 2020 - 20:47
لا يصح الا الصحيح. الاردن وملوكه من المعدن الصافي الذي لا يؤثر فيه لا دهر ولا زمن. بعكس أولئك اصحاب جينات الجيش الفرنسي الذي ترك زريعته على مدى اكثر من 130 سنة فافقدهم النخوة والكرامة وغرس فيهم المكر ونكران الجميل.
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103 - زهير الخميس 19 نونبر 2020 - 20:48
شكرا ملك الاردن و الشعب الاردني ، الرجال يظهرون في وقت الشدائد ، و عسكر ولاد فرنسا يحشرون في الزاوية كل يوم تدعمهم جمهورية الموز مثلهم فنزويلا .
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104 - أبو بكر الخميس 19 نونبر 2020 - 20:48
دعم صادق للحق الذي أدركه البعيد فأقر به و ينكره القريب و يحاربه.

اللهم انصرنا بالحق ، و ارزقنا الثبات في الشدائد ، و جازي صبرنا على المكاره بالخير و الفرج .

قولوا أمين و الحمد لله رب العالمين.
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105 - مراكشي الخميس 19 نونبر 2020 - 20:48
شكرا للعاهل الاردني الف شكر وكافة التقدير والاحترام للشعب الاردني الكريم نحن اخوانكم المغاربة نحبكم ف الله يا اهلنا بالمملكة الاردنية الهاشمية
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106 - mouss الخميس 19 نونبر 2020 - 20:48
اللهم بارك.اللهم بارك احسن خبر ....عجلوا بالتدشين
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107 - الخميس الخميس 19 نونبر 2020 - 20:50
شكرا لعاهل الأردن ولشعب الأردن على هذه الخطوة المباركة إنه نبأ عظيم ومرحبا بكم في المغرب بلدكم الثاني ومرحبا بكم في مدينة العيون العزيزة على قلوبنا.
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108 - خريبگي الخميس 19 نونبر 2020 - 20:50
قرار حكيم من صاحب الجلالة الملك عبد الله المفدى...
اللهم احفظ المملكة الاردنية الهاشمية وشعبها الطيب... واحفظ يا ربي اشقاءنا في الخليج وكل العالم العربى والاسلامي...
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109 - جمال الخميس 19 نونبر 2020 - 20:50
اهلا وسهلا بالدولة الهاشمية الشقيقة وشكرا للعاهل الاردني عبدالله الثاني.
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110 - خالد الخميس 19 نونبر 2020 - 20:52
تقدير خاص للمملكة الاردنية على رأسها الملك عبد الله التاني و كافة الشعب الاردني الغالي .
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111 - said الخميس 19 نونبر 2020 - 20:52
عاش الملك محمد السادس بروح بالدم نفدوك ياملك
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112 - ولد لبلاد الخميس 19 نونبر 2020 - 20:53
حسابات الإنفصاليون وعسكر الجزائر كانت كالتالي: 99% لن يجرؤ المغرب على عملية طرد الإنفصاليين من معبر الكركرات . 1% إن قام المغرب بذالك فإنهم سيربحون تعاطف المنتظم الدولي والإدانات ضد المغرب ستنهال من كل صوب. النتيجة: طرد مهين من الكركرات، عزلة عربية مهينة للجزائر ودولتان فقط نددتا بالتدخل المغربي: الجزائر وفنزويلا مادورو، كنت اتمنى إدانة من كوريا الشمالية كي تكون الإهانة أشد. صراحة مهندس إحتلال الكركرات من أغبى الجيوسياسين الذين عرفهم تاريخ البشرية .
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113 - المالكي عبد اللطيف الخميس 19 نونبر 2020 - 20:53
شكراً جزيلا للمملكة الاءردنية الهاشمية ملكاً وشعباً على هذا الموقف الشجاع .
حقاً أنتم النشاما في زمن قل فيه الرجال وقلت فيه المواقف الرجولية.
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114 - Starcos الخميس 19 نونبر 2020 - 20:54
شكراً للمملكة الاردنيه الهاشمية ملكًا وشعبها
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115 - غرباوي مهاجر الخميس 19 نونبر 2020 - 20:55
شكرا جزيلا لجميع الدول العربية والأفريقية والاوربية ولاتنية .. على وقفها معنا في هذا الحدث التاريخي، الجميع يعلم ان الأرض مغربية "والمنفصل" مثل:: الإبن العاق يريد: الإرث في حياة الوالدين وهذا في جميع دول المعمور لا يمكن.
سوف يأتي الوقت او قد جاء ستبقى الجزائر لوحدها الان اكثر دول مع المملكة المغربية، والاقلية الأخرى يدها وسط العصا! نحتاج الى المزيد مثل السيد: بوريطة.
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116 - Adil الخميس 19 نونبر 2020 - 20:58
المملكة الهاشمية خير صديق للمغرب ونعتز بصداقتها. تحية خالصة للشعب الاردني
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117 - فلاح صغير الخميس 19 نونبر 2020 - 20:59
شكرا للمملكة الهاشمية الأردنية
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118 - مستفيد الخميس 19 نونبر 2020 - 20:59
الملك عبد الله مالك المملكة الاردنيه الهاشمية
هوا مالك عظيم وشخصيه بارزة بين القاذة العالم العرابي و الإسلامي
وكما هو معروف هذا البلاد هوا الواحيد الذي معروفه بصداقته القوية و المتينة والمبنية على الصيدق في تجاه المغرب منذو عصور عندما كان الملك راحل الحسين إبن طلال مالك على هذ البلاد الصديق وشاقيق
كان صديق وأخ للملك راحل الحسن الثاني قدس الله وروحيهما
ومنذو ذلك الحين والبلادان صديقان والم تتغير في يوم من الايام
شكرآ لهذا الملك الهمام وشجاع مالك عبد الله إبن الحسين
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119 - عبد الرحمان الخميس 19 نونبر 2020 - 20:59
شي نهار نصبحو على خبر فتح الجزائر قنصلية في الصحراء المغربية
اللهم بارك
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120 - محمد الحمداوي الخميس 19 نونبر 2020 - 20:59
سياسة صاحب الجلالة اعزه الله حكيمة وذات مصداقية ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا
وما زال العاطي يعطي من فضله.
اتمنى ان تنظم الجزاءري الى الصف والا ستكون في عزلة إقليمية ودولية وداخلية خانقة
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121 - البوزيدي الخميس 19 نونبر 2020 - 20:59
4- الساكنة الموريتانية السوداء كانت ضد انضمام موريتانيا إلى المغرب لتفادي هيمنة العنصر العربي 5- لم يظهر المرتزقة إلا بعدما سالت دماء مغربية غزيرة في صحرائه الشرقية. ولم يظهروا إلا بعد أن تكونت نخبة صحراوية أكاديميا وسياسيا في الأقاليم الشمالية. كانت النخبة ترفض مقاربة الحسن 2 اإنهاء احتلال صحرائه الغربية ديبلوماسيا. كان المرتزقة يفضلون المجابهة المسلحة. عسكر الجزائر نفسهم كانوا ضد حمل المرتزقة السلاح ولم يسلحوهم إلا بعد المسيرة الخضراء
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122 - Rahal الخميس 19 نونبر 2020 - 21:01
نشكرالاشقاء العرب على دعمهم ومساندتهم للمملكة المغربية شكرا لصاحب الجلالة الملك عبد الله ملك الاردن على مواقفه الشجاعة تجاه القضايا العربية.
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123 - براهيم تنغير/ورزازات الخميس 19 نونبر 2020 - 21:03
الله أكبر!!!!!!!
نشكر الإخوان العرب على وقوفهم القوي معنا !!!!!!
الصديق يظهر عند الحاجة !!!!!!!
و نقول للجزاءر موتوا بغيظكم لن تنالوا خيرا يا دعاة الفتن !!!!!
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124 - مريم الخميس 19 نونبر 2020 - 21:03
أعطيه العصير فكاس كبير.ههههه وباقي لعاطي يعطي شكرااااا للملك عبدالله الثاني ابن الحسين
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125 - مجيد الخميس 19 نونبر 2020 - 21:03
بشاااااااااخ على خبر هاكا البارود و بببببببببب
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126 - قارئ الخميس 19 نونبر 2020 - 21:04
حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره والله يحفظك والمزيد من الانتصارات
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