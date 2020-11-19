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كُتّاب وآراء
بلاغ الديوان الملكي .. الأردن يعتزم فتح قنصلية عامة بمدينة العيون
تلقى الملك محمد السادس، يومه الخميس اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي ما يلي بلاغ الديوان الملكي:
"تأتي هذه المكالمة في إطار ما يجمع العاهلين الكريمين من وشائج موصولة ومودة صادقة، وتجسيدا لنهج التشاور المستمر والتنسيق الدائم بينهما، وترسيخا لعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل بين المملكتين الشقيقتين.
خلال هذا الاتصال، أشاد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بالقرارات التي أمر بها جلالة الملك لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربية.
كما هنأ جلالته على نجاح هذه العملية وإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع من المملكة المغربية في اتجاه الدول الإفريقية جنوب الصحراء.
وبهذه المناسبة، عبر جلالة الملك عبد لله الثاني لجلالة الملك عن رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية. وستقوم وزارتا الخارجية في البلدين بالتنسيق لوضع الترتيبات الضرورية لذلك.
وقد عبر جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني، عن تقديره وامتنانه لهذا القرار الهام الذي يندرج في إطار المواقف المؤيدة التي ما فتئت المملكة الأردنية الهاشمية تعبر عنها بشأن قضية وحدة المغرب الترابية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (126)
اما ما يقوم به اعداء الامة ،فهم واقوالهم لمزبلة التاريخ
الان الصحراء قضية وطنية ونحن المغاربة معروفون بالاتحام
عاش ملكنا الحبيب
أفسدتم ليلة الانفصاليين وعرفتهم.
عاش المغرب عاش الملك وعاش الاردن
تحية للملكة الهاشمية الأردنية
♥️♥️
شكرا للاخوة الهاشميين
هذا معناه هزاءم الدبلوماسية لمرتزقة البوليزاريو تتواصل في المحافل الدولية يوما بعد يوم ،،
اللهم انصرنا بالحق ، و ارزقنا الثبات في الشدائد ، و جازي صبرنا على المكاره بالخير و الفرج .
قولوا أمين و الحمد لله رب العالمين.
اللهم احفظ المملكة الاردنية الهاشمية وشعبها الطيب... واحفظ يا ربي اشقاءنا في الخليج وكل العالم العربى والاسلامي...
حقاً أنتم النشاما في زمن قل فيه الرجال وقلت فيه المواقف الرجولية.
سوف يأتي الوقت او قد جاء ستبقى الجزائر لوحدها الان اكثر دول مع المملكة المغربية، والاقلية الأخرى يدها وسط العصا! نحتاج الى المزيد مثل السيد: بوريطة.
هوا مالك عظيم وشخصيه بارزة بين القاذة العالم العرابي و الإسلامي
وكما هو معروف هذا البلاد هوا الواحيد الذي معروفه بصداقته القوية و المتينة والمبنية على الصيدق في تجاه المغرب منذو عصور عندما كان الملك راحل الحسين إبن طلال مالك على هذ البلاد الصديق وشاقيق
كان صديق وأخ للملك راحل الحسن الثاني قدس الله وروحيهما
ومنذو ذلك الحين والبلادان صديقان والم تتغير في يوم من الايام
شكرآ لهذا الملك الهمام وشجاع مالك عبد الله إبن الحسين
اللهم بارك
وما زال العاطي يعطي من فضله.
اتمنى ان تنظم الجزاءري الى الصف والا ستكون في عزلة إقليمية ودولية وداخلية خانقة
نشكر الإخوان العرب على وقوفهم القوي معنا !!!!!!
الصديق يظهر عند الحاجة !!!!!!!
و نقول للجزاءر موتوا بغيظكم لن تنالوا خيرا يا دعاة الفتن !!!!!