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كُتّاب وآراء
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مالي تتابع "بقلق" آخر تطورات منطقة "الكركرات"
الجمعة 20 نونبر 2020 - 22:36
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، أنها تتابع بقلق آخر تطورات الوضع في منطقة الكركرات.
وناشدت وزارة الخارجية المالية في بلاغ لها، الأطراف على استئناف المفاوضات، مشيدة "بجهود دول المنطقة والاتحاد الإفريقي وكذا الأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى تشجيع الأطراف على الحفاظ على وقف إطلاق النار المنصوص عليه في الاتفاقية العسكرية رقم 1 الموقعة بين الطرفين والأمم المتحدة في 1991".
ودعت إلى "الأمين العام للأمم المتحدة إلى تسريع عملية تعيين ممثله الشخصي لمتابعة هذا الملف"، مجددة "دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي، عادل ومقبول من جميع الأطراف".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ما اريد قوله؛؛؛؛:: الجمعة 20 نونبر 2020 - 22:48
الصحراء مغربية ولسنا محتاجين للأمم المتحدة ولا هم يحزنون.
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