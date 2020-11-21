اتحاد المحامين العرب يثمن تحرك الجيش المغربي

هسبريس من الرباط

عبّر اتحاد المحامين العرب عن تثمينه موقف المملكة المغربية السيادي على أراضيها وحدودها، والتحرك الشرعي للقوات المسلحة الملكية في ظل عرقلة المرور بمعبر الكركرات في الصحراء المغربية من طرف ميليشيات البوليساريو.

وأوضح المكتب الدائم للاتحاد، في بيانه الختامي الصادر عن اجتماعه المنعقد بالأردن، أن التحرك المغربي في صحرائه "مؤيد بالشرعية الدولية لإرجاع الأمور إلى نصابها ووضع الحد لأعمال الشغب والهمجية الممنهجة والمفتعلة من طرف الانفصاليين، لما قد ينتج عن هذه السلوكيات من أضرار بالمنطقة بأسرها، بما في ذلك أمن شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء والمحيط الأطلسي".