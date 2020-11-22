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كُتّاب وآراء
100 شخصية إيطالية مؤثرة تدعم مغربية الصحراء
أطلقت المنظمة الإيطالية-المغربية لحقوق الإنسان بإيطاليا، نداء أعلنت من خلاله أكثر من 100 شخصية إيطالية مؤثرة من عالم السياسة والاقتصاد والفن، دعمها لموقف المغرب من قضية الصحراء المغربية.
وأعلنت هذه الشخصيات عن "دعمها للقضية الوطنية، إيمانا منها بمغربية الصحراء"، بعد أن اطلعت على ما يحمله النداء في طياته من سرد دقيق وصادق لتاريخ المسيرة السلمية التي يقودها المغرب في صحرائه.
كما شدد النداء على تصحيح الادعاءات الكاذبة التي لجأت إليها "البوليساريو" لتضليل الرأي العام، في محاولة منها للحصول على المساعدات الإنسانية.
وقد أبدت هذه الشخصيات الوازنة بدون تردد تجاوبها المطلق مع النداء، لإيمانها بالعمل الجبار الذي تقوم به الدولة المغربية في محاربة الإرهاب والتصدي لمن يتاجرون في الأسلحة و البشر.
أما فيما يخص ما وقع بالكركرات، فقد اعتبرت هذه الشخصيات أنه يشكل بالدرجة الأولى، "استفزازا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، كما تبين لهم من هذه العملية اللامسؤولة عبث الجزائر و دورها في توظيف البوليساريو كأداة تحركها كما أرادت".
وأشادت هذه الشخصيات كذلك "بتحكم المغرب في الوضع بالمنطقة و قدرته على ضبط النفس و احترامه للمواثيق الأممية"، مبرزة أهمية الاقتراح المعقول والسليم المتمثل في تفعيل الجهوية المتقدمة والعمل على تنمية الأقاليم الجنوبية عبر تطوير البنيات التحية اللازمة وخلق فرص الشغل.
يذكر أن الداعمين للنداء هم برلمانيون وأعضاء في مجلس الشيوخ، وعمداء وأساتذة جامعيون وباحثون ومهندسون ونقابيون، إضافة إلى جمعيات مدنية وأخرى تعمل في مجال الرياضة و مختصون في المجال البنكي وأرباب العمل من صناع القرار.