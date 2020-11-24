"مسيحيون مغاربة" يثمنون الدفاع عن وحدة الوطن

هسبريس - وائل بورشاشن

تستمرّ التعبيرات المغربيّة المختلفة في الإفصاح عن موقف واضح حول قضية الوحدة الترابية للبلاد بعد التطورات التي تشهدها الأقاليم الجنوبية في الأسابيع الأخيرة؛ أحدثها موقف اتّحاد المسيحيّين المغاربة عقب لقاء داخليّ قدّم فيه ما أسماه بـ"نظريّة الدّفاع عن وحدة الوطن مِن منظور كتابيّ".

وقال بيان لاتحاد المسيحيّين المغاربة حول هذا اللقاء إنّ البلاد قد عاشت طيلة تاريخها "محبّة للسّلام (...) ولَم تدخل الحرب إلا للدفاع عن أراضيها من المعتدين"، وزاد: "فقد بذلنا كل جهودنا من أجل حل مشكلتنا حلا سلميا، وصبرنا على المنفصلين أكثر من أربعة عقود نفاوض ونناقش ونعرض الحلول سلمية بلا جدوى".

وأضاف البيان: "خلال هذه السنوات كلها كان المعتدي يعتز بذاته، وشعر بأنه في مركز القوة، رافضا كل حل سلمي، ولعله كان يظن أن محبتنا للسلام لون من الضعف أو الخوف، لذلك اضطرت بلادنا أن تدافع عن حقها بالقوة، وأن تعمل على تأمين أراضيها وصيانة كرامتها".

واستحضر اتحاد المسيحيين المغاربة في هذا السياق قول الكتاب المقدّس: "إن الملك لا يحمل السيف عبثا"، ليقول: "إننا لا نخوض حربا عدوانية ولا نعتدي على أملاك أحد، بل إننا نحارب داخل أراضينا، دفاعا عنها، لهذا فإن بلادنا تحارب بضمير مستريح، وبقلب نقي، بل إنها كسبت إلى جوارها ضمير العالم، غير المتحيز، المحب للعدل".

وأكّد الاتحاد أنّ المغرب "يجاهد من أجل قضية عادلة"، مسجّلا في الوقت نفسه أنّ "الحرب الدفاعية دائما حرب عادلة، ونحن في بلدنا (...) في حرب دفاعية، ولقد أصبح الهجوم دفاعا، والدفاع لا إثم فيه ولا خطيئة، بل هو واجب مقدس، ونحن نفرق بين العمل العام والخاص، فلكل منا أن يتنازل عن حقه الشخصي، أما حق الله وحق الوطن فليس لنا أن نتنازل عنه".

واسترسل اتحاد المسيحيين المغاربة منبّها إلى أنّ "السيد المسيح الذي تكلّم عن المحبة باستمرار، قال: (لا يوجد حب أعظم من هذا، أن يبذل أحد نفسه عن أحبّائه)، وجنودنا يبذلون حياتهم عن أحبائهم وأسرهم وعمّن يعرفون، يدافعون عن الوطن الذي تقدّست كل حبة رمل فيه".

وعبّر الاتحاد في بيانه عن "تفاؤله" تجاه التطوّرات الراهنة في الصحراء المغربيّة، قائلا: "نشكر الله أن الضيقات باستمرار تزيدنا قوة، وتجعل صفوفنا أكثر وحدة، وأصلب عودا وأشد إصرارا وعنادًا على الجهاد من أجل الحق".