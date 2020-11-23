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استطلاع: الإسبان يؤكدون قوة الرباط أمام مدريد

استطلاع: الإسبان يؤكدون قوة الرباط أمام مدريد
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 23 نونبر 2020 - 20:15

أظهرت نتائج استطلاع حديث أجرته جريدة "إسبانيول" واسعة الانتشار أنّ "83% من الإسبان يقرّون بأنّ المغرب يلعبُ ورقة الهجرة السّرية في علاقته بمدريد، لا سيما خلال الفترة الأخيرة"، مبرزة أنّ "المغرب يتصرّف بطريقة عدائية وهو شريك في الآن ذاته في قضايا الهجرة".

الاستطلاع، الذي ظهرت على صحيفة "إسبانيول"، كشف أنّ "الغالبية العظمى من الإسبان يعتبرون أن المغرب يتصرف بطريقة عدائية وهو شريك (استراتيجي) في مسائل الهجرة التي طغت على جزر الكناري هذه الأيام؛ حيث عبّر 83.1٪ من المواطنين عن أن دور المغرب ثابت في موجة القوارب".

وأكد استطلاع "SocioMétrica" الخاص بـجريدة "EL ESPAÑOL" وجود اختلافات طفيفة بين المواطنين الذين اختاروا أحزاب اليسار والمواطنين الذين صوتوا لليمين في الانتخابات الأخيرة، سواء كانت وطنية أو محلية، في تقييمهم للعلاقات بين مدريد والرّباط، بينما يعتقد 5.7٪ فقط أن المغرب يتعاون مع إسبانيا بطريقة ودية.

وأشارت خلاصات الاستطلاع إلى أنّ المغرب يمثّل إحدى المحطات الأخيرة للمهاجرين القادمين من جميع أنحاء القارة الأفريقية قبل القفز إلى أوروبا بحثًا عن فرص أفضل. والأكثر من ذلك الآن، أن طرق البحر الأبيض المتوسط التي بدأت من تركيا وليبيا والجزائر إما تم إغلاقها أو السيطرة عليها بشكل كامل في العام الماضي.

وقال الاستطلاع لإنّ "91.3٪ من المتعاطفين مع الحزب الشّعبي و96.3٪ من مؤيدي Vox و80.7٪ من Ciudadanos يتهمون المغرب بالعداء. على العكس من ذلك، فإن 3.3٪ من الجمهوريين و1.9٪ من المحافظين المتطرفين و4.4٪ من الليبراليين، كشفوا عن تعاون الرباط مع مدريد".

وتقليديًا، تشدّد الصّحيفة الإسبانية، "وظّف المغرب سياسة الهجرة كوسيلة للضغط على إسبانيا لفرض مواقفه أو تحويل انتباه مواطنيها في حالات المشاكل الداخلية إلى منافس أجنبي". وتضغط الحكومة المغربية على إسبانيا من أجل تمكينها من الأموال لتجهيز قواتها الأمنية.

وضمن حزب "بوديموس" اليساري الذي له مواقف معادية من قضية الصّحراء، قال 72.2٪ من مؤيديه والمتعاطفين معه إن العلاقات بين المغرب وإسبانيا "عدائية"، ورأى 10.7٪ فقط أن المغرب صديق.

وشهدت سواحل الأقاليم الجنوبية في الفترة الأخيرة ارتفاعا لافتا في ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى سواحل موريتانيا والسنغال، وهو ما قاد وزير الداخلية الإسباني إلى الرباط من أجل تكثيف التعاون مع المغرب لإيجاد حلول لهذا المنفذ الجديد.

وأكدت مدريد على لسان وزير داخليتها أن التنسيق بين بلاده والمغرب يوجد حاليا "في أفضل حالاته"، مشددا على أن التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين "يتسم بالثقة المتبادلة" ويشمل مجالات عدة، خاصة محاربة الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة.

وأشار الوزير الإسباني خلال زيارة قام بها الأسبوع الماضي إلى الرّباط إلى الوضع الحالي في جزر الكناري التي تشهد وصولا للمهاجرين السريين، مبرزا أن الطرفين حددا خلال اجتماعهما إجراءات مختلفة لمواصلة العمل على محاربة الهجرة السرية والمنظمات الإجرامية.

وذكر الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل مع الوضع الجديد، لا سيما في ما يتعلق بطريق ساحل المحيط الأطلسي، مضيفا أن البلدين حققا نجاحا مهما في محاربة الهجرة السرية والمنظمات الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مستفيد الاثنين 23 نونبر 2020 - 20:29
هذا مالذي يبحثونا عنها المسؤولين الإسبان
حيت الحكومة الإسبانية أصبحت حكومة ديال المخنيتي والمثالين
غير كايجبدو الصداع على راسهم وصافي المغرب كايحربهم غير بلبارودي
سد معبيرين سبتة ومليلة
وفتح عشرات المعابر في الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي
للهجرة السرية
دابا خصهم يتواضعو ويتخلاو على سياستهم المشؤمة تجاه السحراء
يلا بغاو المغرب يتحاور معاهم
في الحقيقة المغرب تخض أحسن موقف في الموضوع وأحسن حرب تجاه إسبانيا
ولكن المهاجرين المغاربة الموجودين داخل إسبانيا كايعانيو من هذا الحرب
الدبلوماسية
ومن بينيهم أنا شخصيا أتواجد بينهم
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24
2 - الصديق بالربح لا بالخسارة الاثنين 23 نونبر 2020 - 20:35
يريد الاسبان ان نعمل معهم "عطش".. و بدون مقابل في احيان كثيرة في منع ما يعكر صفو راحتهم والا اعتبرونا نتصرف بعدوانية.. يا سلام على المنطق!!..
المغرب يقوم باكثر من واجبه في حصر الامواج الكبيرة من الهجرة من كل افريقيا.. و هذا يكلف اموالا ضخمة تقدر بحوالي 500 مليون اورو سنويا.. اوروبا تمنح 100 مليون اورو و تسميها مساعدة.. في حين انها لا تؤدي حتى اجر المغرب كاملا..
نعلم ان المغرب يتصرف بكياسة و بلباقة اغلب الوقت.. لكن هذا يفسر بانه ضعف.. على المغرب ان يستمر بالتصرف بشكل "عدواني" او "عداءي"..لا يهم.. فعالم اليوم يفرض عليك ان تخرج انيابك في كثير من المرات فقط لتضمن حقوقك..
اما في ما يتعلق بجزر الكناري.. فان مسؤليها السياسيين الاغبياء هم الذين اطلقوا تصريحات عداءية اتجاه المغرب حين ضم حدوده البحرية المحاذية لهم.. المغرب فقط فكرهم ان لولاه لما نعموا بالراحة.. و قد فهموا الرسالة و اغلقوا افواههم منذ ذلك الحين..
الشعب الاسباني مازال يعتبر المغرب خطرا لاسباب تاريخية معروفة.. و في هذا الامر الاطباء النفسانيون هم الحل و ليس استطلاعات لا معنى لها..
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38
3 - ولد لبلاد الاثنين 23 نونبر 2020 - 20:36
إذا كان المغرب يتصرف بطريقة عدائية إتجاه الإسبان فماذا يمكن تسمية تصرفات حزب بوديموس وبعض الأحزاب والجمعيات ومنابر إعلامية أسبانية أخرى إتجاه المغرب ؟ و مذا نسمي إحياء قانون البنزين المفروض على الشاحنات المغربية ولوبيات المنتجات الفلاحية الإسبانية التي تفعل كل ما بوسعها لعرقلة تسويق المنتجات المغربية داخل الإتحاد الأوروبي, واللائحة طويلة ?
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32
4 - لم أعد مهتما الاثنين 23 نونبر 2020 - 20:38
إذا اقتضى الأمر يجب على المغرب أن يهددهم بأن يفسح المجال أمام جيوش المهاجرين الأفارقة. و ذلك من أجل الضغط على الجزائر و البوليساريو و أيضا موريتانيا . لكي يتم حل مشكل الصحراء المغربية نهائيا . هذا المشكل الذي دام 45 سنة.
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21
5 - حسن الاثنين 23 نونبر 2020 - 20:41
المشكلة ان الاسبان خاصة و الاوروبيين عامة يتعاملون مع المغرب كتابع لهم و مهمته هي لعب دور الدركي فقط
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6 - kkk الاثنين 23 نونبر 2020 - 20:43
El Español هي جريدة يمينية جدآ و معادية المغرب
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15
7 - غرباوي مهاجر الاثنين 23 نونبر 2020 - 20:49
إسبانيا عليها ان تطمئن لأنها لن تلقى جار، صديق احسن من المغرب، لانه منذ فتحت عيني والمغرب يحارب الهجرة السرية، وسجن لمن يغوي الناس بهذا.
اما ما جاء في المقال: بالفعل ان المغرب اخر محطة والبد ممتلئة بالمهاجرين الغير الشرعين.
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7
8 - موغرابي الاثنين 23 نونبر 2020 - 20:50
وما العيب في لعب ورقة الهجرة السرية للضغط على بورقعة . لولاها لاعترفت إسبانيا بالكيان الوهمي و لتحالفت مع العدو الكلاسيكي لتثبيت احتلالها لسبتة و مليلية .
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15
9 - د.عبدالقاهربناني الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:20
هذا ما جاء في كلام الله عز وحل بقوله "...ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم..." أي ولو كانوا على ضلال. فالإسبان شأنهم شأن الفرنسيين أو المستعمرين لن يتنازلوا على أي أرض إستعمروها ولو أخرجوا منها مذحورين. فخروجهم من الصحراء لم يكن بالحرب بالحكمة والعقل والدهاء السياسي للمغفور له الحسن الثاني وهم يشكلون اليوم الغالبية العظمى من المتحالفين مع عسكر الجزائر وبقايا معمر القدافي ضد قضايا وحدتنا الوطنية و المواقف المتطرفة للحزب الشعبي الذي لم ينل حظه في الإنتخابات ولقنه المغاربة درسا في التعبئة الوطنية بمسيرة مليونية إعتبرت من أقوى المسيرات عبر العالم لمواقفه العدوانية قصد النيل من ربوعنا بالصحراء لكنه وفي كل مرة يصاب بخيبة الأمل كجار السوء الجوائر من تقارير الأمم المتحدة في الموضوع وسيصاب الوافد الجديد بوديموس بنفس خيبة الأمل لمواقفه المجانية لمعاداته للمغرب في وحدة أراضيه في تناقض صارخ مع مبادىء الأحزاب البيئية التي تعتمد على الانتروبولوجيا والرجوع إلى الحضارات الإنسانية كأساس للدفاع عن الإنسانية في محيطها الطبيعي وليس في واقع سليب وسلبي.
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1
10 - fatima الاثنين 23 نونبر 2020 - 21:35
- أحد المخاوف في مدريد هو احتمال انضمام المغرب إلى نادي الدول المنتجة للأسلحة. وهذا من شأنه أن يشكل تهديدا لمصالحهم الاستراتيجية والحيوية في البحر المتوسط ​​والمحيط الأطلسي.- مقتبس من جريدة اسبانية . مترجم .
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