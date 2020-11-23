24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0413:1916:0118:2419:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الانخراط في الأحزاب السياسية يقسم مواقف مكونات الحركة الأمازيغية (5.00)

  2. جمهورية القبائل الديمقراطية (5.00)

  3. الأمير عبد القادر في كنف الإمبراطور (5.00)

  4. القيادات الموريتانية تتجاهل مسؤولي جبهة البوليساريو في نواكشوط (5.00)

  5. العثماني يشارك في حملة تبرع بالدم لسدّ الخصاص (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | "نواب ليبيا" يتفاءلون من طنجة بالرغبة في إنهاء انقسام المجلس

"نواب ليبيا" يتفاءلون من طنجة بالرغبة في إنهاء انقسام المجلس

"نواب ليبيا" يتفاءلون من طنجة بالرغبة في إنهاء انقسام المجلس
هسبريس من طنجة
الاثنين 23 نونبر 2020 - 17:00

أكد أعضاء مجلس النواب الليبي من مدينة طنجة، اليوم الإثنين، وجود رغبة كبيرة لديهم لإنهاء انقسام مجلس النواب الليبي والمرور إلى مرحلة توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات المقبلة.

وانطلق الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بطنجة، اليوم الإثنين؛ فيما تم تأجيل الجلسة الرسمية ليوم غد الثلاثاء بسبب تزامنها مع انطلاق جولة ثانية لملتقى الحوار السياسي في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

ويعقد أعضاء مجلس النواب، وعددهم 110 من كلا البرلمانين في طرابلس وطبرق، جلسات تشاورية لتقريب وجهات النظر بينهم قبل انطلاق الاجتماعات الرسمية التي تستمر إلى غاية بعد غد الأربعاء.

ويبحث الليبيون خلال "مشاورات طنجة" عن توافق بشأن مكان انعقاد مجلس النواب في ليبيا أولا، ثم البحث عن التوافق حول آلية الانتخابات والترشح لعضوية المجلس الليبي.

وأشاد سعد محمد الجازوي، نائب ليبي عن مدينة بنغازي، بدعوة المملكة المغربية بشأن الاجتماع في طنجة من أجل التشاور والتوافق بين كافة أعضاء مجلس النواب من أجل الوصول إلى تفاهمات حول الملفات محط الخلاف.

وأضاف النائب الليبي، في تصريح لهسبريس، أن لجنة تواصل تشكلت من أعضاء مجلسي النواب بطرابلس وطبرق، وتقدمت في مشاوراتها بشأن تحديد مكان الجلسة الرسمية التي ستعقد في ليبيا بنصاب كامل.

وأوضح المتحدث أن "مشاورات طنجة" ستحدد الأجندة والاتفاقات النهائية حول جدول أعمال الجلسة الرسمية المرتقبة في ليبيا، إضافة إلى تحديد مكان انعقاد البرلمان، ثم أولويات مجلس النواب في المرحلة القادمة.

ودعا النائب ذاته "كل القوى الفاعلة في الملف الليبي إلى أن تساعد النواب الليبيين على القيام بدورهم كممثلين شرعيين من أجل الخروج من هذه المرحلة الصعبة، وإن كانت هناك إخفاقات في المرحلة السابقة"، بتعبيره.

من جهتها عبرت فاطمة الصويعي، عضو مجلس النواب الليبي، عن الدائرة السابعة "أوباري"، عن أملها أن يكون اجتماع طنجة محطة للم شمل مجلس النواب في الدولة الليبية وتحديد موقعه في أي مكان كان.

وانطلقت اليوم الإثنين جولة ثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي في ليبيا، في خطوة تهدف إلى التوافق حول عدة قضايا خلافية، من بينها تركيبة المجلس الرئاسي المقبل.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان، بدء الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي عبر تقنية الفيديو، بمشاركة رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني وليامز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.