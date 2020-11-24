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الرئيسية | مدارات | المغرب يُنهي تعبيد الطريق والهدوء يسود الكركرات

المغرب يُنهي تعبيد الطريق والهدوء يسود الكركرات

المغرب يُنهي تعبيد الطريق والهدوء يسود الكركرات
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 20:55

أنهى المغرب الأشغال التي بدأها في الثالث عشر من نوفمبر في منطقة الكركرات بالصحراء، لتأمين الطريق البرية الوحيدة نحو موريتانيا، بحسب ما عاين فريق وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وتم تعبيد الكيلومترين الأخيرين من هذه الطريق الحيوية للمبادلات التجارية مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، عبر موريتانيا، بينما جمعت مختلف أنواع البقايا التي كانت تنتشر فوق رمال المنطقة الصحراوية ليتم التخلص منها حرقا.

وتحافظ القوات المغربية على مواقعها في المنطقة انسجاما مع القرار الذي اتخذه الملك محمد السادس "لفرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة"، وتفادي أي توغل لعناصر من جبهة بوليساريو، بحسب ما أوضح مسؤول حكومي مغربي في الرباط لوكالة فرانس برس.

وكانت القوات المسلحة الملكية تحركت في 13 نوفمبر لطرد مجموعة من نشطاء جبهة بوليساريو الذين كانوا يقطعون الطريق مدعومين بأربع عربات مسلحة، على مدى ثلاثة أسابيع.

وتبادل الطرفان منذ ذلك إطلاق النار، على مستوى الجدار الرملي الممتد على طول 2700 كيلومتر الذي أقامه المغرب نهاية الثمانينات في حدود المنطقة العازلة التي أنشأتها الأمم المتحدة للفصل بينهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - عبدالحق الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:03
اللهم احفظ المغرب من كيد الأعداء ،
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91
2 - الله على رحاااااااااا الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:04
عاش المغرب ولا عاش من خانه ... الله الوطن الملك
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87
3 - بدرالدين الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:06
العز و النصر لبلادي المغرب و تحية. للاسود القوات المسلحة الملكية. ولا عزاء للجردان الخونة و من يشجعهم. سيفطوا ليهم من فضلكم صنادلهم ههههه
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71
4 - أمين الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:07
< ولله الحمد حمدا مباركا فيه يليق بجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه >
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60
5 - سامي الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:10
تحية كبيرة خالصة لحماة الوطن
القوات المسلحة الملكية المغربية الباسلة.
وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم :صدق الله العظيم. ⚘
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6 - Amine الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:10
الله يعطيكم الصحة .هكا نبغيكم تكونوا
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47
7 - bouzahertarik الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:10
الله يوفقك يارب العالمين اللهم احفظ الجيش المغربي
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46
8 - نبيل الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:11
عندنا تقريبا 2 كيلومتر فجيهت بني ملال دوار ولاد مبارك طريق باش نوصلو لدار، ولا حياة لمن تنادي
جميع المرشحين يعدون و لا يوفون بوعودهم
لكن عندما يتعلق أمر بالصحراء فالمغرب كريم
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-103
9 - عزوز الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:14
المرجو تغيير اسمهم من جبهة البوليفاشلو الى الارهابيين و قطاع الطرق..
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18
10 - مسفيوي ولد العز-فرنسا الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:16
انا فتحنا فتحا عظيما ...النصر و العز للمغرب العظيم..تحية اجلال و سلام لقواتنا المسلحة الملكية..ان تنصروا الله ينصركم.
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21
11 - علي نايت عمر الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:16
المغرب يُنهي تعبيد الطريق بالمعبر في اسرع وقت و الجزائر تتعجب بهذا الانجاز كما الهدوء يسود الكركرات و حرقة الاعداء تزداد يوم بعد يوم
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18
12 - Amaghrabi الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:17
صراحة قوات جيشنا الباسل غسلت قلوب المغاربة بماء العزة والشجاعه والرزانة والفطانة والتصرف الحضاري الذي ابهر العالم بأسره وازعج العدو الجزاءري وبعثر له اوراقه الخبيثة مما جعله يعيش حالة هستيرية خطيرة تجعله حاضرا ليأخذ القرار المناسب من اجل تغطية هزيمته الحقيقية والواضح امام العالم بأسره.
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20
13 - glmimia الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:17
سلام العز والنصر لجنودنا المرابطين على الحدود اللهم انصر قائد قواتنا المسلحة ملكنا الغالي محمد السادس والصحراء مغربية
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15
14 - نريد المزيد الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:21
العقبى لوصول السكة الحديدية لربط المغرب بعمقه الافريقي...تحية لجنود المغرب الشجعان عاش جلالة الملك
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17
15 - الاستاذ خزري عبداللطيف الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:26
الى الاخ الكريم السيدزنبيل من بني ملال الموضوع ليس موضوع تبليط كيلومترين المشكل وطني اما مشكلك الشخصي او الاقليمي هل اخذت بادرة من اي نوع لكي تحفز السلطة المحلية كن اجل القيام بها العمل؟؟اخي يجب ان نعمل كل من موقعه والاسبقية للوطن!!!!!
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27
16 - سعيدة الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:26
اللهم اجعل هذا البلد أمنا واحفظ أهله من كل كيد ومكر ...
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18
17 - Zohair الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:35
جنيرال من جنيرالات السوء صُور دون علمه وهو يدعو الله (باللغة الفرنسية) أن يبقي على كوفيد-19 لفرملة فتح القنصليات في الأقاليم الجنوبية
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6
18 - الحمد لله الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 21:43
نتمنى من اخوتنا الصحراويين التعقل والعودة لوطنهم ونبذ الحرب ومساهمة في بلادهم الى جانب اخوتهم المغاربة فالكل واحد وانما الفرق بالتقوى
و السعي في نمو البلاد واحياء الاخوة ونبذ التفرقة والرضى بما قدر الله عسى ان يكون خيرا بدل الفتنة و التهور والعيش ضمن وطن يسعى الى ان يكون قدوة بين الاوطان وصنع مجد في التاريخ لمسيرة مغرب عظيم متنوع ثقافيا واجتماعيا لتكون صورة جمال للعالم كله بدل ان نظل تلك الصورة المنبوذة التي لا يحب صاحبها النظر فيها وليكن الصلح دربنا والاصلاح طريقنا ونعيش في امن وامان وسلام للجميع
تحت امارة العلويين اخوة في الدم والدين و غايتنا الخير للجميع ..ان الوطن غفور رحيم
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