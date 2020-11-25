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الرئيسية | مدارات | بعد تصاعد التوتر في الصحراء .. الجزائر تروج لصفقات تسلح وهمية

بعد تصاعد التوتر في الصحراء .. الجزائر تروج لصفقات تسلح وهمية

بعد تصاعد التوتر في الصحراء .. الجزائر تروج لصفقات تسلح وهمية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:00

يحرص الإعلام الجزائري منذ تصاعد التوتر بالصحراء المغربية على الترويج لصفقات تسلح وهمية يقول إن الجزائر أبرمتها مع روسيا، وذلك في إطار البروباغندا الحربية.

وخلال الأسبوع الجاري، قالت وسائل إعلام جزائرية، نسبة إلى موقع جزائري مهتم بالشؤون العسكرية، إن الجارة الشرقية وقعت صفقة عسكرية لشراء ما يقرب 14 مقاتلة من نوع Su-57 من روسيا بقيمة تقارب ملياري دولار.

كما تداولت المصادر ذاتها، الثلاثاء، أن الجزائر تتأهب لتسلم 3 سفن روسية الصنع من نوع "ستيريغوتشي بروجكت 20380" بحلول العام 2021.

وباستثناء موقع "روسيا اليوم" الذي تطرق إلى صفقات التسلح المزعومة، بناء على الصحيفة الإلكترونية "Menadefense" الجزائرية، فلا يوجد أي أثر لهذه الصفقات على المواقع الروسية الرسمية المعنية بذلك، بما في ذلك "روس أوبورون إكسبورت"،‏ وهي شركة روسية للأسلحة، وتعتبر الوكالة الوسيطة الحكومية الوحيدة لصادرات وواردات روسيا من المنتجات والتكنولوجيات والخدمات ذات الصلة بالدفاع.

وفي وقت تجد جميع صفقات الأسلحة التي توافق الولايات المتحدة الأمريكية على بيعها للمغرب منشورة ضمن الموقع الرسمي لوكالة التعاون والدفاع الأمني الأمريكية، فإن الصفقات العسكرية الجزائرية الروسية التي يروج لها الإعلام الجزائري اليوم تبقى وهمية حسب مراقبين، خصوصا في إطار الحرب الإعلامية التي تشنها الجزائر ضد المغرب بعد تدخل الجيش المغربي الناجح لتحرير معبر الكركرات من ميليشيات البوليساريو.

ويسعى إعلام الجار الشرقي إلى إبراز قوة الترسانة العسكرية الجزائرية في ظل تصاعد التوتر بالصحراء المغربية، وهو ما يظهر من خلال تكرار المحتوى نفسه في أكثر من موقع جزائري، يهم الحديث عن صفقة شراء المقاتلات الشبح سوخوي 57.

وقالت مصادر إعلامية جزائرية إن "الجزائر تعتبر أول دولة في العالم تقتني من روسيا طائرات الشبح "سوخوي 57" من الجيل الخامس"، مضيفة أن وزارة الدفاع الجزائرية أجرت مفاوضات سرية مع الطرف الروسي قبل أن يتم التوقيع رسميا على عقد شراء الطائرات بقيمة مالية تقارب 2 مليار دولار.

ونبهت مجلة "ناشيونال إنترست" الشهيرة، على موقعها الإلكتروني، في مقال سابق، من شائعات انتشرت في نهاية ديسمبر 2019 عن أن الجزائر وقعت عقداً مع روسيا لتصبح أول عميل تصدير للمقاتلة الشبح سو- 57.

وأكدت المجلة الأمريكية الشهيرة أن موقع "مينا ديفنس" (الجزائري)، المختص في شؤون الدفاع والأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساعد على الترويج لهذه الشائعات بنشر معطيات بدون الاستناد إلى أدلة حاسمة بأنه أصبح من الرسمي تقريباً أن الجزائر وقعت عقداً لشراء 17 مقاتلة شبح من طراز سو- 57، لتصبح أول زبون للشركة المصنعة "سوخوي"؛ وهي المعطيات التي تبين لاحقاً أنها مجرد مزاعم كاذبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (55)

1 - MJID الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:09
Vive tous les marocains là où ils sont. Notre attachement pour notre pays est gravé dans notre ADN. L'amour de notre Maroc est indéfectible.
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42
2 - ياااااااسيدي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:10
ياااااااسيدي اتكون حتى حقيقية. ..كون كنا تنخافوا من الدجاج كاع ما انريشوه. ...أقصد حكام الجزائر. لا الشعب الجزائري الجميل. ...
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67
3 - لحسن الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:11
نحن نحارب الصحراء المغربية بالقران الكريم بروح الوطنية بشعار الله الوطن الملك
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48
4 - Mounir الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:12
النظام الجزائري يمر بمرحلة صعبة للغاية بحيث يشكو من ورم خبيث في المخ في مرحلته النهائية,وحله في يد الجراحون المغاربة
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54
5 - gan gan الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:12
الدولة الوحيدة في اسيتراد وتصدير الكذب . الدولة ا لي تكذب على الشعب وتحكم برءيس مشلول معاق على كرسي متحرك لمدة 7سنوات وتخاطب الشعب ببرقيات تقول لهم بعثها الرءيس هذ الدولة ضروري ما تكون خطيرة فالكذوب
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59
6 - جزائري زوالي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:14
تمنيت لو ان الجزائر اول دولة تلقح مواطنيها ضد كوفيد19.
اما الطائرات فسيطالها الصدأ.. ولن تقلع يوما
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59
7 - مغربي قح الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:14
الجزائر اولى لها توفير الخبز والحليب والبطاطس الكافية لشعبها اما السلاح عندالحاجة فهو موجود بكل مكان !
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45
8 - محمد سلا الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:14
الجزائر تلفات ودارت بها الارض لان التدخل البطولي للقوات المسلحة الملكية بعثر اوراقها وكذلك عصابة البوليساريو تلفت الله الوطن الملك
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36
9 - متابع الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:14
ياحسرته الجزائر تمر بالمرحلة تقشف والرئيس لا زال في عدد المفقودين وجنرلات تتباه بالتسلح
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24
10 - مغربي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:16
الجزاءر اصبحت تشكل خطر على دول شمال غرب أفريقيا كدلك لدول أوروبا البرتغال اسبانيا وفرنسا .
روسيا عليها ادراك خطورة تسليح دولة غير مستقرة والحالة الليبية في عهد القدافي غير بعيدة
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28
11 - بن عمي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:17
انهم اقسموا القسم ان لا يتركوا دينار واحدا في الخزينة قبل رحيلهم.غالبية الأسلحة اللتي اشتراها جبنيرالات الخزي والعار خلال السنوات الأخيرة لا تصان وجنيرالات الجزاىر يحولون اموال الصيانة الى حسابات خارج البلد.اظن انها لعنة حلت عل الشعب الجزاىري الشقيق.الله ايكون في عونهم.
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25
12 - youssef الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:18
افعال صبيانية لا تجدها الا عند جار السوء
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23
13 - متتبع الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:19
نقول ما قال خويا الدوزي: خلوها تهضر، تخوي قليبها...
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22
14 - tarik الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:20
Ils ont l'habitude de vivre dans le rêve et de la destruction du Maroc depuis 50 ans ,et cela nous arrange très bien nous Marocains on constate chaque jour leur déchéance .
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16
15 - B. Bn الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:20
دبا هاد الجزائر آش حرق شطاتها ملي المغرب حرر طريق في بلادو و هي ترطا غ وحدها تخرج ليها نيشان تقولها را المغرب حارقها ف قلبها و بلا قوة البوزات را طلعت لينا في روسنا لكان ش حاجة را حنا قادين على شغلنا و يدينا ماشي مكتفين. الحاصول الله يلهيهم في نفوسهم. كيقولو خوك في الفولة عدوك .حسبنا الله ونعم الوكيل.
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15
16 - فضح الأعداء الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:20
على المغرب فضح السياسة العدائية للجزائر امام الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الاسلامي والمنابر الاعلامية المؤثرة ووضعها في الواجهة أمام العالم.

حتى اذا اندلع أي نزاع مستقبلا يمكن للمغرب كسب التأييد والدعم الخارجي.
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17
17 - عبدالغني الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:20
الله ياخد فيكم الحق...ألاسلام دين جمع الشمل و أنتم دينكم تشتيت شملنا الله ياخد فيكم الحق تضيعون اموال المسلمين و بالتالي مستقبلهم...حتى نصبح جميعا حراكة في البحر
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14
18 - Ayoub الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:21
صفقات التسلح الوهمي والشعب يعاني كل الويلات .....اما الجنيرالات فهم الامر الناهي...في كل صغيرة وكبيرة....والعداوة المستمرة بين البلدين....!!!!؟
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11
19 - محمدين الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:22
صفقات السلاح في الجزائر يجري تضخيمها من طرف عسكر الجزائر عن طريف إعلامه المرتزق وذلك لإرسال رسائل الى المغرب من جهة ومن جهة أخرى لإيداع مبالغها في حساباتهم في الخارج على حساب الشعب الجزائري.. عسكر الجزائر لن يقدموا على أية مغامرة عسكرية قد تنهي تسلطهم وتؤدي الي تفسيم الجزائر
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15
20 - مغربي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:23
ستحاسبون عند الله عز وجل عن كل دينار تخسرونه في شراء خوردة روسيا و شعبكم يعيش الويلات من السكن و البطالة شباب الجزائر كل يوم نسمع عن غرقه في المتوسط الى اين بهذه الغطرسة لمن تتسلحون كل هذا التسلح لا حول ولا قوة الا بالله
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14
21 - العريشي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:23
من المستحيل أن يتجرأون لسبب واحد !!! شن حرب ضدنا سترغمهم على التخلي عن الأراضي المغربية التي يحتلون " تندوف ووو "
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19
22 - مع الأسف الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:23
كنا نود أن تصرف كل هذه الأموال على التسلح فيما يعود بالنفع على الجارين الشقيقين ،

لكن وكما يقول الشاعربشار بن برد:

مَتى يَبلُغُ البُنيانُ يَوماً تَمامَهُ ** إِذا كُنتَ تَبنيهِ وَغَيرُكَ يَهدِمُ
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3
23 - Fethi الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:24
الجزاءر و مرتزقة البوليساريو وجهان لعملة واحدة..بطولاتهم تجدها في السوشل ميديا..اما في الواقع فتجدهم يهربون كالجردان
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4
24 - أحمد MA الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:25
منذ بداية هذا المشكل الكل يعرف أن العدو هو الحزائر حيث أن المرتزقة كانو ينفدون هجماتهم على المغرب من الأراضي الجزائرية وإذا اشتد القتال كان يهربون لتندوف وهنا كان أيظا يوجد أسرى الحرب المغاربة فيجب وضع حد لهذا الوضع الشاد من طرف جار السوء وإلى الأبد
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4
25 - مكناس الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:26
الجزائر تلعب كثيرة على تزييف الامور العسكرية إعلاميا الهدف من هذا ليس الاعداء بقدر هو موجه للشعب الجزائري كي يضع ثقته الكاملة في الجيش و عدم معارضته عندما يستفرد في حكم البلاد سياسيا.
وعندما تواجه جزائري على أن الكثير من الاسلحة التي تروج إعلاميا هي فقط فقاعات إعلامية فهو يدافع عن تلك الاشاعات بكل جوارحه و إذا طرحت عليه سؤال بسيط لماذا لا تستعمل أو فقط تظهر الجيش الجزائري هذه الاسلحة مثل s400 في المناورات العسكرية يجيبك بأنها أسرار الدولة ولا يمكنها أن تري أعداءها ما تمتلك!بمعنى أن هو يعلم و الشعب يعلم و المواقع تعلم ومع ذلك فهو من الاسرار العسكرية!!!!
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4
26 - الرياحي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:26
الجارة الجزائر في جنون تام حيث وصل بها جنرال ممسوخ تستعمر أوهام الماضي خياله المريض إلى الهاوية حيث إقتنع بأن جنانهم لا يمرض و لا يفتقد و لا يموت إلى أن يفاجئه المصير المغربي لأنه ببساطة و بشهادة مواليه جنان شاخ و تداعى و وصل أرذل العمر الجارة ضعيفة معزولة مسكينة عن سكانها المقيمين فيها لأنها قتلت شعبها خلال العشرية و معزولة دوليا حين يجد الجد و لا تنفعها دنانيرها و معزولة جغرافيا لوجود جمهورية القبائل فوقها و الطوارق تحتها الصدمة و الذهول نهاية الأوهام الجزائرية بالصحراء المغربية صحراء لا تشبه سوى المغاربة و مغربيتها أبدية ثابتة راسخة و ما دونها وهم و باطل و الجارة تلعب بالنار حيث أنها في طريقها لجلب غزاة للمنطقة سيأكلونها أكلا
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3
27 - عسلية الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:27
شراء أسلحة بملايير الدولارات والشعب يعيش ملايير المحن
لو وظفت هذه الملايير التشغيل لأصبحت الجزائر عظمى
باغيين يقاديوهم
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3
28 - قيم ديني الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:27
قريبا سيقول الإعلام الجزائري أن الجزائر عقدت صفقة مع روسيا من أجل شراء قنبلة نووية. لقد جن جنون جنرالات الجزائر. المغرب شوكة في حلقكم إلى يوم القيامة
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5
29 - زهير الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:28
الجزائر لحد الساعة تسوق ان لديها ، اس 400 و هي تكذب ، لا تتوفر الجزائر عليها ، و كل ما لديها هي الخردة ، اس 300 ، التي فشلت فشل ذريع امام الدرون التركي في 3 حروب سوريا ليبيا و ارمينيا ، خردة الروس عرفت نكسة كبيرة جدا في ارمينيا حتى ان جنرال ارميني اختبرها في حرب حقيقية قال ان انظمة روسية الدفاعية لم تسقط و لو طائرة او درون واحد ، و اس 300 ، كلها سقطت بالدرون كالذباب ، حتى صواريخ اسكندر التي اراد شنقريحة ارعابنا بها ، استعملت في ارمينيا و اخطأت اهدافها ب 20 كيلومتر و هو هامش كارثي ، فالصواريخ الحديثة لا يجب ان تخط٦ الهدف الا باقل من 5 متر لتكون فعالة . الجزائر كالافعى اكثرت الفحيح و الصراخ لتوهم انها قوية ، و لكن تعرف انها غير قادرة على اي شيء . و هي تعتمد على خردة فشلت في كل حروب المنطقة . بينما المغرب تحرك بصمت دون ضجيج و على الارض و ليس في المواقع الالكترونية .
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5
30 - أبو بكر الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:28
و هل ستسلِّم هذه الطائرات و السفن لمليشيات البوليساريو لاستعمالها ضد المغرب؟
لا يمكن للجزائر شن الحرب على المغرب و هما دولتان معترف بهما لدى الامم المتحدة ، و موقعين على ميثاقها، و إلا سيكون انتحارا سياسيا و حتى عسكريا .
فما هي مبررات شن الحرب و من خلالها استعمال هذه الاسلحة؟
هل ستقول بأنها ستحرر الارض لتسلمها لاصحابها كما تزعم و تدعي؟
و يبقى كل ما تقوم به الجزائر و حتى تخفيها وراء شردمة مرتزقة خانوا وطنهم لا يعدو أن يكون نزعة لحب الظهور، و الاستعلاء و الحب الريادة.
إن مشروع الجزائر باء بالفشل ، التوسع في الاراضي المغربية الجنوبية و بالتالي الاستيلاء على موريطانيا بحجة القرابة و رابطة الدم باء بالفشل ، و حتى شمال دولة مالي لن يكون لها موطئ قدم فيه .
الكل أدرك نوايا العساكر.
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4
31 - Mosi الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:30
اسمع مثل تلك الاخبار و اتذكر تلك العشرات من طائرات السوحوي و الألآف من الدبابلت الروسية المتطورة جدا التي اشترتها الجزائر ثم اتمعن و أتساءل...في اي حرب استعملت الجزائر كل تلك الاسلحة التي كانت وقتها حديثة جدا والآن قديمة و متخلفة...
واستنتج ان الجزائر حتى لو اشترت 100 سوخوي شبح 57...فستبقى كما بقيت سابقاتها حبيسة المطارات و الاراضي الجزائرية ولن تستعمل مطلقا في اي حرب...
ببساطة لأنه لا احد اصبح يفكر في الدخول في الحروب الا المغفلين.
نحن في المغرب نشتري احدث الاسلحة لنواجه به عدو الامة الوحيد وهو عصابة قطاع الطرق البوليزاريو...ولن نتحارب مطلقا مع الجيش الجزائري إلا كما قال الملك في حالة دفاع شرعي عن النفس.
اما النظام الجزائري فعلى حد علمي العدو الوحيد الذي استخدم اسلحته ضده هو الشعب الجزائري الشقيق الذي قتل منه اكثر من 200 الف في العشرية السوداء.
نظام يشتري اسلحة ليستعملها على شعبه لا يصلح ان يقال عنه إلا انه نظام مجرم.
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3
32 - azul hassan الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:30
البوليزاريو ليست إلا مجموعة تافهة من قطاع الطرق، المواجهة المسلحة ستقع لامحالة مع الجزائر، لذلك وجب على المغرب التسلح بأسلحة رادعة لعساكر الجزائر الخبيثين...
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33 - عابر سبيل الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:30
وا الخلعة طلقي مني
هذا يبين عقلية النظام الجزائري لسارجانات يعتقدون الخردة والاعلان عليها كذبا سيخيفون الاخرين فلا يتعرضون لهم هذا هو عقل من تخرج من الابتدائي والاعدادي وحصل على رتبة جنيرال بذبح شعبه
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4
34 - بن بركة - تنغير الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:31
الله يرحم عليها الملك الراحل الحسن الثاني ، عندما سأله أحد الصحافيين : هل تملك سلاحا قويا لتواجه به الجزائر اذا ما تدخلت في الصحراء ؟؟؟ كان رده قائلا : الأمر لا يتطلب عندئذ سوى الالتفات الى المحيط الاطلسي حيث سماسرة الاسلحة بشتى أنواعها و سوف أشتري منها في حينه ما أحتاجه ... و هذا معناه ان الرجل رحمه الله كان يعطي للشعب اكثر ما كان يعطيه للتسلح و كذلكم كان ... لو ان حكام المورادية التفتوا الى جارتهم ليبيا القدافي وكانت لهم جماجم يفكرون بها لأخدوا العبرة ، و لكنهم لا يفقهون حديثا ...
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35 - مواطن الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:31
نسأل الله ان يشفي جيراننا من عقدة المغرب .وان يلهمهم لﻻهتمام بأزماتهم وتوفير السميد والبطاطا والحليب للمواطن الجزائري المقهور عوض تخدير عقله والضحك عليه وما نأسف له حقا هدا المستوى من الحقارة والدناءة التي وصل اليها اعﻻم الجزائر الدي أصبج مسخرة يضرب به المثل في الكدب والتضليل
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2
36 - رشيد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:32
باش يسد المغرب هاد المشكل فخطرة وحدة خاسو ينقل الحائط الرملي للحدود مع الجزائر أو يبني حائط بلإسمنت ولأسلاك الشائكة ويخلي بوزبال فتيندوف يندبو حضهم.
فاتكم القطار
لأن منطقة معزولة السلاح غادي تخلق لينا مشكل فلمستقبل. نضربو الحديد ماحد العالم تالف مع كورونا واغلب دول عربية وافريقية ساندات التدخلات لأخيرة فلكركرات
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4
37 - azrou999 الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:33
الجزائر تعرف ازمة اقتصادية لم تسبق مثيلتها وذالك نظرا لتراجع اسعار البترول الذي يمثل 90%من مداخلها
و لتشغل الرأي العام الجزائري عن الحالة المزرية التي تتخبط فيها البلاد يروجون اخبارا في بعض الاحيان يعترها
الانسان مزاح .
و اذا تمعنت في تصرفات الجنرالات دائما نفس الكوميديا
السلاح التسلح الحرب اقوى جيش اقوى منظومة صحية
و لا شيء من هذه الاقوال و خير دليل على ذالك لو كانت
هناك منظومة صحية في الجزائر كيف ما كان حالها ،لماذا هربوا بالرئيس الى المانيا ؟
الشعب في حاجة الى الحليب و البطاطس و لا للعتاد الحربي يا بقايا جيش فرنسا في الجزائر .
الشعب يتسأل اين الرئيس ؟
هذه انشغالات الشعب الجزائري الشقيق و ليست الحروب .
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38 - ناصر الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:33
Que les propagandistes sachent bien que les armes
! seules ne font pas la guerre
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39 - Abdou hbz الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:33
ولنفترض أن صفقات الأسلحة صحيحة عند النظام الجزائري العسكري ماذا سيحدث ؟
على الجزائر أن تعي بأن أي تصعيد مع المغرب في القضية العادلة للطرف المغربي سيكلفها غاليا وأي حرب شاملة ستضع الجزائر على الهاوية داخليا قبل خارجيا.
أعيد صياغة سؤال " إذا كان النظام الجزائري العسكري يدافع عن تقرير مصير 80 ألف صحراوي فكيف يرفض تقرير مصير 80 ملايين قبايلي؟".
حان الآوان للنظام المغربي دعم الشعب الأمازيغي القبائلي على الإستقلال من جارة السوء.
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40 - عين العقل الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:33
الإعلام الجزائري الشنقريحي أصابه مرض السعار بفعل الضربات المتتالية والمركزية من طرف الدبلوماسية المغربية بفعل فتح القنصليات بالاقاليم الجنوبية لكن الضربة القاضية جاءت بعد التدخل التقني و الاحترافي للقوات المسلحة الملكية في معبر الگرگرات مما جعل إعلام العسكر ومعه إعلام المرتزقة يتكلم عن انتصارات وهمية في الاحلام وعتاد متطور كاسح و صواريخ عابرة للقارات وهدا كله نسميه بالدارجة المغربية (تهتريف) كمن يصاب بالسخانة الباردة .
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41 - كمال من نيويورك الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:33
هدا الخبر يضاف الى احسن منظومة صحية في افريقيا ،وما إن أصيب بالمرض حتى هرب الى ألمانيا .
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42 - مراقب مروكي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:33
صحيح أن الجزائر ستقتني أسلحة جد جد متطورة صواريخ عابرات للقارات وغواصات تعمل بالوقود النووي وطائرات الشبح وفرطاقات و حاملات الطائرات و صواريخ فسفورية هذه الأسلحة ستقتنيها من ما يسمى البوليساريو حسب موقع الصندلة المرتزقة
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43 - cosmos الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:33
ا صابني قلق شديد من هذه الادعاءات الجزائرية بامتلاكها طائرات سوخوي الهجومية حتى ولو كانت الاخبار كاذبة يجب ان ناخدها محمل الجد ونرد عليها بالمثل
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1
44 - ولد حميدو الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:34
حسب بلاغات المرتزقة فالحزام الامني تم تدميره عن اخره و عاءلات الجنود لا علم لهم بوفاتهم
اما عن الاسلحة فرغم اننا ضد الحرب و لكن لو اندلعت فاصحاب الحسنات سيزودونك بالاسلحة حتى تشبع
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45 - تجويع مقابل تسليح الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:34
سبحان الله الجزاءر من اغرب الدول التي عرفتها والتاريخ سيكتب بحبر من نار ما عاشه شعبها في القرن العشرين فبينما الارض حباها الله من كل الثرواث الباطنية من بترول وغاز مثل بعض الدول التي تعيش شعوبها في الازدهار والرفاهية كالامارات والسعودية نرى شعب الجزاء المغلوب والمقموع من مافيا الجيش والدكتاتورين الذين ينهبون وياكلون اموال الشعب ونرى اخواننا الجزاءرين هم ايضا يحلمون بالحريك الى اوروباوالغرق في البحر وتفشي الفقر والبطالة ما عسى الدول التي ليس لها ثروات ان تقول لا يسعنا الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ونترجى الفرج والالتحام لشعبينا
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46 - عبدالحق الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:35
الحمد لله وحده. المغرب والحمد لله كبير على كل من تسول له نفسه العبث والاستفزاز كيفما كان موقعه او رتبته او مستواه وليفعل كما فعلت قيادة قطاع الطرق والمرتزقة فليعلن هو كذلك الحرب على المملكة التي يمتد عمرها لقرون. انتم دولة حديثة وقتلت فرنسا كما تدعون مليون ونصف جزائري عليكم ان تستعدوا وتكونوا جيوش لكي تنتقموا لموتاكم منها.
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47 - وهل يشرف ... الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:38
... الشعب الجزائري ان ينفق جنرالاته هذه المبالغ الضخمة لانقاذ الصناعة العسكرية الروسية من الافلاس فقط لترهيب و تهديد المملكة المغربية؟.
تحريض عصابة البوليزاريو ضد المغرب و دفعها الى نقض اتفاق وقف إطلاق النار للعودة الى الهجوم على الصحراء المغربية فعل عدائي ضد المملكة ووصمة عار في جبين النظام العسكري الجزائري.
كل ما يصيب النظام العسكري الظالم من اضطراب واهتزاز وعدم استقرار هو عقاب من الله على افعاله الإجرامية.
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48 - متابع الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:38
صدق من وصفها بصحافة الجنرالات.
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49 - Adam b الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:42
بين تمنراست وتينزواتين 400 كلم من طريق العداب من الطريق الغير المعبدة ولا حياة لمن تنادي ناهيك عن غلاء المعيشة وندرة المياه وغياب الغاز والكهرباء والبطالة والهشاشة والتهميش في دولة النفط والزفت والمازوط وفي الأخير تبون بح الفلوس
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50 - من بيضاوي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:43
فليستوردوا مايشاؤون ، بالأمس سوف نصدر السلاح و اليوم سوف نستورد السلاح و غدا كذبة جديدة، اهم شيء أن نعمل على تنمية بلدنا المغرب، دون إغفال أن نعد لهم ما إستطعنا من جهد و عتاد، المعادلة صعبة، لكن لا مفر من الحيطة و الحذر، من حسن حظنا اننا آمنا بهذه المعادلة المركبة منذ زمن، و مع صاحب الجلالة، لا خوف على مغربنا الحبيب، الله الوطن الملك.. و الله ينصر كل مغربي أينما كان.. الأمل في الغد كبير..
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51 - Azour الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:43
صدق من قال اش خاصك آلعريان الخاتم امولاي # الشعب الجزائري ماشبعان في كرشو وتايخسرو اموال الشعب في مفرقعات. روسيا الشعب الجزائري مسكين في غيبوبة لكثرة استعمال القرقوبي والنهار افيق القى راسو لابترول لا غاز .
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52 - مواطن مغربي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:47
فلا يهمنا تسلح العصابة كيف ما كان نوع السلاح.
فسلاحنا دائما هو الأقوى لأنه على حق والحق يعلى ولا يعلى عليه. وسلاحنا اولا وقبل كل شيء هو الإيمان في قلوبنا والحمد لله فلا نخشى العدو كيف ما كان نوعه.
فبداية سلاحنا كانت تحمله المسيرة الخضراء المباركة الا وهو القران الكريم. وحاشى لله على ارض او بيت او غيره فتح بكتاب الله عز وجل إن يدخلوها الشياطين ..
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53 - عبدالواحد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:48
لو كان الخبر صحيح والمقاتلات Su فعلاً شبح مثل F35 لكانت اسبانيا المجاورة اقامت واقعدت الدنيا.
اسبانيا عارضت حصول المغرب على F16 المتطورة وهل ستسكت ستحتج عند روسيا.
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54 - simohamed الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:49
روسيا بكامل القوة ديالها ويالله عندها 3 د الاسراب من سو 57 والباقي ف طور التصنيع..كيفاش يتقبل العقل العادي بأن روسيا غادي تبيع هاذ المقاتلات المتطورة للجزائر وهي مازال ماعندها الاكتفاء منهم؟ الحماق ب عينيه
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55 - منير الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:49
وكأننا في حالة الحرب سوف نرد عليهم برشهم بالماء والورد
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