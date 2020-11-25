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كُتّاب وآراء
بعد تصاعد التوتر في الصحراء .. الجزائر تروج لصفقات تسلح وهمية
يحرص الإعلام الجزائري منذ تصاعد التوتر بالصحراء المغربية على الترويج لصفقات تسلح وهمية يقول إن الجزائر أبرمتها مع روسيا، وذلك في إطار البروباغندا الحربية.
وخلال الأسبوع الجاري، قالت وسائل إعلام جزائرية، نسبة إلى موقع جزائري مهتم بالشؤون العسكرية، إن الجارة الشرقية وقعت صفقة عسكرية لشراء ما يقرب 14 مقاتلة من نوع Su-57 من روسيا بقيمة تقارب ملياري دولار.
كما تداولت المصادر ذاتها، الثلاثاء، أن الجزائر تتأهب لتسلم 3 سفن روسية الصنع من نوع "ستيريغوتشي بروجكت 20380" بحلول العام 2021.
وباستثناء موقع "روسيا اليوم" الذي تطرق إلى صفقات التسلح المزعومة، بناء على الصحيفة الإلكترونية "Menadefense" الجزائرية، فلا يوجد أي أثر لهذه الصفقات على المواقع الروسية الرسمية المعنية بذلك، بما في ذلك "روس أوبورون إكسبورت"، وهي شركة روسية للأسلحة، وتعتبر الوكالة الوسيطة الحكومية الوحيدة لصادرات وواردات روسيا من المنتجات والتكنولوجيات والخدمات ذات الصلة بالدفاع.
وفي وقت تجد جميع صفقات الأسلحة التي توافق الولايات المتحدة الأمريكية على بيعها للمغرب منشورة ضمن الموقع الرسمي لوكالة التعاون والدفاع الأمني الأمريكية، فإن الصفقات العسكرية الجزائرية الروسية التي يروج لها الإعلام الجزائري اليوم تبقى وهمية حسب مراقبين، خصوصا في إطار الحرب الإعلامية التي تشنها الجزائر ضد المغرب بعد تدخل الجيش المغربي الناجح لتحرير معبر الكركرات من ميليشيات البوليساريو.
ويسعى إعلام الجار الشرقي إلى إبراز قوة الترسانة العسكرية الجزائرية في ظل تصاعد التوتر بالصحراء المغربية، وهو ما يظهر من خلال تكرار المحتوى نفسه في أكثر من موقع جزائري، يهم الحديث عن صفقة شراء المقاتلات الشبح سوخوي 57.
وقالت مصادر إعلامية جزائرية إن "الجزائر تعتبر أول دولة في العالم تقتني من روسيا طائرات الشبح "سوخوي 57" من الجيل الخامس"، مضيفة أن وزارة الدفاع الجزائرية أجرت مفاوضات سرية مع الطرف الروسي قبل أن يتم التوقيع رسميا على عقد شراء الطائرات بقيمة مالية تقارب 2 مليار دولار.
ونبهت مجلة "ناشيونال إنترست" الشهيرة، على موقعها الإلكتروني، في مقال سابق، من شائعات انتشرت في نهاية ديسمبر 2019 عن أن الجزائر وقعت عقداً مع روسيا لتصبح أول عميل تصدير للمقاتلة الشبح سو- 57.
وأكدت المجلة الأمريكية الشهيرة أن موقع "مينا ديفنس" (الجزائري)، المختص في شؤون الدفاع والأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساعد على الترويج لهذه الشائعات بنشر معطيات بدون الاستناد إلى أدلة حاسمة بأنه أصبح من الرسمي تقريباً أن الجزائر وقعت عقداً لشراء 17 مقاتلة شبح من طراز سو- 57، لتصبح أول زبون للشركة المصنعة "سوخوي"؛ وهي المعطيات التي تبين لاحقاً أنها مجرد مزاعم كاذبة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (55)
اما الطائرات فسيطالها الصدأ.. ولن تقلع يوما
روسيا عليها ادراك خطورة تسليح دولة غير مستقرة والحالة الليبية في عهد القدافي غير بعيدة
حتى اذا اندلع أي نزاع مستقبلا يمكن للمغرب كسب التأييد والدعم الخارجي.
لكن وكما يقول الشاعربشار بن برد:
مَتى يَبلُغُ البُنيانُ يَوماً تَمامَهُ ** إِذا كُنتَ تَبنيهِ وَغَيرُكَ يَهدِمُ
وعندما تواجه جزائري على أن الكثير من الاسلحة التي تروج إعلاميا هي فقط فقاعات إعلامية فهو يدافع عن تلك الاشاعات بكل جوارحه و إذا طرحت عليه سؤال بسيط لماذا لا تستعمل أو فقط تظهر الجيش الجزائري هذه الاسلحة مثل s400 في المناورات العسكرية يجيبك بأنها أسرار الدولة ولا يمكنها أن تري أعداءها ما تمتلك!بمعنى أن هو يعلم و الشعب يعلم و المواقع تعلم ومع ذلك فهو من الاسرار العسكرية!!!!
لو وظفت هذه الملايير التشغيل لأصبحت الجزائر عظمى
باغيين يقاديوهم
لا يمكن للجزائر شن الحرب على المغرب و هما دولتان معترف بهما لدى الامم المتحدة ، و موقعين على ميثاقها، و إلا سيكون انتحارا سياسيا و حتى عسكريا .
فما هي مبررات شن الحرب و من خلالها استعمال هذه الاسلحة؟
هل ستقول بأنها ستحرر الارض لتسلمها لاصحابها كما تزعم و تدعي؟
و يبقى كل ما تقوم به الجزائر و حتى تخفيها وراء شردمة مرتزقة خانوا وطنهم لا يعدو أن يكون نزعة لحب الظهور، و الاستعلاء و الحب الريادة.
إن مشروع الجزائر باء بالفشل ، التوسع في الاراضي المغربية الجنوبية و بالتالي الاستيلاء على موريطانيا بحجة القرابة و رابطة الدم باء بالفشل ، و حتى شمال دولة مالي لن يكون لها موطئ قدم فيه .
الكل أدرك نوايا العساكر.
واستنتج ان الجزائر حتى لو اشترت 100 سوخوي شبح 57...فستبقى كما بقيت سابقاتها حبيسة المطارات و الاراضي الجزائرية ولن تستعمل مطلقا في اي حرب...
ببساطة لأنه لا احد اصبح يفكر في الدخول في الحروب الا المغفلين.
نحن في المغرب نشتري احدث الاسلحة لنواجه به عدو الامة الوحيد وهو عصابة قطاع الطرق البوليزاريو...ولن نتحارب مطلقا مع الجيش الجزائري إلا كما قال الملك في حالة دفاع شرعي عن النفس.
اما النظام الجزائري فعلى حد علمي العدو الوحيد الذي استخدم اسلحته ضده هو الشعب الجزائري الشقيق الذي قتل منه اكثر من 200 الف في العشرية السوداء.
نظام يشتري اسلحة ليستعملها على شعبه لا يصلح ان يقال عنه إلا انه نظام مجرم.
هذا يبين عقلية النظام الجزائري لسارجانات يعتقدون الخردة والاعلان عليها كذبا سيخيفون الاخرين فلا يتعرضون لهم هذا هو عقل من تخرج من الابتدائي والاعدادي وحصل على رتبة جنيرال بذبح شعبه
فاتكم القطار
لأن منطقة معزولة السلاح غادي تخلق لينا مشكل فلمستقبل. نضربو الحديد ماحد العالم تالف مع كورونا واغلب دول عربية وافريقية ساندات التدخلات لأخيرة فلكركرات
و لتشغل الرأي العام الجزائري عن الحالة المزرية التي تتخبط فيها البلاد يروجون اخبارا في بعض الاحيان يعترها
الانسان مزاح .
و اذا تمعنت في تصرفات الجنرالات دائما نفس الكوميديا
السلاح التسلح الحرب اقوى جيش اقوى منظومة صحية
و لا شيء من هذه الاقوال و خير دليل على ذالك لو كانت
هناك منظومة صحية في الجزائر كيف ما كان حالها ،لماذا هربوا بالرئيس الى المانيا ؟
الشعب في حاجة الى الحليب و البطاطس و لا للعتاد الحربي يا بقايا جيش فرنسا في الجزائر .
الشعب يتسأل اين الرئيس ؟
هذه انشغالات الشعب الجزائري الشقيق و ليست الحروب .
! seules ne font pas la guerre
على الجزائر أن تعي بأن أي تصعيد مع المغرب في القضية العادلة للطرف المغربي سيكلفها غاليا وأي حرب شاملة ستضع الجزائر على الهاوية داخليا قبل خارجيا.
أعيد صياغة سؤال " إذا كان النظام الجزائري العسكري يدافع عن تقرير مصير 80 ألف صحراوي فكيف يرفض تقرير مصير 80 ملايين قبايلي؟".
حان الآوان للنظام المغربي دعم الشعب الأمازيغي القبائلي على الإستقلال من جارة السوء.
اما عن الاسلحة فرغم اننا ضد الحرب و لكن لو اندلعت فاصحاب الحسنات سيزودونك بالاسلحة حتى تشبع
تحريض عصابة البوليزاريو ضد المغرب و دفعها الى نقض اتفاق وقف إطلاق النار للعودة الى الهجوم على الصحراء المغربية فعل عدائي ضد المملكة ووصمة عار في جبين النظام العسكري الجزائري.
كل ما يصيب النظام العسكري الظالم من اضطراب واهتزاز وعدم استقرار هو عقاب من الله على افعاله الإجرامية.
فسلاحنا دائما هو الأقوى لأنه على حق والحق يعلى ولا يعلى عليه. وسلاحنا اولا وقبل كل شيء هو الإيمان في قلوبنا والحمد لله فلا نخشى العدو كيف ما كان نوعه.
فبداية سلاحنا كانت تحمله المسيرة الخضراء المباركة الا وهو القران الكريم. وحاشى لله على ارض او بيت او غيره فتح بكتاب الله عز وجل إن يدخلوها الشياطين ..
اسبانيا عارضت حصول المغرب على F16 المتطورة وهل ستسكت ستحتج عند روسيا.