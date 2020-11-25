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كُتّاب وآراء
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الملك يترحم على روح والده الراحل الحسن الثاني
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:44
ترحم الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، اليوم الأربعاء تاسع ربيع الثاني 1442 هـ، الموافق لـ25 نونبر 2020 م، على روح الملك الراحل الحسن الثاني، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لرحيله.
وفي إطار التزام الملك بالتدابير الصحية الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا، فقد حرص على أن يتم إحياء هذه الذكرى في إطار خاص.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - kamal الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:59
الله يرحم الحسن الثاني ويسكنه فسيح جناته ويثقل موازينه بالحسنات ويمح عنه السيئات ، ويبارك في عمر الملك محمد السادس ويرزقه العافية وينصره على أعداءه
ويحفظ المغرب والمغاربة من شر ما خلق
ويحفظ المغرب والمغاربة من شر ما خلق
2 - مغربي وافتخر الأربعاء 25 نونبر 2020 - 19:03
انا الله وانا اليه راجعون مايدوم غير وجه الله عزة وجل
3 - محمد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 19:05
رحم الله ملكنا الراحل و رحم جميع المسلمين والمسلمات
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