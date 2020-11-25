الملك يترحم على روح والده الراحل الحسن الثاني

هسبريس من الرباط

ترحم الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، اليوم الأربعاء تاسع ربيع الثاني 1442 هـ، الموافق لـ25 نونبر 2020 م، على روح الملك الراحل الحسن الثاني، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لرحيله.

وفي إطار التزام الملك بالتدابير الصحية الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا، فقد حرص على أن يتم إحياء هذه الذكرى في إطار خاص.