24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الموت ينهي حياة حافلة لأسطورة كرة القدم مارادونا (5.00)

  2. تحليل قاموس المصطلحات في قرارات مجلس الأمن بشأن الصحراء (5.00)

  3. المغرب يُنهي تعبيد الطريق والهدوء يسود الكركرات (5.00)

  4. "الوصم" يدفع شباب الأحياء الصفيحية إلى إنكار "المجال الجغرافي" (5.00)

  5. عندما فتح الحسن الثاني "أبواب التّوبة" أمام انفصاليي البوليساريو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | الملك يترحم على روح والده الراحل الحسن الثاني

الملك يترحم على روح والده الراحل الحسن الثاني

الملك يترحم على روح والده الراحل الحسن الثاني
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:44

ترحم الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، اليوم الأربعاء تاسع ربيع الثاني 1442 هـ، الموافق لـ25 نونبر 2020 م، على روح الملك الراحل الحسن الثاني، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لرحيله.

وفي إطار التزام الملك بالتدابير الصحية الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا، فقد حرص على أن يتم إحياء هذه الذكرى في إطار خاص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - kamal الأربعاء 25 نونبر 2020 - 18:59
الله يرحم الحسن الثاني ويسكنه فسيح جناته ويثقل موازينه بالحسنات ويمح عنه السيئات ، ويبارك في عمر الملك محمد السادس ويرزقه العافية وينصره على أعداءه
ويحفظ المغرب والمغاربة من شر ما خلق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
2 - مغربي وافتخر الأربعاء 25 نونبر 2020 - 19:03
انا الله وانا اليه راجعون مايدوم غير وجه الله عزة وجل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - محمد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 19:05
رحم الله ملكنا الراحل و رحم جميع المسلمين والمسلمات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.